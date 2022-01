Test Owl Labs Meeting Owl Pro 360

Møteuglen som ser 360 grader

Denne uglen kan bli kontorets bestevenn.

Møteuglen har et 360-kamera på toppen av hodet, og innebygd høyttalere og mikrofoner, så den kan plasseres midt på møtebordet og få med seg alt som skjer.

For en tid tilbake ble vi spurt om vi hadde lyst til å teste et konferansekamera. Altså et reinspikka bedriftsprodukt. Det høres kanskje ikke ut som en typisk Tek-test, og det er det ikke heller.

Men etter at vi for n-te gangen så oss nødt til å være en, to, og tre personer i manko under viktige møter, fordi «karantene, nærkontakt eller syke barn», kombinert med tometers avstand for de som faktisk var til stede, så fikk pipen en noe annen lyd. For dette må da vel angå flere enn oss.

Hvis et konferansekamera kan fungere når vi må sitte med to meters avstand, og potensielt ha flere på hjemmekontor samtidig, så begynner konferansekamera som konsept å bli interessant også for mindre bedrifter og prosjektgrupper.

Det store innsalget til akkurat dette kameraet er at du kan sette det midt på bordet, uten å justere kamera, lyd eller noe som helst, det skal bare fungere. Med et 360-kamera på toppen skal den automatisk se og høre hvem som snakker, og vise det til alle som er tilkoblet møtet hjemmefra.

Dessuten var konferansekameraet formet som en ugle. Og ugler er skikkelig kule.

OWL Labs MeetingOwl Pro 360 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Kult design, enkel funksjon, men ingen blåtann " Fordeler Krysse av Morsomt design

Krysse av Ganske god på å plukke opp hvor lyden kommer fra

Krysse av Enkle funksjoner som er lett å finne ut av

Krysse av Fungerer rett ut av boksen Ting å tenke på Bytt Ingen bluetooth tilkobling

Bytt Koster en del

Bytt Ikke det skarpeste bildet

Mangler blåtann, men er ellers enkel å koble til

Forrige Neste Stein Jarle Olsen, Tek.no Stein Jarle Olsen, Tek.no Åpne fullskjerm

Uglen blir ikke mindre kul av at det første som skjer når du kobler den til strøm, er at øynene begynner å lyse og en velkjent «UUUhuhu»-lyd markerer at den er klar til å tas i bruk.

Du kan justere volumet på uglen gjennom å bruke knappene lokalisert helt nederst, samt «mute» den. Dette vil også markeres med rødt på hver side av uglen, slik at det er tydelig at du har slått av lyden helt.

I tillegg har den en knapp rett over ledningene som lyser blått hvis du tar den på. Denne knappen overstyrer hvorvidt du får dynamiske bevegelser i bildet, som tydeliggjør hvem som snakker til enhver tid.

Hvis du i tillegg velger å laste ned appen som følger med (du trenger ikke dette for å kunne bruke uglen som kamera og lydenhet), kan du også justere hva uglen til enhver tid skal vise og fokusere på.

Her kan du låse skjermen eller la den følge den som snakker, zoome inn eller ut på enkeltdeler og ta bort 360-vinklingen som ellers ligger seg øverst i bildet.

Et par enkle innstiller lar deg tilpasse hvordan uglen skal oppføre seg.

Vi har hovedsakelig testet uglen gjennom Slack og Google Meet, men den fungerer også på alle de mest populære møte-applikasjonene, slik som Zoom, Microsoft Teams, og Webex.

Så fort den er koblet til er det bare å velge uglen som videokameraalternativ, samt gjerne også foretrukket som lydenhet, i konferanse-møterommet man bruker. Veldig plug-and-play, altså.

Så langt, så bra. Men den har ingen blåtann-tilkobling og krever således en vanlig USB-inngang for å kunne brukes (eller en ekstra kabel med mikro-USB til USB-C hvis det er å foretrekke). Det er i utgangspunktet uproblematisk så lenge PC-en din har USB-innganger, eller du har tilgang på en overgang for USB-C. Men det hadde helt klart vært enda litt enklere med blåtann.

I tillegg har den en prislapp på 11.000 kroner.

Dette er med andre ord langt fra et møte-kamera for enkeltpersoner, til det er prisen for høy og gevinsten for lav. Men for større grupper og små bedrifter kan det hende dette er et alternativ.

360 graders uglesyn og automatisk fokusering

Forrige Neste Skjermbilde av OWL Meeting på Slack Uglen sørger for at ingen går glipp av den dansende kollegaen. Skjermbilde av OWL Meeting på Slack Skjermbilde av OWL Meeting på Slack Åpne fullskjerm

Hvis man er flere personer i et møte, kan det være nyttig å la uglen få «frie tøyler». For som enhver ugle med respekt for seg selv får møteuglen med seg nesten alt i rommet. Noen ganger litt for mye.

