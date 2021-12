Så godt yter de billigste grafikkortene fra AMD og Nvidia

Vi tester tre «budsjettkort».

Asus RTX 3060 Dual, Asus ROG Strix RX 6600 XT Gaming og Gigabyte RX 6600 Eagle. Alle representerer denne generasjonens «rimeligere» grafikkort.

PC-spillere har etter hvert blitt klar over at grafikkort, den viktigste byggesteinen i en potent spillmaskin, er ekstremt ettertraktet for tiden.

Så ille er situasjonen, drevet av brikkemangel, «mining»-rush og knuter på logistikktråden, at enkelte serier ikke er mulig å kjøpe, eller selges for 200 prosent av lanseringspriser.

En ulykke for gamere med et budsjett å forholde seg til.

Gjennom det siste året har imidlertid både AMD og Nvidia sluppet såkalte «budsjettkort». Myntet på deg som gjerne spiller på en skjerm med Full HD eller maks 1440p-oppløsning, og ikke har behov for å ligge i tet når det kommer til grafikkdetaljer- eller teknologier. Kanskje spiller du heller lettdrevne Overwatch og Fortnite, enn nye Forza 5 i sin mest krevende grafikkdrakt.

Men du ønsker trolig å ha muligheten til å spille noen av de mer krevende titlene, og det er kanskje bare mulig med et nytt grafikkort.

Så, etter å ha pauset grafikkorttestingen i fem måneder er vi tilbake med en samletest av alle de tre «budsjettalternativene» du kan velge mellom:

AMD RX 6600 XT, som ble lansert i juni, og AMD RX 6600 som ble lansert i oktober, møter Nvidias RTX 3060 som har vært med oss siden januar.

Grunnen til at vi skriver budsjettalternativer med hermetegn tidligere, er selvsagt at selv disse har fått ganske stive priser ute i butikkene:

RTX 3060 starter på 7250 kroner.

RX 6600 XT starter på 6500 kroner.

RX 6600 starter på 5500 kroner.

Det er lett å bli litt matt. For slike priser kunne du jo for et par-tre år siden plukke opp enkelte modeller fra entusiastklassen!

Men bli med litt til, og du skal se at det er mulig å skaffe seg en god «FPS-boost» uten å knuse hele sparegrisen. Noen av kortene er også bedre «deals» enn andre.

Aller først har vi bare en liten bemerkning om hvordan vi finner testens vinner denne gangen:

Vi tester med en «vri» Normalt når vi anmelder grafikkort vurderer vi de eksakte modellene vi mottar til test. Som Asus sin RTX 3060 «Dual»-modell, og ikke RTX 3060-serien generelt. Gitt de ekstreme prisvariasjonene for modeller fra samme serie av kort, kombinert med vanskelig tilgang på spesifikke modeller, gjør vi en vri denne gangen. Det gjør vi ved å se bort fra modellenes særegne egenskaper, som temperatur, støynivå og pris i hovedvurderingen vår. I stedet tar vi utgangspunkt i den generelle ytelsen, teknologier og energieffektiviteten, samt startprisen for serien. Vi vurderer altså selve serien fremfor de eksakte kortene vi har fått til test, som i dette tilfellet kommer fra henholdsvis Asus og Gigabyte. Noen velvalgte ord om de testede modellene følger imidlertid etter vurderingen av de mer generelle egenskapene for serien de representerer. Ingen av kortene, eller «seriene» får karakter, men vi rangerer seriene fra topp til bunn for å signalisere hvilke vi mener det er lurest for deg å satse på. Mer +

Det viktigste for budsjettgrafikkort er at de yter godt ved Full HD- og 1440p-oppløsning. Det er typisk skjermer med denne oppløsningen du eier allerede, og som er mulig å oppnå jevn bildeflyt på i denne prisklassen. Grafikkortene må som kjent i snitt hoste opp vel 60 bilder i sekundet for å levere en jevn bildeflyt.

Det klarer alle de tre budsjettseriene vi har testet.

Spesielt kan du likevel legge merke til AMDs RX 6600 XT, som leverer skarpt ved de to mest aktuelle oppløsningene.

