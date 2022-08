Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Elsykkel med lastekasse er en nydelig kombinasjon

Velfungerende og praktisk til sitt formål.

Vi har testet mange ulike elsykler de siste årene. Alt fra mer vanlige trekkingsykler til lastesykler og grusracere. Det er nemlig et hav av ulike varianter som sikter seg inn på ulike bruksmønster, alt ettersom hva du tenker å bruke sykkelen til.

Nå har vi testet Cube Cargo Hybrid Sport Dual Cargo 2022, eller kort forklart; en lastesykkel med en stor kasse foran på sykkelen som lar deg frakte både barn og gjenstander.

Slike sykler er alt annet enn rimelige, selv om Cube sitt alternativ kan sies å være blant de billigere alternativene i sitt segment og utstyrsnivå. Likevel må du punge ut nesten 60 000 kroner for årets 2022-modell.

Og skal du for eksempel sikre kassen mot vær og vind, vil du måtte legge til ytterligere noen kroner for et regntrekk – eller for tilpasset barnesete med seler.

Men dette er en sykkel for deg som vil parkere bilen til fordel for elsykkel i urbane strøk der du er avhengig av å få med deg ting. Og da er kanskje ikke prisen like skremmende.

Cube Cargo Sport Dual Hybrid 1000 2022 (Electric) Pris 57 899,- Type sykler Transportsykler

Her ser du sykkelen uten teltet på.

Stor lastekasse

Siden du kan laste opp denne sykkelen med opp mot 220 kilogram vekt, er konstruksjonen av det solide slaget. Og det er hverken en lettvekter eller småtass du får med denne sykkelen. For vektnålen viser rett under 50 kilogram tørrvekt, samt at lengden på sykkelen en omtrent halvannen gang en normal sykkel. Det er nemlig rundt to meter mellom senter på bakhjulet og fremhjulet.

Bakdelen av sykkelen er som en helt vanlig elsykkel, mens fra styret og fremover skiller den seg nevneverdig ut fra hva du kanskje er vant til. Her har du nemlig en ganske romslig lastekasse hvor du har flere bruksmuligheter.

Du kan blant annet sette inn en «benk» som lar deg ha med deg et eller to barn, alt ettersom hvordan du velger å installere selene. Denne løsningen er ekstrautstyr, og koster deg i så fall rundt er par tusen kroner.

Kassen er cirka 60 centimeter bred, og omlag 70 centimeter lang.

Det er naturlig nok begrenset hvor store barn du kan få plass til i bredden. Vi testet med flere barn i ulike aldre, og det gikk til nød å ha en 10- og 12-åring ved siden av hverandre, men selene og løsningen passer bedre til mindre barn siden totalvekten for hva kassen tåler av last er satt til 60 kilogram.

En ting vi ikke liker så godt med benken er at sidestøtten er ganske begrenset om du har små barn. Ryggen er også helt rak, så dette er en løsning som passer for de som er store nok til å sitte og holde balansen godt selv.

Skulle du heller ville laste gjenstander er det en smal sak å ta ut benken og selene du ellers bruker til barna. Disse er enkelt klipset fast til rammen på kassen, og det tar bare noen få minutter å ta vekk eller legge til benk og seler.

Teltet er raskt å sette opp, og er meget hendig når det først regner.

Hendig regntrekk

Et problem du vil oppleve om du ønsker å sykle med denne modellen i all slags vær, er at regn og vind kan by på utfordringer.

Som ekstrautstyr får du derfor kjøpt et eget regntrekk til lastekassen som vi etter hvert satt mer og mer pris på med varierende vær.

Trekket må kjøpes som ekstrautstyr, og koster ganske sviende 2499 kroner. Men når det pøser ned er det verdt hvert eneste øre som småbarnsforeldre. Da slipper nemlig de små håpefulle å bli våte og kalde, selv om føreren av sykkelen ikke slipper unna været.

For trekket passer kun over selve lastekassen, og spennes opp ved hjelp av to teltstenger som settes i et eget metallfeste du skrur fast i fremre del av kassen. Med dette på plass er det kun fire klips som trengs festes før alt er oppe og går.

Du kan rulle tilbake regntettingen og la myggnettet filtrere ut uønskede gjester på en sommerdag.

Det hele er ryddig og raskt å montere, og du kan legge vekk «teltet» i en egen bag når du ikke bruker det. Men under testperioden lot vi heller teltet være på hele tiden, siden du enkelt kan sykle med teltet åpent, med bare myggnett over eller full værtetting ved hjelp av noen glidelåser på sidene av åpningen.

