En klassiker har blitt enda bedre

Samsungs nye SATA-SSD gjør akkurat det den skal.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 14 Feb 2021 16:00

I de fleste moderne datamaskiner har SSD-er – altså lagringsenheter basert på minneteknologi – forlengst erstattet snurrende harddisker. Men disse SSD-ene kommer også i flere forskjellige formfaktorer og byr på vidt varierende ytelse, med dertil tilhørende prislapper.

Siden de nyeste og kjappeste minnediskene er på størrelse med en tynn tyggegummipakke og monteres rett på hovedkortet via et M.2-spor , har vi ikke tenkt så mye på de rimeligere SSD-ene med SATA-grensesnitt og klassisk 2,5-tommersformat.

Derfor kom det egentlig som en liten overraskelse da Samsung i januar slapp en ny, men også «gammeldags» SSD: 870 Evo. Forgjengeren Samsung 860 Evo var tross alt allerede blant de aller beste SSD-ene i denne klassen for «vanlig bruk», og på grunn av begrensninger i båndbredden kan ikke slike disker med SATA-grensesnitt bli stort raskere.

Så det var egentlig ikke så merkelig at vi lurte på om det var noe stort poeng å komme med en Samsung 870 Evo.

9 Imponerende Samsung 870 Evo 500GB annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Med 870 Evo har en av de aller beste 2,5-tommers SSD-ene blitt enda litt bedre. Fordeler Lang garantitid

God SATA-ytelse

Skal tåle ganske mye bruk Ting å tenke på Finnes kun som 2,5-tommer

I teorien skal SSD-er som bruker vanlig SATA kunne klare overføringshastigheter på opptil 600 megabyte i sekundet, men i praksis ligger de litt under dette.

Heller ikke den nye kreasjonen til Samsung kommer nærmere enn andre SSD-er av denne typen. Men på papiret er den hakket kjappere enn forgjengeren 860 Evo, og matcher nå selskapets øvrige SATA-modeller. Både «lillebror» 870 Qvo og «storebror» 860 Pro har allerede lese- og skrivehastigheter på opptil 560 MB/s og 530 MB/s.

Der har tydeligvis ikke Samsung vært 100 prosent fornøyd med forgjengeren til dagens testobjekt.

Lesehastiget Skrivehastighet Minneteknologi Garantert TBW (1 TB) Garanti Kapasiteter Samsung 860 Evo 550 MB/s 520 MB/s 3-bit (TLC) 600 TB 5 år 250GB til 4TB Samsung 870 Evo 560 MB/s 530 MB/s 3-bit (TLC) 600 TB 5 år 250GB til 4TB Samsung 870 Qvo 560 MB/s 530 MB/s 4-bit (QLC) 360 TB 3 år 1TB til 8TB Samsung 860 Pro 560 MB/s 530 MB/s 2-bit (MLC) 1200 TB 5 år 256GB til 4TB

Ved første øyekast er det ikke så mye annet som har skjedd fra 860 Evo til 870 Evo, men innvendig har nykommeren faktisk både fått et par generasjoner nyere flashminne og en ny kontrollerbrikke kalt MKX.

Likevel er den kun å oppdrive i 2,5-tommers formfaktor, mens 860 Evo også fantes som M.2-pinne og mSATA.

Selv med ny innmat er altså 870 Evo langt unna å være noen revolusjon eller sensasjon. Minneteknologien er stadig TLC – triple level cell – eller 3-bit. Dette fører til at SSD-en tåler en del bruk, samtidig som kostnadene holdes på et anstendig nivå.

Vegar Jansen / Tek.no

Det er verd å merke seg TBW-tallet (total bytes written), som minker og øker i takt med størrelsen på disken. Vårt testeksemplar på 500 gigabyte er garantert å tåle 300 terabyte med skriving, som er omtrent seks hundre fullstendige overskrivninger.

Dette er ganske mye data. For å nå det tallet over garantitiden på fem år, må du skrive nesten 165 gigabyte til disken hver eneste dag. De aller fleste vil ligge på et langt lavere nivå.

