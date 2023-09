Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test AMD RX 7700 XT og RX 7800 XT

AMD legger press på Nvidia med RX 7700XT og RX 7800XT

Et av disse AMD-kortene er et godt kjøp.

Asus RX 7800 XT TUF Gaming OC øverst. Under: Gigabytes RX 7700 XT Gaming OC. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Det har gått vår og sommer siden Nvidia lanserte sine «mellomklasse-grafikkort». Forrige uke var endelig AMD klare med sine to svar:

RX 7700 XT – fra 6000 kroner, myntet på Full HD- og 1440p-oppløsning.

– fra 6000 kroner, myntet på Full HD- og 1440p-oppløsning. RX 7800 XT – fra 6700 kroner, som skal takle både 1440p og 4K.

Mange håpet at de ville få både høyere ytelse og slippe billigere unna om de ventet på AMD, som pleier å være et alternativ for de som er mer budsjettorienterte og ikke må være først ute med de nyeste teknologiene.

Slik er det også denne gang. I alle fall delvis.

For her er to kort som både leverer høyere rasterbasert ytelse og virker mer fremtidsrettede enn rivalene fra Nvidia, samtidig som de henger etter på viktige områder og viser slapp utvikling fra forrige generasjon.

Raskere enn Nvidias kort

RX 7700 XT er myntet på deg som spiller ved Full HD- eller 1440p-oppløsning, og med over 100 FPS i snitt for sistnevnte takler det begge deler godt. I enkelte titler kan det hamle opp med 4K-oppløsning, men der må du jekke ned grafikkinnstillingene for å unngå lugging i tyngre spill.

RX 7700 XT er omtrent 20 prosent raskere enn RTX 4060 Ti.

Det minner om overkjøring, men så skal vi huske at kortet også er en del dyrere. I alle fall sammenlignet med 8 GB-versjonen, mens det faktisk er litt rimeligere enn 16 GB-utgaven!

RX 7800 XT er på sin side rettet mot deg med 1440p- eller 4K-skjerm, og gir deg jevn flyt i begge tilfeller, selv om du med 4K-skjerm ikke kan regne med å alltid spille med «Ultra»-innstillinger. Takket være 16 GB minne kan du imidlertid regne med at spillene i alle fall kjører fint med litt lavere detaljnivå. Både i dag og en stund fremover.

RX 7800 XT leverer 10 prosent høyere ytelse enn RTX 4070 ved 1440p-oppløsning, og 13 prosent høyere ytelse ved 4K. Ved første øyekast ikke så imponerende, men her er AMDs kort også desidert rimeligst av de to.

Vi kommer tilbake til hvilke av kortene som gi best ytelse for pengene, men først et hjertesukk:

Tidligere så vi gjerne minst 50 prosent økning mellom generasjoner.

RX 7700 XT er på sin side 25 prosent raskere enn RX 6700 XT, mens RX 7800 XT bare er rundt 10 prosent raskere enn RX 6800 XT.

Ikke at Nvidias kort ga så mye høyere ytelsesøkning denne generasjonen, men rasterbasert ytelse er et av punktene AMD må være mye bedre på gitt hvor bakpå de tradisjonelt har vært med oppskalering og strålesporing.

Men la oss kikke på sistnevnte egenskaper. Kanskje AMD overrasker der?

OBS: vi har valgt å ikke teste dyrere mellomklassekort ved 1080p-oppløsning, der prosessoren ofte kan være en begrensende faktor for såpass sterke kort.

Se de detaljerte spillmålingene våre i «spoilerboksen» under.

Endelig brukbare med oppskalering

Med strålesporing er RX 7700 XT inntil 57 prosent bedre i Cyberpunk enn forgjengeren. Ytelsesøkningen er dobbelt så stor som uten, men:

Storebror RX 7800 XT, med samme arkitektur, er bare 13 prosent raskere enn RX 6800 XT. Det er på nivå med den rasterbaserte ytelsesøkningen vi så, og forteller at strålesporingkjernene i seg selv ikke har blitt så mye mer effektive. Ytelseshoppet til RX 7700 XT virker dermed å skyldes at det «fikk hodet over vann», der forgjengeren var nede i knestående i Cyberpunk.

Et punkt AMD har forbedret seg kraftig på er FSR 2-oppskaleringen deres, som i praksis er fullgod med Nvidias DLSS på bildekvalitet. Ytelsen er også god nå, så sleng på oppskalering og du kan nyte strålesporing i inntil 1440p-oppløsning med begge kort.

Nvidia er fremdeles kongen når vi ser på ytelsen med både strålesporing og oppskalering kombinert, som er den eneste måten å oppleve både høy bildeflyt og realisme i spill på.

Det er verdt å poengtere at vi med RTX 4060 Ti opplevde mye hakking i Cyberpunk med oppskalering og strålesporing. Trolig på grunn av lite videominne og knapp minnebuss. RX 7700 XT fløt jevnt og fremstår som et tryggere valg i disse tilfellene.