Og siden teltet er såpass stramt og rigid, er det heller ikke noe som «slenger» rundt mens du bruker sykkelen.

Styret kan enkelt justeres opp og ned.

Husk å justere sal og styret

Før du setter av gårde så er det greit å få justert sykkelen så den passer deg. Og her har du ganske godt med justeringer både på salen og styret. Det er nemlig slik at du bør sykle med litt strake bein om du har litt store sko. Som undertegnede.

I starten hadde vi nemlig salen ganske lav, og med 47 i sko vil du da oppdage at den ellers så smarte støtten på sykkelen vil være i veien for skotuppene når du sykler. Dette løser seg raskt om du trekker opp salen litt, så «knekken» i knærne ikke blir like stor.

Det samme gjelder for styret. Her kan du enkelt løsne opp og justere høyden på styret. Hendig om dere er flere i familien som skal bruke samme sykkel. Samtidig er det greit å ha styret noe lavere dersom du velger å ha teltet på kassen, siden teltet dekker over hendene og da vil du kanskje at styret ikke er for tett opptil dette.

Les også Moustache Samedi Xroad FS 3 : Kanskje den beste pendlersykkelen vi har testet

Fremhjulet er en god del mindre enn bakhjulet.

Uvant i starten

Foran kassen har du fremhjulet, som er en del mindre enn det du har bak med sine 20 tommer. Styringen av dette hjulet forgår ved at det brukes et metallstag mellom styret og hjulet. Også forhjulet har en skjerm, og du har i tillegg lys som kommer godt med når mørket faller på.

Men dette fremhjulet ser du ikke noe til når du sykler. Og det er ganske uvant i starten å sykle en doning der du ikke ser fremhjulet. Samtidig så er lastekassen såpass stor at du ikke kan «legge deg over» for mye i svingene, selv om du i realiteten kan lene sykkelen noe over uten at kassen tar i bakken.

Så det krever litt tilvenning i starten å sykle denne sykkelen, spesielt om du har litt last. Men det er ingen store problemer, og du venner deg raskt til å planlegge litt hva du foretar deg. Spesielt om du skal navigere rundt litt krappe svinger. For svingradiusen er ikke veldig god, og snur ikke på langt nær like enkelt som en tradisjonell sykkel gjør.

Det er også greit å nevne at det er en liten demper foran som tar av for de verste dumpene om du skulle ha uflaks og treffe en skikkelig hump på veien.

Men selv om dette altså var uvant i starten, har vi med tiden blitt godt vant med å ha lastekassen foran oss. Det er noe helt eget med å kunne se barna eller det du har med deg, og gjør det dessuten enklere å kommunisere enn om du har en løsning med en sykkelvogn etter deg.

Les også Fulldempede elsykler (2022) : Elsyklene som tar seg frem overalt

Motoren er fra Bosch og er mer enn trekkvillig nok.

Sterk motor og god rekkevidde

Under testperioden prøvde vi å laste sykkelen opp mot vektbegrensningen, og da var det lite eller ingen bevegelse i rammen, så denne virker å være så stiv og robust som du ønsker at den skal være med verdifull last om bord.

Motoren som hjelper deg fremover er en Bosch Cargo Line gen. 4 som har 85 Nm med dreiemoment, og er med det mer enn sterk nok til å få fart opp bakkene. Cargo-motoren er ikke like brå som for eksempel en CX-motor, men er litt mer bedagelig i hvor raskt den tar frem kreftene. Noe som passer denne type sykkel godt, siden størrelse og tyngde ikke tilsier at du kommer til å vinne noe akselerasjonskonkurranse uansett.

Selv med sykkelen pakket opp med rundt 60 kilogram i kassen og en nokså korpulent fører i undertegnede, er det fortsatt ingen problemer med å holde 15 km/t opp bratte bakker uten for mye egeninnsats.

Syklen vi testet leveres med 10 girs Deore-løsning

Sykkelen leveres med Shimano Deore-gir, der du har 10 ulike utvekslinger å velge mellom. En løsning som matcher motoren godt, og som over tid ikke vil være for ille å holde ved lik rent kostnadsmessig heller. I tillegg har du store bremser på sykkelen, noe som kommer godt med når du plutselig må kunne stoppe 220 kilogram raskt.

Videre får du totalt 1000 wattimer med batterikapasitet fordelt på to batteripakker som sitter plassert på baksiden av lastekassen. Disse kan du enkelt ta av, slik at du gjør sykkelen mindre attraktiv for uvedkommende når du har parkert.

