Torstein Norum Bugge 21 Nov 2020 12:00

For godt over fire år siden testet vi Fairphone 2 , en telefon som hevdet å være eksepsjonelt snill mot både miljøet, menneskene involvert i produksjonen og mot forbrukerne. Telefonen var produsert med resirkulert materiale, uten metall fra områder med barnearbeid og urettferdige arbeidsvilkår og var svært enkel å reparere.

Så, fire år senere, sitter vi her med oppfølgeren. Eller, oppfølgerne, om vi skal være mer presise: Fairphone 3 og Fairphone 3+.

Bare tidsperspektivet vi snakker om her, over fire år, bør fortelle deg noe om at dette er en mobilprodusent utenom det vanlige. Mens Apple, Samsung og alle de andre mobilprodusentene der ute lanserer flaggskip både hvert år og hvert halvår, er ikke dette noe Fairphone bryr seg mye om.

Her er målet at du skal bruke telefonen så lenge som mulig, og dermed redusere avtrykket mobilkjøpet ditt har på både lommeboka og kloden vår.

Fine tanker, altså, men lar det seg omsette i praksis?

4 Svakt Fairphone 3 annonse Sjekk prisen Skuffende spesifikasjoner på de aller fleste områder, og langt mindre reparasjonsvennlig enn forgjengeren. Fordeler Trenger ikke varmepistol for å åpnes

Etisk og miljømessig "bedre"

Esktradeler tilgjengelige fra produsentens nettside Ting å tenke på Elendig skjerm - "ghoster" og er lyssvak

Både frontkamera og hovedkamera er dårlig

Ikke veldig enkel å ta fra hverandre, mange, mange skruer

Svære rammer og gammeldags design

Ikke 5G, hurtiglading eller trådløs lading

Treg i bruk, blir neppe bedre med tiden

4.5 Svakt Fairphone 3+ annonse Sjekk prisen Fordeler Trenger ikke varmepistol for å åpnes

Etisk og miljømessig "bedre"

Esktradeler tilgjengelige fra produsentens nettside

Noe bedre kameraer enn i Fairphone 3 Ting å tenke på Elendig skjerm - "ghoster" og er lyssvak

Både frontkamera og hovedkamera er dårlig

Ikke veldig enkel å ta fra hverandre, mange, mange skruer

Svære rammer og gammeldags design

Ikke 5G, hurtiglading eller trådløs lading

Treg i bruk, blir neppe bedre med tiden

Designet for å repareres – eller?

Fairphone 2 var designet slik at telefonen relativt enkelt kunne tas fra hverandre ned til de ulike delene den besto av. Først av kom skjermen, deretter kunne kamera, batteri, høyttaler og hovedkort skyves ut fra rammen og erstattes med nye eller oppgraderte deler. Fairphone 2 fikk eksempelvis mulighet for både oppgradert front- og bakkamera i løpet av sin levetid, i form av deler du kunne kjøpe fra produsentens hjemmeside.

Teardown av Fairphone 3 under:

Slik sett virker det sannsynlig at det samme kan bli tilfelle for Fairphone 3 og 3+ (heretter bare «Fairphone 3» om ikke annet spesifiseres). Faktisk er det allerede i dag lagt til rette for dette, ettersom den eneste forskjellen mellom de to Fairphone 3-variantene er at plussvarianten har bedre front- og bakkamera.

Du kan dermed kjøpe disse kameradelene separat og installere dem i en Fairphone 3, for å «lage» en pluss-versjon selv. Om det vil komme ytterligere oppgraderinger senere er vi ikke så sikre på, for det er tross alt snakk om en relativt smal produktkategori med liten produksjonsskala.

Og om du vil bytte deler, så er det heller ikke på langt nær så enkelt som med forrige generasjon Fairphone. Der du i forrige Fairphone ikke måtte skru ut en eneste skrue for å ta ut enkeltdelene, må du her skru ut hele 22 Philips #00-skruer for å demontere hele sulamitten. Riktig nok er baksiden avtagbar uten verktøy og batteriet også skruefritt, men ellers må skrutrekkeren frem. Den medfølgende trekkeren er håpløst liten, og veldig ubehagelig i bruk.

