Gaming Test Xbox Stereo Headset

Stikkord nummer en for Microsofts billigste Xbox-hodetelefoner: Komfort

Microsofts rimeligste Xbox-hodesett følger samme designlinjer som konsollen selv.

Billige gaminghodetelefoner pleier ikke være all verden å skryte av. Billig plast, ullen lyd og ymse mikrofonkvalitet pleier å være gjennomgangsmelodien, og det er det Microsoft hevder å ha villet gjøre noe med med sine nye innstegs-hodetelefoner. Til tross for at de heter Xbox Stereo Headset, skal de fungere fint både med de andre konsollene og ikke minst med PC.

Microsoft sier de har sett at det har vært et lite tomrom i lavprissegmentet en stund, som de har ønsket å fylle. Ved lansering i høst kostet Xbox Stereo Headset 699 kroner, mens de allerede nå er å finne til under 500 kroner – litt under halvparten av hva den trådløse søstermodellen Xbox Wireless Headset koster. Siden de trådløse kontrollerne kommer med egen minijackinngang for hodetelefoner, blir også nedsiden mindre enn for vanlige kablede hodetelefoner.

Mange av designelementene fra storebroren har fulgt med ned til den kablede modellen, blant annet hjulet på den høyre øreklokken som du vrir på for å justere volum. Dette er også en funksjon Microsofts Surface Headphones har hatt, og som vi liker veldig godt. Rullehjulet føles veldig godt vektet, og det er enkelt å finne frem til eksakt riktig volum.

Bare husk at dette fungerer som en «dobbel» volumkontroll, og ikke gjør noe med selve voluminnstillingen på Xboxen eller PC-en du spiller fra. Det kan dermed være greit å sette volumet opp mot maks på konsollen, så du heller kan bruke volumhjulet til å justere med.

7 Bra Microsoft Xbox Stereo On-ear Headset annonse 497,- Sjekk nå 497,- Sjekk nå 497,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Komfortable å ha på, men ullen og innestengt lyd trekker ned " Fordeler Krysse av Meget komfortable å ha på

Krysse av Ganske god mikrofonkvalitet

Krysse av Rullehjulet som justerer volum er briljant

Krysse av Stilig design Ting å tenke på Bytt Ullen lyd, trangt lydbilde

Bytt Ikke noe sted å gjemme mikrofonen når du ikke bruker den

Bytt Mikrofonlyden kunne også vært hakket skarpere

Bytt Ikke sammenleggbare på noe vis

Sort og knallgrønt

Designet er veldig «Xboxsk» av seg, med Microsofts signaturgrønne farge på kabelen og det som i alle fall føles som samme materialer som selve Xbox-konsollen er bygget i. Under hodebøyla er det attpåtil preget inn et mønster som minner om luftegrillen på toppen av Xbox Series X.

Byggekvaliteten føles relativt god, selv om det naturligvis er plast i alle bøyler og ledd. Microsoft har i alle fall ikke spart på polstringen, hverken over hodet eller rundt ørene, og det gjør Xbox Stereo Headset meget komfortabelt å ha på. Den mattsvarte plasten er dessuten veldig kjekk i og med at den motstår finger- og fettmerker på en veldig god måte.

Vekten er på 286 gram, som må sies å være ålreit – kanskje litt høyt når du tenker på at disse ikke behøver å ha noe batteri på innsiden, men likevel godt innenfor det vi anser som akseptabel vekt å bære rundt på hodet. Typiske superkomfortable trådløse hodetelefoner som Bose QuietComfort og Sonys 1000X-serie veier gjerne rundt 250 gram, til sammenligning.

Lyden bærer kanskje i større grad bud om at dette ikke er et så veldig påkostet produkt. De 40 millimeter store driverne gjør jobben helt greit, men lyden må sies å være utpreget varm og skrudd mot bass og mellomtone. Det hele låter litt sammentrykket, i mangel av et bedre ord, og vi savner luftighet og rett og slett et litt «større» lydbilde. Det gjelder enten vi spiller Mass Effect-remasteren, Dragon Quest Builders II eller Monster Train, for å nevne noen.

Xbox-kontrolleren har egen utgang for hodetelefoner.

Meget godt polstret

Komfort virker å ha stått i høysetet for Microsoft, for er det noe lyden fra disse Xbox-hodetelefonene er, så er det behagelig. Diskanten er avslepen, og det hele ligger pakket inn i et slags ullent lite slør som gjør at hodetelefonene sjelden er i stand til å gnikke deg i ørene på en måte som blir slitsom å høre på. Det er vel og bra, men vi savner nok også litt skarpere og mer veloppløst diskant innimellom, enten det er snakk om spill, film eller musikk. Et litt større lydbilde hadde også gitt mer effektiv hjelp til å høre hvor fiendene kommer fra om du spiller spill hvor det er viktig.

Xbox-hodetelefonene er komfortable å ha på, selv gjennom lange lyttesesjoner. Den tjukke polstringen gjør også at selv briller ikke blir spesielt plagsomt.

