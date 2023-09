Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony Xperia 5V

Sony Xperia 5V byr på flere av de beste funksjonene i en rimeligere pakke

Men litt kjedelig er den også.

Sony Xperia 5V er vanntett og har mange gode funksjoner, trass i sitt anonyme ytre. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Daniel Rosenquist Publisert 17. sep. Lagre

I eventyret om de tre bukkene Bruse er det jo ikke den mellomste bukken vi husker aller best. Både den første, lille bukken, og den største og helten er det lett å nevne. Men eventyret hadde ikke vært helt det samme uten den anonyme bukken midt i rekken.

Her er Sonys mellomste bror Bruse. En anonym mellomvekter som har hatt det med å bli glemt i mylderet av telefoner. Med 5V klar for markedet er Xperia-merkevaren fullendt i sin femte generasjon. Tidligere har de sluppet toppmodellen 1V, og i sommer kom “billig”-alternativet 10V, begge til mer enn ålreite anmeldelser.

8.5 Meget bra fjerne Sony Xperia 5V 8.5 Meget bra sitat Det enkle kan være mer enn godt nok Fordeler + Topp ytelse

+ Veldig gode kameraer

+ Vanntett

+ Hodetelefonkontakt og minnekortplass

+ Stødig fingeravtrykksensor Ting å tenke på — Traust utseende og opplevelse

— Kun 128GB lagringsplass (må utvides med minnekort)

— Ingen ladekabel eller kloss i esken

— Kun 36 måneder med oppdateringer

— Relativt høy pris

Utfordringen som 5V deler med sin storebror 1V er at de, i mangel av et bedre ord, er litt kjedelige. På godt og vondt! Det er lite gimmick og glitter her, i stedet er det trygge og gode funksjoner inne i en anonym firkant. Sonys eget softwaredesign som preger telefonen er heller ikke veldig moderne eller inspirerende, og alt i alt fremstår dette litt traust. Men traust trenger ikke være feil, og dette er absolutt ingen dårlig telefon.

Alle bildene i denne testen er tatt med en Xperia 5V, inkludert produktbildene, og er utover eventuell beskjæring tatt rett fra kamerarullen uten justeringer.

Bildet er tatt av og med en Xperia 5V, og kameraet imponerer veldig på sitt beste. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Dette er Xperias femte generasjon

Ettersom V representerer romertall fem her, er det litt kaotisk i navngivingen til Sony for tiden. Dette er på en måte “Xperia fem-fem”. Det er Xperia 1V (en-fem) som er den største bukken Bruse, Xperia 10V (ti-fem) er han første over brua med pipete stemme, og 5V (fem-fem) er den mellomste som ikke gjør så mye ut av seg. I eventyret i alle fall.

Men for å ha sagt det med en gang, Sony har fått plass til mange av de beste egenskapene fra sin egen toppmodell i denne telefonen. De har plassert sitt beste hovedkamera med en sensor på 48 megapiksler, og har også tilgodesett den med den nye Snapdragon 8 Gen 2-prosessoren. Så langt topp spesifikasjoner.

5V er også såkalt vanntett med en god IP-klassifikasjon på 65/68, har dedikert hodetelefonplugg, godt batteri og en lyssterk skjerm. Til sammen utgjør det absolutt en svært attraktiv pakke.

Men noen ting er nødt til å vike når salgsprisen skal ned. Den mest merkbare er at skjermen både er litt mindre og har dårligere oppløsning. For storebror 1V kommer med en overkill av en 4K-skjerm på 6,5”, mens vårt testobjekt denne gangen «bare» leverer HD over 6,1”.

5V har i år også mistet telelinsen, og det er programvare som prøver å gjenskape zoomen i bildene denne gangen, mer om det senere.

Kort oppsummert er det heller ingen lang liste med nyheter fra fjorårets Xperia 5-modell.

