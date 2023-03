Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sonos Era 100

Den nye multiroms-kongen? Vi har testet Sonos Era 100

Sonos’ nye «æra» begynner med Era 100, som er en direkte erstatter til populære Sonos One. Den har fått mer bass og en ekstra diskanthøyttaler, blant annet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sonos har lenge vært «standardvalget» for deg som er ute etter et enkelt og velspillende multiromssystem hjemme, og spesielt minstemann Sonos One har imponert oss med kombinasjonen av kompakt størrelse og flott lyd.

Nå har Sonos One fått en oppfølger, kalt Era 100, og selv om listen over nyheter ikke er voldsomt lang, er summen av dem potensielt ganske markant.

En ny «æra»: Dette er nytt

Nyhetene kan kjapt oppsummeres på denne måten:

Basselementet er gjort 25 prosent større enn før

Antall diskantelementer er økt fra ett til to, som gir en form for stereolyd

En ny USB-C-port bak gir anledning til å koble til eksterne avspillere, for eksempel en platespiller - og eventuelt også ethernet gjennom adaptere.

Bluetooth er kommet til (foreløpig 5.0, 5.2 kommer via en oppdatering), og høyttaleren har fått Wi-Fi 6E

Sonos Era 100 til venstre, utgående Sonos One til høyre. Den nye høyttaleren har fått et rundere uttrykk, og har vokst litt i høyden. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sistnevnte gjør Era 100 og storebror Era 300 til de første stasjonære Sonos-høyttalerne med Bluetooth. De fleste vil nok i hovedsak bruke wifi til å kommunisere med høyttalerne, men bluetooth kan jo eksempelvis være praktisk om du har besøk og enkelt vil la dem spille av noe på systemet - eller du har enheter som ikke støtter Sonos’ vanlige kommunikasjonsmetoder - for eksempel en Android-telefon som ikke spiller fra Spotify.

Designmessig følger Era 100 Sonos’ etter hvert ganske etablerte standarder, men sammenliknet med Sonos One er den forlenget litt i høyden, mens «diameteren» er gjort noe mindre. I sum blir fotavtrykket derfor omtrent det samme, til tross for at det altså er gjort til dels ganske store lydmessige endringer.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sonos Era 100 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2790 hos Elkjøp Sjekk nå 2790 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Det nye standardvalget for smarthøyttalere Fordeler + Stor lyd fra liten høyttaler

+ Betydelig mer bass enn i forgjengeren

+ Endelig romkalibrering som ikke er avhengig av iOS

+ Wifi, bluetooth og mulighet for å koble til kablet utstyr

+ Stemmestyring med Alexa eller Sonos Voice Control

+ Spotify Connect, Airplay 2

+ Svært enkelt oppsett Ting å tenke på — Ingen Google Assistant

— Mer bass går litt på bekostning av klarhet i diskanten

— Noe dyrere enn før

— Ingen dedikert ethernet-port

Google er borte, Alexa er kommet til

En ganske stor forskjell fra tidligere er også at Era 100 ikke støtter Google Assistant, slik en del tidligere Sonos-høyttalere har gjort. Det skyldes ifølge Sonos at Google har endret på maskinvarekravene for tredjeparts Google Assistant-integrasjoner, blant annet når det gjelder plassering av mikrofonene.

Ifølge Sonos ville det kreves en stor ingeniørjobb for å tilfredsstille Googles krav, men de sier de håper å tilby Google Assistant igjen i fremtiden.

Om du allerede har et Sonos-system er oppsettet omtrent så enkelt som du får det. Du trenger ikke engang taste inn wifi-passordet. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Siden sist har vi imidlertid fått tilgang til Amazons Alexa også her i Norge, selv om det nok er en fattig trøst for dem som allerede har satt opp smarthjemmet sitt i Googles økosystem. I tillegg finnes Sonos’ egen Sonos Voice Control, men den er i hovedsak begrenset til å søke opp og styre musikk (og støtter ikke Spotify), samt endre på ting som volum og gruppering av høyttalerne rundt om i huset.

Jeg har i hovedsak brukt Sonos’ egen stemmestyring i testperioden, og den har fungert helt greit. Å gjenkjenne låttitler er ikke en veldig enkel oppgave, men det virker definitivt som om Sonos har trent assistenten sin bedre til å kjenne igjen kjente artister enn mer obskure navn og låttitler.

