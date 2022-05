Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Motorola Edge 30

Edge 30 er en fantastisk telefon under 5000 kroner

Motorola knuffer med OnePlus Nord 2.

I Norge handler vi veldig dyre telefoner. Det trenger vi egentlig ikke, og i mange europeiske land ser de kanskje litt rart på oss som har salgslister dominert av det gjeveste fra Apple og Samsung, når dingsene koster 10–15 tusenlapper stykket.

Telefonen vi ser nærmere på i dag er ikke en sånn. Den koster rett under 5.000 kroner og heter Edge 30. Den er lillebror til Edge 30 Pro som gjorde et særdeles godt inntrykk da vi testet den – den har og en del likheter med den dyrere modellen.

Blant de tynneste mobilene på markedet

Med en såpass gunstig pris som Edge 30 har var det slett ikke selvsagt at designen skulle stå i høysetet. Ofte prioriteres det knallhardt i disse prisklassene, og designen blir ganske ofte enten arvet fra en dyrere toppmodell, men med billigere materialer, eller så blir den bare «enkel» og anonym, slik Samsungs Galaxy A-serie ofte er.

Her har vi med en av de tynneste telefonene du får kjøpt å gjøre. Den er bare 6,9 millimeter tykk over det meste, selv om selve kamerahumpen er tykkere. Baksiden er i et plastmateriale som ligner på frostet glass. Telefonen finnes i blått eller grønt, der begge er litt kameleoner i lyset og kan se ganske forskjellige ut avhengige av hvordan lyset treffer.

Siden denne telefonen er ganske tynn har den ikke Motos sedvanlige fingerleser i låsetasten. I stedet er den gjemt i skjermen foran på telefonen.

Motorola Edge 30 OnePlus Nord 2 Motorola Moto G200 Samsung Galaxy A53 annonse Pris 4 706,- 3 790,- 3 490,- 3 929,- Dimensjoner (cm) 15,94 x 7,92 x 0,68 15,89 x 7,32 x 0,83 16,81 x 7,55 x 0,89 15,96 x 7,48 x 0,81 Vekt (gram) 155 189 202 189 Byggematerialer Glass, plast Glass, plast Glass, plast Plast, glass Vannsikring IP52, vannavstøtende Ingen spesiell Vannavstøtende IP67, tett/vannavstøtende - - - - Skjermtype AMOLED, 144 Hz, HDR10+ Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+ LCD, 144 Hz, HDR10 Super AMOLED, 120 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2400 x 1080 2400 x 1080 2460 x 1080 2400 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 6,5 6,44 6,8 6,5 Skjermglass Gorilla Glass Gorilla Glass 5 Ikke angitt type Gorilla Glass 5 Fingerleser I skjermen, optisk I skjermen, optisk På siden I skjermen, optisk - - - - Prosessor Snapdragon 778G+ 5G MediaTek Dimensity 1200 Snapdragon 888+ Exynos 1280 Lagringsplass (gigabyte) 128 128 eller 256 128 eller 256 128 Ram (gigabyte) 8 8 eller 12 8 6 - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.8, PDAF, OIS 50 MP, f/1,9, PDAF, OIS 108 MP, f/1,9, PDAF 64 MP, f/1.8, PDAF, OIS Vidvinkelkamera 50 MP, f/2.2, PDAF, Makrofunksjon 8 MP, f/2,3 13 MP, f/2,2, AF 12 MP, f/2.2 Zoomkamera (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt Selfiekamera 32 MP, f/2.4 32 MP, f/2,5 16 MP, f/2,2 32 MP, f/2.2 - - - - Batteristørrelse 4020 mAh, 33W lading 4500 mAh, 65W lading 5000 mAh, 33W lading 5000 mAh, 25W lading Lader inkludert Krysse av Krysse av Krysse av Bytt Trådløs lading (ja/nei) Bytt Bytt Bytt Bytt

Flott skjerm – kunne hatt mer lys

Skjermen i Edge 30 er en AMOLED-skjerm med lynrask respons. Opptil hele 144 hertz oppdatering leverer den. Det er mer enn du trenger det meste av tiden, og det er fornuftig å la telefonen stå i auto-modus, så den regulerer hastigheten selv.

Lysstyrken kan beskrives som tilstrekkelig, men ikke fantastisk. Slik er det ofte med «mellomprisede» skjermer som har heftige tall for sine andre egenskaper. «Best på alt» får man ikke til denne prisen. Skjermen synes likevel som et supert kompromiss for Edge 30, og er meget bra gitt prislappen.

