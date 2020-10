Snart får spillere en egen «Oppgavebehandler»

Blir enklere å lukke programmer mens du spiller.

Dagens Xbox Game Bar. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 2 Okt 2020 09:35

Få ting er så irriterende som å være fullt oppslukt av en fantastisk spillverden bare for å bli avbrutt av et bakgrunnsprogram som plutselig krever din oppmerksomhet eller senker ytelsen til et dårligere nivå enn nødvendig. Og i Windows er du da nødt til å sette spillet på pause, fiske frem Oppgavebehandler og ta livet av nevnte program.

Nå melder Pocket-lint om at denne prosessen snart kan bli en smule enklere, ettersom noen kløktige spillere som er med i Xbox Insiders-programmet har funnet en nedskalert vesjon av nettopp Oppgavebehandler i Xbox Game Bar.

Xbox Game Bar er en meny du enkelt og raskt kan fiske frem fra både tastatur og kontroller i et spill, uten å faktisk kaste deg ut av spillet. Per nå er funksjonen i betaversjon, men om den lanseres for fullt vil du altså med et par enkle trykk kunne eliminere brysomme bakgrunnsprogrammer og hoppe tilbake i yndlingsspillet ditt.

Viser også hvordan maskinen din har det

I tillegg til å kunne lukke programmer og se en oversikt over åpne programmer vil du, akkurat som i den fulle versjonen av Oppgavebehandler, kunne se hvordan maskinen din har det fra Xbox Game Bar.

Dagens ytelsesoversikt i Xbox Game Bar. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dette betyr at du blant annet vil få tilgang til temperaturen på ulike komponenter i maskinen, samt hvor mye minne du bruker, hvor stor kapasitet prosessoren har i bruk og om grafikkortet ditt er fullastet av oppgaver. Dette kan du også i dag, men i den nye versjonen vil dette bli bedre presentert i kontekst med de kjørende programmene.

Du vil naturligvis også se med én gang om du får mer ytelse fra å lukke programmer, ettersom du fortsatt er i spillet mens du gjør dette. Xbox Game Bar hopper nemlig frem som et «overlay» til spillet, ikke som et separat program.

Xbox Game Bar kan brukes allerede i dag, ved å trykke på Windows-knappen og «G»-samtidig, eller ved å trykke på Xbox-knappen på kontrolleren din. Når oppgavebehandlerfunksjonen i Xbox Game Bar eventuelt kommer til Windows i fullskala, vites ikke.