Grunnen til at Nvidias «budsjettkort» akkurat kryper forbi og leverer best ved den aller høyeste oppløsningen, 4K, skyldes nok kortets større minnebuss og økte minnebåndbredde. Uten at det er noe å henge seg opp i.

OBS: alle tester er gjort uten Nvidias Resizable BAR og AMDs SAM aktivert. Disse teknologiene kan i enkelte tilfeller - og kombinert med visse typer maskinvare - løfte spillytelsen ytterligere.

Dobler ytelsen fra GTX 10- og RX 500-generasjonen

Vel vitende om at alle de tre kortene kan gi deg 90–100 FPS ved Full HD-oppløsning og 65–75 FPS ved 1440p-oppløsing med høyeste grafikkinnstillinger, la oss sammenligne med grafikkort du kanskje bruker i dag.

Nvidias RTX 2060, en av to forløpere til dagens RTX 3060, ga henholdsvis 81 og 59 FPS ved Full HD- og 1440p-oppløsning. En oppgradering fra dette gir dermed lite mening. Særlig gitt den heftige prisøkningen denne generasjonen.

Sammenlignet med tre generasjoner gamle budsjettgrafikkort, (som riktig nok var mye billigere den gang), blir imidlertid ytelsesøkningene solide.

Der de gamle AMD RX 580 og Nvidia GTX 1060 leverer 36 FPS ved 1440p-oppløsning, skilter RX 6600 XT og RTX 3060 med dobbelt så høy ytelse.

RX 6600 kommer ikke så langt bak, med omtrent 77 prosent økning ved samme oppløsning, og 72 prosent økning ved Full HD-oppløsning.

Om du sitter på disse, eller enda eldre kort, vil en oppgradering til dagens budsjettserier merkes godt.

Det er for øvrig greit å tenke på at vi tester i ganske krevende spill, med høyeste grafikkinnstillinger. Bildeflyten du ser i grafene våre blir dermed å regne som et gulv for hva du bør kunne forvente fra grafikkortene, og FPS-en kan sprette opp om du justerer ned bare en eller to små grafikkdetaljer.

Én ting er å finne det kraftigste kortet for de mest aktuelle oppløsningene og se ytelsen mot gamle kort. For å finne serien som gir mest mening for deg på budsjett må vi se ytelsen i sammenheng med pris.

Og her har vi en god nyhet:

Ved Full HD-oppløsning er AMD RX 6600, testens rimeligste kort, såpass tett på testens dyreste fra Nvidia at du neppe vil merke forskjell i praksis. Og nesten enda viktigere da: det leverer 22 prosent høyere bildeflyt per krone.

Har du høyere krav, for eksempel om du spiller på en 1440p-skjerm, kan AMD RX 6600 XT være et smartere valg enn RX 6600 fordi den høyere ytelsen alltids kommer til nytte her. Det er også et bedre valg enn den dyrere utfordreren fra Nvidia, som ikke bare er hakket svakere, men også koster 15 prosent mer per FPS.

Nvidia er best på nye teknologier

Selv om Nvidia taper både kampen om ytelse for pengene og selve ytelsestronen i tradisjonelle spill – som enn så lenge utgjør de fleste spill – har deres RTX 3060 et enormt overtak på AMDs duo på to områder:

Strålesporing, som gir mer realistisk grafikk, og oppskalering med AI gjennom DLSS-teknologien som løfter bildeflyten uten å gå på særlig kompromiss med billedkvaliteten.

Noen populære titler som støtter strålesporing og DLSS, eller minst en av teknologiene, er Fortnite, Minecraft, Rust, CoD: Warzone, Battlefield-serien, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, Doom og Death Stranding. Flere kommer i fremtiden.

Om du sliter med å tolke grafene over så viser de altså tre ting, i rekkefølge fra den øverste til den nederste:

Først at bare Nvidias grafikkort, i vårt tilfelle RTX 3060, takler aktivering av strålesporing i praksis. Hos AMDs grafikkort faller bildeflyten i gulvet, og selv om de teoretisk sett støtter teknologien er implementeringen deres langt bak rivalen.