Verken Sonos Voice Control eller Alexa fungerer heller på norsk, så er det nevnt, men høyttaleren virker i det minste å være relativt god til å reagere på kommandoer - også over musikk på relativt høyt volum.

En ny stripe for volumkontroll har kommet til på toppen, som også gjør at «knappene» for å hoppe en låt frem eller tilbake nå slipper å doble som volumkontroll også. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stor lyd

Lyden har jo tidligere vært Sonos’ paradegren, og med endringene som er gjort hadde vi store forventninger til at amerikanerne hadde klart å skvise ut enda litt mer vellyd av høyttalerens begrensede fysiske dimensjoner. De forventningene blir møtt - i alle fall nesten.

At wooferen har økt i størrelse er nok den mest merkbare endringen fra tidligere, ved at det er betydelig mer bass i lydbildet. Det synes vi er en forbedring, og en vi tror «folk flest» vil sette pris på. Økningen fra mono til «stereo» gir også et hakket større lydbilde, og høyttaleren sprer også lyden i alle retninger - som gir en god opplevelse omtrent uansett hvor du lytter fra.

Mer bass er imidlertid ikke en forbedring som kommer helt uten offer. Ved direkte sammenlikning mellom Era 100 og Sonos One er det relativt klart at førstnevnte har en litt mykere og mindre veldefinert diskant - i alle fall ved (den romkalibrerte) standardinnstillingen. Era 100 pakker inn diskanten i akkurat litt for mye varme og bass, og til musikk som er mindre bassavhengig tenderer vi mot å foretrekke forgjengeren.

Fra venstre Apple HomePod, Sonos Era 100, Sonos One og Sonos Era 300. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

En annen aktuell konkurrent er naturligvis også Apples HomePod, som nylig kom i salg i andre generasjon. Hvis vi setter Sonos One, Sonos Era 100 og HomePod på en slags skala, så kan HomePod betegnes som enda lenger ut i den samme retningen som gjør at Era 100 skiller seg fra Sonos One. HomePod har enda mer (og hakket mer løssluppen) bass og enda litt mykere og varmere diskant.

Dette er nok de tre best-låtende høyttalerne i denne størrelses- og prisklassen, og vi vil nok plassere Era 100 øverst - men ikke med veldig stor margin. Jeg ville nok ikke brukt mange tusenlapper på å bytte ut et arsenal av Sonos One med Era 100 om jeg ikke hadde veldig stor bruk for de nye funksjonene - eller var veldig misfornøyd med bassgjengivelsen.

Noen vil nok også savne ethernet-porten fra forgjengeren. Muligheten til å koble høyttaleren til nettet med kabel er fortsatt her, men nå gjøres det gjennom den nye USB-C-porten, og krever derfor en adapter. Vil du koble til med kabel mister du i utgangspunktet også muligheten til å koble til eksterne avspillere.

På baksiden finner du knappen for bluetooth-tilkobling, en bryter som kutter strømmen til høyttalerens mikrofoner og en ny USB-C-port som gjør at du kan koble til andre avspillere og spre lyden i Sonos-systemet ditt. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ny og automatisk romkalibrering

Jeg nevnte for øvrig romkalibreringen, som tidligere har vært kalt TruePlay og kun støttet Apples iPhoner. TruePlay finnes fortsatt - og fungerer akkurat som før ved at du går rundt og veiver telefonen i rommet mens høyttaleren spiller av lyder og måler akustikken.

Nytt i denne omgang er imidlertid en enklere romkalibrering som Sonos har kalt QuickTune. Denne er ikke avhengig av iOS og bruker kun høyttalerens innebygde mikrofoner til å måle omgivelsene - som er kjekt hvis du er blant de mange som ikke eier en iPhone eller har en i husstanden. På tide, vil nok mange si.

Prosessen tar bare noen få sekunder, og virket ikke å gi en merkbart dårligere opplevelse enn TruePlay - men det må sies at testerens stue ikke er veldig utfordrende rent akustisk.

