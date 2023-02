Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 og Ryzen 5 7600

AMDs nye prosessorer er både gode og effektive

Ryzen 7900, 7700 og 7600 leverer fin ytelse med lavere strømforbruk.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Det er ikke så mange månedene siden AMD dro duken av den nye prosessorplattformen AM5 og et lite knippe CPU-er å kjøre på den. Samtlige fikk vi testet i løpet av høsten 2022.

Nå har tre av disse prosessorene også fått «småsøsken» i form av Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 og Ryzen 5 7600. Om disse benevnelsene høres kjente ut er det fordi disse tre nykommerne heter nøyaktig det samme som modellene vi allerede har testet, med unntak av at de mangler en «X» helt til slutt.

Dette kan selvsagt skape litt forvirring, så gjennom denne testen får du bare prøve å huske at modellene med «X» er justert til å være litt raskere fra fabrikken. Samtidig bruker de også mer strøm og genererer således mer varme.

Tre coole(re) typer

Som småsøsken har stjernene i dagens test ikke det samme behovet for å stikke seg fram og være aller best. Fokuset her er derfor i større grad på effektivitet og strømforbruk – og samtlige har en TDP på relativt beskjedne 65 watt.

Kjerner/tråder Frekvens/turbo Cache TDP Pris AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 80 MB 170 W Ca. 7500 kr AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 76 MB 170 W Ca. 6000 kr NY! AMD Ryzen 9 7900 12/24 3,7/5,4 GHz 76 MB 65 W Ca. 5500 kr* AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 40 MB 105 W Ca. 4400 kr NY! AMD Ryzen 7 7700 8/16 3,8/5,3 GHz 40 MB 65 W Ca. 4300 kr* AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 38 MB 105 W Ca. 3200 kr NY! AMD Ryzen 5 7600 6/12 3,8/5,1 GHz 38 MB 65 W Ca. 3000 kr* Åpne fullskjerm Mer +

*Disse prisene er med prosessorkjøler inkludert. For AMD Ryzen 9 7900 og Ryzen 7 7700 følger det med en Wraith Prism-kjøler, mens den litt mindre Wraith Stealth passer greit til Ryzen 5 7600. Vi kommer tilbake til kjølerne litt senere i testen.

Som vi kan se av spesifikasjonene får vi altså litt langsommere utgaver av den tolvkjernede Ryzen 7900X, den åttekjernede 7700X og sekskjerneren 7600X.

Ett problem med de nye modellene er at de ligger ganske tett opptil storebrødrene når det gjelder pris – i hvert fall i norske nettbutikker. Og hvis du da allerede har en god kjøler, eller uansett ikke er interessert i den medfølgende AMD-løsningen, vil det være mer logisk å plukke en av de litt kjappere X-modellene i stedet.

Men for folk som ikke er spesielt interesserte i å bygge eller fikle med innstillinger kan de nye 65-watterne likevel være smarte alternativer, spesielt om du kommer over et godt tilbud.

Hva er nytt, AM5?

Ryzen 7000-serien er de første prosessorene som krever AMDs AM5-plattform. Denne kom på markedet først i fjor høst. Se vår test av de X-merkede prosessorene for litt mer informasjon rundt plattformen, som altså ikke er bakoverkompatibel med tidligere prosessorer.

Én ting som likevel har skjedd, er at AMD har klart å gjøre «Eco Mode» – en modus som sørger for at det blir enklere å kontrollere strømforbruket – lettere tilgjengelig og ikke minst langt mer forståelig i nyere BIOS-er på en rekke hovedkort.

Vi eksperimenterte så vidt med Eco Mode og Ryzen 9 7950 under fjorårets test, men det er først nå at vi ble klar over at denne funksjonen kan gå begge veier. Altså ikke bare kan vi bruke den til å strupe strømforbruket, men vi kan også benytte den til å åpne for høyere strømforbruk som igjen kan gi høyere ytelse.

Dette gir oss et interessant alternativ til overklokking.

Testresultater

Med et nytt år, blanke ark og ekstra fete fargestifter var planen for 2023 å starte årets prosessortesting med et nyere grafikkort og nyere spill, men etter noen dager med forsøksvis innkjøring av nye testrutiner må vi innse at vi ikke rekker å gjennomføre dette akkurat nå.

