En av verdens råeste telefoner

Xiaomi Mi 12s Ultra har særpreg.

Noen telefoner får vi ikke alltid se i butikker her på berget, og med Xiaomi Mi 12s Ultra er det greit å bare få det unna med én gang: dette er ikke en Norgestelefon. Faktisk er det heller ikke en Europatelefon, eller en Amerikatelefon.

Denne telefonen er først og fremst laget for Kina, og vår testenhet bærer også sterkt preg av dette. Men 12s Ultra er et godt utstillingsvindu for teknologien Xiaomi sier vil bli å finne i potensielle telefoner som blir å finne her til lands etterhvert, og det er derfor vi har den her i dag.

Per i dag er dette Xiaomis desidert beste og mest avanserte telefon, og det synes på de fleste områder.

Xiaomi Mi 12s Ultra Skjerm 6,73 tommer, 3200 x 1440 piksler, 20:9-format, 522 ppi, Gorilla Glass Victus, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1500 nits Hovedkamera 50,3 megapiksler hovedkamera, f/1.9, Dual Pixel PDAF, Laserfokus, OIS + 48 megapiksler ultravidvinkel, f/2.2 + 48 megapiksler telefoto, periskopkamera, f/4.1, OIS Frontkamera 32 megapiksler, f/2.4 Lagring 256 GB/512 GB, ingen minnekortplass Batteri 4860 mAh, 67W hurtiglading, 50W trådløs lading, Quick Charge 4.0, 10W reversibel trådløs lading Maskinvare Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475), 8 kjerner, 1 x Cortex-X2 @ 3,19 GHz + 3 x Cortex-A710 @ 2,75 GHz + 4 x Cortex-A510 @ 1,80 GHz, Adreno 730 GPU, 12 GB minne Operativsystem Android 12, MIUI 13 Størrelse/Vekt 16,32 x 7,5 x 0,91 cm / 225 gram Teknologi Tvilling-SIM, IP68-sertifisering (vanntett/støvtett), fingeravtrykksleser under skjermen

Hallo, er det Mike Wazowski vi snakker med?

Ett av områdene det er mest synlig er designet, som mildt sagt skiller seg ut fra hordene av blanke metall- og glass-sandwicher der ute. Det uten tvil mest merkbare er den nesten komisk store kameralinsa. Mange produsenter lager for tiden telefoner med tre, fire eller fem ulike øyne på baksiden, så som Apple og Samsungs toppmodeller.

Xiaomi Mi 12s Ultra er i så måte en slags kyklops. En veldig lekker kyklops med Leica-logo på, men like fullt en kyklops. Eller kanskje heller Monsterbedriftens Mike Wazowski?

Ser man litt nærmere ser man imidlertid at det riktig nok ikke bare er ett gigantisk kamera her, men flere ulike knipsere spredd rundt i den svære, svarte sirkelen. Ultravidvinkelkameraet, designet av Leica, er da riktig nok plassert midt i, og er nokså gedigent i seg selv. Hovedkameraet er faktisk den sideplassert knipseren, mens telefotolinsa befinner seg i bunnen av sirkelen.

Om det er noen fordel ved å ha ett svært kameraglass er kanskje litt å ta i, men det er i det minste veldig enkelt å rengjøre. Der en del andre telefoner med små, separate glass over kameraene kan være litt mer omstendelige å komme til, er det meget enkelt på Mi 12s Ultra.

Samtidig så er jo også knusbarheten et par hakk høyere, men både fronten og kameraet på telefonen er etter det vi kan forstå dekket av Gorilla Glass Victus. Ifølge produsenten Corning er dette glasset langt mer motstandsdyktig mot både riper og knall og fall enn tidligere generasjoner, så vi får vel bare tro at Xiaomi har valgt riktig her.

Dette er det du får med sammen med en Mi 12s Ultra. Laderen har 67W effekt.

Det følger dessuten med et silikondeksel i boksen som dekker helt opp til kanten av kameraglasset, så om du ønsker ekstra beskyttelse kan du alltids bruke dette.

Utsøkt design – og veldig uvanlig bakside

Baksiden er gjort i kunstig lær, og det føles både premium og sikkert i hånda.

