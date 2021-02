Så mye smartklokke får du for 20.000 kroner

Smartfunksjoner pakket inn i luksus.

6 Feb 2021

Det finnes mange produsenter av smartklokker på markedet. Og det finnes en rekke, tradisjonelle produsenter av mekaniske klokker – ofte med sveitsisk opphav.

Tag Heuer har siden 2015 prøvd seg på en kombinasjon av de to under navnet Connected. Og nå er den tredje generasjonen av serien ute for salg.

Sammenlignet med tradisjonelle smartklokker ligger prisen på Connected skyhøyt over, rundt 20.000 kroner for de vanligste utgavene. Alt ettersom hvilke reimer og lenker du ønsker, og om urkassen skal være av stål eller titan.

Men sammenlignet med tradisjonelle, mekaniske ur, er ikke prisen nødvendigvis så avskrekkende.

Tag Heuer Connected 2020 annonse Sjekk prisen En skikkelig luksusklokke med smartfunksjoner Fordeler Smart og tydelig skjerm

Meget god byggekvalitet

Smart måte å skifte reimer på

Rask i bruk

God treningsapp

Meget behagelig å ha på seg

Har de fleste primærfunksjonene en smartklokke bør ha Ting å tenke på Wear OS er ikke det aller mest avanserte

DYR

Ladekrybben kunne vært bedre

Holder kun en dag uten lading med skjermen på

Litt få funksjoner sammenlignet med de beste smartklokkene

Solid byggekvalitet

Tag Heuer ble grunnlagt allerede i 1860, og har med det en solid erfaring når det kommer til å lage klokker. Og Connected 2020 føyer seg inn i rekken av solide og smekre klokker av god byggekvalitet. Akkurat slik du forventer når du kjøper deg et sveitsisk ur til denne prisen.

Selve urkassen minner oss litt om Carrera-serien til selskapet. Klokken er ganske sporty av utseende, hvor urkassen både ser og føles solid ut. Med sine 45 millimeter er dette en relativt stor klokke som vi må si bæres ganske normalt. Så liker du litt store klokker, er dette en modell for deg.

Connected 2020 har meget god byggekvalitet Ole Henrik Johansen / Tek.no

Klokken har i alt to knapper og en krone som også har trykkfunksjon. Og rundt safirglasset er det en mørk, blank ring som flukter med glasset. Vi hadde kanskje likt at glasset var felt litt ned i forhold til ringen, men det blir en smakssak.

Denne ringen er for øvrig fast, slik at du ikke kan dreie den slik du for eksempel gjør på en Samsung Galaxy Watch 3 – hvor ringen er en essensiell del av brukeropplevelsen.

Klokken vi har hatt inne til test kommer levert med to ulike gummireimer med spenne. Disse egner seg godt for blant annet trening, men det finnes også varianter hvor du får en stållenke i tillegg. Her varierer prisen ettersom hvilken løsning du velger.

Reimene klipses enkelt av og på. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Disse reimene har en av de smarteste løsningene vi har sett hva gjelder innfesting. På undersiden av reimen er det en mekanisme hvor du trekker en liten knapp til siden, og vipps så kan du løfte reimen av stanga uten problemer. Rett og slett en meget god løsning.

Vekten på klokken med reimene på stopper på cirka 112 gram. Hvilket er mye til å være en smartklokke, men ikke nødvendigvis spesielt mye om du sammenligner med tradisjonelle, mekaniske klokker av samme størrelse. Merk at du også får denne klokken med titankasse. Da vil klokken veie en del mindre, men prisen også være en annen.

Men Tag Heuer leverer den kvaliteten du bør forvente til prisen med Connected 2020. Og har en bygge- og kvalitetsfølelse vi ikke har sett hos andre smartklokker.

Via appen kan du skifte til ulike urskiver. Det samme kan du direkte på klokken. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Egne urskiver

Sammen med et tradisjonelt Tag Heuer-utseende på selve klokken så får du også en rekke urskive-utseender som mange forbinder med selskapet. Her kan du velge mellom en rekke ulike utseender, som for eksempel Carrera Heuer 01 og 02.

I tillegg får du en digital løsning i form av Timekeeping og mer klassiske skiver som for eksempel Helios-skiven.

Når du har valgt den skiven du liker, har du videre en rekke valg for å gjøre skiven slik du ønsker den. For eksempel kan du velge farge på skiven, farge på visere og markeringer.

Og vi må si oss imponert over kvaliteten på disse urskivene. Ofte er kvaliteten litt så som så, og spranget opp til en tradisjonell klokke blir stor. Her får du en kvalitet som gjør at savnet etter en mekanisk løsning ikke blir fullt så stort.

Mye av grunnen er at OLED-skjermen på klokken er relativt høyoppløst, med 454 x 454 piksler fordelt over den 1,39 tommer store overflaten. Det gir en pikseltetthet på 329 piksler per tomme.

Når skjermen ikke er aktiv får flere av urskivene «lume» på visere og markeringer. Ole Henrik Johansen / Tek.no

En liten detalj som er verdt å merke seg, er at når du velger at skjermen alltid står på, vil få en dempet variant når du ikke ser på klokken hvor markeringene og viserne får «lume». Den samme funksjonen som gjør at vanlige klokker får grønne detaljer i mørket. Rett og slett en detalj vi setter pris på, og igjen minker savnet etter en vanlig klokke.

