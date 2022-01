Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Shure Aonic Free

De ser kanskje litt rare ut, men jammen spiller de godt

Utmerket lyd og samtalekvalitet fra Shure.

Shures Aonic Free er veldig langt unna de mest kompakte øreproppene på markedet, men størrelsen lar også Shure ta seg større friheter med en del egenskaper enn de ellers hadde kunnet gjøre.

Vi var meget begeistret for Shures første trådløse hodetelefoner, og derfor er forventningene ikke rent små når Shure nå kommer med et nytt sett ørepropper helt uten kabel.

Fra tidligere har de hatt Aonic 215, men formfaktoren og til dels prisen på disse har nok gjort dem lite aktuelle for folk flest. Aonic Free er således Shures første propper med «vanlig» design uten bøyle bak øret, selv om også disse er større enn forbrukerpropper flest.

Du skjønner det med en gang du ser etuiet. I volum snakker vi kanskje tre-fire ganger etuiet til Sonys WF-1000XM4, Jabras Elite 4 eller Apples AirPods 3, for eksempel.

Kanskje ikke så lommevennlig, men etuiet er heldigvis ikke like tykt som Beats PowerBeats Pro-etuiet, så sånn sett er det litt greiere å få plass til. Kvalitetsfølelsen er også høy. Byggekvaliteten er god og magneten som holder lokket på plass er solid. Trådløs lading får du imidlertid ikke, kun lading med USB-C.

8.5 Meget bra Shure Aonic Free annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Lyden er som vanlig Shures fremste egenskap - og de sitter ekstremt godt " Fordeler Krysse av Meget god lydkvalitet; støtter både AAC og Aptx

Krysse av Håndterer samtaler i bråkete omgivelser meget bra

Krysse av God og justerbar omgivelsesmodus

Krysse av Meget god passiv støydemping

Krysse av Sitter overraskende godt på plass

Krysse av Kurant batteritid

Krysse av Svært god app Ting å tenke på Bytt Proppene er veldig store, det samme er etuiet

Bytt Ingen aktiv støydemping

Bytt Litt i overkant fyldig mellomtone ut av eska

Bytt Ingen trådløs lading

Bytt Ingen autopausefunksjon

Bytt Ingen multipoint

Store propper

Også proppene er velvoksne, og minner kanskje litt om Boses QuietComfort Earbuds i størrelse. Til forskjell fra Bosene kommer ikke Aonic Free med hverken vinger til å holde dem på plass eller med aktiv støydemping. I stedet lener Shure seg på skum som utvider seg inni ørekanalen for å sørge for god heft. Tre størrelser følger med.

Jeg er vanligvis ikke spesielt glad i skum i stedet for silikon på ørepropper, men her fungerer det faktisk overraskende godt. Det skyldes nok i stor grad at selve den lille tuten med plast som går inn i øret er veldig tynn, som gjør at du får mye skum og lite tut inn i øret. Det gjør det lettere for skummet å utvide seg og sørge for riktig friksjon og forsegling, og ikke minst å få skummet inn i øret i utgangspunktet.

Minimal tut gjør det lett for skummet å forme seg etter ørekanalen din.

Til å være så store propper uten vinger sitter Aonic Free nærmest sjokkerende godt i mine ører. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at passformen vil være lik i dine ører, men forutsetningene virker i alle fall å være gode. Disse kan jeg faktisk løpe med uten problemer, og jeg kan riste intenst på hodet uten at de faller ut. De er åpenbart ikke de best egnede treningsproppene du finner, men det er greit å ha muligheten.

Dette er heller ikke proppene for deg som vil ha mest mulig diskré propper. De stikker langt ut av øret, og ser egentlig minst like mye ut som slike gamle handsfree-propper som budbilsjåfører går rundt med på øret fortsatt. I en tid der fokuset hos flere av de andre har vært på å lage mindre og mindre propper er det åpenbart at Shure enten ikke kan eller ikke vil hive seg på den bølgen.

Skumproppene gir også en helt utmerket passiv støydemping, så savnet etter aktiv støydemping er minimalt. Shure hevder Aonic Free skal kunne dempe 37 desibel med støy utenfra. Uten aktiv demping slipper du også den vakuumfølelsen som iblant oppstår i ørene, så for mange vil nok heller ikke det være et minus, og du sparer nok også litt batteri. Aonic Free skal holde syv timer på en lading, i tillegg til at du får ytterligere to ladinger i etuiet, totalt 21 timer.

Etuiet til Shure er blant de største vi har vært borti på true wireless-propper.

