Test Google Pixel Watch

Pixel Watch 2 er lekker, men Apple ligger langt foran

Pixel Watch 2 er en lekker liten sak, men Google har fortsatt ikke helt roen på hvordan å lage en skikkelig god smartklokke. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim Publisert i går 15:55 Lagre

Google lager noen av de beste telefonene du kan kjøpe. Men er de like gode på smartklokker? Det enkle svaret er «nei» - samtidig er likevel ikke svaret så enkelt.

I dag er Apple Watch Ultra 2 den beste smartklokken på markedet. Men Googles Wear OS-klokker ble akkurat fornyet og Pixel Watch 2 er den ferskeste av de viktige smartklokkene på markedet. Den er også den første rene Google-klokka vi kan kjøpe her i Norge.

Strengt tatt var førte generasjon Pixel Watch altså i fjor, men det hindrer ikke Watch 2 fra å føles som et «førstegenerasjonsprodukt». I hvert fall på noen områder.

For her har vi en blanding av en velbygget og pen klokke, og tidvis merkelige og urutinerte valg.

Ser flott ut

Det er kun én størrelse Pixel Watch 2, og det gjør den for stor for noen og for små for andre. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

På overflaten ser Pixel Watch 2 ganske bra ut. Den har skjerm som er avrundet ned mot en urkasse i blankpolert stål.

Selve skjermen er en veldig fin OLED-variant, og det finnes alltid-på-funksjon her også.

Google har valgt det som for meg virker som en litt unødvendig komplisert mekanisme for feste av reimer. Den forholder seg ikke til noen etablert standard reimfeste jeg har sett, men oppfyller formålet - ved at festene omtrent blir borte når reimen er på.

Middels ergonomi

Det er ganske vanlig å ha beinene i håndleddet nært huden, og så rund som Pixel Watch 2 er - blir den liggende nærmest som en «ball» oppå. Det er ikke innmari behagelig. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det følger forresten med kort og lang klokkereim, og jeg opplever den lange som i korteste laget, der Apple Watch sine lengste reimer nesten er litt for lange for håndleddene mine.

En ting som irriterer er akkurat hvor rund Pixel Watch 2 er. For selv om selve klokka virker kompakt og ser bra ut - er den ganske høy og helsesensoren under «stikker ut» mye. Med tanke på at den skal hvile mot et til dels beinete og bruskete område på armen er det litt ubehagelig at sensoren er så stor, avrundet og utstikkende som den er. Iallfall om du skal bære klokken slik at den hele tiden kan måle puls og andre faktorer.

Strammer du remmen ligger klokken jevnere med huden - men det er heller ikke veldig behagelig. Legg merke til funksjonsknappen helt inntil den digitale kronen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Jeg synes også det er litt underlig at funksjonsknappen er plassert kliss inntil den digitale kronen på klokken. Det kan være bare mine store pølsefingre, men jeg hadde foretrukket å ikke ha de to knappene så tett på hverandre - spesielt når hele den motsatte siden av klokken er «tom».

Å ha de to fysiske knappene på klokka helt inntil hverandre fungerer bedre på en firkantet klokke som Apple Watch.

Irriterende lader og kortvarig batteri

Den ser ut som en vanlig trådløs klokkelader - helt til du ser nærmere. Her er det fire pinner som må komme i berøring med riktige felt under klokken. Dette er et sårbart ladesystem, og ganske ofte har klokken ikke truffet pinnene i testperioden. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ved første øyekast ser laderen også ut som en Apple Watch-lader, men dette er faktisk blant de få smartklokkene på markedet som ikke har trådløs lading. Her er det fysiske pinner som stikker opp av den magnetiske lille «docken». Her må klokken festes, og det må skje riktig vei.

Hvis klokken er litt ute av vater mot ladeplaten får ikke pinnene kontakt, og det lades ikke. Dette er et snodig valg, i en verden der omtrent alle andre ladbare og smarte klokker enten har magnetisk trådløs ladedock, eller lading med fysisk kontakt og bedre festemekanismer.

På oppsiden må det likevel nevnes at Pixel Watch 2 lader raskt.

Ellers skryter også Google av at Pixel Watch 2 skal vare et døgn per fullading. Det er omtrent riktig, men det skal ikke veldig mye treningsbruk til før det blir travelt å lade denne klokken.

Spesielt med «standardurskiven» som ikke viser batteristatus er det veldig stressende å bruke Pixel Watch 2. Den varsler når det er under 10 prosent strøm igjen, men da er du øyeblikkelig tom for strøm.

Måler mange faktorer

Du får målt et lite hav av helsefaktorer med denne klokka, og den kan også fortelle deg om kroppstemperaturen din er på vei opp eller ned. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Pixel Watch 2 måler en mengde faktorer i tillegg til puls. Her er EKG-støtte, søvnmåling, og hudtemperatur, for å nevne noe.

Du får også en funksjon som likner på Garmins «Body Battery»-løsning, der pulsvariabilitet, søvnscore og andre ting regnes inn i en sum som forsøker å si noe om hva du har av energireserver. Der en mer ordinær stressindikator er gratis å bruke, må du ha Fitbit premium for å bruke den såkalte Dagsform-scoren.

En avansert sensor under måler flere ting enn Apple Watch kan. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det følger med 6 måneder gratis abonnement, før du må betale 99 kroner i måneden hvis du vil fortsette. Hvis du vil prøve - pass på å markere datoen i kalenderen.