I skjermbildene over kan du se den avlange bildestripen øverst, som er uglens 360-perspektiv. Utsnittene rett under er de individuelle menneskene som uglen har registrert, og rammer inn.

Er det bare én person som snakker, er det bare ett bilde under, mens hvis tre personer snakker, eller snakket nylig, viser den alle tre.

Dette gjør det enklere for dem som sitter på hjemmekontor å kunne orientere seg om hvem som sier hva. Stort sett i alle fall.

Forrige Neste Skjermbilde av OWL Meeting på Slack Uglen hadde en dialog med en plante som ingen av oss forsto noe av. Skjermbilde av Meeting Owl via Slack, på telefon Åpne fullskjerm

For selv om den hele tiden forsøker å justere seg etter hvor lyden kommer fra, ved hjelp av sine åtte innebygde mikrofoner, opplever vi at den noen ganger overfokuserer på bevegelser i rommet eller irrelevant lyd. Eller ingen lyd overhodet.

Som da den gjentatte ganger forsøkte å påstå at en plante ønsket å delta i diskusjonen. Det er godt mulig den planten hadde masse å fortelle, men vi klarte ikke spore antydning til lyd eller bevegelse i nærheten av den.

Møteuglen hadde veldig lyst til å snu seg helt rundt og filme skjermen med møtedeltagerne på hjemmekontor.

Den gang da vi fortsatt kunne sitte samlet på kontoret, oppdaget vi også at uglen ønsket å autofokusere på møterommets store skjerm. På skjermen var de hjemmeværende møtedeltagerne, men lyden kom samlet fra uglen - ikke skjermen. Den er altså smart nok til å fange opp enhver bevegelse, men med det som følger at videokameraet kan finne på å fokusere på «feil» elementer.

Solid bilde- og lydkvalitet

Bildekvaliteten er ganske bra, men ikke fantastisk. Det må jo helt klart forventes at et 360-kamera som fokuserer på enkeltpersoner er noe mer uskarpt enn et kamera som kun fokuserer én vei, på én person.

Men vi ser hverandre mer enn godt nok, men de små, skarpe detaljene uteblir.

Lyden er også solid, for begge parter. De tre innebygde høyttalerne spiller høyt nok til at de som sitter i møterommet får med seg alt som blir sagt, og de som sitter eksternt får også med seg hva som blir sagt rundt møtebordet uten problem. I hvert fall så lenge alle møtedeltagerne sitter i et rom uten særlig akustikk, samt med relativ nærhet til uglen.

Så fort noen beveger seg noen meter unna, opplevde vi derimot at rom-klang preget lyden en del. Om dette er et kjempeproblem hvis man er en begrenset gruppe i et mindre rom? Kanskje ikke, men det er likevel noe man bør ha i mente hvis det kreves flere meter mellom hver møtedeltager. Da skal det ikke mer enn et avlangt møtebord til, før den på enden sitter akkurat litt for langt unna uglen til å høres optimalt godt.

Et smart kamera til møterommet, men prisen er stiv

Møteuglen er enkel å bruke og gir oss stort sett det vi trenger. I alle fall for en liten redaksjon som Tek tross alt er. Vi savner selvsagt å kunne koble oss til uglen trådløst, men forutsatt at vi har riktige kabler og overganger tilgjengelig er det ingen krise å leve uten. At uglen lever litt sitt eget liv og kommuniserer med plantene våre er i seg selv mer sjarmerende enn irriterende, men prislappen på 11.000 kroner kan nok for mange bli litt i overkant.

Inntrykket vårt er likevel at for dem som slår seg sammen for å redde møtene midt i pandemitiden, vil nok den kule uglen med 360-graders blikk neppe skuffe.

Obs: Vi har valgt å ikke sette karakter helt ennå. Årsaken er at vi ikke har fått testet ut lyden godt nok. Kort tid etter at vi hadde mottatt møteuglen, og gjort våre innledende tester, ble vi sendt hjem fra kontoret på grunn av pandemien. Dette har gjort det vanskeligere å teste lyden med nok mennesker i rommet. Vi vil oppdatere testen så fort vi har kommet oss tilbake på kontoret.

OWL Labs MeetingOwl Pro 360 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Kult design, enkel funksjon, men ingen blåtann " Fordeler Krysse av Morsomt design

Krysse av Ganske god på å plukke opp hvor lyden kommer fra

Krysse av Enkle funksjoner som er lett å finne ut av

Krysse av Fungerer rett ut av boksen Ting å tenke på Bytt Ingen bluetooth tilkobling

Bytt Koster en del

Bytt Ikke det skarpeste bildet