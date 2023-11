Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test AirPods Pro 2nd Gen USB-C (2023)

AirPods Pro er fortsatt førstevalget

Hovednyheten ved 2023-modellen av Apples AirPods Pro er USB-C-porten på etuiet. Men programvaren har også fått et løft. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Stein Jarle Olsen Publisert i går 17:00 Lagre

Apples nye AirPods Pro har egentlig bare to vesentlige nyheter, og det første er naturligvis at Lightning-porten til lading har blitt byttet ut med USB-C - akkurat som for årets iPhone-modeller. Det andre er at de er oppgradert med bedre støvsikring, med IP54-sertifisering - opp fra IPX4 på fjorårets versjon.

Grunnen til at vi tester dem likevel, er at det har skjedd en god del med selve AirPods Pro-opplevelsen siden den forrige utgaven ble lansert på denne tiden i fjor.

Nye funksjoner

Apple har blant annet lansert det de kaller «Adaptive Audio», som er en ny form for omgivelsesmodus som prøver å fremheve det du vil høre av omgivelsene, samtidig som den demper det som er å regne som støy.

Nytt er også det Apple på norsk kaller «Samtaleoppfatning» (engelsk: «Conversation Awareness»), som i praksis er en tro kopi av en funksjon Sony har hatt en stund, nemlig at øreproppene registrerer at du snakker, demper innholdet ditt og slipper inn omgivelseslyden.

Vi kommer tilbake til begge litt lenger ned (de er for øvrig også tilgjengelig på fjorårets AirPods Pro).

Imponerende fjerne Sammenlign Apple AirPods Pro (2nd Generation) 2023 USB‑C annonse Utvalgte butikker 2990 hos Elkjøp Sjekk nå 3190 hos Dustin Home Sjekk nå Laveste pris 2990 Imponerende sitat Lite revolusjonerende nytt, men AirPods Pro er fortsatt eminente. Fordeler + Markedsledende støydemping

+ Nøytral og fin lyd, litt mer engasjement enn før

+ Kurant batteritid, kompakt etui, trådløs lading

+ Veldig kjekt med sporing av etuiet (og det har høyttaler)

+ Den nye Adaptive-modusen er stort sett smart

+ Enkle å kontrollere Ting å tenke på — Litt tvilsom mikrofonkvalitet i støyete omgivelser

— Enda mer engasjerende lyd hos andre, ingen equalizer

— Et visst hvileforbruk av strøm på etuiet når sporing er på

— Ingen "ekte" multipoint

— Du må koble dem til et Apple-produkt for å få mange funksjoner

Dette er likt fra i fjor

Det meste annet er som før, og vi gjengir derfor vurderingen i korte ordelag her:

Støydempingen er helt i toppklasse hva gjelder ørepropper, og også minst like god som støydempingen i store hodetelefoner som Sonys WH-1000XM5. Den passive dempingen fra gummituppene kombinert med meget god aktiv demping gir en total støydemping som er enda bedre enn hva de store hodetelefonene får til.

er helt i toppklasse hva gjelder ørepropper, og også minst like god som støydempingen i store hodetelefoner som Sonys WH-1000XM5. Den passive dempingen fra gummituppene kombinert med meget god aktiv demping gir en total støydemping som er enda bedre enn hva de store hodetelefonene får til. Lyden er nøytral, veloppløst og detaljert, men vi mistenker at Apple har «varmet opp» lyden og lagt til litt mer basstrykk siden andregenerasjons AirPods Pro ble lansert i fjor - som er kjærkomment. Resultatet blir også meget bra, men det er fortsatt andre ørepropper som leverer mer engasjerende lyd - for eksempel OnePlus Buds Pro 2, Sennheiser Momentum 3 og Sonys WF-1000XM5.

Lite nytt under solen: Fjorårets AirPods Pro til venstre, de nye til høyre. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Passformen er i mine ører meget god. Til vanlig bruk sitter de veldig godt og komfortabelt på plass, og jeg kan også løpe med disse uten problemer. Unntaket er om man blir svett, for da mister gummituppene litt av friksjonen og glipper lettere. Som alltid er passform individuelt, men det følger i alle fall med fire størrelser med gummitupper.

er i mine ører meget god. Til vanlig bruk sitter de veldig godt og komfortabelt på plass, og jeg kan også løpe med disse uten problemer. Unntaket er om man blir svett, for da mister gummituppene litt av friksjonen og glipper lettere. Som alltid er passform individuelt, men det følger i alle fall med fire størrelser med gummitupper. Etuiet er i praksis eksakt det samme, altså med unntak av at Lightning-porten er byttet ut med USB-C. Du får trådløs lading, og det er veldig kjekt at både proppene og etuiet støtter Apples «Hvor er?»-sporing, som gjør det enkelt å finne det igjen om du har lagt det et lurt sted. Den hvite plasten er imidlertid fortsatt ganske utsatt for riper.

er i praksis eksakt det samme, altså med unntak av at Lightning-porten er byttet ut med USB-C. Du får trådløs lading, og det er veldig kjekt at både proppene og etuiet støtter Apples «Hvor er?»-sporing, som gjør det enkelt å finne det igjen om du har lagt det et lurt sted. Den hvite plasten er imidlertid fortsatt ganske utsatt for riper. Batteritiden er oppgitt til seks timer (5,5 med romlyd og hodesporing), og det stemmer etter vår erfaring godt. I tillegg får du fire ytterligere ladinger i etuiet, så totalt opptil 30 timer. Verdt å være oppmerksom på er at etuiet virker å ha et visst hvileforbruk når sporingen er aktivert, så iblant kan det være mindre juice igjen enn du forventer.