Ethernet-porten fra forgjengeren er borte, men du kan få samme funksjonalitet via en adapter til USB-C-porten. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Å koble til med bluetooth er for øvrig såpass enkelt som å aktivere paringsmodus bakpå høyttaleren og finne høyttaleren i menyen på enheten din - akkurat som på andre bluetooth-høyttalere. Lydkvaliteten er også såpass nært opptil lyden over wifi at du neppe vil høre forskjell om du ikke sammenlikner direkte. Kun én bluetooth-tilkobling av gangen er for øvrig støttet.

En liten nyhet som også må nevnes er at Sonos har lagt til muligheten for å justere volum ved hjelp av en ny touchstripe på toppen av høyttaleren som du kan dra fingeren over. Den fungerer utmerket, og er etter sigende kommet til etter at Sonos så at volumkontroll var den soleklart mest brukte av de fysiske kontrollmulighetene.

Du kan akkurat som tidligere også trykke for å justere volum opp og ned, men nå skjer det ved å trykke på endene av den nye touchstripa.

Litt pirk er det når vi snakker om Spotify Connect-integrasjonen, for både Era 100 og storebror 300 (test kommer snart!) sliter litt med at avspillingen starter på et litt vilkårlig sted i låten - og av og til ikke i det hele tatt. Spesielt gjelder det når du bytter mellom høyttalere. Veldig irriterende er det ikke, og du bruker sannsynligvis ikke høyttaleren slik vi har en tendens til å gjøre når vi tester - nemlig å bytte frem og tilbake for å sammenlikne lyden direkte.

Undersiden er gummiert, og huser strøminntak og et feste for stativ. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Sonos har alltid vært flinke på å pakke inn mye og god lyd i ganske små høyttalere, og nye Era 100 er ikke noe unntak. En større basshøyttaler enn tidligere gir en betydelig økning i bassgjengivelsen, og økningen fra én til to diskanter bidrar også til et større lydbilde enn før.

Den ekstra bassen farger imidlertid også lyden noe, ved at diskanten ikke er like glassklar som den var på forgjengeren Sonos One. I sum er likevel Era 100 en lydmessig forbedring, om enn altså ikke helt uten kompromisser, og dette er definitivt multiromshøyttaleren i denne størrelseskategorien som spiller best. Apples HomePod er nok den nærmeste av konkurrentene, men den er enda varmere og mer bassglad enn Era 100, og kan bli litt mye av det gode.

Noen vil nok savne Google-assistenten, som altså glimrer med sitt fravær takket være nye krav fra Google, men for musikkstyring kan du i det minste bruke Sonos’ egen Voice Control, hvor alt av prosessering gjøres direkte på høyttaleren og ikke lastes opp i nettskyen. Synd at den ikke fungerer med Spotify, bare.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Bluetooth er kjekt å ha, og det er fint at du nå kan koble til eksterne avspillere via USB-C, men det er samtidig litt synd at du sannsynligvis må til med en adapter for å få det til.

Alt i alt er dette likevel det nye standardvalget for deg som er på jakt etter en god smarthøyttaler. Den er såpass kompakt at den nesten kan plasseres hvor som helst, spiller stort sett utmerket og når man tenker på at Apples HomePod koster nærmere 4000 kroner er kanskje ikke den nye prisen så altfor avskrekkende heller.

Anbefalt!

PS: Utover HomePod er det ikke mange høyttalere vi tenker på som hyperaktuelle konkurrenter. Denons Home 150 er et godt alternativ, det er også Audio Pro A10, og om du tenker på lommeboka er også Sonos’ eget Symfonisk-samarbeid med Ikea meget god valuta for pengene. Da tenker vi kanskje i hovedsak på bokhyllehøyttalerne til en drøy tusenlapp for stykket, men også lampehøyttaleren er en god høyttaler som riktignok ikke er like billig nå som den en gang var.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sonos Era 100 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 2790 hos Elkjøp Sjekk nå 2790 hos Komplett Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Det nye standardvalget for smarthøyttalere Fordeler + Stor lyd fra liten høyttaler

+ Betydelig mer bass enn i forgjengeren

+ Endelig romkalibrering som ikke er avhengig av iOS

+ Wifi, bluetooth og mulighet for å koble til kablet utstyr

+ Stemmestyring med Alexa eller Sonos Voice Control

+ Spotify Connect, Airplay 2

+ Svært enkelt oppsett Ting å tenke på — Ingen Google Assistant

— Mer bass går litt på bekostning av klarhet i diskanten

— Noe dyrere enn før

— Ingen dedikert ethernet-port