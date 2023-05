Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Samsung Odyssey Neo G8

Skuffende beist fra Samsung

Prematurt å kjøpe raske 4K-skjermer.

Samsung Odyssey Neo G8 kan vise hele 240 bilder med 4K-oppløsning i sekundet – om du har et kraftig grafikkort. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 6. mai 2023, 13:30 Lagre Lagre artikkel

En 32-tommers skjerm som takler både 4K-oppløsning og 240 bilder i sekundet var for kort tid siden noe gamere bare fablet om i drømme.

Men plutselig var de her, og det samtidig som råkraftige grafikkort dukket opp – med mulighet for at de mest entusiastiske av oss kunne utnytte skjermene til det fulle.

For en perfekt timing!

Men dessverre bare tilsynelatende. Etter å tilbrakt mye tid med en av de mest forlokkende nye toppmodellene, Samsungs mektig raske og høyoppløste Odyssey Neo G8, er det klart at tiden ennå ikke er moden for at du og jeg bør punge ut store summer for den. Og trolig heller ikke for de tilsvarende spesifiserte 4K/240Hz-«søsknene» dens fra andre produsenter.

Det som på papiret virker som en helt fantastisk skjerm, med spesifikasjoner som gir forventninger om en helt rå gamingopplevelse, rakner under bruk.

Mye som skurrer

Her er det nemlig mye som ikke er på stell, og selv om det er vanskelig å dømme en hel gruppe skjermer basert på det én modell fra én produsent viser, har vi faktisk lyst til fraråde deg å kjøpe en lynrask 4K-skjerm enda.

Det er det to hovedgrunner til. En gjelder i utgangspunktet bare for Samsungs Neo G8, mens den andre nok gjelder andre tilsvarende skjermer som også selges for tiden.

Mange av standardfunksjonene til Neo G8 gjør bildet dårligere.

Utdaterte tilkoblingsporter og signalkomprimering gir feil i bildet.

Det går bare ikke når skjermen samtidig koster 13.500 kroner.

+ Bildet blir bra etter "tweaking"

+ Fantastisk å multitaske på Ting å tenke på — Skjemmende "scan lines"

— Lite fremtidssikre tilkoblingsporter

— Svak HDR-funksjon. Når aldri i nærheten av 2000 nits

— Lokal dimming og kontrastforsterker fungerer dårlig

— Standardoppsettet har dårlig bilde

— Tar mye plass i dybden på pulten

— Svært dyr

Unaturlig bilde

Det første som slo meg da jeg koblet opp Neo G8 var hvor unaturlig bildet var. Undertegnede, som ikke har oppgradert egen skjerm siden en Asus PG279Q kom i hus for snart åtte år siden, forventet å få bakoversveis av alle nye funksjoner som må ha kommet til i mellomtiden. Som høyere oppløsning, HDR og høyere lysstyrke, raskere panel og bedre sortnivå med mer.

Men i stedet tenkte jeg på hvor godt min gamle skjerm tydeligvis hadde klart seg. Var virkelig dette alt jeg fikk om jeg tømte lommeboken for tiden?

Neo G8 har et moderne MiniLED-panel med over 1000 ulike dimbare soner hvor lysstyrken kan tilpasses basert på hva slags innhold som vises i området. I teorien skal dette gi bedre kontrast og bildekvalitet. Resultatet er imidlertid et bilde som oppleves ekstremt unaturlig og ustabilt, ettersom lysstyrke og kontrast tydelig endres bare du flytter vinduer litt rundt i Windows, eller dersom innholdet i dem endres. Det ser ut som deler av skjermen har ødelagt baklys.

I tillegg var det slående hvor stor forskjell det var på lyse og mørke områder. Kontrasten var ekstrem, der man ble blendet av å se på lyse felter, men nesten ikke så detaljene i mørke partier som lå i nærheten.

Dessuten er HDR-funksjonen til skjermen ubrukelig i Windows. Med den på blir lysstyrken av en eller annen grunn svært lav. Dynamikken ble umiddelbart mye bedre da jeg slo av HDR. Slik skal det jo egentlig ikke være.

Baksiden har RGB-belysning. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Vi berget bildekvaliteten

Etter å ha snakket litt med Teks dedikerte skjermtester og fiklet mye rundt i menyene på skjermen selv, fikk jeg skrudd til bildet så det opplevdes som godt.