Deretter ser vi at DLSS løfter bildeflyten så mye at flere av titlene som støtter det kan være spillbare selv i 4K-oppløsing. Eventuelt kan flere lettdrevne titler klare å utnytte 1440p-skjermer med paneler på 100–144 Hz med litt justering av grafikkdetaljene.

PS: AMD har nylig lansert en slags rivaliserende teknikk, kalt FidelityFX Super Resolution (eller FSR), men denne støttes foreløpig av få titler, og ingen av våre faste testspill.

Den siste grafen viser hvordan DLSS kan brukes til å «booste» bildeflyten når du har aktivert strålesporing, nesten opp til ytelsesnivåene du ser uten de to teknologiene påslått. Dette er altså «i pose og sekk»-grafen vår.

Med et delvis unntak for energieffektivitet, (watt per FPS), forteller grafen over mer om hvordan de spesifikke modellene fra Asus og Gigabyte oppfører seg under spilling enn hvordan grafikkortene i RX 6600(XT)- og RTX 3060-seriene oppfører seg.

Vi kommer tilbake til disse målingene i hver av konklusjonene, men kan uansett slå fast at spesielt AMDs budsjettgrafikkort er svært energieffektive. Det finnes unntak, men som hovedregel forteller dette at modeller fra disse seriene støyer lite og er kjølige.

Strømtrekket til hele vårt testsystem (med en strømkrevende prosessor) var aldri over 315 watt, og de fleste strømforsyninger er dimensjonert for 400 watt eller mer. Ingen av kortene trenger heller ekstra strømkabler enn det som er standard.

Beste budsjettserie: AMD RX 6600 XT

Asus RX 6600 XT Strix OC Gaming.

Det er vanskelig å anbefale noen å kjøpe et grafikkort i dag. De er alle overpriset.

Men så er det jo slik markedet har vært lenge og det er ingen bedring i sikte. Når du da trenger et nytt kort, gjelder det enda mer enn tidligere å finne det som dekker behovene dine best. Hverken mer eller mindre.

Vi tror et grafikkort fra AMDs RX 6600 XT-serie vil dekke de viktigste behovene for deg som vil ha muligheten til å kjøre ganske krevende spill med jevn flyt i inntil 1440p-oppløsning med topp grafikk.

Ved Full HD og 1440p-oppløsning viser serien seg som kraftigst i testen, og danker ut kortet som representerer den dyrere RTX 3060-serien fra Nvidia.

RX 6600 XT-serien tilbyr dessuten mye høyere ytelse for pengene enn storebroren RX 6700 XT, som uansett ikke egner seg for høyere oppløsninger.

Dette er ikke serien for deg som vil oppleve nye grafikkteknologier som strålesporing. Da må du over til Nvidia-leieren. Vi mener likevel budsjettpenger bør legges der de gir aller mest valuta for pengene, som altså ikke er i håndfullene med spill som har strålesporingstøtte, men i majoriteten av spill uten.

Når det gjelder akkurat den testede Strix OC Gaming-modellen fra Asus er dette et solid kort med tykke kjøleribber og enkel, men stilfull RGB-belysning. Vi testet kortet med den fysiske BIOS-bryteren på siden av det satt til «Performance»-modus, som er standard når du mottar kortet. Her er grafikkbrikken klokket noen megahertz høyere enn i «Quiet Mode». Forskjellen slår knapt ut på ytelsesmålinger, men om du veksler over til Quiet Mode roer viftene seg litt ned, som er greit. De er nemlig godt hørbare ved Performance Mode.

Du slipper for øvrig å tenke så mye på de ulike modusene du eventuelt skal bruke, for dette Asus Strix OC Gaming-kortet er ikke på lager for tiden.

Merk at flere av kortene ikke er på lager.

Asus RX 6600 XT ROG Strix Gaming OC 8GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " RX 6600 XT-serien er toppvalget for 1440p-spilling på budsjett. " Fordeler Krysse av Serien takler både Full HD- og 1440p-oppløsning bra

Krysse av (Testmodellen) holder seg kjølig

Krysse av Serien er energieffektiv

Krysse av Serien gir nest mest ytelse for pengene Ting å tenke på Bytt Serien er «ubrukelig» til strålesporing

Bytt Serien har ikke DLSS

Bytt (Testmodellen) støyer mest i testen ut av boksen

Bytt De ulike ytelsesmodusene (testmodellen) gjør liten forskjell på ytelse

Super for Full HD-gamere: AMD RX 6600

Gigabyte RX 6600 Eagle.