I stedet satser vi på å få unna dette i de mørke vinterkveldene som gjenstår, slik at vi har alt klart til neste prosessortest. Men denne gangen lener vi oss altså hardt på gamle resultater og et velkjent testoppsett med vår trofaste følgesvenn GeForce RTX 2080 Ti fra Nvidia.

Etter at AMD slapp sin Ryzen 7000-serie kom Intel straks tilbake med sine Raptor Lake-prosessorer, deriblant flaggskipet Core i9-13900K, og akkurat nå er det også denne prosessoren som ligger på topp i en rekke disipliner.

Men det som er interessant for oss her er å se hvordan de mer strømgjerrige AMD-prosessorene uten X i benevnelsen klarer seg. Når vi ser på resultatene kontra deres X-merkede søsken, er det faktisk ikke så stor forskjell som vi kan få inntrykk av ved å se på klokkefrekvensene – men saken er at lavere strømforbruk tillater mer bruk av turbofrekvens, og der er det en kort vei fra X til ikke-X.

I vår test med Civilization IVs kunstige «spill-IQ» overrasker nykommerne med å ta en trippel tetplassering i det enkleste testløpet. Men her tipper vi dette skyldes en oppdatering av enten drivere eller selve spillkoden – vi har jo ikke ettertestet med de andre prosessorene.

3DMark gir oss vanligvis et greit førsteinntrykk av spillkreftene, og selv om «minstemann» Ryzen 5 7600 henger litt etter de andre, er det ikke noe kritisk stort gap.

En av grunnene til at vi er i ferd med å utarbeide nye testrutiner for prosessorer er at vi dessverre har hatt for vane å teste nyere spill på svært høyt detaljnivå. Dette krever gjerne en god del av selve grafikkortet og begrenser hvor mye selve prosessoren har å si for ytelsen.

Derfor får vi heller ikke noen store forskjeller med akkurat disse testene, men det demonstrerer likevel at prosessorvalget er av mindre betydning for deg som liker å spille på høye oppløsninger og ditto innstillinger.

Med spilltitler eller innstillinger som ikke krever så mye av grafikkortet får vi derfor større forskjeller, og som vi ser er det ikke noe spesielt som tilsier at dette nye trekløveret ikke duger til gaming – stort sett snakker vi omtrent samme spillytelse enten det står X eller ikke på prosessoren.

En nyhet med AMDs 7000-serie er at alle prosessorene nå har integrert grafikk, så du er faktisk ikke lenger nødt til å pare prosessoren med et eget grafikkort for å få bilde på skjermen.

Men i motsetning til Intel, der ytelsen blir bedre i takt med prosessorkreftene, har AMD gitt samtlige Ryzen 7000-prosessorer de samme grafikkreftene. Dette gjelder også for Ryzen 7900, 7700 og 7600.

Derfor hiver vi bare inn denne grafen fra testen av Intel Core i9-13900K og Core i5-13600K:

Strømkontroll med Eco Mode

Som nevnt har de tre nye prosessorene en TDP på 65 watt. TDP er kort for thermal design power og sier noe om hvor mye varme prosessoren typisk vil kunne generere over tid, men det er et litt diffust begrep som blant annet konkurrenten Intel har sluttet å bruke.

Som en tommelfingerregel kan vi likevel si at lavere TDP betyr lavere strømforbruk. Som bonus betyr lavere TDP at du kan slippe unna med rimeligere kjøleløsninger og/eller mindre støy fra susende vifter.

Det beste eksempelet i dette tilfellet har vi selvsagt i Ryzen 9 7900 kontra 7900X. Sistnevnte har en TDP på 170 watt og sørger for at testbenken vår trekker 260 watt ved tung last. Dette er for øvrig uten et dedikert grafikkort koblet til.

Så har vi 7900 med 65 watt TDP. Den gjør at hele sulamitten trekker 150 watt under tilsvarende jobb, en «besparelse» på 110 watt – som er ganske nærme den teoretiske forskjellen på 105 watt. Samtidig får vi riktignok et lite hakk dårligere ytelse med 7900 enn med 7900X, men den forskjellen er mye enklere å måle enn å faktisk merke.

AMD Eco Mode finner du under «Presicion Boost Overdrive» i BIOS. Den kan være gull verdt for å spare strøm eller hjelpe på temperaturen sommerstid.