Jeg endte opp med å deaktivere både kontrastforsterker, dynamisk lysstyrke, HDR og lokal dimming helt. Deretter laget jeg et «custom preset» i stedet for å bruke en av Samsungs predefinerte skjermmoduser som FPS, RTS, cinema og lignende.

Det resulterte i gode, klare og mettede farger, med dypt sortnivå og høy og ikke minst uniform lysstyrke. Da uten HDR-funksjonen aktivert. Den ble forbeholdt enkelte spill.

Nå var det uansett skikkelig digg å bruke skjermen i Windows, og med bildeinnstillingene på plass klarte jeg endelig glede meg over det store panelet og den høye oppløsningen som gjorde «multitasking» til en lek og videoinnhold supert å se på. Etter noen dager vendte jeg meg også til 1000R-kurvaturen til panelet – og nå som jeg skriver dette fra min gamle skjerm savner jeg både den store arbeidsflaten og bøyen.

Men det er jo utrolig synd at man må kjenne en skjermtester, eller bruke timevis i kronglete menyer, for å få et akseptabelt bilde på en skjerm man har betalt mye penger for.

Takler 240 Hz og adaptiv synkronisering dårlig

Selv om bildekvaliteten til en viss grad ble berget, må vi snakke om grunn nummer to – som også er den aller viktigste – til å vurdere en skjerm som Neo G8:

Muligheten til å spille i 4K-oppløsning med inntil 240 FPS og adaptiv synkronisering med FreeSync Premium Pro for å unngå mikrohakking.

Med tilgang på både AMD og Nvidias aller nyeste og raskeste grafikkort gledet jeg meg til å sette både dem og skjermen på prøve.

Det ble en skuffelse.

Når 240 Hz-modusen og FreeSync, eller bare én av disse funksjonene aktiveres alene, blir nemlig bildet merkbart dårligere. Det gir på mange måter «flashbacks» til 90-tallets kasse-TV-er.

Grunnen til det er at Neo G8 introduserer såkalte «scan lines», eller interpolering, der bare halvparten av skjermen oppdateres av gangen, når 240 Hz eller FreeSync aktiveres.

Om du ikke har opplevd scan lines tidligere, ser det ut som noen har tegnet tynne, svarte streker på annenhver rad med piksler.

Spesielt merkbart er problemet for alt blått. Som ikoner med blått i på startmenyen, tekst du markerer i nettleser og tekstdokumenter, samt på de fleste ensfargede blå elementer – som oppgavelinjen i Windows.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Også på den abstrakte skrivebordsbakgrunnen med store felter relativt ensfarget blå, gul og oransje, anes linjene, så de er også representert for andre farger.

Det er veldig vanskelig å fange fenomenet med et kamera. Men tenk at det du ser på eksempelbildene her ser verre ut i virkeligheten. Jeg ble ikke vant til dem selv etter måneder med bruk.

Løsningen ble derfor å gå ned til 120 Hz, samt slå av adaptiv synkronisering, under bruk i Windows.

Åpne fullskjerm Eks. 1 - Uten 240 Hz/FreeSync Eks 1. - Med 240 Hz/FreeSync Eks. 2 - Med 240 Hz/FreeSync Eks. 2 - Uten 240 Hz/FreeSync Eks. 1 - Uten 240 Hz/FreeSync Eks 1. - Med 240 Hz/FreeSync Eks. 2 - Med 240 Hz/FreeSync Eks. 2 - Uten 240 Hz/FreeSync

Topp å game på

Å slå av FreeSync og droppe 240 Hz-modusen i spill sitter mye lenger inne.

Det er kanskje lett å tenke seg at problemet også blir enda større i spill, der du ofte ser store relativt ensfargede teksturer. Grøss, tenk på de store stripete blå himlene du må holde ut med.

Men, overraskende nok merker jeg veldig lite til disse linjene i spill. Hverken i Halo Infinite, Destiny 2 eller det fargesterke pikselspillet Stardew Valley reagerte jeg på bildefeil mens jeg spilte. Jeg måtte zoome kraftig inn på de mest utsatte blå flatene, mens jeg sto stille og myste mot skjermen, før jeg kunne ane svarte linjer.

Da er dette også småting som er uvesentlig for spillopplevelsen.

