Samsung, for et fremskritt!

Galaxy Z Fold2 viser hvorfor brettbare mobiler er fremtiden.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 8 Sept 2020 15:55

Galaxy Z Fold2. Smak på navnet - det var det første jeg gjorde. Og temmelig raskt hadde jeg en formening om hva det var snakk om; en liten forbedring, og en stor omprofilering - kanskje for å unngå «imaget» til fjorårets Galaxy Fold , som ble et lite mareritt for Samsung. Samtidig lå de andre svakhetene til første fold friskt i minnet. Den hadde skyhøy pris, den store skjermen var bølgete og ikke rask nok til å henge med - så ved skrolling ble hele bildet litt skjevt.

Jeg hadde ikke høye forventninger til Galaxy Z Fold2. Uansett hvor god den var tenkte jeg som så at den ikke egentlig løser et problem noen har. Hvem trenger et nettbrett til enhver tid? Alle trenger fysisk mindre telefoner, som kan brettes ut til full størrelse. Noen få trenger dette. Ikke sant?

Galaxy Z Fold2 beviser hvorfor foldemobiler er fremtiden

Like fabelaktig ytre skjerm

Kraftige stereohøyttalere

Flott ytelse

Solid kamera

Den mest velbyggede foldemobilen så langt

Bruk mobilen som sitt eget stativ

Et hav av funksjoner for underholdning og jobb Ting å tenke på Ufattelig dyr

Det finnes enda bedre mobilkamera

Ikke vanntett

Fortsatt noe usikker slitestyrke over tid

Jeg tok feil

Men det var før jeg fikk den i hånden og endte med å bære den med meg rundt i leiligheten, og egentlig overalt. Forrige generasjon var første generasjon - akkurat hvilken generasjon dette føles som skal jeg ikke si sikkert, men Galaxy Z Fold2 føles som en telefon som har fått tilført ekstremt mye erfaring på veldig kort tid.

For ei humørbombe av en telefon. Etter å ha skrevet om telefoner og teknologi i ti år er jeg litt bortskjemt; førsteinntrykket er sjelden feil. Og som regel trenger jeg ikke å ha tatt i en mobil for å vite omtrent hvor i landskapet den hører hjemme, fordi erfaringene med andre modeller som har liknende egenskaper kan klippes og limes sammen til omtrentlig der den nye vil være.

Galaxy Z Fold2 er den sjeldne «enhjørningen» som overhodet ikke er som forventet. Jeg tok feil. Og aldri har det vært morsommere å innrømme det.

Føles som en helt annen mobil

Kvaliteten på denne telefonen har åpenbart blitt flere knepp bedre enn i fjor. Det betyr ikke at vi skal gå 100 prosent god for den; det er fortsatt en fersk-isj teknologi dette her, som antakeligvis vil gjøre sjumilssteg i hver generasjon fremover. Det er avgjørende for Samsung å få ned prisen, så flere kan kjøpe den. Og det er like avgjørende for Samsung å sørge for så lav som mulig returprosent, siden det også er prisdrivende. Du kan altså regne med en stormende utvikling, og en forsiktig teknologiflyt nedover i prisklassene etter som årene går. Vi er fortsatt langt fra «modent produkt» for denne typen mobiler, og Fold2 bør derfor fortsatt behandles forsiktig.

Men følelsen av å gå på eggeskall rundt den sårbare skjermen, og et hengsel av ukjent kvalitet er borte som dugg for solen i år. Det gjør mobilen enda gøyere å bruke.

På ett tidspunkt hadde det tydeligvis kommet seg litt støv eller små sandpartikler inn i hengselet. Telefonen ga fra seg et illevarslende lyst knas da jeg åpnet den.

«Uh-oh!»

Men kjent med Samsungs påstander om børster og annen moro inni hengselet som skal kaste ut fremmedobjekter, åpnet og lukket jeg mobilen flere ganger etterpå. Fra og med omgang nummer to var ulyden helt borte, og mobilen fortsatte å åpne seg uten drama. Tommel opp!

Det skal også være pakninger rundt de viktigste vanlige åpningene i mobilen, så som ladeporten. Men det er ingen tetting i hengselet og rundt midten av storskjermen inni. I stedet er mobilen satt inn med nanobelegg som er vannavvisende, og gir en viss beskyttelse. Men dette er absolutt ikke en mobil du bør dyppe i vann. Det vil den antakeligvis ikke tåle.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Super ytterskjerm

Forrige generasjon foldemobil fra Samsung hadde to kjipe skjermer. Denne har to fantastiske.