Og i en rekke tilfeller, spesielt på sommeren, er lavere strømforbruk så absolutt å foretrekke. Derfor liker vi at AMD nå har fått på plass Eco Mode, som gjør at prosessorer til AM5-plattformen kjapt kan settes til en annen TDP enn de egentlig er ment for.

Igjen er Ryzen 9 7900X et godt eksempel. Dytter du den på plass i et hovedkort og ikke gjør noe annet, oppfører den seg som vanlig og trekker strøm som den er konfigurert til å gjøre fra fabrikken. Men du kan også aktivere Eco Mode under «Presicion Boost Overdrive» i BIOS. Her er det mulig å sette den til å oppføre seg som en prosessor med 105 watt TDP eller 65 watt TDP.

Her er det viktig å merke seg at vi altså ikke gjør noe med klokkefrekvensene, men at det lavere strømforbruket vil begrense hvor høyt og lenge turbofrekvensene vil kunne gå over mange kjerner, og sånn sett vil de to prosessorene ofte yte tilnærmet likt.

Men effekten vil ikke være like klar ved belastning av én eller et mindre antall kjerner.

Spesielt verdt å merke seg i denne grafen er enkeltkjernet ytelse i Cinebench R23. Denne er den samme uansett hvor mye eller lite watt vi putter inn fordi maksimal turbomodus ikke røres og én kjerne uansett ikke bruker nok strøm til at dette påvirkes under lavere TDP for 7900X.

Ellers har vi her i hovedsak sortert på strømforbruket, og dette gjør det forholdsvis enkelt å se at Ryzen 9 7900X fint kan kjøres med noe mindre strøm uten å yte nevneverdig dårligere.

Bedre ytelse med Eco Mode

Som vi ser av grafen over, der vi sammenligner ytelsen til Ryzen 9 7900X og 7900 i forskjellige moduser, kan Eco Mode fint gå den andre veien også. Altså kan vi ta vår Ryzen 9 7900 og la den tro den er 105 watt TDP prosessor. Dette fører til at den er villig til å bruke mer strøm for å holde turboen oppe over flere kjerner, som igjen gir oss bedre ytelse.

Siden vi igjen ikke rører frekvensene, er altså ikke dette det samme som overklokking. Snarere er det AMDs «autooverklokking» i regi av en mer utholden turbomodus som gjør jobben.

Men denne funksjonen har også sin grense. Ettersom Ryzen 7900, 7700 og 7600 har lavere maksimale frekvenser enn sine X-merkede slektninger, vil de aldri kunne yte like godt eller (bruke like mye strøm) som disse. Med mindre vi da overklokker, som jo er en mulighet.

For Ryzen 5 7600 er overklokking faktisk den eneste måten å øke ytelsen på, da denne er skrudd slik at det ikke er noe å hente på å fikle med TDP-grensen i Eco Mode. For Ryzen 7 7700 er det litt mer å gå på, men i praksis er det vel snakk om en TDP på nærmere 90 watt selv om vi setter den til 105 watt i BIOS.

Da sitter vi igjen med Ryzen 9 7900, som både kan settes til 105 watt og 170 watt. Sistnevnte kommer den ikke helt opp til – igjen, med mindre vi da overklokker – men ytelsen er som vi har sett likevel nesten helt på linje med X-modellen.

Uansett er det gøy at Eco Mode gir oss muligheten til justere noe på ytelse kontra strømforbruk uten å nødvendigvis måtte surre med overklokking.

Wraith Prism – helt grei kjøler

AMD Wraith Prism til venstre er betraktelig større enn Wraith Stealth. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ettersom de tre nye prosessorene kommer med kjølere inkludert tok vi også en nærmere kikk på disse. Her var vi spesielt interesserte i å se om den kraftigere og lysglade Wraith Prism også kunne ta unna mer varme enn med det som genereres med de standard «65 watt TDP» som prosessorene egentlig skal gi fra seg.

Med Ryzen 9 7900 hadde i hvert fall ikke kjøleren noen problemer med å ta unna varmen ved standard strømforbruk. Vi kjørte en test med ti minutter med tung prosessorlast over alle kjerner – noe som svært sjelden skjer i praksis – og vi noterte oss en makstemperatur på rundt 70 grader celsius. Dette med kjøleviften kjørende på anstendige 1300 til 1500 RPM, som også er helt greit for ørene.

