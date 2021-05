En praktisk lastesykkel med meget god rekkevidde

Et godt verktøy for deg som trenger plass til flere bakpå. Eller må laste med deg mye.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 24 Mai 2021 06:00

Spesielt i byene er elsykkel i ferd med å bli en av de mest praktiske måtene å komme seg rundt.

Såkalte lastesykler leveres fra flere forhandlere, og vi har nå fått inn en modell til test. Sykkelen heter Hercules Rob Family, og som navnet kanskje avslører, er dette en sykkel for deg som har et par småtasser som vil sitte på – eller trenger en sykkel du kan laste med deg en del på.

Prisen for denne modellen, som har to batterier, ligger på 62.900 kroner. En versjon med bare ett batteri koster 54.900 kroner, men da halverer du også batterikapasiteten.

I første omgang vil vi ikke gi denne sykkelen noen karakter, siden vi etter hvert – forhåpentligvis – får inn flere slike modeller som vi kan sammenligne mot. Problemet er at tilgangen på elsykler er utfordrende om dagen, og det ser ikke ut til å løsne helt med det aller første .

Hercules Bikes Rob Famliy F360 2021 (Elsykkel) Praktisk sykkel for deg som trenger mye lastekapasitet Fordeler Solid bygget

Meget velfungerende girsystem

Beltedrift gir mindre vedlikeholdsbehov

God og tydelig skjerm

Meget god rekkevidde takket være to batterier

Enkelt å sette på barneseter og annet tilbehør

Meget gode bremser

Komfortabel, oppreist sittestilling

Smart støtte Ting å tenke på Kostbar

Ganske stor og tung

Motoren kunne gjerne vært enda et hakk kvassere når du har mye last og skal opp en motbakke

Vi fikk gode naboer til å gi Hercules-sykkelen en testrunde. Den falt i smak hos spesielt den yngre garden. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Robust og tung

Denne lastesykkelen fra Hercules er først og fremst bygget for å være kraftig og praktisk. Siden den er solid nok til å kunne lastes med totalt 200 kilogram inkludert syklist, gjør det også at selve sykkelen er tung. Men den er ikke tyngre enn for eksempel Rayvolt sin Cruzer-modell , altså stopper vektnålen rundt 35 kilogram. Likevel er dette rundt 10 kilogram mer enn tradisjonelle hybridsykler.

Sykkelen er litt lengre enn vanlige modeller, og en del av vekten ligger i den bakre delen av sykkelen, blant annet med to batterier og en forsterket bagasjebrett-løsning. Det gjør at denne sykkelen kan være litt plundrete å bære med seg for eksempel opp en trapp.

Rammen er lakkert i en fin blåfarge, som ikke er helt ulik fargen på Giant-sykkelen som vant vår samletest for noen uker siden, dog en del lysere i nyansen. Lakken er matt, slik at små riper og steinsprang ikke syns like godt som om du har en blank overflate.

Kan tilpasses ditt behov

Noe av det som skiller denne sykkelen fra mange andre er bagasjebrettet. Det tåler langt mer enn tradisjonelle løsninger, som oftest ligger på en lastekapasitet mellom 12 og 25 kg. Med Hercules sin løsning er kapasiteten på hele 70 kg. I tillegg tåler den en syklist på opp mot 135 kg, samt at du kan ha 10 kg på et lastestativ i fronten på sykkelen. Men kombinert kan ikke vektnålen passere 200 kg.

Siden du har godt med plass på dette bagasjebrettet kan du få plass til mer enn normalt. Hvordan du ender opp med å konfigurere det er litt opp til behovet ditt. I vår test hadde vi to ulike barneseter å velge blant, samt et lastebrett. I tillegg finnes det ulike vesker du også kan hekte på sidene.

Barnesetene festes enkelt i ramma på sykkelen. Ole Henrik Johansen / Tek.no

De ulike setene og oppbevaringene klikker du enkelt av og på, selv om de er noe harde i starten når fjærer og mekanismen er helt ny.

Har du små barn i barnehage vil du altså kunne ha to barneseter etter hverandre på denne sykkelen. Det ene barnesetet vi brukte er til de aller minste. Du kan også velge en setepute med eget styre, som passer bedre til litt eldre barn som klarer å holde seg mer fast på egen hånd. Begge har i tillegg seler for å feste barna skikkelig fast.

Bagasjebrettet er en del lenger enn normalt. Legg også merke til den praktiske støtten. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Du får også egne sidebrett til denne sykkelen som ungene kan ha beina sine på uten at de er i fare for å komme i nærheten av hjulet. I vår test fikk vi dessverre ikke testet disse, men det skal sies at selve ramma også gir relativt god beskyttelse mot bakhjulet for små føtter.

Batteriene sitter plassert under bagasjebrettet, og må låses opp for å kunne tas med seg. De sitter dog ganske kronglete til om du har på barnesetene, så det kan bli en kamp å få ut. Men det betyr samtidig at potensielle tyver vil ha den samme utfordringen.