Om du har en Full HD-skjerm, noe de fleste strengt talt fremdeles har, gir testens billigste grafikkortserie fra AMD, RX 6600, deg det du trenger.

Her får du god nok ytelse til å i snitt nå nesten 90 FPS i moderne, tunge spill. Bruker du tiden din i lettere titler som Fortnite eller lignende får bildeflyten nærmest vinger. Den kan selvsagt også økes ved å fire litt på grafikkinnstillingene, så selv raske paneler med 144 Hz oppdateringsfrekvens kommer til nytte her.

I flere spill takler kortet også fint 1440p-oppløsning, selv om vi anbefaler storebroren for det formålet. Det er mer fremtidssikkert der, nemlig.

Selv om også denne budsjettserien har fått en skikkelig prisøkning sammenlignet med tidligere generasjoner, er det ingen andre i testen – eller på markedet for den saks skyld – som slår den på ytelse for pengene.

Og i et marked der vi i alle fall ikke vil betale mer enn vi allerede må, er det i det minste godt å se at denne «enkleste» grafikkserien leverer både mest for pengene og godt nok for den mest utbredte oppløsningen.

Som sin storebror er ikke dette en serie for deg som vil sjekke ut teknologier som strålesporing. Til det er den altfor svak, selv ved Full HD-oppløsning.

Serien er til gjengjeld svært energieffektiv og trekker lite strøm, noe som betyr at de fleste modellene bør gi lite støy og lave temperaturer.

Det gjelder også vårt testeksemplar fra Gigabyte, med modellnavn «Eagle». Kortet er det største i testen og har fått plass til hele tre vifter. De er «bare» 80 millimeter mot standard 90 millimeter for viftene, men har takket være god energieffektivitet fra grafikkbrikken ingen problemer med å holde seg rolige og stille under tung spilling. Selvsagt uten at temperaturene blir et problem.

Dessverre er Gigabytes Eagle-modell svært dyr for tiden, så vi anbefaler heller at du bruker Prisjakt eller Prisguiden for å finne et rimeligere alternativ fra RX 6600-serien. Enten det har to eller tre vifter bør kortet levere til forventningene for deg med Full HD-skjerm.

Gigabyte RX 6600 Eagle 8GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " RX 6600-serien er det beste valget for budsjettspilleren med Full HD-skjerm. " Fordeler Krysse av Serien gir mest ytelse for pengene

Krysse av Serien er super for Full HD-oppløsning, og håndterer 1440p greit

Krysse av (Testmodellen) er svært støysvak

Krysse av (Testmodellen Holder seg kjølig

Krysse av Serien fungerer med de «minste» strømforsyninger

Krysse av Serien er svært energieffektiv Ting å tenke på Bytt Serien er «ubrukelig» til strålesporing

Bytt Serien har ikke DLSS

Teknologikongen priser seg ut: Nvidia RTX 3060

Asus RTX 3060 Dual.

RTX 3060-serien er testens mest interessante for oss som tester grafikkort og alle som liker å sjekke ut nye teknologier.

Men, den overlegne strålesporing- og DLSS-ytelsen til tross er vi lunkne til å anbefale deg som er på budsjett å legge ekstra penger inn i disse nye teknologiene. Det koster mer enn det smaker akkurat nå, og da tenker vi ikke like mye på hvor lekre eller smarte disse nye funksjonene er som på hvor få spill som drar skikkelig nytte av dem enda.

Vi tror de fleste vil ha mer glede av å få høyere ytelse i de fleste spill, samtidig som en sparer penger ved å gå for AMDs RX 6600 XT, der sistnevnte jevnt over kommer best ut i Full HD- og 1440p-oppløsningene.

Det sagt er altså ikke RTX 3060-serien noe dårlig. Det er bare altfor dyrt for tiden, og leverer markant lavere ytelse for pengene enn konkurrenten.