Foruten dette brukte vi Eco Mode for å øke strømforbruket til 105 watt og således «skru opp varmen». Også her klarte Wraith Prism brasene, men temperaturen nådde hele 90 grader, og vi var nødt til å kjøre kjølerens vifte på full pinne – omtrent 3000 RPM.

Vi slapp også vår Ryzen 9 7900 helt løs, men selv med viften på full fart nådde vi snart 95 grader, som er punktet der systemet skrur på «bremsene» for å unngå overoppheting som kan skade prosessoren eller hovedkortet.

For de som er glade i lys vil jo AMD Wraith Prism pynte litt opp i kabinettet også. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For bruk med standard prosessorkonfigurasjon virker i hvert fall Wraith Prism som en helt grei kjøler, og så lenge du tolererer noe viftestøy kan den også takle litt lett overklokking. Men den som er ute etter å tyne ut alt av krefter fra prosessoren, vil nok ha behov for en kraftigere kjøleløsning.

Konklusjon

AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 og Ryzen 5 7600 er tre mer strømgjerrige prosessoralternativer for selskapets relativt nye AM5-plattform. Disse prosessorene kommer med kjølere inkludert, noe som kan gjøre disse løsningene noe mer attraktive dersom man ikke har dette fra før.

For i de fleste butikkene ligger prisen ganske nærme de litt kjappere «storebrødrene» med X i modellbetegnelsen. Dette vil nok føre til at nykommerne fort kan bli oversett av entusiastene, selv om den faktiske forskjellen i ytelse er langt fra proporsjonal med forskjellen i strømforbruk.

At AMDs kjekke Eco Mode også har blitt enklere å ta i bruk – og således nå kjapt kan senke strømforbruket til X-prosessorene med noen trykk i BIOS – vil nok heller ikke hjelpe på salget av Ryzen 7900, 7700 eller 7600.

Men for en som bare vil ha en god og strømgjerrig AM5-prosessor og en passende kjøleløsning «rett ut av esken» er det egentlig lite å sette fingeren på med de nye CPU-ene. For både spilling og annet er altså ikke ytelsen langt unna de X-merkede slektningene, samtidig som 65 watt TDP hjelper godt for å styre unna unødvendig varmegang og viftestøy.

For de mange brukerne med FPS i blikket er det nok likevel de kommende X3D-modellene med «V-Cache» som fremstår som langt mer fristende. Vi tror i hvert fall at mange vil vente og se an hva disse vil gjøre med prosessormarkedet når de slippes – som etter planen skal skje i februar måned.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign AMD Ryzen 9 7900 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 5809 hos Elkjøp Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Et godt og effektivt «rett ut av esken»-alternativ til 7900X, spesielt om du ikke har kjøler fra før. Fordeler + 12 kjerner og kun 65 watt TDP

+ Har grafikkdel

+ Skikkelig god prosesseringsytelse

+ God spillytelse

+ Kan overklokkes / underklokkes

+ Eco Mode kan øke ytelsen (og strømforbruket)

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0)

+ Kjøleløsning følger med Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Ikke så mye rimeligere enn Ryzen 9 7900X

8 Meget bra fjerne Sammenlign AMD Ryzen 7 7700 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 8 Meget bra sitat Nesten 7700X-ytelse til litt lavere pris, med lavere strømforbruk og kjøler inkludert. Fordeler + Kun 65 watt TDP

+ Har grafikkdel

+ Meget god prosesseringsytelse

+ God spillytelse

+ Kan overklokkes / underklokkes

+ Eco Mode kan øke ytelsen litt

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0)

+ Kjøleløsning følger med Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Ikke så mye rimeligere enn Ryzen 7 7700X

7.5 Bra fjerne Sammenlign AMD Ryzen 5 7600 annonse Se alle priser hos Prisjakt Lenke Billigste butikk hos Prisjakt Sjekk nå 3099 hos Elkjøp Sjekk nå 7.5 Bra sitat Ja, det er et litt svakere men også litt rimeligere alternativ til 7600X. Fordeler + Kun 65 watt TDP

+ Har grafikkdel

+ God prosesseringsytelse

+ God spillytelse

+ Kan overklokkes / underklokkes

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0)

+ Kjøleløsning følger med Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Ikke så mye rimeligere enn Ryzen 5 7600X