For øvrig er det lurt å la telefonen bruke mørk modus. For med «bare» 4000 mAh batterikapasitet merker du at denne skjermen kan drikke strøm når alt går for fulle mugger. For øvrig snakker vi rundt en dag til halvannen med batteritid på denne telefonen – ikke de nærmere to dagene mange telefoner klarer for tiden.

I skjermen er det hull for selfiekamera – et kamera som er litt dårligere spesifisert enn i Edge 30 Pro, men også det eneste kameraet i denne telefonen som er svakere enn i storebror. Fingerleseren er helt i bånn av skjermen, der det typisk ble plassert i tidligere OnePlus-modeller. En del synes det er i laveste laget, men det er aller mest en vanesak.

Menyer med nydelig flyt

Edge 30 leveres med Android 12 rett ut av esken. Menyene har en del små endringer og forbedringer fra Motorola.

I flyt føles dette som en Google Pixel-telefon. Det er aldri stopp eller heng, og alle animasjonene er silkemyke. Vi er på et nivå som er bedre enn det Samsung klarer å få til selv i sine dyreste modeller på akkurat dette, og det er imponerende fra en såpass rimelig telefon.

Telefonen er også brukervennlig og grei i de fleste sammenhenger. Motorola har ikke endret for mye på måten Android virker, så her er det meste slik Google har tenkt det.

En ting som har vært litt kronglete på Motorola-telefoner er tilpasning av menysystemet. Det har kommet i rikt monn med Android 12, der du kan endre på det aller meste, inkludert ikoner, skrifttyper og størrelsen på elementer i menyene for å få plass til mer innhold eller å gjøre alt mer lettlest og lettere å treffe.

Noen små irritasjoner

Det er noen irriterende småting her, men de kan for det meste skrus av. Eksempelvis er både «brukstipsene» og skjermens bevegelsesbaserte smugtittfunksjon sånn passe irriterende. Førstnevnte varsler støtt og stadig om måter du kan bruke telefonens funksjoner på, mens sistnevnte vekker skjermen og blinker med varslingsikonene hver gang mobilen beveger seg.

For eksempel hvis den ligger på armlenet på sofaen og du bytter sittestilling. Den kan lyse opp et rom ganske godt, så det er fint at dette kan skrus av. Optimalt sett burde det kunne gjøres mindre følsomt, slik at den fungerte bare når du løftet telefonen.

Rent fysisk kan den ekstremt tynne formfaktoren på telefonen gjøre den litt kronglete å holde noen ganger. Men det følger også med et gummideksel med godt grep som gir litt ekstra tykkelse til telefonen, så da minker mistefaren betraktelig.

Vanvittig bråkete høyttalere

En egenskap som overrasket en god del da jeg tok i bruk denne telefonen var den vanvittige lyden ut av telefonens høyttalere. Jeg har knapt hørt så fyldig lyd ut av noen mobils innebygde høyttalere som av denne. Etter litt bruk merker jeg at telefonen bruker baksiden veldig aktivt som resonanshjelp. Det er en vanlig teknikk, men sjelden er det så effektivt som her – hele baksiden på mobilen vibrerer i takt med musikken.

I praksis er Edge 30 sin egen reisehøyttaler. Trenger du noe til podkasten eller spillelistene mens du pusser tennene på hotellrommet? Du klarer deg med mobilen på benken. Det betyr også at all lett bruk av ting som YouTube, TikTok eller spill er ivaretatt av høyttalerne i selve telefonen. Det merkes at det ikke er jevnt store høyttalere oppe og nede, men snarere samtalehøyttaleren som brukes som ekstrahjelp til hovedhøyttaleren. Like fullt er dette kanskje telefonen jeg har prøvd som får denne komboen til å låte aller best – og mest.

Dugendes ytelse og spec

Motorola Edge 30 har 128 gigabyte lagring og 8 gigabyte RAM. Det gjør den «helt passe» fremtidssikker. Mange mobiler i dette prisområdet har litt mindre RAM enn denne har, og det er av betydning for fremtidige apper og muligens også for Android-oppdateringer, alt etter hvor lenge støtten varer. Minimum fra Motorola for tiden er tre år med oppdateringer.

Prosessoren her er en Snapdragon 778 5G. Det er en prosessor som har en del fellestrekk med Snapdragon 8 Gen 1 fra Edge 30 Pro, men som er litt svakere over hele linjen. Alt fra høyytelseskjernen, via tre «jobbekjernene» og de fire effektfokuserte kjernene er litt svakere. Også grafikkprosessoren er jekket et hakk ned.

