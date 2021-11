Gaming Test Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED er god, men ikke spillkonsollen mange hadde ønsket seg

Det er omtrent et år siden vi testet både Xbox Series X og PlayStation 5 – to spillkonsoller det var vanskelig å skjule begeistringen vår for.

Begge føltes på hver sin måte som et stort steg inn i fremtiden av spill, med rå kraft (begge), innovativ spillkontroller (PS5) og en ny tilnærming til spill generelt (Xbox).

Dermed var forventningene store da Nintendo skulle lansere årets spillkonsoll, for både vi og ryktebørsen trodde vi skulle få se Switch Pro – med kraftigere maskinvare som kunne hamle opp med de nye konkurrentene.

Det skjedde ikke. På testbenken har vi i stedet Switch OLED, selskapets nyeste variant av Nintendos superpopulære spillkonsoll fra 2017.

Er det nok nyheter her til å forsvare et nytt kjøp, eller bør man heller vente på Nintendos neste, helt nye spillkonsoll?

7 Bra Nintendo Switch OLED (2021) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " Skjermen er ypperlig, men totalt sett en marginal oppgradering fra forgjengeren " Fordeler Krysse av Fantastisk OLED-skjerm

Krysse av Merkbart bedre høyttalere

Krysse av Litt bedre byggekvalitet

Krysse av Foten er langt mer nyttig

Krysse av Ethernet-port for mer stabil internettoppkobling

Krysse av Litt mer innebygd lagringsplass

Krysse av Fortsatt en smart og fleksibel spillkonsoll Ting å tenke på Bytt Samme svake maskinvare

Bytt Samme batteritid som før

Bytt Relativt dyr

Bytt Samme joy-con-kontrollere (som kan få «drift»-problem)

Bytt Noen spill er nesten uspillbare på grunn av den dårlige maskinvaren

Bytt Nesten ingen oppgraderinger for deg som spiller mest på TV-en

Fantastisk skjerm

Nintendo er i det minste veldig ærlige om hva som er den største nyheten i Switch OLED. For ja, skjermen har blitt både større og bedre enn før.

Den nye spillkonsollen kommer også i en ny farge. Der har dokken og joy-con-kontrollerne blitt hvite, mens selve Switchen er svart, som vanlig.

Den kommer dog også i de mer tradisjonelle fargene, med svart dokkingstasjon og rød/blå-kontrollere, for den som heller vil ha dét.

I esken er det ingen andre overraskelser: Dokkingstasjon, strømplugg med USB-C-kontakt, HDMI-kabel og en holder for joy-con-kontrollerne er fortsatt standard i Switch-esken. Vi hadde nesten trodd at de også skulle slenge med en Ethernet-kontakt, ettersom den nye dokkingstasjonen nå har fått mulighet for å fysisk koble til nettet i stedet for bare WiFi. Men nei, ethernet-kabel må du kjøpe separat.

Selv om joy-con-kontrollerne har fått ny farge, er de identiske med forgjengerne rent teknisk sett. Det vil si at de er like utsatte for såkalt «drifting» som tidligere modeller, til Forbrukerrådets store forargelse.

Men okay, tilbake til den virkelige oppgraderingen: Skjermen!

Den lille LCD-skjermen på 6,2 tommer, med tykke rammer og blasse farger, har blitt byttet ut av en fargesprakende OLED-skjerm på hele 7 tommer. Til tross for den solide størrelsesoppgraderingen er konsollen bare 3 millimeter bredere enn før, godt hjulpet av at rammene rundt skjermen har blitt mye tynnere.

Allerede fra første sekund du skrur på den nye Switchen, faktisk før noe som helst vises på skjermen, er opplevelsen merkbart bedre. For de svarte områdene er faktisk svarte, noe som ikke var tilfellet på den grå LCD-skjermen i den originale Switchen.

Billedkvaliteten har rett og slett løftet seg flere hakk, både i form av at det ser klarere og lysere ut. Maksimal lysstyrke har dog ikke blitt økt, slik vi forstår det, men med det langt dypere svartnivået oppleves skjermen som langt lysere og mer kontraststerk enn før. Bildene hopper nærmest ut av skjermen, til tross for at oppløsningen fortsatt er den samme: opptil 720p i håndholdt modus og opptil 1080p i dokkingstasjonen.

Sammen med testeksemplaret fikk vi også tilsendt Metroid Dread til å prøvespille, og det kunne neppe vært et bedre spill å vise frem den nye skjermen på. Man løper rundt på et allsidig kart med alt fra lavagrotter til iskalde fryserom, til mørke områder hvor du må snike deg rundt farlige fiender. Det gjør seg uhyre godt på den nye skjermen.

Overraskende god lyd

Høyttalerne har også blitt merkbart bedre, noe vi ikke hadde forventet. Bare så enkle ting som oppstartslyden og meny-klikking har en klarere og renere lyd enn før, og i spill er det langt mer «punch» i lyden, selv når vi skrur opp volumet.

Vi måtte grave litt i informasjonen fra Nintendo for å finne ut hva de hadde gjort, og det viser seg at de har endret høyttalerelementene fra å være åpne, til lukkede, og i praksis er de bygget mer likt som høyttalere vi kjenner fra mobiltelefoner. Resultatet er uansett bedre enn vi hadde ventet, og kan være spesielt fint hvis du vil sette Switchen på et bord, og spille sammen med andre rundt deg.

