En billig og grei støvsuger med spesielt ett stort minus

Anderssons VCH 2.1-støvsuger koster en brøkdel av støvsugerne vi vanligvis tester. Kan den være god valuta for pengene? David Johansen Auby, Tek.no

David Johansen Auby 10 Jan 2021 06:00

Håndholdte støvsugere kommer i mange slags farger og fasonger - og ikke minst i mange ulike prissjikt. Andersson VCH 2.1 er, i motsetning til for eksempel nylig testede Dyson V11 Absolute Extra Pro , av det rimelige slaget. Modellen koster i skrivende stund kun 1.290 kr, noe som vil si at den er en av de absolutt billigste håndholdte støvsugerne vi har testet.

Andersson er et merke som har gjort det godt i mange tester her på Tek.no. Kjennetegnet er ofte god kvalitet til en rimelig pris, som nødladeren Andersson PD/QC 3.0 er et godt eksempel på. Merket selges eksklusivt hos Netonnet og er ment som et alternativ for de prisbevisste. Derfor var vi både forventningsfulle og nysgjerrige på denne håndholdte støvsugermodellen.

Kunne den hamle opp med noen av de dyrere modellene?

Slik testet vi Batterikapasitet og sugeevne vil alltid være de viktigste kriteriene i en test av trådløse støvsugere. I tillegg har ergonomi, altså hvor behagelig det er å støvsuge, samt hvor lett er det å komme til, en del å si. Det er også et pluss om støvsugeren kommer med munnstykker til å støvsuge dyrehår, lister og møbler – med andre ord: hvor allsidig er støvsugeren? Som vanlig har vi støvsuget harde overflater, tepper og møbler. I vår sugekraft-test har vi testet med 100 gram ris på teppe og støvsuget over på laveste effekt. I batteritesten har vi latt støvsugeren gå til den er tom for batteri. I denne testen er det kun oppgitt ett testresultat siden modellen kun hadde ett effektnivå.

Et godt førsteinntrykk - helt til …

Det er mye positivt å si om Andersson VCH 2.1. Først og fremst er det en veldig behagelig støvsuger å bruke. Her kommer man lett til i kriker og kroker og munnstykket har en fininnstilt fleksibilitet som gjør det enkelt å sno seg både rundt hjørner og langs karmer. Vi synes også det er topp at en rimelig modell som dette kommer med LED-lys som lyser opp mørke områder. Modellen har dessuten lav vekt.

David Johansen Auby, Tek.no

Støvsugingen går egentlig lekende lett – helt til det plutselig stopper. Støvsugeren er tom for strøm og vi er ikke halvveis i testrunden vår. Resultatet av batteritesten vi gjør etterpå er ganske nedslående: Modellen klokker inn på rundt 18 minutter på det som er modellens eneste effektnivå.

Det er nok til å gå over flatene, men skal man gå grundigere til verks må man belage seg på å dele opp øktene. Støvsugeren har avtakbart batteri, men dessverre følger det ikke med separat batterilader. Det er synd, for det gjør at man må lade direkte i støvsugeren. En bedre løsning ville vært en separat batterilader og to batterier så man kunne vekslet på – men da hadde nok modellen blitt dyrere også. Vi mistenker likevel at det hadde vært verdt det.

Munnstykket er godt på både tepper og parkett, men dessverre setter det seg fast mye hår David Johansen Auby, Tek.no

God, men mangler noe

Som vi har nevnt er denne støvsugermodellen fra Andersson veldig behagelig i bruk. Den har også en ganske grei sugeevne. I ristesten klarte den 88 av 100 gram ris, noe som er et akseptabelt resultat, om ikke på nivå med de beste modellene. Også ellers fungerer støvsugeren godt. Den er enkel å tømme og det er ingen sak å ta den fra hverandre for å vaske HEPA-filteret.

Støvsugeren har i det hele tatt et godt og gjennomarbeidet design, men vi kunne kanskje ønsket oss at motor og støvkammer var plassert høyere slik at vi enda lettere kunne kommet til på lave steder. På dette området er det store forskjeller på ulike modeller.

Vurdering og fakta Pris testet: 1.290 kroner Batteritid: 18 min Volum: 69 db God på hår: Svak Ergonomi: God Størrelse støvbeholder/utforming: 0,35 liter/god Opptak ris i gram: 88/100

Når det kommer til munnstykker mangler det litt. Vi savner spesielt dedikert munnstykke for hår og/eller møbler. Det store hovedmunnstykket fungerer godt til det meste, men det setter seg fast mye hår som man er nødt til å fjerne med jevne mellomrom.

Modellen kommer med såkalt fugemunnstykke til bruk i sprekker og for eksempel på oversiden av lister, og børstestykke til bruk på karmer og liknende. Ingen av munnstykkene fungerer særlig godt til støvsuging av møbler, og det begrenser denne modellens bruksområde en hel del. Vi savner også display på støvsugeren, men samtidig kan man ikke forvente mer av en modell som er såpass lavt priset.

De tre led-lysene som indikerer gjenværende batterikapasitet fungerer godt nok.

David Auby Johansen, Tek.no

Oppsummert

Andersson VCH 2.1 passer ikke til deg med hus eller en stor leilighet.

Har du du en mindre leilighet eller hybel kan modellen være et greit alternativ, såfremt du ikke er så opptatt av å støvsuge møbler og ikke har kjæledyr med lang pels.