Styret er godt å holde i. Ole Henrik Johansen / Tek.no

God ergonomi og girsystem

Når du skal sykle med denne så sitter du godt og behagelig med barna bakpå. Salen er ikke den aller mest polstrede vi har testet, men den er ikke intens eller ubehagelig å sitte på. Salstammen er lutet litt bakover, men du får likevel en god vinkel ned til pedalene.

Styret er montert høyt, slik at du ikke trenger å bøye deg fremover for å nå frem. Du sitter med andre ord helt rak i ryggen, og det betyr at du har det ganske så komfortabelt. Sykkelen har også godt med justeringsmuligheter, slik at den fint kan tilpasses syklister mellom 165 og 190 cm.

Dette vinduet indikerer hvor tung eller lett sykkelen er å tråkke. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Girsystemet er innebygget. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Denne sykkelen har dessuten et par ting som er verdt å merke seg. Du får blant annet en girsystem fra Enviolo som er noe av det mest sømløse og behagelige vi har testet. Her endrer du hvor lang utvekslingskurve du ønsker ved å vri på en girhendel, og via et lite vindu på denne ser du hvordan kurven endrer seg. Fra lett og lav hastighet, til tyngre og raskere hastighet. Og du slipper problemer med et kjede som gnager på en tradisjonell, utvendig girkassett.

For sykkelen har heller ikke noe kjede. I stedet er en reim på plass, og kombinert med girsystemet fra Enviolo gjør at du får en meget behagelig sykkelopplevelse. Og som samtidig vil bidra til å holde vedlikeholdet nede siden girsystemet er lukket og reimen ikke trenger noen form for smøring.

Sykkelen leveres med en Bosch-motor på 65 Nm. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Litt svak motor

Utgaven vi har testet leveres med to batterier, slik at du totalt har over 1000 wattimer med kapasitet. Nok til at du i teorien skal kunne tyne ut opp mot 200 kilometer med rekkevidde – om du er sparsom med kreftene.

Motoren er en Bosch Performance Line, som gir 65 Nm med dreiemoment. Valget av denne motoren virker jo greit til det aller meste, men under vår testperiode så merket vi at vi gjerne skulle hatt litt mer krefter i de aller bratteste bakkene med små passasjerer bakpå.

Ved et tilfelle tråkket vi opp en meget bratt bakke, og da var sykkelen lastet 185 kilogram, og da klarte den ikke mer enn 4–5 kilometer i timen. Men opp kom vi jo. Til slutt.

Sykkelen har også gode bremser. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Men siden motoren ikke er blant dem som forsyner seg aller hardest av kapasiteten til batteriene, vil du til gjengjeld få bra med rekkevidde. Under vår testperiode så fikk vi aldri syklet langt nok til at vi var i nærheten av å tømme batteriene. Vi syklet for det aller meste med motoren på maks effekt, og da virker den å holde rundt en kilometer per prosent batteri. Altså om lag 10 mil med rekkevidde når du tråkker med en del last på sykkelen.

Det skal også nevnes at denne sykkelen leveres med noe mindre hjul enn vanlige elsykler. De måler 24 tommer, og de ruller meget godt. Samtidig så følger det med gode dekk bra Schwalbe som er brede og gir god stabilitet.

Modellen kommer også med gode bremser som virkelig fungerer utmerket. En betryggende ting når du skal ha med dyrebar last i bagasjen.

Motoren kunne gjerne vært enda et hakk sterkere i de tyngste bakkene. Ole Henrik Johansen / Tek.no

Konklusjon

Er du på jakt etter en elsykkel som kan laste eller få med seg mer enn tradisjonelle sykler, så er denne modellen fra Hercules noe å ta en nærmere kikk på. Hercules Rob Family er en robust sykkel som gir deg mulighet til å laste opp mot 200 kilogram totalt.

Du får en fleksibel løsning som kanskje aller fremst passer for deg som har små barn som må hentes i barnehagen – eller trenger muligheten til å få med deg litt ekstra uten å måtte ty til en bil.

Ungene som satt på med oss under testperioden var storfornøyd med å kunne sitte sammen etter hverandre, hvor de minste satte pris på det tradisjonelle barnesetet, mens de litt eldre fant seteputen med styre langt mer interessant.

Sykkelen koster en solid slump penger, hele 63.000 kroner pluss eventuelle barneseter og annet utstyr. Men til prisen får du en meget velbygget sykkel med mye batterikapasitet, beltedrift og et meget velfungerende girsystem og bremser.

Det eneste vi har å utsette på denne modellen er at Bosch-motoren som følger med gjerne kunne vært enda et hakk kvassere når du skal forsere bratte motbakker – og samtidig har lastet sykkelen opp mot hva den maksimalt kan ha med seg. Da må du bidra mye selv for å komme opp.

Men alt i alt er dette en meget praktisk og grei sykkel som gir deg mer fleksibilitet til å få med deg barn eller annen last der en tradisjonell elsykkel kommer til kort.