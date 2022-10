Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Bose QuietComfort Earbuds II

Verdens beste støydemping? Vi har testet Boses nye propper

Boses andregenerasjons QuietComfort-propper forbedrer stort sett alle punkter fra forgjengeren. Den mest merkbare er at de er blitt betydelig mindre.

Boses første QuietComfort-propper hadde både god lyd og god støydemping, men var såpass store og tunge at de var vanskelige å anbefale på generelt grunnlag.

Nå er Bose klare med generasjon to, som først og fremst er krympet, og for det andre skilter med det Bose kaller «verdens beste støyreduksjon».

Vi lot oss som kjent imponere av Apples andregenerasjons AirPods Pro nylig, og var derfor svært spente på om Boses påstand ville holde vann. Det kommer vi tilbake til etter hvert.

Apple- og Bose-proppene har en identisk prislapp på 2990 kroner, og konkurrerer derfor svært så direkte om støydempingskundene, mens Sonys flaggskip WF-1000XM4 ligger noen hundrelapper under på nåværende tidspunkt.

8.5 Meget bra Bose QuietComfort Earbuds II

+ Utmerket støydemping

+ Sitter godt i ørene, komfortable å ha på

+ Relativt god samtalekvalitet

+ Grei batteritid, relativt kjapp lading

+ Enkle å betjene

+ Velfungerende autopausefunksjon

+ IPX4 Ting å tenke på — Fortsatt blant de mest omfangsrike øreproppene på markedet

— Etuiet kjennes litt «billig» ut

— Ingen trådløs lading

— Ingen multipoint-støtte

— Ingen Aptx, kun AAC og SBC

QuietComfort Earbuds II består nå av tre deler - selve proppen, en «hake» og en gummitupp.

Enklere å skreddersy

Når vi sier at proppene er krympet, så er det i og for seg riktig - men QC Earbuds II er fortsatt blant de mer volumøse øreproppene på markedet. Samtidig er vekten godt balansert og det er lite som drar proppene ut av øret, så de sitter rimelig godt på plass.

Bose har også gått vekk fra modellen hvor gummituppene og ørevingene satt fast i hverandre, slik at du ikke kunne ha en stor vinge og en liten tupp, for eksempel. Det kan du nå, siden disse er blitt to separate deler, men vingene er blitt til mindre «haker» som skal gi friksjon og holde proppene på plass. Bose kaller dem «stabilitetsbånd».

Det fungerer godt, i alle fall i mine ører. Båndene gir nok ikke like god heft som de gamle vingene, men samtidig er vekten lavere, så totalen blir omtrent lik. I esken følger det for øvrig med tre størrelser av tupper og tre størrelser av haker, så du kan finne den kombinasjonen som passer best for deg.

Verdens beste støydemping?

Vi kan vel bare gå rett på godsakene, da. Bose hevdet som nevnt at QC Earbuds II skulle ha verdens beste støydemping da de ble lansert, og ikke nok med det - de skulle ha verdens beste støydemping uansett hodetelefoner. Én ting hadde de nok sannsynligvis ikke regnet med, og det var Apples AirPods Pro - selv om Bose sendte ut pressemeldingen om QC Earbuds II samtidig som Apple hadde sin lansering 7. september.

La oss bare si det først som sist: QC Earbuds II har meget habil støydemping. De demper store mengder av både den jevne og lavfrekvente støyen, men også en god del av mer ujevne og høyfrekvente lyder. Men best i verden? Den påstanden er vi nok ikke helt enige i.

Ved direkte sammenlikning opplever i alle fall mine ører at det blir hakket stillere med AirPods Pro enn med QC Earbuds II. Apple-proppene demper et lite knepp mer av brølingen fra flymotoren og også litt mer av typiske kontorlandskapslyder. Det er jevnt, men vi holder Apple litt foran.

Bose-etuiet i midten, med AirPods Pro til venstre og Google Pixel Buds Pro til høyre.