Foruten det veldig ikoniske kameraet er resten av baksiden også høyst uvanlig. Xiaomi har gått for en type kunstig lær gjort i silikon, som både gjør baksiden myk, kjølig og – ikke minst – veldig god å holde i. Selv med små herrehender som undertegnedes skal det godt gjøres å miste Mi 12s Ultra, spesielt sammenlignet med telefoner med bakside i glass eller metall.

Materialvalget minner en god del om LG G4 som i 2015 ble lansert med en lignende utførelse, selv om baksiden i Mi 12s Ultras tilfelle altså aldri har spasert rundt på fire bein – noe den i G4s tilfelle definitivt hadde.

Effekten er uansett den samme, og gir et utsøkt og luksuriøst inntrykk som skiller seg fra røkla. Ser du bort i fra baksiden er imidlertid ikke telefonen fullt så unik.

Under: sammenligning av Galaxy S21 Ultra og Mi 12s Ultra.

Rammen i sort, anodisert metall er nokså standard vare i 2022, og det eneste som skiller seg ut er toppen. Der er metallet byttet ut med det vi antar er et lite glassvindu, som huser en høyttaler, en harman/kardon-logo og en IR-sender. Det siste er vanlig i mange asiatiske telefoner, og lar telefonen fungere som kontroll til eksempelvis TV, varmepumpe eller radio.

Det er for øvrig ingen hodetelefoninngang, men vi finner enda en høyttaler i bunnen samt en USB-C-inngang for lading og SIM-kortholderen. Verdt å notere i den forbindelse er det er støtte for tvilling-SIM, men ikke for minnekort. Med 512 GB intern lagring er det muligens ikke et veldig stort problem, men likevel verdt å merke seg.

USB-C-inngangen lader med en hastighet på opptil 67W med den medfølgende laderen, og støtter både Qualcomm QuickCharge 4 og Power Delivery 3.0. Vil du heller lade trådløst, så går dette også unna (med en Xiaomi-lader, vel å merke); hele 50W kan trådløst overføres mellom en ladeplate og Mi 12s Ultra.

Her går det unna!

Om Mi 12s Ultra er rask? Å jadda. Her går det unna som bare det. Tregheter i menyer eller appveksling er som rødlistede arter å regne i Xiaomis univers, i alle fall i denne maskinvareklassen. Knapt én eneste gang var vi nødt til å vente på respons med denne telefonen i bruk.

Stort annet er det nok heller ikke å forvente med tanke på at Xiaomi har tatt i bruk Qualcomms desidert kraftigste maskinvare her: Snapdragon 8+ Gen 1. Dette er en helt ny prosessor som også starter en ny navnetrend for Qualcomm, og har store forbedringer i ytelse rund baut.

Dette har vi også sett i andre telefoner vi har testet, som OnePlus 10T, med samme prosessor.

Men akkurat som 10T er det noen merkelige «tregheter» hos Mi 12s Ultra også. Og vi er ikke helt sikre på om dette er tregheter forårsaket av flaskehalser i prosessering eller ting som kun oppleves som tregheter på grunn av animasjoner. Eksempelvis tar det uforholdsmessig mye tid å låse opp telefonen med fingeravtrykksleseren under skjermen, men det oppleves litt som om Xiaomi har lagt inn en slags innfasingsanimasjon som kunstig begrenser hastigheten. Det samme inntrykket fikk vi i enkelte menyer.

Det skal sies at MIUI er et veldig tungt sminket operativsystem, som ikke ligner særlig mye på standard Android. Og med det følger det også en del animasjoner og dilldall som ikke nødvendigvis vil oppleves som ytelsesforbedringer.

Det er da også en god del verktøy og småting Xiaomi har lagt inn i operativsystemet som kan oppleves som nyttige. Ett eksempel er «Quick Ball», som minner en del om Samsungs sideplasserte appmeny, inspirert av da selskapet hadde buede skjermer. Quick Ball tar form av en liten rund kule du kan plassere rundt om på skjermen (eller også utenfor skjermen, akkurat som Samsungs appmeny), og gir deg rask tilgang til eksempelvis lommelykt eller enhåndsmodus.

Ballen er også smart, og vil automatisk gjemme eller flytte seg om den merker at du benytter fullskjerm, eller trenger tilgang til knapper i brukergrensesnittet. Dette fungerer ikke alle steder, men der det gjør det oppleves det som nyttig.