Menyene er enkle og ryddige. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Enkel i bruk

Denne klokken bruker plattformen Wear OS, altså en standardløsning fra Google hvor Tag Heuer har lagt til sin egen vri på en del ting.

Knappene på klokken er gode å trykke på, men det er kronen som stjeler oppmerksomheten vår. Denne er relativt liten, og er gummiert for bedre grep. Og du skrur på den for å bla deg rundt i menyene, og trykke den inn for å entre deg videre.

Under panseret finner vi en Qualcomm Snapdragon Wear 3100-prosessor, og den later ikke til å ha noen problemer med å skuffe unna de oppgavene vi gir den. Og det er en viktig del av en smartklokke i vår bok. Tregheter og tenkepauser er ofte en «dealbreaker» for mange.

Reimene festes sammen med en solid og god spenne. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Klokken kan kobles til både Android- og iOS-telefoner, hvor du får de vanligste funksjonene man forventer av en smartklokke. Som for eksempel varsler og innkommende anrop.

Men likevel er ikke denne klokken så smart som mange av sine konkurrenter. For eksempel er en Apple Watch langt mer avansert hva kommer til å passe på hjertet og O2-metningen din. Samtidig er for eksempel Fitbit langt bedre til å holde kontroll på søvnen din.

Så Connected 2020 er litt simpel sammenlignet med de aller beste når det kommer til å huse flest mulig funksjoner rundt helse.

Samtidig så har ikke denne klokken noe støtte for for eksempel e-SIM, hvilket gjør at du er avhengig av at klokken er koblet til telefonen for å bruke apper som krever data. Samtidig så kan du ikke bare ta med klokken på tur og samtidig kunne ringe, noe du kan med flere av Apple og Samsung sine klokker.

Laderen er grei, men kunne fint sittet bedre på klokka. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Holder en dag

Denne klokken er ment å brukes med skjermen på. I alle fall føler vi at den burde det. Slik at du kan få frem en av de mange flotte urskivene, som sammen med en god byggekvalitet skiller denne smartklokken fra resten av hurven.

Det betyr at klokken bruker mer strøm. Og selv om klokken har et batteri på 430 mAh, holder den maksimalt en dag. Så litt mindre enn en Apple Watch, som du likevel i praksis også må lade hver dag.

Likevel er det viktig at den holder en hel dag. Og skal du ut og trene med GPS, holder det med knepen margin.

Når du skal lade så bruker du en liten ladekrybbe som kobles til en USB-C-lader, og som ved hjelp av magneter fester seg til baksiden av klokken. Denne sitter ikke veldig godt, så vi opplevde at man må legge klokken litt forsiktig fra seg så den ikke faller av.

Treningsappen er kurant og grei. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Velfungerende treningsapp

En av tingene som overrasket oss under testingen var treningsappene som Tag Heuer selv har lagt ved klokken.

Spesielt avansert er Golf-appen. Nå er det litt vrient å teste dette ut på denne tiden av året, men vi simulerte en tur på den lokale golfbanen her. Og dette er en funksjon som nok mange som spiller golf kan tenke seg, hvor du får oversikt over hullet du er ved, avstander og ikke minst hvilke farer du bør unngå. Og ikke minst får du enda mer informasjon via appen på telefonen.

Samtidig så har du noen andre programmer som løping, sykling, gåtur, fitness og andre. Vi testet løpe-varianten, og det er veldig enkelt å komme i gang. I etterkant så får du tegnet opp ruten på et kart, samtidig som du får de viktigste dataene fra løpeturen. Merk at den ikke er like avansert som de aller beste, rene treningsklokkene fra Garmin og Polar, men likevel er dette detaljert nok for mange.

Klokken har en god pulsmåling, og er på høyde med hva Apple Watch og Fitbit viser oss.

Konklusjon

Er du på jakt etter den mest avanserte smartklokken på markedet, så har du mange andre, bedre alternativer å velge blant enn denne klokken fra sveitsiske Tag Heuer.

For Connected er ikke spesielt smart sammenlignet med de aller beste. Men den er likevel smart nok i det at den har de vanligste funksjonene som mange setter pris på i en smartklokke. Og den har faktisk en overraskende god treningsapp.

Klokken har pulsmåler som fungerer godt. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Det denne klokken bringer til bordet er en kvalitetsfølelse som overgår alt annet vi har testet hittil. Kombinasjonen av god byggekvalitet og veldesignede gjør at du får en klokke som føles lang mer eksklusiv enn mange av de andre smartklokkene på markedet.

Samtidig så er en klokke et statussymbol for mange, og her får du en av de få mulighetene til å kjøpe deg nettopp det, og samtidig få med de aller mest vanlige smartklokkefunksjonene på markedet. Siden vi ikke har noe å sammenligne direkte med, velger vi å droppe karakteren for denne.

Til deg som ønsker en smartklokke som gir en skikkelig godfølelse når du har den på armen, slik et mekanisk urverk også gjør, vil Tag Heuer Connected være en mulighet til å inngå et kompromiss der du får litt fra begge verdener. Men det koster å være kar.