For folk med høyere krav har for øvrig Samsung stadig sin dyrere Pro-linje, mens selskapets Qvo-disker er for deg som trenger mer plass eller ønsker et litt rimeligere alternativ.

Turbo gjør susen

Minnetypen påvirker ikke bare hvor robust en SSD er, men også skrivehastigheten. Derfor bruker Samsung et triks de kaller «Intelligent TurboWrite» på noen av sine SSD-er.

Samsungs «trekløver»: Pro til venstre, Qvo i midten og Evo til høyre. Vegar Jansen / Tek.no

860 Pro har så kjapt flashminne at den ikke trenger slikt, men lillebrødrene i Evo- og Qvo-familien har TurboWrite på plass. Dette fungerer slik at en bestemt del av SSD-en holdes av og fungerer som et raskt mellomlager eller en buffer. Denne databufferen tar imot data svært kjapt og sprer dette utover resten av diskens minne i et mer bedagelig tempo etterpå.

Den «intelligente» delen sørger dessuten for at bufferen kan vokse ytterligere hvis det er plass på SSD-en til dette. For vårt testeksemplar 500 GB er det 4 GB som er satt av som standard bufferstørrelse, men dette kan utvides til 22 GB totalt.

Merk dog at buffermodus kun skriver én bit per celle, mot de vanlige tre. For å kunne øke bufferen med ytterligere 18 GB i tillegg til de standard 4 GB, kreves det altså minst 54 GB med ledig plass.

Større kapasiteter byr på større buffer, noe om vil kunne påvirke ytelsen – spesielt om det skrives store datamengder til SSD-en.

Kapasitet: 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB 860 Evo, bufferstørrelse fast/utvidet 3/12 GB 4/22 GB 6/42 GB 6/42 GB 6/78 GB 870 Evo, bufferstørrelse fast/utvidet 3/12 GB 4/22 GB 6/42 GB 6/78 GB 6/78 GB Hastighet v/full buffer 300 MB/s 300 MB/s 860: 500 MB/s | 870: Som vanlig Som vanlig Som vanlig

For når bufferen er full, senkes også hastigheten for disker med lavere kapasiteter. Dette er likevel ikke like kritisk for Evo-diskene som med Qvo-familien.

Likevel betyr dette at det ikke er helt rett fram å sammenligne 870 Evo og 860 Evo når de ikke er av samme kapasitet. Dette er også tilfelle for denne testen, da sistnevnte ble testet i kapasitet på én terabyte, mens vi altså ble tilsendt 870 Evo i 500 GB-utgave.

Testresultater

Vegar Jansen / Tek.no

Vi har ikke gjort noe med vårt testoppsett for SSD-er siden vi tok en runde med Samsung 860 Qvo for litt over to år siden. Siden den gangen har det som nevnt skjedd en god del på SSD-fronten, men ikke for SATA-disker – der har det nærmest stått stille.

Vi har derfor nøyd oss med å sammenligne med den samme gamle gjengen av SATA-disker. Som nærmest markedsledende og med flere beslektede produktfamilier er Samsung overrepresentert, men slik må det nesten bli.

Vi har også med en eldre samletestvinner , og i noen av grafene har vi med Samsung 970 Evo – en PCIe-modell som stiller i en helt annen liga både når det gjelder ytelse og pris. Men som du vil kunne se, skiller det ikke alltid så mye likevel.

Uten noe mer hokus pokus, la oss se på resultatene:

ATTO måler sekvensiell skrive- og lesehastighet, så her sjekker vi bare at vi når den lovede hastigheten på opptil henholdsvis 530 MB/s og 560 MB/s. Og det gjør vi jo. Men dette er tall vi faktisk også nådde på forgjengeren 860 Evo, som sånn sett overpresterte.

Her har vi ikke med resultatene fra Samsung 970 Evo, som med sine mer enn 2500 MB/s i skriving og 3100 MB/s i lesing får de andre stolpene til å se så små ut.

