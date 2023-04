Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Nothing Ear (2)

Nothing Ear (2) når fortsatt ikke helt opp

Nothing Ear (2) er bittelitt mindre enn sine forgjengere, og noen forbedringer er gjort - men flere gjenstår. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Mobilprodusenten Nothing har laget enda et nytt sett øreplugger. Fjorårets Nothing Ear (1) fikk middels kritikker for alt annet enn hypen rundt. Med årets modell lover selskapet å ha fått også lydkvalitet og støydemping på stell.

Nothing har beholdt noe av det mest spesielle med de gamle modellene; designet. Her ville du neppe vært i stand til å se forskjell på Ear (1) og Ear (2) uten å ha dem ved siden av hverandre.

Det er i grunnen en god ting, for Nothing Ear-serien ser iallfall uvanlig og ganske stilig ut, med sitt gjennomsiktige ladeetui.

7 Bra fjerne Sammenlign Nothing Ear (2) Wireless Earbuds annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1790 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Nothing Ear (2) når ikke opp til de beste øreproppene. Fordeler + Ekstremt flott stereoperspektiv

+ Stilig design

+ Ok støydemping Ting å tenke på — Diskant grenser mot å vrenge

— Irriterende løsning for hørselstest

Stilige og uvanlige

Designmessig er esken fortsatt gjennomsiktig og hvit, slik det var for Ear (1), men den har blitt bittelitt mindre. Selve proppene har fått endret noen av dimensjonene rundt selve lydkammeret, men estetikken er fortsatt lik.

Ingen av delene er tydelig identifiserbare som forskjellige fra Ear (1) uten å ha de gamle ved siden av for direkte sammenlikning.

Det er pent, og litt futuristisk. Og veldig annerledes alt annet på markedet. Jeg synes designen trekker kraftig opp.

Nothing Ear (1) til venstre og Ear (2) til høyre - det nye etuiet er bittelitt mindre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ålreit passform

Universalørepropper kan ofte være litt vanskelige å få til å passe, og med veldig smale øreganger sliter jeg selv med mange av dem. Men Nothing Ear (2) passer helt utmerket, i likhet med forgjengerne.

Proppene får god «kil» mellom baksiden av ytterøret og øregangen - og der sitter de, uten at de trenger å gå langt inn i øregangen for å tette. Det betyr god passiv støydemping også, oppå den aktive som hører til.

Her vil naturligvis alles erfaringer variere en del, men jeg er altså blant dem som ikke kan bruke hvilke som helst ørepropper - så når de passer her kan det øke muligheten for at de passer deg og.

Nothing Ear (2) til venstre og Ear (1) til høyre. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Svært bred lyd

Det første jeg merket meg med Ear (2) er det voldsomt brede lydbildet, og den nokså nøytrale lydsignaturen. Her virker det som Nothing har forsøkt å få til et sett propper som har mer til felles med «high end»-utstyr enn med gate- og livsstilsproduktene fra leverandører som Bose og Beats.

Bredden i lyden plasserer instrumentene utover en scene, fremfor å sentrere dem i midten av knollen. Det er langt mellom de påkostede øreproppene som samler all lyden i midten i dag, men det er ganske stor variasjon i hvor bredt det låter.

Og disse låter tidvis som å ha på seg åpne hodetelefoner - eller å lytte til et par høyttalere noen meter unna. En svært god egenskap for ørepropper, etter min mening.

Det er en rekke lydinnstillinger i appen som hører til, men dessverre blir det liksom ikke hundre prosent i bra i toppen uansett hva jeg gjør. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Ubehagelig skarp diskant

Men det er noe som skurrer med disse øreproppene. Nesten bokstavelig talt.

Diskanten her er så skarp at den tidvis skjærer. Noen få låter er nesten som kryptonitt for driverne inni her, og blant øreproppene i sin prisklasse er det få jeg har vært borti som tidvis kan bli ubehagelige å lytte til på samme måte som disse. Akkurat den type lyd er en jeg trodde vi passerte for enten en stund siden eller noen prisklasser siden.

Det sagt - på riktige låter spiller de pent nok, med et ok bassfundament og fin mellomtone. Siden disse virker temmelig nøytralt vektet tar uansett aldri bassen helt av, men den er hjertelig til stede i låter der den er fremtredende i miksen fra før.

Dette hadde vært en en særdeles god aktør i sin prisklasse hvis også diskanten holdt mål. For det lydmessige fokuset er virkelig bra.

Dårlig hørselstest

En hørselstest kan tilpasse Ear (2) til lytterens ører. Det er blitt en ganske vanlig løsning, men her har Nothing oppfunnet kruttet på nytt. Fremfor den vanlige måten der du bekrefter om du hørte tonen eller ikke, spilles en bakgrunnslyd med kraftig hvit støy, og pipelydene kommer inni. Du må holde inne en knapp i mobilappen for å bekrefte at du hører lyden - og da forsvinner den sakte ut igjen, til du slipper knappen når du ikke lenger hører den. Deretter fortsetter testen til neste lyd.