Der Galaxy Fold hadde en altfor liten ytterskjerm, som nærmest tvang deg til å åpne mobilen hver gang du skulle bruke den til noe mer enn å spole eller ta telefonen, har Galaxy Z Fold2 en ytterskjerm som dekker hele forsiden. Den føles som en vanlig mobil. Du trenger aldri å åpne den for å bruke den fullt ut.

Selv med mine hender, som er på størrelse med små middagstallerkener, sliter jeg med å rekke over de største mobilskjermene. En litt uventet fordel med ytterskjermen her er at jeg rekker over omtrent hele bredden og høyden på skjermen, uten å justere grepet på mobilen. Galaxy Z Fold2 er smal nok til at den ikke har lyst til å falle ut av hånda når jeg strekker meg etter toppen. One UI bidrar til en viss grad til å dra ned knapper og funksjoner på skjermen sånn at jeg uansett sjelden trenger å rote rundt på toppen av mobilen.

Du tvinges ikke lenger inn i storskjermmodus - ytterskjermen er mer enn god nok til vanlig bruk hvis du ikke har armslaget til å brette ut. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Som alltid med Samsungs AMOLED-skjermer snakker vi også som voldsom lysstyrke, og avhengig av innstillingene du velger - massevis av punch i fargene, eller en mer naturlig look.

Ytterskjermen har et aspekt på 25:9, som gjør den ekstremt lang, eller ekstremt bred. lite innhold er fullt så bredt, men det er en del video i 21:9 der ute, som faktisk fungerer fint blåst opp til fullskjermvisning på ytterskjermen. Det eneste ytterskjermen mangler er 120 hertz oppdateringsfrekvens - det er merkbart at skrolling ikke går like jevnt utenpå som inni.

Det er litt irriterende, men selv om man ikke lenger tvinges til å bruke den store skjermen - er den store nå så bra, og hele hengselet og foldefunksjonen så solid og god at det er lystbetont å åpne mobilen for å ta de lange øktene med den store skjermen.

Fjorårets treige innerskjerm mot årets

I fjor irriterte jeg meg over at innerskjermen var så ubegripelig treg sammenliknet med vanlige skjermer. Den maktet ikke å oppdatere hele skjermens bredde samtidig - så tekst på skjermen ble skråstilt under skrolling. Det hele så veldig LCD fra år 2000 ut.

I Galaxy Z Fold2 er fenomenet knapt merkbart i forhold. Selv uten 120 hertz-funksjonen skrudd på er det veldig lite forsinkelse i skjermen sammenliknet med i fjor, men med 120 hertz-funksjonen påskrudd er fenomenet nesten helt borte. Det eneste som gjenstår er et bittelite inntrykk av at det oppstår helt i begynnelsen av skrollingen, før skjermen «samler seg» umiddelbart etterpå. Det er knapt mulig å legge merke til, og i motsetning til fjorårets tregheter bør det være fullt mulig å fortrenge - i hvert fall om du ikke er utrolig skjermkresen.

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Helheten gir et betydelig bedre inntrykk enn i fjor. Inkluderingen av et tynt glasslag under skjermen skaper en helt slett overflate, som ikke føles som om den gir etter for hvert trykk. Det eneste unntaket er midten av den store skjermen, der det fortsatt er en merkbar liten bølge. Men Samsung har blitt gode på å skjule denne også. Det er veldig lite refleks i skjermen i det store og hele, og det er refleksen som gjør bølgen synlig. Jeg vil anslå at du har et godt 40 graders spenn av ulike vinkler du kan holde mobilen mot ansiktet ditt i uten å noen gang se bølgen hvis det ikke er helt mørkt bak den. så lenge det er mer enn et minimum av lys forsvinner den helt - og det er typisk det som er tilfellet i TV-serier og filmer.

Skjermen kan også prestere en helt voldsom lysstyrke når HDR-innhold spiller av, og Samsungs sedvanlige HDR-oppskalering, bare kalt «Videoforbedring», gjør en prima jobb på å tilpasse eldre materiale eller innhold av dårligere kvalitet.

Kort fortalt; innerskjermen i denne telefonen er sterkt vanedannende.