Vi har for øvrig også sammenliknet med Googles Pixel Buds Pro, som nylig ble lansert i Norge, og Sonys flaggskip WH-1000XM5. Førstnevnte er også gode, men det er tydelig at de er en generasjon gamle og ikke når helt opp til verken Apple eller Bose på støydemping. Mer overraskende er det kanskje at både Apple og Bose leverer bedre støydemping enn WH-1000XM5 gjør.

Det skyldes nok delvis at formen med gummitupp inn i øret gir bedre passiv demping, men ikke minst også at selskapene har klart å utvikle algoritmene for støydemping og tilpasse dem et slikt mindre format. Uansett mektig imponerende, og kanskje aller mest fra Apple siden AirPods Pro jo er betydelig mindre i volum enn Bose-proppene.

Sett opp dine egne moduser

For Bosenes del må det nevnes at muligheten til å justere styrken på støydempingen manuelt er borte. I stedet kan du lage ulike «moduser» hvor du kan velge mellom ti nivåer av støydemping. Det vil si - du kan bare lage to nye moduser, siden to er forbeholdt full støydemping (Stille) og omgivelsesmodusen (Oppmerksom).

Du bytter mellom modusene ved å holde fingeren på touchpanelet på en av proppene. Jeg synes imidlertid det blir litt voldsomt å ha fire moduser å bytte mellom - og ser sjelden nytten i å ha «halv» støydemping, så jeg holdt meg til de to som er standard.

Bose-appen er ikke blant de mest innholdsrike, men de lar deg justere på de viktigste tingene - inkludert lyden.

Du kan for øvrig også å velge å endre kommandoen til i stedet å aktivere taleassistenten på telefonen din, så er det nevnt - og ellers fungerer touchpanelene omtrent som alle andre: Ett tapp for spill/pause, to tapp for å hoppe en låt frem og tre tapp for å gå en låt tilbake. Du kan også sveipe opp og ned for å justere volum, som også fungerer godt.

Boses omgivelsesmodus er også blant de beste. Den serverer deg et litt «redigert» lydbilde, og har i likhet med Apple en ambisjon om å dempe høye og brå lyder fra omgivelsene. Det synes vi de klarer godt: Apples omgivelsesmodus gir deg nok en litt mer direkte og ufiltrert versjon av omgivelsene, mens Bose legger på litt demping hele veien. Det er nok hakket mer behagelig, mens Apples versjon er mer «korrekt». Bosene er også noe mer følsomme for vind enn AirPods Pro er, men også her er begge i toppsjiktet.

Bose-proppene er fortsatt store, men ikke like vanvittig store som forgjengerne var.

Fornøyelig lyd

Lyden, da? Der vi skrev at AirPods Pro var «langt fra noen fest» lydmessig, er Bosene langt mer festlige å lytte til. En funksjon kalt CustomTune spiller av en liten fanfare i ørene hver gang du setter proppene inn, og proppene måler så den akustiske responsen i ørene og tilpasser både lyd og støydemping til det.

QC Earbuds II er fyldige, bassige og engasjerende, men samtidig både veloppløste og ganske luftige. Borte er også den litt påtrengende og i overkant skarpe diskanten fra forgjengeren, og resultatet blir ordentlig godt.

Dette er ganske langt unna den kjedelige og broddløse lyden Bose gjerne har tilbudt i sine støydempende hodetelefoner tidligere. Bose gir deg i tillegg en enkel equalizer i appen, slik at du kan gjøre justeringer fra standardlyden om du så vil.

Sammenliknet med AirPods Pro har disse langt mer pondus i bassgjengivelsen, og det gir et bedre helhetsbilde. Faktisk vil jeg si at Bose-proppene er helt der oppe med de best låtende trådløse proppene, som Sennheisers Momentum 3 Wireless og Shures Aonic Free. Sennheiserne låter nok litt mer raffinerte, mens Shurene har en mer veloppløst diskant, men Bose tar igjen med fylde og engasjement. Dette er gøy å lytte til enten du sitter foran PC-en, på et fly eller er ute og løper.