Microsoft oppgir for øvrig at Xbox Stereo Headset støtter Dolby Atmos (i tillegg til Windows Sonic og DTS Headphone: X), men vi kan ikke si vi hører noen voldsom endring når vi ser Squid Game med Atmos på PC (som krever egen lisens fra Dolby, både på Xbox og PC). Lydbildet åpner seg kanskje litt, men det er tross alt bare to høyttalerelementer som skal sørge for at lyden plasseres i rommet rundt deg, og det klarer de ikke gjøre på noen voldsomt overbevisende måte. Stereo er stereo, selv med litt Atmos-magi på toppen – selv om det selvfølgelig ikke er all verden man kan forvente av hodetelefoner til denne prisen.

Til musikk er inntrykket altså det samme. Det minner kanskje litt om gammeldagse Koss PortaPro, med en litt seig bass som fort blir overveldende i møte med diskant og mellomtone. Det er passabelt, men mer luft og en skarpere diskant hadde gjort opplevelsen bedre. Spotify på iPhone har eksempelvis en Diskantforsterker-innstilling i equalizeren som fungerer godt på disse. Resultatet blir fortsatt ikke fantastisk, men det bringer oss definitivt litt nærmere.

Rullehjulet for volum er fabelaktig. Men det justerer kun hodetelefonenes interne volum, ikke volumet på kildeenheten.

Ganske god mikrofonkvalitet

Det samme gjelder egentlig også mikrofonen. Xbox-hodetelefonene er helt greie, men stemmen vår leveres på en litt avrundet måte som på mange måter minner om måten lyden i ørene høres ut. Litt «krispere» lyd her hadde nok heller ikke gjort noe, men det må sies at de er gode til å skille ut stemmen vår fra omgivelsene og dempe vekk andre lyder.

For moro skyld tok vi dem eksempelvis med ut og gjennomførte den samme testen som vi vanligvis gjør med andre hodetelefoner, nemlig å gjennomføre en telefonsamtale samtidig som vi beveger oss langs en trafikkert vei, og der gjorde Xbox Stereo Headset det godt. Stemmen vår er som nevnt litt avrundet, men vi gjør oss fullstendig godt forstått og bilstøyen dempes såpass godt at det ikke er til unødvendig sjenanse for motparten.

En egen liten knott lar deg dempe mikrofonlyden på Xbox.

En egen liten knott lar deg dempe mikrofonen når du ikke vil høres, men denne fungerer tilsynelatende kun med Xbox-konsollen, ikke på PC. En funksjon som mangler fra den trådløse versjonen er at du ikke får noen mulighet til å justere samtalelyden og spill-lyden hver for seg, som noen nok vil savne. Dette må du i tilfelle gjøre i Xboxens menyer.

Siden hodetelefonene kun kommer med en trepolet minijackplugg som kombinerer lyd og mikrofon i ett, kunne man kanskje ha ønsket seg at Microsoft hadde kostet på seg en adapter for maskiner som bruker separate innganger. Samtidig er det naturligvis lett å skaffe utenom hvis man skulle ønske det.

Noe annet man kanskje kunne ønsket seg var at mikrofonen enten var avtagbar eller i det minste hadde et lite rom den kunne forsvinne inn i når den ikke er i bruk. Det får du ikke her, men det skal vel sies at det heller ikke er så vanlig på produkter i denne prisklassen.

Også over hodet er polstringen svært sjenerøs.

Konklusjon

Microsofts rimeligste Xbox-hodesett er et ganske ålreit par med hodetelefoner, i alle fall så lenge du ikke har voldsomt store krav til hva de kan gjøre og hvilken lyd de kan levere. De ser ganske kule ut, er meget komfortable å ha på og har stort sett god mikrofonkvalitet enten du snakker med spillkompisene eller i telefonen.

Lyden i hodetelefonene er dessverre litt ullen og innestengt, og det er nok hovedinnvendingen vår mot Xbox Stereo Headset – den relativt lave prisen til tross. Lydbildet er litt skuffende trangt, og lyden er i tillegg skrudd et godt stykke over mot bass og fylde, med de konsekvenser det ofte får for veloppløst og skarp diskant. Den såkalte Atmos-støtten er heller ikke verdt spesielt mye, da surroundeffekten er minimal selv med Atmos-innhold.

Vi liker designet, vi liker komforten og vi liker volum-rullehjulet. Men lyden er neppe bedre enn hva du får av Deltaco, Trust eller andre til enda mindre penger enn dette.

7 Bra Microsoft Xbox Stereo On-ear Headset annonse 497,- Sjekk nå 497,- Sjekk nå 497,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " Komfortable å ha på, men ullen og innestengt lyd trekker ned " Fordeler Krysse av Meget komfortable å ha på

Krysse av Ganske god mikrofonkvalitet

Krysse av Rullehjulet som justerer volum er briljant

Krysse av Stilig design Ting å tenke på Bytt Ullen lyd, trangt lydbilde

Bytt Ikke noe sted å gjemme mikrofonen når du ikke bruker den

Bytt Mikrofonlyden kunne også vært hakket skarpere

Bytt Ikke sammenleggbare på noe vis