Verdt å merke seg er at av de mellomdyre telefonene er fortsatt Motos egen G200 kvassere på rein, målt ytelse, siden den kommer med en av fjorårets heftigste mobilprosessorer. Den er også litt billigere enn Edge 30.

Men totalen her er fortsatt god målt ytelse, og definitivt godkjent opplevd ytelse. Jeg har ikke klart å fremprovosere stopp i Motorola Edge 30 på noe tidspunkt i løpet av dagene jeg har brukt den. I løpet av den tiden har det blitt omtrent likegyldig for meg om jeg fisker den eller en vesentlig dyrere iPhone eller Samsung S22 Ultra frem for gjøremålene mine. Det trenger altså ikke være dyrt for å være bra.

Gjør alt den skal kjapt og godt

Lydkvaliteten under samtale er upåklagelig, og volumet kan bli ganske høyt. Med ringevolumet på full guffe kan også innkommende samtaler bråke nok til at du setter kaffen i halsen. Her er det samme volumet som jeg la merke til i videoavspillingen, bare at det pares med Motorolas infernalske ringetoner. Jobber du på et bråkete sted, eller har utfordringer med hørselen, kan dette være en helt riktig egenskap.

Skjermen er presis og god når jeg taster, og er blant de jeg sjeldnest har opplevd feiltasting på. Den virker også å reagere meget raskt i alle sammenhenger.

Den gir også god bildeflyt og detaljrikdom i spill som PUBG og spill basert på Unity-motoren. Den skal belastes nokså greit før den blir merkbart varm og ti-femten minutter med spill her og der rister den av seg omtrent like kald som ved start. Alt av mindre krevende titler og apper er uansett ikke noe problem, og til tross for at det er et begrenset utvalg på noen titalls vanlige apper, sosiale medier og spill som er prøvd på telefonen har jeg heller ikke vært borti større bugs.

Imponerende kamera i sin klasse

Telefonen er særdeles flat, hvis vi ser bort fra kamerahumpen. En hump som jobber meget godt for seg – spesielt i denne prisklassen.

Kameraet er ofte der vi merker pengesparingen i rimeligere telefoner. I Edge 30 har de beholdt de samme kameraene som i Edge 30 Pro. Det som for en telefon til 8000 kroner var «helt greit» er derimot meget bra i denne prisklassen.

Det betyr kort fortalt et hovedkamera som håndterer de fleste situasjoner svært godt, og et litt mindre fantastisk ultravidvinkelkamera. Kvaliteten er fortsatt grei nok, dog – og jeg setter veldig stor pris på at det er autofokus i ultravidvinkelen. Det betyr at makrofunksjonen er plassert der heller enn i et eget, fordyrende og lavkvalitets øye på baksiden av telefonen. Makrobildene herfra blir derfor helt ok, og langt bedre enn de vanlige 2-megapiksels historiene fra telefoner der det er om å gjøre for produsenten å ha enda en runding på baksiden.

Også når det begynner å bli mørkt klarer kameraene i Edge 30 seg nokså bra. Til og med selfiekameraet er helt ok, selv om det har litt annerledes spesifikasjoner enn i Pro-versjonen. Det glatter ut huden litt, og det virker vanskelig å skru av. Men det er usikkert om det er en effekt av kvaliteten på kameraet, eller programvare som jobber. Lavt detaljnivå kan ofte ligne ganske mye på de vanlige utjevningsfiltrene for forskjønning av ansikt.

Det skal også nevnes at portrettmodusen tidvis leverer ganske middels, der telefonen ikke er så god som den kanskje burde være til å skille bakgrunn fra forgrunn. Men igjen har vi med en forholdsvis rimelig telefon å gjøre – det finnes dyrere telefoner som er like svake på denne disiplinen.

Uansett er totalen at for en telefon til rundt 5.000 får du et kamera som er allsidig og velfungerende. Det er kanskje ikke det beste mobilkameraet på planeten, men det er likevel ganske mye bedre enn jeg forventer i telefoner flest i denne prisklassen.

Hva mer trenger du?

Edge 30 er en kjempegod telefon til en veldig gunstig pris.

Den byr på svakere målt ytelse enn sin nære slektning Moto G200, men til gjengjeld får du bedre skjerm uten det irriterende blåstikket vi opplevde i G200, og vesentlig finere design. Du får også fingerleser i skjermen i motsetning til i låsetasten, som på G200.

Dette er rett og slett omtrent så bra telefon som du kan regne med å få for rundt 5000 kronasjer i 2022. Til tross for at prisene på alt mulig i skrivende stund går oppover, er det trivelig å se at det blusser opp til frisk konkurranse mellom Motorola og OnePlus, som med deres Nord 2 har en av de andre to modellene som virkelig bør vurderes om du vil skvise mest mulig nytte ut av hver brukt krone.