Fairphone 3 helt demontert. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Når du først har skrudd ut alle skruene, så er delene heller ikke utskyvbare som på forgjengeren. Her er det helt vanlige tilkoblinger som gjelder, akkurat som på de fleste andre telefoner vi har demontert her på Tek. Og for å få av rammen som dekker over delene må du nesten ha plastverktøy designet for formålet. Skjermen er det siste som kan tas ut av telefonen.

Poenget vårt her er ikke at denne prosessen er fryktelig vanskelig å gjennomføre, men at den er veldig, veldig mye mer tungvint enn hos forgjengeren – og veldig, veldig lik reparasjoner av en bråte andre telefoner.

Ja, skrur vi klokken tilbake til tiden da Samsung lagde telefoner med plastbakside, så fungerte de omtrent akkurat slik som denne telefonen er konstruert – og veldig mange telefoner er bygget på samme måte også i dag. Den største forskjellen er egentlig at baksiden her er av plast og ikke krever varmepistol for å tas av – mens de fleste mobiler i dag har glassbakside og er limt på.

Vi synes kort og godt ikke at Fairphone 3 er spesielt reparasjonsvennlig – til tross for at iFixit ga den 10/10 i sin vurdering . Jo da, det er noe enklere enn i en del andre telefoner, men et lysår unna slik det var i Fairphone 2. Og selv om Fairphone 3 er vanskeligere å reparere, er telefonen ikke betydelig mer kompakt eller lekker i utformingen. Den er fortsatt ganske tykk, har store rammer og er bygget utelukkende i plast.

Utdatert maskinvare og programvare ved lansering

Som du skjønner er vi litt skuffet over at tredje generasjon er betydelig vanskeligere å reparere enn forrige. Fairphone 3 har imidlertid et langt større problem, som er definerende for om den i det hele tatt kan stå inne for kjernen i konseptet sitt: å kunne brukes lenge.

Når Fairphone lager én telefon omtrent hvert fjerde år, så er det langt viktigere at denne telefonen faktisk fungerer godt i, ja, omtrent fire år. Og det tviler vi sterkt på at Fairphone 3 vil gjøre.

Fingeravtrykksleseren er ikke spesielt rask, og er plassert ekstremt høyt opp på baksiden – noe som gjør den ubehagelig å bruke. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Den lanseres med Android 9, en versjon av Googles operativsystem som i skrivende stund kom ut for godt over to år siden. Omtrent samtidig som operativsystemet kom ut, lanserte også Qualcomm sin Snapdragon 632-prosessor. Det er denne åttekjernede strikkmotoren som har bosted på innsiden av Fairphone 3.

Å lansere en telefon med over to år gammel maskin- og programvare er i seg selv sterkt kritikkverdig, men brukeropplevelsen det resulterer i er under enhver kritikk.

Dette er en treig sak. Alt er litt sirupsaktig, sett med 2020-øyne – og ikke bare sammenlignet med toppmodeller. Vi har brukt mobiler som koster nær halvparten av Fairphone 3 som føles minst dobbelt så raske i vendingene.

Og med en prislapp på 4.595 kroner for Fairphone 3 og 5.490 kroner for plussvarianten er det ikke veldig billige mobiler det er snakk om heller. Miljøfilteret du her må se kombinasjonen pris og produkt i sammenheng gjennom må være helt hinsides sterkt for å hindre i alle fall en liten mengde skuffelse fra å skylle over deg.

Dette gjaldt for så vidt forgjengeren også, men der var også reparasjonsargumentet langt sterkere. Ikke minst var skjermen (delen som oftest ødelegges) den første delen du fjernet – ikke den siste.

Standard Android, elendig skjerm

Programvaren er for øvrig mer eller mindre slik Google leverer den fra fabrikk, noe vi i og for seg synes er helt greit. Standard Android er i seg selv såpass bra at det for de fleste produsenter er helt unødvendig å oppfinne hjulet på nytt. Det gir også forhåpninger om at det kanskje vil komme oppdateringer i fremtiden, men det vil neppe hjelpe særlig på den opplevde ytelsen uansett.

Omtrent alt du gjør er preget av hakking og treghet, og skjermen på telefonen har ikke bare helt enorme rammer sett med 2020-øyne – den er også av dårlig kvalitet.