Du har to batterier som kombinert gir deg 1000 wattimer med kapasitet.

Og siden du har to batterier får du dessuten godt med rekkevidde, selv når du har lastet sykkelen tungt. Under vår testperiode kom vi om lag 6,5 mil med motor på maks effekt og sykkelen godt nedlastet, hvilket må sies være mer enn godkjent.

Det følger dessuten med en ganske kraftig lader på 4 ampere, så du bruker ikke evigheter på å lade den opp igjen heller.

Cargo-sykkelen har blitt mye brukt i sommer, og gjerne foretrukket fremfor bilen på kortere turer.

Erstatter den bilen?

Under testperioden ble denne sykkelen mye brukt. Om vi bare skulle en tur i butikken eller på trening med barna, falt valget ofte heller på sykkelen enn for eksempel bilen. Det er noe ukomplisert med å heller bruke denne sykkelen – selv om det er en stor og ruvende elsykkel.

For den er likevel ganske smidig å bruke, og du får ikke minst med deg barn og utstyr uten for mye prakk når du har dårlig tid til å rekke treningen. Det krever naturligvis noe bedre tid til å komme seg til og fra steder enn med bilen, men motor og batteri gir deg likevel en enkel oppgave med å holde 25 km/t dit du skal. Så gjennom boligfelt og trafikk vil du likevel ikke tape all verden av tid om det bare er noen kilometer dit du skal.

Nå skal det sies at vi har testet denne sykkelen igjennom sommerhalvåret, så hvordan den er å leve med når vinter og kulde kommer vet vi ikke. Men at dette har vært en slager her hjemme gjennom sommeren er det lite tvil om. Selv også når det har bøttet ned – selv om det ikke har vært altfor mange dager med slikt vær.

Vi ville nok neppe parkert bilen til fordel for denne sykkelen som hovedtransport, i alle fall ikke slik vi bor, i utkanten av Oslo. Men at bil nummer to går en usikker tid i møte er desto mer sannsynlig. For den har for det aller mest stått ubrukt så lenge vi har hatt sykkelen til test igjennom sommeren.

Bor du derimot så sentralt til at du ikke savner bilen i hverdagen overhodet, så skal du ikke se bort fra at denne sykkelen kan være en godt alternativ.

Cube sin cargo-modell er velbygd og kan anbefales.

Konklusjon

Da vi hentet Cube Cargo Hybrid Sport Dual Cargo 2022 til test var vår først tanke at den virket solid og kraftig bygget. Og denne følelsen har bare forsterket seg gjennom testperioden. For sykkelen har ikke hatt noen problemer underveis, og har vært et praktisk tilskudd i hverdagen.

Dette er en dyr sykkel, hvor du altså ryker på over 60.000 kroner om du skal ha med ekstrautstyr som sete med seler og regntrekket. Men sammenlignet med hva du betalte for en bil nummer to, er det kanskje ikke så ille likevel.

Denne lastesykkelen kan altså få med seg inntil 220 kilogram med last, der av opp mot 60 kilogram bare i lastekassen som sitter foran deg som rytter. Og det er en praktisk løsning som gjør det kurant å for eksempel kommunisere med barna mens man er på tur.

Motoren som sitter i sykkelen er en meget arbeidsvillig løsning fra Bosch, som sammen med Shimano-girene gir deg en pakke som gjør det enkelt å sykle den ruvende og tunge sykkelen – selv med mye last om bord. Og du får mer enn nok rekkevidde takket vært to batteripakker til at du neppe trenger å lade for ofte i hverdagen.

Så det er med andre ord mange positive ting ved denne lastesykkelen, men det er også noen ting du bør tenkte på.

For eksempel så har ikke sykkelen spesielt god svingradius, og dette kombinert med at sykkelen i seg selv er en god del lenger enn tradisjonelle sykler, gjør at den ikke er like smidig. Samtidig er benken som du må kjøpe som ekstrautstyr ikke spesielt godt egnet om du skal ha med de aller minste i familien på tur. Det er nemlig lite støtte i ryggen eller sidene.

En annen ting du skal være litt obs på er at du ikke kan sitte for lavt om du har store sko. Da vil skotuppene treffe støtten mens du sykler. Dette løses enkelt ved å justere sittehøyden opp noe, men likevel noe vi bør poengtere.

Men alt i alt er Cube Cargo Hybrid Sport Dual Cargo 2022 en meget gjennomført sykkel som vi ikke har noen problemer med å anbefale deg.