Mye av informasjonen du får ut av klokken krever imidlertid ikke Premium, og med mindre du balanserer hauger av stress mot hauger av fysisk utfoldelse vil du antakelig komme veldig langt med de vanlige Fitbit-funksjonene og treningsloggen klokken gir.

Og selv om jeg som smånerdete mann synes det er morsomt med mengder av data, må det også sies at - det er litt vanskelig for meg å vite hva en temperaturvariasjon på −0,3 grader betyr for meg. Her hentes det ut mye data, men det er ikke alltid like klart for meg hva nytten er. Kanskje blir dette nyttigere etter hvert.

... men er knotete i treningsmodus

Det er en del finurligheter med programvaren i Pixel Watch 2. Et eksempel er når den av og til blander engelske og norske elementer. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Pixel Watch 2 bærer sterkt preg av at Google nå eier Fitbit, og treningsfunksjonene her er i stor grad de samme som du finner i et treningsarmbånd fra Fitbit.

Det innebærer GPS-sporing av turen, pulsregistrering og oksygenmetningssporing mens du trener. Det er også automatisk oppstart og avslutning av treningen. Sånn i utgangspunktet.

Men min erfaring er at klokken surrer litt i hva den tror du trener. Ved en anledning aktiverte klokken tilsynelatende selv en halvannentimes «tredemølle»-trening mens jeg gikk tur i skogen. Noen ganger avslutter den treningen selv når jeg er ferdig, mens andre ganger kan den stå i timer «på vent», med spørsmål om jeg ønsker å avslutte treningen på klokka.

Pixel Watch 2 er der du får den heftigste klokka som gir deg full Fitbit-opplevelse for tiden. Er du vant til ett av selskapets eldre treningsarmbånd, får du den her også - bare i en form som passer bedre til findressen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Det er også litt irriterende at Pixel Watch 2 er litt «tropisk» i sitt forhold til varslinger.

Der Apple har lært at det tar litt tid å se en varsling, og holder den på skjermen ganske lenge - er det titt og ofte Pixel Watch 2 tapper meg på håndleddet for å fortelle noe, og det jeg vil se for lengst er borte når jeg får dratt opp ermet.

Jeg har i testperioden brukt Pixel Watch 2 til middels lange vandringer i skog og mark, svømming både ute og inne og sykling. Et irritasjonsmoment for oss som trives i vann er at klokka skrur av skjermen når låsen er på. Så hvis du vil se svømmestatistikken din mens du holder på får du ikke det her, i motsetning til på enkelte andre klokker.

Appstøtte og åpenhet

Du kan styre appene på klokka både fra en tilkoblet telefon, og fra Google Play rett på klokka. Etter vår oppfatning skiller det en ekte smartklokke fra en «smartere klokke», slik de fleste treningsklokkene på markedet er. Slik er den i samme kategori som for eksempel Samsung Watch og Apple Watch. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Akkurat som på Apples og Samsungs konkurrenter får du både appbutikk og appstøtte rett på klokka her. Det er ganske trivelig at hver app du bruker har sin egen underkategori for Wear OS-enheter i Google Play. Hvis du vil legge inn Spotify på Pixel Watch 2 er det en egen Installer-knapp rett under den som viser at du allerede har installert appen på telefonen din.

Slike muligheter gjør dette til en «ekte smartklokke», i motsetning til de svært mange «smartere klokkene» der ute - du vet, de klokkene som er tilkoblet men ikke er så enkle å endre funksjonalitet på. Så lenge appen finnes og noen har tilpasset den Googles klokkesystem kan du installere den på Pixel Watch 2.

Der den også gjør det sterkere enn Apples klokker er i at du kan legge inn dine egne urskriver. Det er svært omstendelige greier på Apple Watch, og selv om du til dels kan endre via favorittappene dine som kanskje har egne urskiver - får du ikke gjort et fullverdig bytte til noe annet enn urskivene Apple selv har inkludert på erkekonkurrenten.

Konklusjon: Apple har et solid forsprang

Pixel Watch 2 er en flott klokke som trenger en grei dose finpuss før den er helt i mål. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

I sum er det vanskelig å la seg overbegeistre av Pixel Watch 2. Det for for mange litt underlige valg her, i en klokke som til fullpris er litt dyr. Du som har fått den med en Pixel-telefon har uansett fått en helt ålreit klokke - og hvis bestillingen er ekte «smartklokke», er det uansett få andre alternativ å velge blant.

Men opp under, og til dels over, fem tusenlapper for en Pixel Watch 2 er ganske mye penger.

Og i alt fra litt vaklevorne varslingsløsninger til den litt ubehagelige helsesensoren og den knotete ladeløsningen - synes jeg jeg merker at Google ikke egentlig har lagt sjelen sin i smartklokker like mange år i strekk som konkurrenten med det halvspiste eplet.

Styringen av Pixel Watch 2 gjøres enklest fra en app på telefonen. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Pixel Watch 2 er fortsatt noe av det beste du kan ha på lanken hvis du faktisk vil kunne kjøre apper på en klokke som er koblet til en Android-mobil. Men den har en god del utvikling igjen før den står skulder til skulder med Apples mange generasjoner gamle og etter hvert raffinerte produkt.

Det sagt - du får målt aktiviteten din, det er sensorer her som mange av konkurrenene ikke har, designen er flott og dagsformdataene er spennende for deg som trekkes i mange retninger i et hektisk liv.

Jeg synes det er mye å like ved Pixel Watch 2, og den er fortsatt en god begynnelse for Google - men her har Apple et solid forsprang.