I likhet med Samsung har også Xiaomi et «Always On Display», og en hel haug ulike effekter, klokker og dekorasjoner du kan vise på skjermen når dette er aktivert. Ett eksempel kan du se under, sammen med animasjonen for fingeravtrykksleseren:

...men snakker du kinesisk?

Alt dette er vel og godt, men elefanten i rommet er selvsagt at dette er en telefon som er laget for et kinesisk publikum. Og å si at dette gjør den upraktisk å bruke i Norge er mildt sagt en underdrivelse.

Snapchat? Nei, det skal du se langt etter (med mindre du installerer nytt APK).

Som nevnt tidligere i saken kommer denne telefonen aldri til å bli lansert her på berget, og om du skulle få tak i en via andre kanaler bør du belage deg på mye oppsett for å få den i fungerende tilstand. Siden vi hadde tilgang på den i en meget begrenset tidsperiode og også visste at den skulle videre til andre testhender gjorde vi ingen større inngrep i programvaren, og da er brukeropplevelsen som følger.

Kan du bruke noen som helst av våre normale sosiale medier? Nei. Snapchat, Facebook, Instagram – alt dette er ikke å finne i appbutikken. Og selv om du skulle finne på å laste ned TikTok trenger du kinesisk identifisering for å kunne logge inn. Det samme gjelder spill som Clash Royale, som også krever at du har kinesisk fødselsnummer for å logge inn via platformer som Weibo.

Også strømmeplatformer som Netflix og HBO kan du se langt etter, og apper som Ruter eller Entur er selvsagt bare å glemme. Du skjønner sikkert tegninga.

Skal du bruke en Xiaomi Mi 12s Ultra her til lands trenger du egentlig kort og godt å laste ned og installere et eksternt APK, og dette innebærer både å gå inn i telefonens BIOS og tilkobling til ekstern datamaskin. Ikke noe de fleste vil føle seg komfortable med, med andre ord.

Vi hadde også ganske store problemer med å finne et tastatur som ikke pratet kinesisk i Xiaomis standard brukergrensesnitt, og selv om du valgte engelsk språk på telefonen var mange undermenyer og de aller fleste av systemappene stadig på kinesisk språk.

Et kamera i toppklasse

Forrige Neste Torstein Norum Bugge, Tek.no Kameraet på Mi 12s Ultra er veldig gjennomarbeidet, og nokså intuitivt å jobbe med. Torstein Norum Bugge, Tek.no Kameraet er maaaaassivt. Åpne fullskjerm

Kameraet på Mi 12s Ultra trenger du imidlertid ingen kinesiskkunnskaper for å benytte, heldigvis. Og nettopp maskinvaren og programvaren her er ting vi kan forvente å se i andre modeller som (muligens) vil finne veien hit til berget en gang i relativt nær fremtid.

På baksiden har Xiaomi dyttet inn et hovedkamera på 50,3 megapiksler, med alt du kan tenke deg av teknologier som skal støtte oppom bilder i høy kvalitet. Det er både optisk bildestabilisering, laserfokus og Dual Pixel PDAF. Blenderåpningen på f/1.9 er ikke ekstremt imponerende på papiret, men det er en viktig faktor vi ikke har vært innom enda: størrelsen på bildesensoren.

I bånn ligger det nemlig en bildesensor på 1 tomme, noe som er mye større enn det du finner i de aller fleste andre flaggskip. Dette gir brikken tilgang på svært store mengder lys, som i realiteten betyr at maskinvaren får mer informasjon å jobbe med for hvert bilde du tar. I praksis gir det stort sett flotte bilder i retur, med svært detaljnivå, lite støy og skarpe bilder. Programvaren til Xiaomi (og Leica, skal vi tro merkevaresamarbeidet) gjør en god jobb med prosesseringen også.

Samtidig er det ikke til å komme fra at andre i industrien er bedre på programvaresiden, så som Apple, og gir både bedre og konkurransedyktige bilder med til dels dårligere maskinvare. I hvert fall fram til årets iPhone 14 Pro-modeller. Programvare er blitt såpass viktig i dag at store bildebrikker eller høy oppløsning alene ikke er nok til å gi deg førsteplassen blant mobilkameraene.