Lette å kontrollere

At proppene er litt større enn en del andre åpner imidlertid også for noen muligheter. Først og fremst muligheten for å ha ordentlige fysiske knapper plassert på et sted hvor de ikke gjør at du må presse pluggene ekstra langt inn i øret når du bruker dem. Begge proppene fungerer som standard stort sett identisk, med ett trykk for spill/pause, to trykk for å aktivere omgivelsesmodus og tre trykk for å aktivere taleassistenten.

I tillegg har du en litt uvanlig fremgangsmåte for å justere volum, nemlig å trykke en gang og så holde inne knappen – på høyre for å skru lyden opp og på venstre for å skru den ned. Det fungerer fint så fort du lærer deg kommandoen, men er kanskje ikke så intuitivt helt i starten.

Etuiet til Aonic Free (øverst) sammen med Sonys WF-1000XM4 (høyre), Boses Sport Earbuds og Sony WF-1000XM3.

Heldigvis er Shure Play-appen såpass sjenerøs at du kan justere innstillingene for ett, to og tre trykk stort sett etter eget forgodtbefinnende. Jeg vil for eksempel gjerne ha muligheten til å hoppe en låt frem og tilbake, og satte det opp med henholdsvis to og tre trykk på høyre ørepropp, slik det er på mange andre modeller. Det eneste du ikke får justere på Aonic Free er volumkommandoene – men du kan velge å skru dem av.

Selve knappene er ellers akkurat så store at det er lett å føle seg frem til dem med fingeren, de er smart plassert og gir fra seg et tilfredsstillende klikk når du trykker på dem. Dette er nok blant de bedre måtene å kontrollere et par ørepropper på. Proppene kan for øvrig også brukes hver for seg, men om du for eksempel går fra å bruke begge til bare å bruke den venstre, vil den måtte koble til telefonen på nytt, en prosess som tar et par sekunder.

En tydelig fysisk knapp på hver av proppene gjør det lett å kontrollere. Velge hva de ulike kommandoene skal gjøre kan du og.

Flott lyd

Lyden har tidligere vært Shures fremste attraksjon, og også Aonic Free spiller i øverste sjikt av true wireless-propper. Det låter stort og fyldig, og Aonic Free støtter både AAC og Aptx, så du bør få gode forutsetninger uansett hvilken enhet du spiller fra.

Det som imponerte oss mest med de store Aonic 50 var imidlertid den vanvittig veloppløste diskanten, og den er kanskje ikke like fremtredende her. Det virker som om Shure har lagt seg på en litt mer «folkelig» lydsignatur med noe mer bass og fylde og litt mindre skarp diskant. Det låter fortsatt utmerket, men kanskje verdt å tenke på om du har hatt Shure-produkter før og liker den typiske nøytrale Shure-lyden.

Det sagt, så er dette velbalansert og med et ganske solid stereoperspektiv. En litt i overkant fyldig mellomtone gjør kanskje at det ikke låter fullt så luftig som vi kanskje skulle ha ønsket, spesielt når det skjer mye på en gang. Bassen er kjapp og presis uten å bli overveldende, selv om basshoder nok kanskje vil foretrekke Bowers & Wilkins PI7 – riktignok til doble prisen.

Diskanten er som nevnt litt mer avrundet og avslepen enn hva vi kanskje forventet, men det er ikke nødvendigvis så ille – det gjør lyden litt mer tilgjengelig når volumet skrus opp, og reduserer definitivt risikoen for at diskanten blir skjærende når du får den servert inn i øret på denne måten. Litt av Shures vanligvis hyper-analytiske kvaliteter har nok gått tapt i overgangen til true wireless, uten at det betyr at dette ikke låter utmerket likevel. Av andre ørepropper i denne klassen er det nok bare nevnte Bowers & Wilkins PI7, Sennheiser Momentum TW 2 og kanskje til dels Sony WF-1000XM3/XM4 som er i samme klasse, i alle fall som vi har testet.

Gode til samtaler

Tilkoblingen til høyre ørepropp har vært litt knotete i testperioden, men like før vi satte siste ord på testen kom det en fastvareoppdatering som virker å ha løst det problemet. Vi har også opplevd litt trøbbel med å koble til enkelte PC-er – ved ett tilfelle fikk vi knapt noen lyd i det hele tatt, kun litt knitring. Det må også nevnes at Shurene ikke har støtte for å koble til flere enheter samtidig (såkalt multipoint), slik enkelte Jabra-modeller har og OnePlus Buds Pro nylig fikk gjennom en oppdatering.

Noe Aonic Free har, er imidlertid meget god samtalekvalitet – som seg kanskje også hør og bør med tanke på hvor store de er. Selv i meget utfordrende omgivelser fremstår vi klare og tydelige i andre enden, og det virker også som om Shure demper vekk akkurat riktig mengde omgivelsesstøy – nok til at ikke biler som kjører forbi blir plagsomme for motparten, men ikke nok til at stemmen vår også forsvinner i samme slengen. Det eneste som virker å påvirke Shurene er om du får kraftig vind rett forfra, som riktignok er et problem som er vanskelig å løse for produkter flest.