Ved bruk av oppskalering alene er RX 7700 XT nesten 40 prosent raskere enn forgjengeren, mens storebroren øker med 10 prosent.

Litt fikling med grafikkinnstillingene, og du kan spille tunge titler som Cyberpunk i inntil 4K-oppløsning, selv om vi bare egentlig anbefaler det for RX 7800 XT.

Det kortet gjør for øvrig en overraskende god figur mot det dyrere RTX 4070. Med oppskalering lander det bare 6 prosent bak, til tross for at Nvidias kort har Frame Generation Krysse av Bytt Frame GenerationFrame Generation er en del av DLSS 3.0 der bilderuter genereres av kunstig intelligens basert på hvordan du beveger deg i spillet. Disse "ekstra" bildene settes inn i den vanlige bildeflyten på en svært overbevisende måte. å støtte seg på. Det sier noe om rasterytelsen til AMD.

Det blir interessant når AMD snart er klare med sitt svar på AI-genererte bilder med FSR 3 og dens «Fluent Motion Frames»-teknikk som skal støtte «alle» spill.

Støy and stuff

Mens RX 7700 XT trekker inntil 295 watt alene, klarer det svakere RTX 4060 Ti seg med nesten halvparten, eller 160 watt.

Samme tendens ser vi hos RX 7800 XT, som forsyner seg med inntil 365 watt, der det litt svakere RTX 4070 bare trekker 200 watt.

I snitt trekker systemet vår nesten 100 watt mer med AMDs kort, som du må tenke på om du har liten strømforsyning. Energieffektiviteten er likevel helt grei.

Men, strømtrekket fører til mer varme, som forsøkes kontret med større kjølere.

Vår testutgave av RX 7800 XT fra Asus, TUF Gaming OC, gjør en strålende jobb med å holde temperatur og støy nede. Bortsett fra elektronisk støy, som det tidvis sliter med, hører vi det knapt.

Verre er det for testutgaven vår av RX 7700 XT, Gigabytes Gaming OC. Der kjøres viftene raskt, og skifter gir oftere enn en vill taxisjåfør. Det blir slitsomt å høre på. Gigabyte leverer kortet ferdig satt opp i «overklokkmodus». En fysisk bryter lar oss skifte til «stillemodus», og denne senker det maksimale lydnivået med fire desibel samtidig som viftene ikke kjøres så hyppig opp og ned. Kortet er fremdeles ikke stille, men mer tolererbart. Og ytelsen er omtrent den samme. «Hotspot»-temperaturen på grafikkbrikken lander likevel på inntil 90 grader, som ikke er farlig, men viser at kjøleren ikke har mer å gå på.

RX 7800 XT gir mest for pengene

I tabellen over tar vi utgangspunkt i prisen til de rimeligste kortene i RX 7700 XT- og RX 7800 XT-serien, samt modellene vi har testet fra Gigabyte og Asus. For øvrige kort har vi hentet de beste prisene, uavhengig av modell.

Slik ser vi at AMDs RX 7700 XT leverer litt bedre ytelse for pengene enn Nvidias rimeligere RTX 4060 Ti. Gigabytes Gaming OC-modell ligger riktig nok noen hundrelapper over seriens aller laveste pris, som tetter gapet.

Overraskende nok leverer RX 7800 XT høyere ytelse for pengene enn lillebroren, noe som er litt sprøtt med tanke på at det er kraftigere. Logikken bak grafikkortprising har virkelig flydd ut vinduet de siste årene.

Det er uansett positivt for deg som har budsjett til et RX 7800 XT, som i tillegg til å være kraftigere enn RTX 4070 gir langt mer ytelse for pengene fordi det også er billigere. Dessverre priser Asus sitt TUF Gaming OC-kort relativt høyt sammenlignet med de billigste i serien, men det gir uansett bedre verdi enn rivalen og vi kan ikke si det er overpriset.

Det er viktig å poengtere at vi baserer oss på snittytelsen i rasterbaserte spill for utregningen. Spiller du med strålesporing og oppskalering vil bildet gå mer i Nvidias favør.

Konklusjon: Gigabyte RX 7700 XT Gaming OC

Gigabyte RX 7700 XT Gaming OC. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Mot Nvidias RTX 4060 Ti 8GB gir AMDs RX 7700 XT 20 prosent høyere ytelse, og noen få prosent høyere ytelse for pengene. Like viktig er det at ekstra videominne sørger for at du ikke risikerer unødvendig hakking og grafikkfeil i nyere, tunge spill – som vi opplevde med rivalen.

RX 7700 XT leverer en god opplevelse ved 1440p-oppløsning der det holder over 100 FPS i snitt, og det kan takle 4K-oppløsning i litt lettere titler.