For de fleste er det imidlertid trolig trådløse hodetelefoner det vil gå mest i, noe Switch endelig fikk støtte for i år.

Det er for øvrig også mye enklere å sette konsollen i såkalt «table top»-modus, hvor du setter ut «beinet» på baksiden og koblet ut kontrollerne. Enten for å spille med litt mer avstand til skjermen, eller for å spille med venner. I den originale Switchen er det bare en enkel liten «fot» man vipper ut på baksiden, og hele konsollen veltet så fort det kom et lite vindpust. I Switch OLED har foten blitt utvidet til hele bredden av konsollen, og står nå langt mer stødig. Det minner oss rett og slett om løsningen fra Microsoft Surface Pro-maskiner, som har hatt dette i årevis.

Samme gamle innmat

Selv om skjermen er betydelig bedre enn tidligere, er altså oppløsningen den samme 720p som tidligere.

Det er jo heller ingen overraskelse, for Nintendo bruker nøyaktig den samme Tegra-brikken som tidligere Switch-modeller. Ikke engang mer minne har de fått inn, selv om den interne lagringsplassen har blitt økt fra 32 til 64 GB. En mager trøst.

Det er rett og slett trist, for flere av spillene på Switch hadde hatt nytte av litt kraftigere maskinvare å jobbe med.

Og da snakker vi ikke nødvendigvis om kjempeoppgraderinger, som 4K og 60 eller 120 bilder i sekundet. Bare jevne 30 bilder i sekundet på 1080p hadde vært et skritt opp på noen Switch-spill.

Det verste vi har opplevd er nok i Hyrule Warriors: Age of Calamity, hvor spillet sender flere hundre fiender mot deg i bølger, og partikler og effekter flyr over skjermen samtidig. Det kunne vært en visuell fest på en kraftigere maskin, men på Switch, og nå også Switch OLED, er det nesten uspillbart til tider. Selv med lav oppløsning virker det som billedfrekvensen er nede i 10–15 bilder i sekundet, og opplevelsen er rett og slett fæl. Uansett hvor fargerik den nye skjermen er.

Batteritiden er for øvrig oppgitt til de samme 4–9 timene som forgjengeren, avhengig av hvilket spill du spiller. I nevnte Metroid Dread var det nok nærmere fire enn ni, men spiller du svært enkle spill vil du nok få ut noen flere timer enn dette.

Niklas Plikk, Tek.no

Ingen nyheter for deg som spiller på TV-en

Hvis det ikke allerede var tydelig i denne testen, er det omtrent ingenting ved nye Switch OLED som vil gjøre spilling på TV-en via dokkingstasjonen bedre. Den eneste oppgraderingen du kanskje vil få glede av, er at dokkingstasjonen har fått ethernettilkobling, noe som kan gi deg mer stabil oppkobling hvis du spiller mye på nettet.

Resten vil være helt likt. Spill vil fortsatt være begrenset til maksimalt 1080p-oppløsning og 60 bilder i sekundet på TV-en, selv om mange spill bruker både lavere oppløsning og lavere oppfriskningsrate enn dette. Som nevnte Hyrule Warriors: Age of Calamity, som føles som den oftere er på 10–15 fps enn 30.

Hvis du hovedsakelig har planer om å spille Switchen tilkoblet TV-en, er det lite å hente i OLED-varianten.

Konklusjon: En fin Switch for førstegangskjøpere

Nintendo Switch var en fantastisk konsoll da den ble sluppet i 2017, og dagens oppgraderte Nintendo Switch OLED er en enda bedre versjon. Det er fortsatt utrolig sømløst og enkelt å bytte fra håndholdt modus til TV-modus, og det er få, eller ingen, annen spillaktør som klarer å engasjere såpass bredt som Nintendo gjør.

Men selv om Nintendo Switch OLED er bedre på flere områder, er ikke dette spillkonsollen mange ihugga fans hadde ventet på. For har du en Nintendo Switch i dag er det liten vits å oppgradere, med mindre du nesten utelukkende spiller i håndholdt modus. Den nye skjermen er fantastisk, ikke misforstå, men når nesten alt annet ved konsollen er likt, rettferdiggjør ikke én solid oppgradering en prislapp på 4.400 kroner. Maskinen virker fortsatt litt for svak for sitt eget beste, og selv flere av Nintendos egne spill sliter å yte sitt beste på den utdaterte maskinvaren.

Har du derimot sittet og vurdert å kjøpe en Nintendo Switch, og er usikker på om du skal kjøpe en «vanlig» variant eller Nintendo Switch OLED, er det mange argumenter for å kjøpe den nye varianten. Prisforskjellen ligger på rundt drøyt 1000 kroner, og for den prisen kan vi medgi at oppgraderingene er verdt det. Byggekvaliteten er rett og slett et par hakk opp fra tidligere, den nye foten fungerer godt, og OLED-skjermen ser rett og slett dødslekker ut. Men igjen, hvis du bare skal bruke den tilkoblet TV-en kan du like gjerne kjøpe den tidligere varianten og spare en tusenlapp.