Akkurat på samtalekvalitet er nok Aonic Free blant de beste proppene vi har prøvd, og en liten bonusfunksjon er at du kan skru på at proppene skal lyse opp med en liten rød diode på siden om du er i en samtale. Kanskje mest kjekt om du er på kontoret og vil unngå å bli forstyrret. Shures app er generelt meget god og funksjonsrik, og lar deg endre på det meste av innstillinger.

Vi må nevne muligheten for å justere hvor intens omgivelsesmodusen skal være, som er kjekk, og i tillegg innstillingen PausePlus som automatisk aktiverer omgivelsesmodus om du pauser musikken din. Utover støydemping er nok det eneste vi savner av funksjonalitet såkalt autopause, som merker at du tar proppene ut av ørene og automatisk setter avspillingen på pause.

Shures app lar deg gjøre om på det aller meste ved Aonic Free.

Konklusjon

Det er mye å like med Shure Aonic Free. Først og fremst lyden, som huker av i de fleste bokser vi kan ønske oss fra trådløse ørepropper. Den tilhørende appen er utmerket, og selv om du ikke får aktiv støydemping gjør Comply-skummet at den passive støydempingen er like god, om ikke bedre, enn på en del rimeligere modeller med aktiv demping. Samtalekvaliteten er et høydepunkt og proppene sitter faktisk veldig godt på plass, til tross for at de er så store som de er.

For det er ikke til å komme unna at mange nok vil utelukke Aonic Free kun på grunn av utformingen. De er blant de største øreproppene vi har hatt i våre ører, og sånn sett er det imponerende hvor godt de faktisk sitter på plass. Det sagt, så har Apples AirPods bevist at brukervennlighet gjerne gjør oss villige til å se bort fra at det vi har hengende ut av ørene ser litt underlig ut.

Disse er nok hovedsakelig for deg som verdsetter lyd og samtalekvalitet over det meste annet, og for deg vil de sannsynligvis være midt i blinken. Til 2000 kroner er de heller ikke så aller verst priset.

8.5 Meget bra Shure Aonic Free annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " Lyden er som vanlig Shures fremste egenskap - og de sitter ekstremt godt " Fordeler Krysse av Meget god lydkvalitet; støtter både AAC og Aptx

Krysse av Håndterer samtaler i bråkete omgivelser meget bra

Krysse av God og justerbar omgivelsesmodus

Krysse av Meget god passiv støydemping

Krysse av Sitter overraskende godt på plass

Krysse av Kurant batteritid

Krysse av Svært god app Ting å tenke på Bytt Proppene er veldig store, det samme er etuiet

Bytt Ingen aktiv støydemping

Bytt Litt i overkant fyldig mellomtone ut av eska

Bytt Ingen trådløs lading

Bytt Ingen autopausefunksjon

Bytt Ingen multipoint

Gode alternativer til Shure Aonic Free

Knallgod lyd og et helt særegent triks Bowers & Wilkins PI7 fra 4298 :- Bowers & Wilkins' PI7 har mer bass å by på enn hva Aonic Free har, og også en helt grei form for aktiv støydemping. I tillegg får du muligheten til å koble til kablede kilder til etuiet og spille dem av trådløst i proppene, som gjør at du for eksempel kan bruke dem med underholdningssystemet på fly. UIempen er prisen, disse koster mer enn dobbelt så mye som Shure. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Gode allroundpropper med fabelaktig lyd Sennheiser Momentum True Wireless 2 fra 1590 :- Disse var lenge vårt nummer en-valg blant trådløse ørepropper, og hovedgrunnen til det var lyden. Få spiller så analytisk og samtidig engasjerende som Sennheiser, og disse sitter i tillegg godt på plass, er komfortable å ha på og har også aktiv støydemping. Siden lansering er prisen også kommet ned en god del, men Shurene trumfer dem på samtalekvalitet. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Bedre støydemping, nesten like god lyd Sony WF-1000XM4 fra 2290 :- Sonys WF-1000XM4 har meget god aktiv støydemping og en rekke mer eller mindre nyttige funksjoner. De sitter godt på plass tross at de også er relativt store, og lyden er utmerket, om enn ikke like engasjerende og morsom som på forgjengeren 1000XM3. De taper imidlertid på samtalekvalitet mot Aonic Free, men tar igjen med et mye mer kompakt etui. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt

Les også Xbox Stereo Headset : Stikkord nummer en for Microsofts billigste Xbox-hodetelefoner: Komfort