Det låter både greit og akkurat passe innovativt. Men jeg synes konseptet svikter likevel. For det første er koordinasjonen mellom «når begynner og slutter jeg egentlig å høre de pipetonene» litt kålete. Spesielt med attåtlyd som distraksjon. Det føles som et helt talent man må trene opp å treffe på trykk og slipp akkurat idet man hører lyden.

Og enda verre; ørepluggenes tendens til å vrenge litt på veldig skarp diskant avslører når tonen er der, selv om jeg ikke hører den. Jeg merker at Ear (2) spiller lyden bare på at den noenlunde monotone hvite støyen begynner å skjære.

Og oppå det hele - du blir bedt om å ha bakgrunnsstøyen ganske høyt når testen foregår. For min del var det uten å være forberedt på hvor lenge den skulle vare, eller at den kom til å lage milde ulyder underveis - og selv om jeg fikk lagret hørselsinnstillingene mine hadde jeg både vondt i ørene, og tvil om den faktisk hadde en fornuftig hørselsprofil på meg til slutt.

Du kan ikke skru av klemmefunksjonene på proppene. Siden de krever trykk bør ikke regnet gjøre ugagn, men jeg har opplevd å trykke i vanvare når jeg regulerer plasseringen av proppene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Les også Nothing treffer blink på første forsøk 31. juli 2022

Ok støydemping og talekvalitet

Kombinasjonen av passiv og aktiv støydemping i Ear (2) er ganske så god. Det blir temmelig stillig, og selv i ganske heftig bråkete omgivelser er det mulig å kjenne fred og ro, til musikk på moderat volum. Her har det blitt gjort en jobb siden sist gang.

I samtaler merker vi oss at proppene er såpass opptatt av å få vekk støy at de heller kutter for mye av stemmen når de forsøker å holde det stille. Det kan tidvis gå på bekostning av kvalitet.

Like fullt er samtalekvaliteten på et greit nivå - og enda litt. Det er slett ikke galt hverken på støydemping eller på samtaler dette, spesielt med tanke på at Nothing er et nokså ferskt merke på markedet.

Men hvorfor er volumet på 1000 når jeg bytter modus på proppene? Over den lave musikken buldrer lyden som bekrefter at jeg har byttet modus fra støydemping til vanlig etter å ha kommet inn. Jeg trodde først noe var galt med proppene.

Konklusjon: Fortsatt noen ting å fikse for Nothing

Jeg liker veldig godt hva Nothing prøver på her, men diskanten virker ikke som den henger med på notene. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nothing sier de har forbedret Ear (1), og det har de kanskje gjort, men samtidig er ambisjonene høyere. Og konkurransen hardere.

Den litt for skarpe diskanten som slår ut spesielt sterkt på noen låter, og nesten ikke på andre, er i utgangspunktet et ganske stort problem for ørepropper som koster 1700 kroner.

At egenskapen påvirker og ødelegger for lydtilpasningen i appen er også problematisk. Til slutt er det underlig med den voldsomme modusbyttelyden. Det er i bunn og grunn de tre store ulempene Nothing Ear (2) har.

På styrkesida har vi solid støydemping, ganske god lydkvalitet under samtale - og et ekstremt bredt og flott stereoperspektiv ved lytting til musikk.

Nothing Ear (2) er på sporet av mange fornuftige ting. Jeg liker også det nokså nøytrale lydutgangspunktet. Men at noe i proppene ikke virker å håndtere de lyseste frekvensene perfekt, uten at det blir litt skarpt og surt, det gjør at det bikker over fra fabelaktig til bare helt ok.

Og for prisen du betaler her får du kvassere lyd. Et par hundrelapper opp finner du OnePlus Buds Pro 2, som er helt fabelaktige og skilter med dobbelt sett drivere - som betyr full prio til både topp og bunn i lyden. Pixel Buds Pro og JBL Live Pro 2 er også ørepropper som tåler å nevnes.

Bikker du 2500 kroner blir utvalget enormt med alt fra Bose og Apple, men også i det selskapet er de to førstnevnte ganske sterke.

7 Bra fjerne Sammenlign Nothing Ear (2) Wireless Earbuds annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1790 hos Komplett Sjekk nå 7 Bra sitat Nothing Ear (2) når ikke opp til de beste øreproppene. Fordeler + Ekstremt flott stereoperspektiv

+ Stilig design

+ Ok støydemping Ting å tenke på — Diskant grenser mot å vrenge

— Irriterende løsning for hørselstest