Hvis skjermen er av er fingerleseren også av. Eller så er den på hele tiden. Du bestemmer. Samsung har løst sidemontert fingerleser på beste mulige måte. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En smart fingerleser

Generelt misliker jeg sidemonterte fingerlesere. Det finnes unntak, der fingerleseren er litt senket i mobilens skrog, slik at den ikke hele tiden prøver å aktivere. Litt skeptisk var jeg til den sidemonterte leseren i Fold2, fordi den ikke har noens lik nedsenking. Den er ute og hilser på hånda eller fingertuppene dine til enhver tid. Skepsisen viste seg grunnløs.

Samsung har gjort én uhyre smart ting her; de lar brukeren skru av at fingerleseren alltid er på. Da forblir den aktiv, men du må gi låsetasten et trykk, eller vekke skjermen med dobbeltapping før fingerleseren aktiveres. Dermed kan du trygt bære telefonen rundt uten at mobilen leser håndflaten din som krystallkuledamen i et sirkustelt. Og når fingerleseren først brukes er den presis og rask, i motsetning til en del slike sidemonterte lesere. Mange av dem kan være ganske skeptiske og kreve justering av fingerplasseringen for å åpne. Det er ikke denne.

Hadde det vært fetere med skjermmontert fingerleser? Selvsagt. Men i hvilken skjerm skulle Samsung montert den?

To kraftige høyttalere gjør at det funker helt fint å se hele Netflix-episoder på Fold2 uten å ha hodetelefoner eller Bluetooth-høyttaler i nærheten. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Snapdragon-effekten

I motsetning til Galaxy Note 20 Ultra kommer Galaxy Z Fold2 ikke med Samsungs egen prosessorserie. Her har de samme Snapdragon 865+ uansett hvor Fold2 selger. Effekten er merkbar; jeg ble overlevert Fold2 med 50 prosent batteri på, og etter et par timers bruk hadde batteriet sunket til 36 prosent. Med en Galaxy Note 20 Ultra og samme brukstid hadde mobilen vært tom. Til tross for en enorm skjerm føles det som om Fold2 såvidt bruker av sitt 4500 mAh store batteri.

Det sagt blir det ofte ikke til at jeg får mer enn 4–5 timer skjermtid fra denne telefonen heller, ettersom jeg liker å bruke innerskjermen på høy lysstyrke, slik at jeg får maksimalt ut av HDR-funksjonene hvis jeg titter på Youtube, Netflix eller Tik Tok. Når du vurderer å hente frem solfaktoren for å se ferdig musikkvideoen du titter på går det nødvendigvis litt strøm.

Med bruk der ytterskjermen dominerer, og der ikke lysstyrken er skrudd til topps bør det være mulig å få rundt fem-seks timer skjermtid ut av denne saken, sammenliknet med Note 20 Ultras tre-fire.

Ytelsen føles også meget god i denne mobilen, men akkurat på det området klarte Note 20 Ultra seg også bra, formodentlig på grunn av langt bedre programvare enn vårens S20-mobiler som innledningsvis slett ikke føltes som de dyre flaggskipene de er.

OneUI-menyene fungerer raskt og smidig på Fold2. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

OneUI på storskjerm

Menyene er kjappe og fine, men funksjonene som lar deg kjøre flere apper på samme skjerm er naturligvis betydelig mer nyttige på denne telefonen enn på en vanlig Galaxy S20, for eksempel. Og siden Samsung var blant de første til å støtte bruk av flere vinduer og samtidige apper på mobilskjermen fungerer det hele ganske utmerket. Du kan dele skjermen inn i tre paneler, og ha et flytende panel oppå - for eksempel en videosnutt fra Youtube eller Netflix.

Samsungs tanke er at du oftere vil forstørre en app enn du ønsker å gjøre den mindre. Derfor vil du for de fleste apper som støtter det vanligvis komme rett inn i samme visning, bare større, når du åpner telefonen. I utgangspunktet vil alle apper settes i bero når du lukker den igjen, men via en innstilling kan du skru på at de holdes aktive og overføres til ytterskjermen for videre bruk.

Denne høsten har det vært lett å legge merke til at Samsung har fått mobilytelsen sin på greip - også med sine egne Exynos-prosessorer i S20- og Note 20-modellene, men Galaxy Z Fold2 virker å ha et lite overtak i opplevd ytelse også. Den føles like robust og ustoppelig i sitt tempo som raskeste OnePlus-modell, og det er en uvanlig følelse å få fra en Samsung-toppmodell - selv en dyr sådan.