Det er noe så sjeldent som tydelig «ghosting» når du sveiper og navigerer, og både lysstyrke og farger er betydelig dårligere enn vi er vant til å se fra telefoner i denne prisklassen. Om det er én del Fairphone burde selge oppgraderte varianter av, så er det skjermen.

Ja, også kanskje batteriet. En kapasitet på 3.050 mAh er ikke veldig stort i dag, selv om du kommer deg greit gjennom en dag med et slikt batteri. Den relativt svake prosessoren og den lyssvake skjermen hjelper nok litt.

Den eneste forskjellen på 3 og 3+: kameraene

Om du kjøper Fairphone 3+ får du to oppgraderinger fra den «vanlige» modellen: et 16 megapikslers frontkamera og et 48 megapikslers hovedkamera. Fairphone 3 har på sin side et 8 megapikslers frontkamera og 12 megapiksler på baksiden.

Etter å ha knipset bilder med begge er vi neimen ikke helt sikre på om vi blir kloke på hvilket som er best. På den ene siden er det helt tydelig at plussvarianten har bedre kontroll i dunkel belysning, og generelt sett tegner skarpere bilder enn Fairphone 3. Sistnevnte har også store problemer med bevegelsesuskarphet, selv i dagslys.

På den andre siden er fargebalansen i Fairphone 3+ voldsomt varm, i den grad at de fleste bilder helt automatisk får påført et filter à la tropisk charterferie. Spesielt på innebilder har Fairphone 3 langt bedre kontroll på hvitbalansen enn sin dyrere navnebror.

Testbilder fra Fairphone 3:

Den billigere telefonen har også enkelte ganger skarpere detaljer midt i bildet enn plussvarianten, som ofte gir relativt myke bilder i retur til tross for den høyere oppløsningen. Merk at bildene du tar med begge telefonene uansett ikke blir knipset i mer enn 12 megapiksler, noe som betyr at alle de resterende megapikslene i storebror kun brukes til å samle mer informasjon. Dette hjelper tilsynelatende på dynamikken i bildet, men går på bekostning av skarpheten.

Kort og godt: du vinner og taper litt uansett hvilket kamera du velger.

Testbilder fra Fairphone 3+:

Hva frontkameraene angår, så er det her langt tydeligere at Fairphone 3+ har et bedre kamera – både på skarphet og dynamikk. Frontkameraet i Fairphone 3 er rett og slett ganske dårlig. Undertegnede har opptil flere skjeer i kjøkkenskuffen som er skarpere enn de fleste bildene vi knipset her.

Videokvaliteten er begredelig uansett hvilken modell du velger , og autofokusen er lite å skryte av. Og dersom du forsøker å fokusere manuelt ved å trykke på skjermen fokuserer telefonen riktig i et par sekunder, før den igjen skifter fokus. Irriterende, for å si det mildt.

Konklusjon – Altfor dårlig, altfor dyrt

Fairphone skriver på sine sider mange fine ting om Fairphone 3 og Fairphone 3+. Her er en kort og oppsummerende liste over det som gjør disse telefonene mer «fair» enn andre telefoner:

Telefonene selges uten ekstra ting som lader og ørepropper

Arbeiderne som produserer telefonene får ekstra betalt

40 prosent av plasten er resirkulert

Ingen av delene inneholder metall fra konfliktområder

Reservedeler selges direkte fra produsenten

Alt dette er bra, men ingen av dem er avgjørende for din brukeropplevelse som mobileier. Og selv om Fairphone 3 ikke kan sammenlignes med en hvilken som helst annen mobil, kan den heller ikke måle seg med en hvilken som helst annen mobil.

Vi har forståelse for at premissene for å lage en miljøvennlig og ekstra etisk ansvarlig mobiltelefon gjør både prislappen høyere og utfordringene mange, men til syvende og sist er det forbrukeren som må betale for det hele. Og her betaler du en ekstraordinært høy pris for litt bedre samvittighet og litt mindre fotavtrykk på kloden.

Fairphone 3 har altfor svak maskinvare og gammel programvare til å forsvarlig kunne sies å vare i fire år, med mindre standardene dine er veldig lave hva angår ytelse og programvarestøtte. Ikke får du 5G-støtte heller, og hurtiglading må du se langt etter. Kort og godt: du må være veldig spesielt interessert og engasjert for å velge denne telefonen fremfor andre mobiler til samme pris – for dette er lite mobil for pengene.