Så nærme Apples sagnomsuste AirPower du kommer

Nomad Base Station Pro er både diger og god.

Det er mye plass å boltre seg på, og du trenger aldri å passe på at mobilen ligger på riktig plass. Så lenge den ligger flatt, kan du være trygg på at den lader. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 21 Feb 2021 06:00

Trådløs lading har begynt å bli ganske vanlig nå, selv om det stort sett bare brukes i to kategorier: Mobiltelefoner og etuiene til trådløse ørepropper. Det er også en håndfull smartklokker som har støtte for det, men dem er det ikke mange av.

Ladeplater flest lar deg lade én, to eller tre dingser samtidig, på to eller tre tydelig markerte plasser. Legger du mobilen litt feil, skjer ingenting. Rett og slett fordi man er nødt til å justere posisjonen slik at den lille spolen på innsiden av laderen er plassert rett under den lille spolen i mobilen. Ingen spole, ingen lading. Ganske begrenset altså, og ganske irriterende hvis en liten feilplassering gjør at mobilen ikke lader, uten at du har lagt merke til det.

Ladeplaten vi har på testbenken i dag har på finurlig vis klart å løse dette problemet. Produktet heter Nomad Base Station Pro, og er på flere måter en ganske imponerende innovasjon. På andre måter er den helt håpløst begrenset.

Den er også ekstremt dyr for å «bare» være en ladeplate.

6.5 Helt greit Nomad Goods Base Station Pro annonse Sjekk prisen Stor og fin med imponerende teknologi, men prisen gjør vondt Fordeler Lekkert design

Lader opptil tre enheter samtidig

18 forskjellige ladesoner gir enorm frihet

Ladeklossen kommer med reiseadaptere

Kan få fastvareoppdateringer

Apple Watch-holder fåes gratis Ting å tenke på Dyr

Kan bare lade enheter fra Apple, Samsung, Google og Amazon

Trenger fastvareoppdateringer for å kunne lade andre enheter

Ingen ekstra utganger

Kan ikke lade Apple Watch...

... Og i skrivende stund ingen andre smartklokker heller

På overflaten er det ikke mye som skiller Nomad Base Station Pro fra selskapets andre ladeplater . Selve basen er laget i aluminium, mens overflaten hvor du legger dingsene du vil lade er trukket i svart skinn. Den er dog betydelig større enn de andre Nomad-laderne vi har testet. 22 centimeter bred og 14 centimeter dyp gjør den faktisk såpass omfattende at du sannsynligvis må rydde litt plass til den - enten det er på skrivepulten eller nattbordet.

Ladeplaten får strøm fra en 30-watts ladekloss og en medfølgende, flettet USB-C-kabel. Det er ingen andre porter på baksiden bortsett fra denne kontakten, så du kan bare glemme å koble til flere ladekabler for andre enheter.

Klarer noe Apple ikke fikk til

Men det er ikke på overflaten Nomad Base Station Pro skiller seg ut - det er på innsiden innovasjonen gjemmer seg. For på mange måter byr denne ladeplaten på en teknologi selv Apple ikke klarte å levere.

De fleste trådløse ladeplater vil ikke ha plass til tre mobiler samtidig. Niklas Plikk, Tek.no

Apple jobbet med å lage en ladeplate som kunne lade en iPhone, et par AirPods og en Apple Watch samtidig. Produktet skulle hete AirPower, og ble først avslørt i 2017 . Men selv om produktet hadde blitt vist frem, og det ble jevnt og trutt nevnt og vist frem i forbifarten i de neste årene, kom det aldri i butikkene. To år senere ble prosjektet skrinlagt , og ryktene sier det var fordi Apple rett og slett ikke klarte å lage det sikkert. For å kunne lage en ladeplate som kunne lade en dings plassert helt vilkårlig på overflaten, ville det kreve haugevis av overlappende spoler. Dette skaper potensielt mye varme hvis flere spoler aktiveres, og produktet ble aldri ferdig.

Men Nomad Base Station Pro gjør altså akkurat dét. Den kan lade opptil tre produkter samtidig, og du kan legge dem hvor som helst på den svarte overflaten.

Nomad Base Station Pro

Innsiden

Teknologien skiller seg imidlertid litt fra det Apple angivelig jobbet med, og er heller ikke laget av Nomad selv. Teknologien heter FreePower og er utviklet av et selskap kalt Aira, som de lisensierer ut til andre selskaper. Nomad er de første som hoppet på muligheten, men Aira ser også for seg at teknologien deres kan brukes i bord og skrivepulter, eller i midtkonsollen i en bil.

På innsiden av Nomads ladeplate er det en unik plate med 18 ladesoner fordelt utover, hvor hver enkelt kan gi strøm til enheter som ligger over. Det er imidlertid ikke tradisjonelle spoler her, som både tar plass og skaper varme, men heksagonale soner med en slags tynn spole rundt. Legger du en mobil på, vil ladeplaten gjenkjenne hvilken sone som er nærmest, og bare lade via den. Men selv med 18 spoler er det altså bare mulig å lade tre dingser samtidig.

Lysindikatoren på framsiden bekrefter at det er tre enheter som lades. Niklas Plikk, Tek.no

Lader fra hvor som helst

I praksis er det altså bare å slenge mobilen et eller annet sted på overflaten av Base Station Pro, og etter et lite sekund vil den begynne å lade. Det er en liten forsinkelse før ladeplaten vil overføre strøm, trolig fordi den først må gjenkjenne hvilken spole den skal aktivere. Det gjør også at hvis man flytter en mobil fra den ene enden av platen til den andre, forsvinner ladingen i et par sekunder, før den begynner å lade igjen. I praksis bytter den da hvilken spole som er aktiv.