Én svært merkbar fordel med å ha en så stor bildesensor er imidlertid at du får naturlig og svært effektiv bokeh (altså uskarp bakgrunn) i nærbilder, noe du kan se flere eksempeler på i galleriet under:

Forrige Neste Åpne fullskjerm

For å gi et litt bedre inntrykk tok vi også en rekke sammenligningsbilder mot en Galaxy S21 Ultra, for å gi deg en måte å sammenligne telefonen mot en direkte konkurrent.

Xiaomien er definitivt kjøligere i bildene sine rett ut av boksen enn Samsungen, men har da også en større verktøykasse for å justere bildene både i forkant og etterkant av bildetagingen.

Vi går ikke veldig nære inn på alt her, men det er verdt å nevne at du kan justere mange ting omtrent som på et systemkamera og også knipse i RAW-format. Telefonen har eksempelvis «spot metering», som lar deg velge et veldig lite område i bildet du tar og be telefonen måle lyset basert på dette området. Dette kan hjelpe stort med å løfte frem detaljer i et motiv med stor kontrast, og er ikke veldig vanlig å se i alle mobilkamera.

Leica har også to modi som løftes help opp i front av kameraets grensesnitt: Leica Vibrant og Leica Authentic. Kort og godt får du valget mellom et mer naturlig bilde eller et bilde med sterkere farger og høyere kontrast. Vi vedder en liten femtilapp på at de fleste vil velge det siste, og har derfor knipset de fleste bildene i saken med denne modusen.

Telefonen har også et zoom-kamera som ved hjelp av programvare skal kunne zoome opptil 100 ganger inn, og et vidvinkelkamera som fanger mer av motivet. Nokså standard i disse dager.

Ingen av disse var like imponerende som hovedkameraet, og som hos de fleste andre telefoner med slik superzoom er det ikke så veldig mye poeng i å zoome såpass mye inn med mindre du vil spionere på naboene i blokka ved siden av eller knipse kornete bilder av måker. I de fleste tilfeller får du bedre kvalitet av å bevege deg nærmere motivet, og ofte vil en kombinasjon av digital og optisk zoom i praksis gi deg samme resultat som å kutte i bildet i etterkant.

Forrige Neste Xiaomi Mi 12s Ultra. Samsung Galaxy S21 Ultra. Xiaomi Mi 12s Ultra. Åpne fullskjerm

På videofronten må vi si at vi synes telefonen kanskje hadde litt svømmende bilde innimellom. Detaljer kom ikke frem like godt som vi kanskje skulle ønsket eller forventet i denne prisklassen, selv om dynamikken og stabiliseringen var god. Også overgangen mellom ulike zoom-styrker under filming (og også i kameraets menysystem) var noe hakkete og ikke like mykt som på andre telefoner vi har brukt. Her virker det som om Xiaomi har litt programvarearbeid å gjøre.

Konklusjon – Fenomenal telefon, men mest et utstillingsvindu

Alt i alt var det svært underholdende å bruke Xiaomi Mi 12s Ultra, og spesielt kameraet og hastigheten på menyene og bruken generelt er ting vi gjerne skulle sett i flere telefoner. Spesielt om de er laget for og myntet på det norske markedet.

For Mi 12s Ultra er altså defintivit ikke det. Og vi vil derfor heller ikke gi telefonen noen karakter, ettersom den ikke egentlig kan sammenligned direkte med telefoner som selges i det norske markedet. Til dét krever den for mye oppsett og egeninnsats for å få til å fungere.

Teknologien selskapet benytter her er definitivt spennende og konkurransedyktig, og designet på telefonen er også både litt nyskapende og unikt. Det siste kan man ikke si om alle telefoner som lages i dag. Vi får håpe at Xiaomi kommer tilbake til Norge med en annen modell med flere av Mi 12s Ultras egenskaper – og med litt færre kinesiske språktegn innabords.

Xiaomi Mi 12s Ultra Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Fordeler + Ekstremt lyssterk skjerm

+ Veldig rask trådløs lading

+ Lynende rask

+ Unikt lær-design som ligger godt i hånda

+ Veldig kapabelt kamera, unikt design

+ Gode stereohøyttalere

+ Veldig gjennomarbeidet operativsystem med unike løsninger Ting å tenke på — Svær; kameraøya bygger mye ut

— Fingeravtrykksleseren under skjermen er treg

— Ingen minnekortplass

— Veldig omstendelig å sette opp om du kjøper den nå; kun kinesisk variant

— Kommer (sannsynligvis) aldri til Europa