Hva du velger av Motorola G200, OnePlus Nord 2 og Motorola Edge 30 er strengt tatt ikke så nøye. Foruten nyanseforskjellene på telefonene har alle tre brukeropplevelse fra telefoner til to-tre ganger så høy pris, og lever opp til så å si alt man kan ønske seg.

Velg Edge 30 hvis skjerm og design er viktigst for deg. Prosessorene i de to Motorolaene er også de med best og lengst «stamtavle», noe som kan bety bedre ytelse og støtte på litt lenger sikt enn det nokså ferske, men så langt svært gode, alternativet som er i OnePlusen.

9 Imponerende Motorola Edge 30 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB annonse Lagre Lagre Sammenlign Sammenlign sitat " Motorola gjør alt rett med Edge 30. " Fordeler Krysse av Lynrask

Krysse av Lekker design

Krysse av Riktig pris

Krysse av Kjapp lading medfølger

Krysse av Vannavstøtende design

Krysse av Lynrask skjerm

Krysse av Flotte menyer med drøssevis av funksjoner

Krysse av Syltynn telefon

Krysse av Deksel medfølger

Krysse av Solid hovedkamera Ting å tenke på Bytt Batteriet kunne vært større

Bytt Smugtittfunksjonen er (fortsatt) irriterende

Bytt Ikke den mest lyssterke skjermen

Bytt "Bare" vannavvisende, ikke IP-sertifisert

Litt bedre ytelse for lavere pris Motorola Moto G200 5G 128GB fra 3490 :- Moto G200 er et fabelaktig alternativ til Edge 30, men du mister den flotte AMOLED-skjermen i sistnevnte. I bytte får du det eneste som er litt negativt ved denne telefonen - en LCD-skjerm med mye blåstikk. Klarer du å se bort fra det får du et nesten like godt kamera, og en raskere prosessor på innsiden. Du får også et litt større batteri og lavere pris. Men designmessig er den kanskje hakketkjedeligere enn Edge 30? Og du må dessuten leve med å ha fingerleseren i låsetasten på siden av telefonen, en egenskap noen liker og andre misliker. Det er uansett ingen tvil om at også dette er en helt fabelaktig telefon på sitt prispunkt - fra 3500 kroner i skrivende stund. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Kongen av rimelige telefoner OnePlus Nord 2 128/8 GB fra 3790 :- OnePlus Nord 2 begynner å dra på månedene, men den har også blitt billigere siden lanseringen. Da den kom var den nær enerådende på sitt nivå i sin prisklasse - nå har den fått selskap. Men den er fortsatt blant de aller beste telefonene du kan kjøpe. Den lader lynraskt, varer nokså lenge på hver lading og har supre kamera og flott skjerm. Den er ikke vanntett, og heller ikke vannavstøtende, slik Motorola skryter av, men OnePlus hevder likevel at alle deres telefoner skal tåle vannsprut så lenge de blir tørket fort av. En finfin fysisk knapp for lydløsmodus trekker opp, akkurat som den utmerkede ytelsen i telefonen. Den deler også design med OnePlus 10-serien, og det får en telefon som i skrivende stund koster under 4.000 kroner til å se hakket mer eksklusiv ut enn den egentlig er. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt Dugelig alternativ fra Samsung? Samsung Galaxy A53 SM-A536B/DS 5G Dual SIM 6GB RAM 128GB fra 3929 :- Vi har foreløpig ikke testet Galaxy A53, men det ville vært dumt å ikke nevne Samsungs ferske konkurrent i prisklassen. Forrige generasjon viste seg som en kompetent telefon med noen av de samme fordelene og ulempene rimelige Samsung-mobiler ofte har. På oppsiglisten fant vi en skikkelig god mobilskjerm og at telefonen var vanntett. Listen over ulemper handlet mye om treg respons og en fingerleser som ikke ville samarbeide. Galaxy A53 er en helt ny telefon, og vi skal ikke dømme den for hardt uten å ha testet den ennå, men på papiret ser den ut til å skilte med ålreit kamera og er fortsatt vanntett. Om treghetene er like merkbare her som i forgjengeren gjenstår å se. Men det er grunn til å mistenke at vi snakker om et Samsungs-produkt slik vi kjenner dem. Og da skal det ganske mye til før dette ikke er et noenlunde trygt kjøp - selv om Galaxy A-serien sjelden gir deg mest for krona. Mer + annonse Sjekk på Prisjakt