Vi testet flere forskjellige mobiler og etuier, og samtlige lot seg lade nesten uansett hvor på overflaten vi la dem. Helt lengst ut langs kantene er det imidlertid ingen spoler, og dermed ingen lading, men i praksis var det aldri et problem. Hvis mobilen er såpass langt ut mot kanten vil den uansett falle av, og da sier det seg selv at den ikke lader.

Tre mobiler får akkurat plass, og alle lader like raskt. Niklas Plikk, Tek.no

Du får akkurat plass til tre mobiler på ladeplaten samtidig, eller to mobiler og et ladeetui uten problemer. Alle sammen vil også lade på maks kraft, men nøyaktig hva det er, kommer an på hvilket produkt du lader. Nomad Base Station Pro støtter nemlig opptil 7,5 watt trådløs lading for Apple-enheter, som er det raskeste de støtter på alt annet enn Magsafe-ladere. Andre ikke-Apple-enheter får bare 5 watt til rådighet.

Akkurat som med de mindre laderne vi testet, lader Base Station Pro en iPhone Xs fra 0 til 23 prosent på en halvtime, og vi fikk det samme resultatet hvis det var flere enheter på ladeplaten samtidig.

Definitivt ikke raskt, men på linje med andre, vanlige ladeplater.

Funker ikke på alle mobiler?

Nomad Base Station Pro har en veldig rar begrensning vi aldri har vært borti på en trådløs lader før: Den støtter bare noen modeller. Med andre ord, har du «feil» mobil eller ørepropper, vil de ikke kunne lades på ladeplaten, til tross for at de støtter lading med Qi-standarden.

Dette virker å være en begrensning i teknologien fra Aira. Det er også derfor Nomad og Aira skryter av den ganske uvanlige funksjonen at man kan oppdatere fastvaren til ladeplaten via USB-C. Det er jo fint at den kan oppdateres, men har vi virkelig kommet til et punkt hvor selv ladeplater og ladere trenger egne oppdateringer? Burde de ikke bare fungere rett ut av esken?

Produktet er fortsatt relativt nytt, og støtter foreløpig bare enheter fra fire selskaper: Apple, Samsung , Google og Amazon. Men selv ikke Samsungs nyeste S21-serie står oppført. På Nomads nettsider står det imidlertid at de skal utvide antallet støttede produkter fortløpende. Hvilke produkter de jobber med står det imidlertid ingenting om.

Det skal også sies at selv om det heter at Galaxy S21 ikke er støttet, fungerte det faktisk helt fint å lade den på ladeplaten. Om dette vil være gjeldende for andre produkter som ikke har offisiell støtte er vanskelig å si.

Hvis du uansett har en iPhone og et par AirPods du vil lade opp så er kanskje ikke dette noe du vil bry deg om, men for mange kan denne begrensningen potensielt gjøre produktet helt ubrukelig.

Disse modellene er støttet: Alle iPhoner med trådløs lading, AirPods Pro og AirPods med trådløst ladeetui

Google Pixel 3 og Pixel 4

Samsung Galaxy S6, S7, S8, S9, S10 and S20

Samsung Note 10, 20

Samsung Galaxy Buds og Buds Live

Nexus 7-nettbrett

Amazon Fire 7

Baksiden ser enkel og stilren ut, men det betyr også at det ikke er en eneste ekstra USB-utgang for flere ladere. Niklas Plikk, Tek.no

Ingen smartklokkelading

Som sagt er Nomads ladeplate en slags variant av Apples ulanserte Airpower, men det er én viktig forskjell: Nomad Base Station Pro kan ikke lade en Apple Watch. Verken via ladeplaten, og det er heller ingen ekstra USB-utgang du kan koble til en ekstern Apple Watch-lader til.

Alle som kjøper Base Station Pro vil imidlertid kunne bestille en liten Apple Watch-holder separat fra Nomad , som kan klipses på ladeplaten, men den vil fortsatt trenge sin egen Apple Watch-ladekabel. Ikke veldig smidig.

Andre smartklokker med Qi-lading vil heller ikke funke, rett og slett fordi ladeplaten ikke vil lade noe bortsett fra den begrensede listen av produkter vi nevner over.

Konklusjon: For de spesielt interesserte

Gigantisk og lekker, men det er nok lurt å vente til neste generasjon av slike ladere. Niklas Plikk, Tek.no

Da vi først fikk Base Station Pro på testbenken tenkte vi at det ville være den ultimate ladeplaten, helt enkelt fordi den er diger og man slipper å tenke på hvor man plasserer tingene man vil lade. Da har man dekket de to største behovene, tenkte vi.

Men så begynte manglene å vise seg, og overskygget litt av den første gleden. Mangelen på USB-utganger på baksiden er rett og slett ganske kjipt på en såpass dyr ladeplate, fordi det begrenser bruksområdet såpass mye - spesielt siden du ikke kan lade verken Apple Watch eller andre smartklokker direkte på platen.

At ladeplaten attpåtil ikke vil lade andre enheter enn en håndfull produkter fra fire forskjellige produsenter - hvor bare to har produkter i Norge - gjør ladeplaten enda mer nisjete. For all del, flere produkter skal få støtte gjennom fastvareoppdateringer, men å måtte oppdatere en ladeplate virker i utgangspunktet ganske håpløst - spesielt siden det må gjøres med kabel.

Hvis du bare skal lade Apple- eller Samsung-dingser, og du har en håndfull av dem, kan dette være ladeplaten for deg. Da får du både en lekker og funksjonell ladeplate som har teknologi ingen andre kan by på. Men for alle andre hadde vi nok valgt en annen mindre og billigere ladeplate .