Det må nevnes at disse, i likhet med forgjengerne, ikke støtter Aptx-kodeken, kun AAC og SBC. Det er imidlertid en trend vi har sett i mange ørepropper de siste par årene - og det må sies at Android-plattformen for lengst har lagt inn støtte for AAC, så i praksis er det ikke sikkert du ville merket så veldig stor forskjell.

Proppene settes inn i etuiet på denne måten, og virker å sitte godt på plass. En liten diode innvendig forteller om batteristatus på proppene, mens dioden utvendig forteller om batteristatusen for etuiet.

Mindre støydemping på mikrofonen

Samtalekvaliteten er også relativt god i Bose-proppene, men de gjør veldig lite med innsignalet fra mikrofonene hva gjelder støydemping. «Jeg hører du er i en butikk, skal jeg ringe igjen senere?», var et spørsmål jeg fikk i en telefonsamtale, og vår egen samtaletest ga også et liknende resultat.

Bose-proppene gjengir stemmen min relativt godt, men de tar også med veldig mye av det som skjer rundt, så hvis det er støyete rundt deg risikerer du at det blir slitsomt for mottakeren. I stillere forhold hjemme er det null problem å gjøre seg forstått, men også her kommer romklangen tydelig med og stemmen fremstår litt komprimert i andre enden. Akkurat støydempingen på mikrofonene under samtaler er noe Bose selv trekker frem som forbedret fra forrige generasjon, så det er litt rart at de ikke er bedre her.

Batteritiden er oppgitt til seks timer på en lading (med støydempingen aktiv), med ytterligere tre ladinger i etuiet. Det virker å stemme godt med våre erfaringer. 20 minutters lading i etuiet skal gi deg inntil to timers avspilling, så det går relativt kjapt å fylle på om du er i beit - men trådløs lading får du ikke. Det fremstår som en liten mangel når proppene koster 3000 kroner.

En annen mangel er at proppene ikke støtter multipoint, altså tilkobling til to enheter samtidig. Det er noe vi har sett på stadig flere true wireless-propper i det siste, og en litt underlig utelatelse fra Boses side.

Den mattsvarte plasten er relativt utsatt for fett og fingermerker. Bakpå finner du en knapp som brukes til å aktivere paringsmodus.

Konklusjon

«...verdens beste støyreduksjon fra alle hodetelefoner - både trådløse og med ledning» var formuleringen i Boses pressemelding i september. Det hadde nok også vært sannheten, hadde det ikke vært for at Apple samme kveld lanserte sine AirPods Pro. Vi synes nemlig Apple-proppene er et lite hakk bedre enn Bosene både oppe og nede i registeret - selv om forskjellene er relativt små og ikke så lette å høre om du ikke sammenlikner direkte.

Når det er sagt, så tar Bose QuietComfort Earbuds II igjen med å levere pumpende bass og lydopplevelser som er blant de beste vi har hørt fra «true wireless»-propper. Bose-proppene er dessuten krympet en god del fra tidligere, og sitter godt og komfortabelt i ørene - og de har en fin omgivelsesmodus som serverer en litt redigert og dempet versjon av omgivelsene.

Etuiet er kanskje litt vel «plasticky» til at proppene koster 3000 kroner, og mangelen på trådløs lading og multipoint er også verdt å nevne i den sammenheng. Likevel: Om du synes Apples AirPods Pro har litt kjedelig og i overkant nøytral lyd, så er Bosene det klare og tydelige alternativet.

De spiller utmerket, har blant markedets beste støydemping, kurant batteritid og ålreit samtalekvalitet. Men absolutt best støydemping har de ikke.

Gode alternativer til Bose QuietComfort Earbuds II