Apple beholder det velkjente designet med pinnene som peker ned mot munnen også i 2023. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

«Redigert» virkelighet med Adaptive Audio

Som tidligere styrer du også proppene med det «haptiske» feltet på stammen, som er intuitivt og enkelt - og fra og med andre generasjon har de også fått mulighet til volumjustering ved å sveipe opp eller ned. Siste nyhet er at du nå også kan skru av og på mikrofonen under samtaler ved å trykke én gang på knappen, eventuelt to ganger for å legge på.

Den nye «adaptive» modusen forsøker som nevnt å redigere omgivelsene slik at du i større grad får høre det du vil høre, samtidig som resten dempes. Det fungerer stort sett godt, og er mindre slitsomt over tid enn den vanlige omgivelsesmodusen.

Spesielt til løping har dette blitt favoritten, da den er mindre følsom for vind enn både støydempingen og den vanlige omgivelsesmodusen. Også på fly eller i andre bråkete miljøer er den adaptive modusen kjekk for å kunne høre en beskjed uten å måtte forholde seg til all støyen.

For et selskap som i utgangspunktet ikke hadde noen konfigurasjonsmeny for AirPods, så har menyen for AirPods Pro blitt ganske innholdsrik etter hvert. Men noen equalizer får du fortsatt ikke. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Samtidig har jeg personlig blitt så glad i støydemping til hverdags at jeg synes selv den adaptive modusen blir litt for bråkete for vanlig bruk. Jeg skjønner at Apple forsøker å gjøre den så intelligent og selvdrevet som mulig, men kanskje hadde det vært på sin plass med en innstilling for hvor mye støy den skal dempe.

Samtidig: Dette er i de aller fleste tilfeller en oppgradering av den vanlige omgivelsesmodusen, og du kan selv velge om du vil benytte deg av den eller ei.

Samtaleoppfatningen må du for øvrig bare skru av om du er som meg og har en tendens til å synge med på sanger du liker. Utover det kan det jo bare sies at den fungerer - nesten litt for godt. Å venne seg til at den er der er en annen sak.

En liten nyhet fra fjorårets modell er at USB-C-versjonen etter sigende skal støtte tapsfri lyd fra Apples VR/AR-hodesett Vision Pro, men det har vi naturlig nok ikke hatt mulighet til å teste. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Mye «Apple-saus»

Romlyd med hodesporing er fortsatt en AirPods Pro-funksjon, og dette er jo blitt en funksjon som også andre ørepropp-merker har begynt å kopiere - sist Jabra. Jeg synes fortsatt både nytte- og morofaktoren er ganske middels, men muligheten er nå i alle fall der - og sporingen er i hovedsak god.

En fotnote er at Apple fortsatt ikke gir deg muligheten til å justere på lydgjengivelsen fra AirPods, så eneste løsning er eventuelt å bruke equalizeren i din respektive musikkapp - som jo ikke er optimalt.

Som tidligere vil AirPods Pro bytte automatisk mellom enhetene dine som er innlogget på samme iCloud-konto, og Apple hevder selv at denne funksjonen skal ha blitt betydelig raskere og mer sømløs etter siste oppdatering.

Den fungerer utvilsomt godt, selv om dette ikke er «ekte» multipoint. Du kan nemlig ikke koble dem til to enheter samtidig om det ikke er snakk om andre Apple-enheter.

Les også De 10 beste øreproppene vi har testet

Litt overvurdert samtalekvalitet?

Et lite spørsmålstegn må vi sette ved mikrofonkvaliteten. Vi har alltid ansett AirPods og AirPods Pro som noe av det beste du får på denne fronten, og årets modell er strengt tatt ikke så veldig ulik fjorårets. Muligens var vi litt snille i vurderingen i fjor, for denne gang lot vi oss rett og slett skuffe litt.

I stille omgivelser er de utmerkede, men de forsøker å dempe såpass mye omgivelsesstøy at stemmen din fort blir ullen om det skjer mye rundt deg. Hvis det i tillegg blåser litt, så blir det vanskelig for motparten å høre deg. «Jeg sitter i et helt stille rom, og jeg må anstrenge meg skikkelig for å høre hva du sier», sa motparten i en av våre testsamtaler.

Da befant vi oss riktignok inntil en trafikkert vei, men det var ikke mye vind. Et lite utropstegn her, altså - og kanskje grunn til å trekke en halv karakter om du vet at du bruker proppene mye til samtaler utendørs.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Konklusjon

AirPods Pro bør fortsatt være førstevalget blant trådløse ørepropper for de fleste med en iPhone - og kanskje også noen andre. Unntaket er kanskje de mest audiofile blant oss, som nok finner mer glede hos enkelte andre merker - uten at det ikke betyr at ikke AirPods Pro også spiller flott.

Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Adaptive Audio-funksjonen er et kjekt tillegg, men hovedattraksjonen er likevel fortsatt den ypperlige støydempingen. Her er det bare Sony og Bose som henger med, men vi vil fortsatt hevde at Apples variant er et lite knepp foran.

Sammenliknet med fjorårets modell er det bare USB-C-porten på etuiet og hakket bedre støvsikring som er å finne av faktiske nyheter. Det er med andre ord liten grunn til å oppgradere om du allerede har et sett andregenerasjons AirPods Pro fra i fjor.

2990 kroner er åpenbart mye å betale for ørepropper, men Apples støydemping er såpass god at det nesten blir mer rettferdig å sammenlikne disse med større og dyrere hodetelefoner. De to hovedkonkurrentene - Sonys WF-1000XM5 og Boses nye QuietComfort Ultra (test kommer!) - koster også henholdsvis 3490 og 3890 kroner.

Vi hadde antageligvis valgt AirPods Pro.