Skjermen er dermed super å spille på, og så lenge du har et kraftig nok grafikkort – som da vil si enten et RTX 4090, RTX 4080 eller et RX 7900 XTX, vil du like opplevelsen av høy oppløsning, høy bildeflyt og adaptiv synkronisering.

Begrenses av tilkoblingsportene

Likevel er det ikke så enkelt å anbefale skjermen for spilling. Selv om scan lines ikke er noe stort problem akkurat der, selv med 240 Hz-modus og adaptiv synkronisering aktivert, kommer ikke skjermen unna kompromissene den krever at du inngår andre plasser.

Det er trolig tilkoblingsportene dens, eller eventuelt dårlig kvalitetskontroll, som er hovedgrunnen til at den sliter med scan lines. Neo G8 gir deg valget mellom DisplayPort 1.4 og HDMI 2.1.

Ingen av disse grensesnittene klarer å overføre nok informasjon til å fylle 4K-panelet med 240 bilder i sekundet. Samsung utnytter noe som heter Display Stream Compression, eller DSC, for å likevel «hacke» til dette slik at FPS-telleren kan nå opp til de annonserte 240.

Problemet er at bildene komprimeres. Og i Neo G8 sitt tilfelle er det sannsynligvis den lave overføringskapasiteten og komprimeringen som gir de stygge svarte linjene som spesielt forpurrer opplevelsen i Windows.

Bare AMDs nyeste grafikkort (øverst) har de nyeste tilkoblingsportene DisplayPort 2.1 og HDMI 2.1a. Nvidias RTX 40-serie har de eldre DisplayPort 1.4- og HDMI 2.1-portene som ikke er like glade i lynraskt 4K-innhold. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ettersom begrensningen sitter i skjermen, hjelper det ikke å koble den til et av AMDs nyeste grafikkort, som er de eneste som støtter moderne DisplayPort 2.1 og HDMI 2.1a med mye høyere båndbredde.

Den eneste løsningen for Samsung virker å være å få på plass nyere tilkoblingsgrensesnitt, og det kan bare gjøres for nyere skjermmodeller.

Vi kan ikke slå sikkert fast at problemet med scan lines også vil gjelde andre 4K 240 Hz-skjermer med DisplayPort 1.4 eller HDMI 2.1-grensesnitt, men vi kan anta at de i alle fall er ekstra utsatte for det samme.

Derfor er det på sin plass å advare de som vil være tidlig ute med å spille på lynraske 4K-skjermer om at de bør sjekke at skjermene de kjøper har nyere tilkoblingsporter. Og at grafikkortet deres har det samme.

Konklusjon

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Jeg har brukt Samsung Odyssey Neo G8 i flere måneder og har etter hvert blitt ganske glad i den - til tross for alle problemer og utfordringer. Selv om bildekvaliteten er ganske sober når du pakker den opp, og du må inngå klare kompromiss særlig når du bruker skjermen i Windows, kan bildet bli godt om du bruker tid i innstillingsmenyen og aksepterer å bruke den uten HDR, FreeSync og ved maks 120 Hz for alt annet enn spill.

Samtidig kan jeg ikke annet enn å tenke at Neo G8 er skummel å investere i.

Når du kjøper deg en skjerm fra prisklassen til Neo G8 forventer du ikke at du må inngå kompromiss på noen funksjoner. Uansett om det er i spillene, som er viktigst for en spillskjerm, eller generelt i Windows.

Skjermen vil du jo bruke til både moro og jobb, og jeg hadde hatt en veldig dårlig følelse om jeg hadde lagt ut minst 13.500 kroner for å oppleve komprimeringsartefakter når jeg leser nettaviser, redigerer bilder eller suser rundt i Windows.

Det at du må gjøre såpass mange justeringer før bildet blir bra er også problematisk, og vitner om det ikke bare er skjermtilkoblingene Samsung må oppgradere, men også egne bildeteknikker.

Min gamle Asus PG279Q får leve videre på mitt skrivebord.

+ Bildet blir bra etter "tweaking"

+ Fantastisk å multitaske på Ting å tenke på — Skjemmende "scan lines"

— Lite fremtidssikre tilkoblingsporter

— Svak HDR-funksjon. Når aldri i nærheten av 2000 nits

— Lokal dimming og kontrastforsterker fungerer dårlig

— Standardoppsettet har dårlig bilde

— Tar mye plass i dybden på pulten

— Svært dyr

6. mai 2023, 13:30