Product Sony Xperia 5V Sony Xperia 1 V Google Pixel 7 Pro Apple iPhone 14 Samsung Galaxy S23 annonse Pris - 14 760,- 9 409,- 11 572,- 9 612,- Ca pris ved publisering 10.990 14.790 9.490 10.490 9.490 Skjerm 6,1" OLED 6,5" OLED 6.7" AMOLED 6,1" OLED 6,1" AMOLED Lagringsplass 128GB 256GB 128GB (til denne prisen, høyere finnes) 128GB (til denne prisen, høyere finnes) 128GB (til denne prisen, høyere finnes) Vanntett Ja. IP65/IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Ja, IP68 Batteristørrelse 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 3279 mAh 3900 mAh Kamerahøydepunkter 48MP, standard f/1.9 og vidvinkel f/2.2, digital telefoto 48 MP tolags brikke, f/1.9, OIS + 3,5-5,2x zoom Hovedkamere på 50MP F/1.9. Telelinse på 48MP f/3.5. Vidvinkel på 12MP f/2.2 To kameraer på 12MP, hoved og vidvinkel Hovedkamera på 50 MP, f/1.8. Telelinse på 10 MP, f/2.4. Vidvinkel på 12 MP, f/2.2. Åpne fullskjerm Mer +

Godt kamera

Sony dytter virkelig Xperia-linjen sin som en kameratelefon for de som trenger det lille ekstra. Og Xperia tar absolutt gode bilder, hvertfall når du finner ut av hvordan du skal bruke det.

For i år kommer Xperia med ikke mindre enn tre apper for å utnytte kameraets kvaliteter, og ved første oppstart kan det hele virke noe overveldende. Her finner du både Photo Pro, Video Pro og Cinema Pro. Heldigvis har Sony forstått at folk flest bruker kameraet til hverdags uten å nødvendigvis finjustere lukkertid, blenderåpning og ISO hver gang, og har pakket det aller viktigste inn i Photo Pro-appen.

Xperia 5V har en dedikert kameraknapp på siden, som både åpner kameraet og imiterer en proff lukker. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

For de aller fleste vil dette trolig være det du kjenner som kamera-appen. Her kommer du inn i modusen som Sony har kalt Grunnleggende modus, noe de selv beskriver som et vanlig mobilkamera. Her er alt på auto, og du kan selv velge å stille inn enklere ting som nattmodus, selvutløser, portrettmodus og lignende.

Klikker du deg over i Auto-modus endrer grensesnittet seg til noe som mer drevne fotografer kjenner igjen, med lukkertider, obektivdybder, hvitbalanse og så videre.

Det er nok denne delen av alle telefonens kamerafunksjoner du kommer til å bruke mest. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Vi er mest interessert i den hverdagslige bruken av kameraet, og ikke minst hvordan Sony prosesserer bildene våre. Og resultatet er oppløftende. Kameraet med en sensor på 48MP tar sylskarpe bilder og har endelig fått en nøytral og stødig fargegjengivelse. I gode lysforhold er kameraet raskt å bruke. Og ganske ofte ser det på skjermen ut til at kameraet sliter i krevende lysforhold, men etter at bildebrikken har gjort sitt blir resultatet på kamerarullen som regel godt.

NB! Alle bildene du ser i denne testen er tatt med Xperia 5V, i kameraets grunnleggende modus. Dette har vi gjort for å understreke bildekvaliteten gjennom testen, og vise frem hvor imponerende enkelte av bildene fra denne telefonen faktisk kan bli.

Kameraet leverer her mye av det samme som storebror 1V, men har ikke egen telelinse denne gangen. Tele-funksjonen med 2x zoom løses nå av ren programvare, hvor den zoomer inn i pikslene den allerede har fra hovedkameraet. Vi kan ikke si at dette lider spesielt sammenlignet med andre telefoner med en egen linse.

Nattmodus er i denne telefonen litt bingo. Den er enten av eller på, og det er ikke alltid helt åpenbart når den begynner å jobbe og ikke, og du har lite kontroll over dette selv.

Hvordan Sony har justert prosesseringen og hvordan dette sammenlignes med blant annet Apple og Samsung kan du lese mer om i vår test av 1V.

Her er en samling bilder direkte fra kamerarullen til 5V i varierende lysforhold, hvor vi tidvis har forsøkt å gjøre det vanskelig for kameraet.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no

De tre siste bilene i galleriet over er forøvrig de tre modusene, vidvinkel, stadard og zoom, fra samme sted med samme utsnitt.