Selv om kortet fremdeles sliter med å konkurrere med Nvidias rival med strålesporing og oppskalering aktivert, er selve oppskaleringskvaliteten god. Og ytelsen kan bli bedre fremover, når kortet får støtte for FSR 3 med FMF. Slik har dette kortet uforløst potensial som det ikke får betalt for enda, der rivalen har vist alle sine triks.

Det krever en kraftigere strømforsyning enn RTX 4060 Ti, uten at det er noen «dealbreaker». Energieffektiviteten er nesten like god.

Gitt rivalens problemer med lite videominne ville vi kostet på oss de ekstra hundelappene og valgt AMDs kandidat denne gangen. Vi ville også valgt det fremfor RTX 4060 Ti med 16 GB minne, for det er uansett fortsatt begrenset av en liten minnebuss.

Etter at vi byttet over til «stille»-modusen på Gigabytes Gaming OC-modell roet det seg flere hakk, men støyet fortsatt mer enn vi likte. Vi vet det er stillere kort på markedet, med tilsvarende ytelse og pris.

Vi råder deg til å lete etter et av disse, for totalt sett trekker kjølingen ned karakteren på kortet.

Med en bedre kjøler kunne vi fint plusset på et tall på karakteren.

Konklusjon: Asus RX 7800 XT TUF Gaming OC

Asus RX 7800 XT TUF Gaming OC. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

RX 7800 XT er ikke bare over 10 prosent raskere enn Nvidias RTX 4070, men også 16 prosent rimeligere. Slik gir det betydelig mer for pengene. I alle fall om vi snakker om rasterbasert spillytelse, uten strålesporing eller oppskalering, der AMD fremdeles ligger bak.

I tillegg kar kortet mer videominne enn rivalen, som gjør det mer fremtidssikkert og reduserer sjansen hakking og problemer i tunge spill.

En joker er AMDs kommende FSR 3-oppskalering med FMF, som kan gjøre kortet enda bedre.

Det trekker mer strøm enn rivalen, men Asus’ Gaming OC er utmerket kjølt og støyer lite. Byggekvaliteten og designet er også bra.

Det kjedeligste er likevel at Asus har priset TUF Gaming OC-modellen mye høyere en de billigste kortene i serien, som starter på 6700 kroner.

Det sagt måtte kortet kostet enda 1000 kroner mer for å levere den samme dårlige ytelsen for pengene som det aller billigste RTX 4070-kortet. Så, det er egentlig ikke Asus som er problemet, men konkurransesituasjonen i markedet.

Vi kan håpe RX 7800 XT-serien på sikt kan få ned prisene litt, men det neste trekket tilhører uansett Nvidia.

Enn så lenge er Asus’ TUF Gaming OC en «tried and tested» RX 7800 XT-modell som vi kan gå gode for, selv om det altså finnes rimeligere modeller der ute. Da med samme ytelse, men ukjente kjøle- og støyegenskaper.

Spesifikasjonssammenligning

Modell AMD RX 7700 XT AMD RX 7800 XT Nvidia RTX 4060 Ti Nvidia RTX 4070 Arkitektur RDNA 3 RDNA 3 Ada Lovelace Ada Lovelace Grafikkprosessor Navi 32 XL Navi 32 XT AD106-350 AD104-250 Brikkestørrelse 346 mm² (5/6 nm) 346 mm² (5/6 nm) 190 mm² (4 nm) 295 mm² (4 nm) Transistorer 26,5 mrd. 28,1 mrd. 22,9 mrd. 35,8 mrd. Shadingenheter 3456 3840 4352 5888 Tekstur/rasterenheter 216/96 240/96 136/48 184/64 Strålesporingkjerner 54 (2. gen) 60 (2. gen) 34 (3. gen) 46 (3. gen) «AI»-kjerner 108 120 136 (4. gen) 184 (4. gen) GPU-boost 2544 MHz 2430 MHz 2535 MHz 2475 MHz Minne 12 GB G6 (18 Gb/s) 16 GB G6 (19,5 Gb/s) 8 GB G6 (18 Gb/s) 12 GB G6X (21 Gb/s) Minnebåndbredde 432 GB/s (192-bit) 624 GB/s (256-bit) 288 GB/s (128-bit) 504 GB/s (192-bit) Typisk forbruk 245 W (8+8-pin) 265 W (8+8-pin) 160 W (12-pin) 200 W (12-pin) Tilkoblinger HDMI 2.1a, DP 2.1, USB-C HDMI 2.1a, DP 2.1, USB-C HDMI 2.1, DP 1.4a HDMI 2.1, DP 1.4a Lansert September 2023 September 2023 Mai 2023 April 2023 Pris (fra) 6000,- (6300,- testmodell) 6700,- (7600,- testmodell) 5100,- 8000,- - - - - Åpne fullskjerm Mer +

Testbenken vår Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 522.25/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Se alle målingene vi har gjort på testbenken her » Mer +

Publisert 16. september 2023, 14:00