Det er for øvrig sprøtt at RTX 3060-serien leveres med 12 GB videominne. Slike mengder ser vi ikke engang på Nvidias entusiastkort RTX 3080, og det klarer seg fint selv ved 4K-oppløsning. På denne serien blir minnemengden bare fordyrende, samtidig som det øker strømforbruket uten å tilføre særlig ekstra muligheter for de fleste.

En mer kledelig minnemengde ville være 8 GB, som trolig ville senket prisen og gjort kortet mer konkurransedyktig med RX 6600 XT på pris.

Når det gjelder testmodellen vår fra Asus, enkelt og greit kalt RTX 3060 Dual, er dette er superkompakt kort. Det er fint for deg med et lite kabinett, men betyr ellers mindre plass til kjøleribber og at de to viftene måler 80 fremfor 90 millimeter. Resultatet blir tidvis hørbart viftesus, samt temperaturer som er uproblematiske men som ikke har så mye «å gå på» heller. Kortet er ikke spesielt energieffektivt, men kan fint smettes inn i alle maskiner med en strømforsyning på 350–400 watt eller høyere.

Asus RTX 3060 Dual er ikke tilgjengelig i butikker for tiden. Ønsker du et kort fra RTX 3060-serien, kanskje om favorittspillet ditt støtter strålesporing sammen med DLSS-teknologien, kan du fint lete etter andre modeller. Generelt vil vi i så fall anbefale den rimeligste modellen du finner tilgjengelig.

Merk at flere av kortene ikke er på lager.

Asus RTX 3060 Dual 12GB annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sammenlign sitat " RTX 3060-serien er for dyr og slås på ytelse der det gjelder. " Fordeler Krysse av Serien takler Full HD- og 1440p-oppløsning bra

Krysse av Serien håndterer 4K med DLSS-støtte i enkelte spill

Krysse av Serien kan kjøre strålesporing ved Full HD-oppløsning

Krysse av (Testmodellen) er svært kompakt Ting å tenke på Bytt Serien er ekstremt høyt priset

Bytt Serien gir lavere ytelse for pengene enn konkurrenten

Bytt (Testmodellen) blir noe varm under spilling

Målinger

Spesifikasjonssammenligning

Modell AMD RX 6600 AMD RX 6600 XT Nvidia RTX 3060 Arkitektur RDNA 2 RDNA 2 Ampere Grafikkprosessor Navi 23 XL Navi 23 XT GA106-300 Brikkestørrelse 237 mm² (7 nm) 237 mm² (7 nm) 276 mm² (8 nm) Transistorer 11 mrd. 11 mrd. 13,2 mrd. Shadingenheter 1792 2048 3584 Tekstur/rasterenheter 112/64 128/64 112/48 Strålesporingkjerner 28 32 28 (2. gen) «AI»-kjerner 0 0 112 (3. gen) GPU-boost 2491 MHz 2589 MHz 1777 MHz Minne 8 GB G6 (14 Gb/s) 8 GB G6 (16 Gb/s) 12 GB G6 (15 Gb/s) Minnebåndbredde 224 GB/s (128-bit) 256 GB/s (128-bit) 360 GB/s (192-bit) Typisk forbruk 130 W (8-pin) 160 W (8-pin) 170 W (12-pin) Lansert Oktober 2021 Juli 2021 Januar 2021 Lanseringspris (fra) :-O :-O :-O

TEK-testbenken Prosessor: AMD Ryzen 9 3900X

Hovedkort: MSI MEG X570 Godlike

Minne: 16 GB G.Skill Trident Z 3600 MHz

Lagring: Windows kjører fra en M.2 PCIe-SSD. Spill laster fra en SATA-SSD

Grafikkdriver: Nvidia GeForce 452.06/AMD Adrenalin 20.8.3 (for grafikkort lansert før 2020) Testspill:

Forza Horizon 4, DX12 (2018)

Shadow of the Tomb Raider, DX12 (2018)

Far Cry New Dawn, DX12 (2019)

Red Dead Redemption 2, Vulkan (2019)

Control, DX12 (2019) I spill uten innebygget måleverktøy benytter vi CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og 1% Min-FPS (i programmet kalt «1% quantile»). Mer +