Xperia 5V har også den dedikerte lukkerknappen på siden, som både åpner kameraet, og som imiterer en lukker på et skikkelig kamera som låser fokus når du trykker den inn halvveis og tar bildet først når du trykker helt ned. Den har også en egen mikrofon plassert mellom kameraene, som tar opp lyd «den riktige veien» når du filmer. Du kan også justere dybdeskarpheten digitalt, ved å legge til eller den såkalt «bokeh»-effekten så mye du selv ønsker.

Irriterende høyreist skjerm

Det er uvant å legge 5V i hånda og begynne å surfe. På samme måte som lillebroren 10V er denne telefonen nemlig veldig smal og avlang. Skjermen på 6,1” har det noe uvanlige formatet 21:9, som er både imponerende og irriterende. Du får mye info i høyden, absolutt, men det smale designet har også klare begrensninger i alt fra surfing til videoavspilling, hvor innholdet må tilpasses en smal skjerm.

Her er Dagsrevyen, men egentlig hvilken som helst videoavspilling, i stående, liggende og til slutt zoomet modus. Ingen av de treffer helt perfekt.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no

Men skjermen er god å bruke, med sin HD-oppløsning og gode lysstyrke. Den automatiske lysstyrken kan watte seg godt opp mot 1000 nits i dagslys og sliter aldri med å levere nok lys. Den føles også veldig responsiv takket være sine 120Hz. Kombiner det med en kraftig prosessor, så er dette fløyelsmykt i bruk hver eneste gang. Et aber her er at telefonen alltid er på 120Hz når du aktiverer den høye oppdateringsfrekvensen. Mange andre modeller har dynamisk frekvens, som justerer frekvensen etter behov, og som er bedre for batterilevetiden.

Traust og stabilt design

Den avlange formen er det eneste som stikker seg ut med denne telefonen, som ellers er så anonym det går an. Telefonen har en glattere finish enn sin storebror, og har Gorilla-glass på begge sider.

Det rene designet forsterkes av at alle telefonens eksterne knapper er lagt på høyre side.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Softwaren kommer også som en relativt ren Android-versjon, med Sonys noe gammeldagse ikoner. I tillegg til Sonys sidesans-knapp og funksjon som blant annet lar deg bruke to apper samtidig. På sitt beste klarer denne funksjonen å utnytte den laaaaaaange skjermen, men for det meste føles dette litt i veien.

Det bare virker

Xperia 5V har endelig en fingeravtrykksleser som virker godt, på samme måte som storebror fikk skryt for tidligere i år. Du kan velge om du bare legger fingeren på leseren eller om du må trykke den inn for å låse opp telefonen. Velger du førstnevnte vil den låse seg opp litt i tide og utide, men det er vel egentlig bedre at en slik sensor fungerer for bra enn motsatt.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Telefonen har en egen minijackport i toppen, og er vanntett. Dette er funksjoner som er praktisk og gjør dette til en bra pakke. Du kan også legge til hurtiglading, trådløs lading, gode stereohøyttalere og et stort batteri så begynner du å skjønne at dette er en telefon som ikke kommer med glitter og stas, men en robust enkelhet.

Konklusjon

Det er vanskelig å ta Sony på veldig mye med tanke på hvor mye de har klart å stappe inn i sin mellomste bukk Bruse. Men prisen er et ankerpunkt, og godt over ti laken for en mellomvekter begynner jo å svi. Du får veldig mye telefon for samme eller lavere pris fra konkurrentene også. Men om du skal ha en Xperia og synes toppmodellen er for dyr, som den nok er, så er dette en vei til mange av de beste funksjonene.

Endelig er kamerasystemet til Xperia helt der oppe, og hvis du vil ha en enkel telefon det er lettere å bruke med én hånd, så er dette et godt alternativ. Men prisen er som sagt høy, og det er viktig å nevne den relativt sett korte oppdateringsgarantien på 36 måneder med sikkerhetsoppdateringer og to år med storoppdateringer.

Vi kan også nevne at Sony gir deg et par av sine glimrende støydempende hodetelefoner med på kjøpet i lanseringsperioden.

Publisert 17. september 2023, 11:00