Anvil's Storage Utilities gjør flere målinger og serverer en totalsum basert på lesing og skriving av forskjellige typer og størrelser data.

Samsungs nye SATA-disk legger seg faktisk på topp for både lesing og totalt, mens den tar en andreplass under skriving. Skulle du ønske å vite detaljerte resultater inkludert IOPS og responstider, finner du det aktuelle skjermbildet fra Anvil-testen her .

Dette er en enkel men også litt krevende test. Her kopierer vi en mappe med ti ISO-filer på til sammen 30,9 GB internt på disken som testes. Det vil si at disse dataene skal leses fra og skrives til testobjektet samtidig. Her får vi 50/50 prosent lesing og skriving, og det er en operasjon som vi naturligvis vil ha unna så fort som mulig.

Takket være sin smarte «TurboWrite»-buffer klarer Samsung 870 Evo seg greit her, men forgjengeren på én terabyte gjør det bedre da disker med større kapasitet har større buffer. Vi er ganske sikre på at resultatet hadde vært bedre dersom vi hadde en 870 Evo med større kapasitet enn 500 GB til test.

Tester med PCMark 8

PCMark 8s «Storage Test» følger et lese- og skrivemønster som skal være typisk for kjøring av et par spill, kontorprogrammer fra Microsoft og kreative programmer fra Adobe. Således kan vi også få et inntrykk av hva slags forskjeller vi kan forvente under kjøring av «vanlige» applikasjoner.

Resultatene er oppgitt i sekunder, og lavere resultat er bedre. Altså, jo kjappere SSD, jo fortere blir den ferdig med jobben.

Med mye lesing og skriving av små filer (4K-ytelse) er det vanligvis ikke spesielt stor forskjell her, men den PCIe-baserte 970 Evo trives et lite hakk foran. Innad i SATA-leiren gjør den nye Samsung 870 Evo en fin figur, der den i hovedsak kniver med 860 Pro om å være best. Men som vi ser – i praksis er det lite som skiller.

Båndbredden blir visstnok kalkulert ut av hvor mange byte som blir lest og skrevet, delt på hvor mye tid kontrolleren har minst én oppgave i køen. Med andre ord vil båndbredderesultatet bli høyere når disken er mer effektiv med å få unna lese-/skriveoppgaver som køer seg opp.

Igjen er det 970 Evo med PCIe-grensesnittet som utmerker seg, men også den nye 870 Evo ser ut til å sparke godt fra seg – riktignok til SATA å være.

Den totale poengsummen er beregnet ut av resultatet av de enkelte testene. Også her legger Samsung 870 Evo seg som best av SATA-diskene.

Konklusjon

Vegar Jansen / Tek.no

Samsung 870 Evo er en SSD som egentlig ikke bringer noe nevneverdig nytt til bordet – det er ganske enkelt ikke så mye mer å hente fra SATA-grensesnittet.

Samtidig er det stadig et behov for rask, robust og relativt rimelig SATA-lagring. For selv om gammeldagse harddisker stadig er overlegne når det gjelder pris kontra kapasitet, kan de ikke måle seg med en SSD på områder som vekt og toleranse for støt eller slag. For ikke å snakke om at en SSD – selv med «kun» SATA – på alle måter er betraktelig kjappere.

Med 870 Evo tar derfor Samsung en gammel vinneroppskrift og bruker noen ferskere ingredienser. Disken er basert på sin populære og gode forgjenger Samsung 860 Evo, og nykommeren gjør det enda noen hakk bedre i våre ytelsestester. Likevel kan de grovt sett betraktes som nær likeverdige, med samme nivå av robusthet og garanti fra fabrikk.

Den som er ute etter en 2,5-tommers SATA SSD, bør uansett ha Samsung 870 Evo høyt oppe på sin liste.

Samtidig kan vi ikke akkurat kalle det å gå fra 860 Evo til 870 Evo for en oppgradering. Men ved et nykjøp ville vi plukket den nyere og marginalt raskere utgaven – vel å merke så lenge forgjengeren ikke er priset en del lavere.