Hvis du vil ha mest mulig kamera for pengene er Samsungs egen Galaxy Note 20 Ultra et bedre og billigere alternativ. Men kameraet i Fold2 er likevel helt ok, og har noen veldig smarte funksjoner. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Kameraet - ikke hovedsaken i Fold, men ...

Det finnes mange telefoner der ute som konkurrerer om å ha det beste kameraet. På overflaten kan det se ut som Fold2 er i samme kategori; den har samme design på kameratuten som Note 20 Ultra, men innholdet er annerledes og mer på linje med de to enkleste S20-modellene. Det betyr at denne telefonen har minimalt med fokustrøbbel, og vanligvis eksponerer og fargehåndterer omgivelsene godt. Den virker greit nok, men ikke akkurat verdensledende når det blir litt mørkt.

Ulempen er noe svakere bildekvalitet jevnt over, og bilder som ser helt fabelaktige ut på Foldens to skjermer kan noen ganger være i overkant «kantskarpe» på en større PC-skjerm eller TV. Men de er nesten aldri dårlige. Vi snakker om et godt kamera, men tross alt et svakere kamera enn det vi hadde forventet for denne prisen i en mer tradisjonell telefon.

Samsung har imidlertid gjort smarte ting ut av formfaktoren. I likhet med Galaxy Z Flip kan du sette Fold2 på den ene av sine halvdeler og bruke den som stativ for seg selv. En ny egenskap er at telefonen kan bruke vidvinkelkameraet med filming og følge objektet du velger fokus for. Det er kjempesmart.

Muligheten til å ta langeksponerte bilder på denne måten avhjelper også de noe svakere sensorene du finner her sammenliknet med i dyre tradisjonelle telefoner.

En funksjon Samsung har plukket med seg fra et visst kinesisk selskap er muligheten til å bruke hovedkameraet sammen med begge skjermene i Fold2. Dermed kan du vise motivet ditt hvordan bildet blir seende ut mens du tar det. Også dette et kjekt triks.

Til slutt

Er Samsung Galaxy Z Flip2 feilfri? Absolutt ikke.. Jeg savner vanntetthet. Det er fortsatt en synlig brett midt på hovedskjermen. Batteritiden avhenger veldig av type bruk, og er noen ganger bra - andre ganger middels. Ytterskjermen er «bare» 60 hertz, som er lite når vi blir vant til innerskjermens 120 hertz. Galaxy Z Fold2 er også tjukk som et uvær - spesielt i knekken. Og den gir deg et kamera som er mer i 8–10.000-kronersmobilklassen enn noe som reflekterer de drygt 23 tusenlappene den koster.

Det Galaxy Z Fold2 er, er feilfri nok.

Dette føles endelig som en formfaktor for fremtiden. Der forgjengeren føltes som en irriterende prototyp, med en irriterende skjerm som tvang deg inn på en minst like irriterende hovedskjerm hvis du ville noe, er dette en mobil som virkelig drar opp fokuset på fleksibilitet - på flere måter enn bare bretten. Den føles solid og som noe du ikke trenger å være redd for lenger.

Galaxy Z Fold2 er begynnelsen på fremtiden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Telefonen yter som ingen annen Samsung du kan kjøpe på denne siden av Atlanterhavet. Den tar gode bilder. Den er et overflødighetshorn av smarte funksjoner. Og den sørger for umiddelbar nysgjerrighet og spørsmål med en gang du trekker den opp av lomma. Hvis du bryr deg om slikt.

Dette føles friskt og det føles annerledes. Jeg var av den oppfatning at få trengte en diger mobil som kunne bli større. Etter min mening var Galaxy Z Flip den perfekte formfaktoren - en bitteliten telefon som kunne bli «normal» størrelse. Det viser seg at inntrykket mitt nok ble farget av hvor svak forgjengeren til Galaxy Z Fold2 var - i og for seg svakheter som i stor grad også ble delt av Huaweis Mate X.

Noen folkemobil blir neppe dette, men den forteller oss hvor vi er på vei tydeligere enn noen annen telefon de siste ti årene. Og de mange tusenlappene den koster er ikke nødvendigvis noen overpris hvis du ser på det som en inngangsbillett til fremtiden et par år før resten av verden tar turen.

Hvis noen har en slant å avse til en mobilanmelder, trenger jeg 23.007 kroner til ny mobil og en pakke nudler.