Test AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X

AMD parkerer den nærmeste konkurransen

Rå kraft.

Vegar Jansen

Oppdatert 26.10.2022: Vi har lagt til resultater fra Ryzen 5 7600X og Ryzen 9 7900X.

Endelig. Snart ett år etter at Intel tok det nødvendige steget over til nye teknologier er det AMDs tur. I denne testen skal vi både hilse på de nye prosessorene i Ryzen 7000-serien og ikke minst AM5, som er navnet på den nye plattformen.

AM5 og Ryzen 7000 lager et skarpt skille i PC-komponenter fra AMD.

Med den gamle AM4-plattformen kunne du som regel fint bruke en ny prosessor med et gammelt hovedkort eller omvendt, men med AM5 er det ingen bakoverkompatibilitet til CPU, RAM eller hovedkort fra tidligere generasjoner.

Ny toppmodell: Ryzen 9 7950X. På Ryzen 7000-serien har også varmesprederen fått en mer spenstig design.

Men AMD vil forhåpentligvis sørge for en viss kompatibilitet i årene som kommer. I det minste har de lovt å holde AM5-plattformen gående til «2025+».

I tillegg kan du heldigvis stadig bruke din gamle strømforsyning og lagringsenheter. I de fleste tilfeller kan du også bare flytte over prosessorkjøleren. Men skal du ta skrittet over til AM5-plattformen, trenger du altså minimum et nytt hovedkort, prosessor og DDR5-minne.

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 9 7950X

Ny prosessor, ny sokkel, nye teknologier

DDR5 er for øvrig en av de store forskjellene sammenlignet med AM4-plattformen. En av de andre nyhetene er PCIe 5.0 – en teoretisk dobling av plattformens interne båndbredde. Dette vil blant annet tillate enda raskere lagring.

Prosessorens underside har nå kontaktpunkter i stedet for pinner.

I tillegg har AMD byttet hele sokkelen – altså kontaktområdet mellom hovedkort og prosessor. Nå sitter «pinnene» på hovedkortet mens selve prosessoren har fått 1718 kontaktpunkter. Denne utformingen er kjent som LGA, og spesielt interesserte kan finne mer informasjon i vår guide til LGA og PGA.

Ellers sitter forskjellene stort sett i prosessorene. De er de første av denne typen CPU-er som er lagd på 5 nanometers produksjonsprosess og dessuten er kraftigere enn tidligere. Nytt med 7000-serien er at prosessorene også har en grafikkdel innabords, slik at du strengt tatt ikke trenger et eget grafikkort for å få et bilde på skjermen.

For å ta i bruk alt dette nye trenger du som sagt et nytt hovedkort med det rette brikkesettet. Der fortsetter AMD på sin vante tallrekke, og for deg som vil ha det heftigste er det X670 og X670E (E for «Extreme» visstnok) som gjelder, mens vi i løpet av oktober måned også skal få litt rimeligere hovedkort med brikkesettene B650E og B650.

Kjerner/tråder Frekvens/turbo Cache TDP Pris AMD Ryzen 9 7950X 16/32 4,5/5,7 GHz 80 MB 170 W Ca. 9300 kr AMD Ryzen 9 7900X 12/24 4,7/5,6 GHz 76 MB 170 W Ca. 7300 kr AMD Ryzen 7 7700X 8/16 4,5/5,4 GHz 40 MB 105 W Ca. 5300 kr AMD Ryzen 5 7600X 6/12 4,7/5,3 GHz 38 MB 105 W Ca. 4000 kr Intel Core i9-12900K 16/24 3,2/5,2 GHz 44 MB 241 W Ca. 6800 kr

I første omgang kommer AMD på banen med fire nye prosessorer. Ryzen 9 7950X er den nye 16-kjernede toppmodellen, som nå ved lanseringen naturligvis må hevde seg mot Intels Core i9-12900K.

For de uten de helt store kalkuleringsbehovene vil på den annen side Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X kunne være mer fornuftige valg. Med «bare» henholdsvis åtte og seks kjerner får vi både lavere priser og senket strømforbruk.

Under toppmodellen igjen har AMD klemt inn 12-kjernede Ryzen 9 7900X. Her er det et par tusenlapper å spare, men vi snakker likevel stadig om en kraftpakke.

Vårt testoppsett

Asus ROG Crosshair X670E Hero har mye metall og blanke flater som ellers gjerne lyser litt.

Prosessorene har fått kjøre seg på et Asus ROG Crosshair X670E Hero – et hovedkort som har det meste vi kan tenke oss og vel så det. Dette er paret med 2 x 16 GB DDR5-minne av typen G.Skill Trident Z5 Neo, som for øvrig er merket med AMDs nye «Expo»-stempel. Dette skal gi en viss garanti for minneoverklokking, men vi har i hovedsak benyttet oss av den offisielle plattformhastigheten på 5200 MT/s.

Ellers har vi stadig brukt vårt gamle Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, som stadig holder koken selv om vi i disse dager snuser på mulighetene for å oppdatere vårt testoppsett med både nyere spill og maskinvare.

Av operativsystem har vi brukt Windows 11, som også trolig vil være det de fleste går for med et splitter nytt oppsett av denne typen.

Det skal nevnes at visse eldre resultater kommer fra Windows 10, men forskjellen skal uansett være minimal. Slikt som driveroppdateringer kan bety vel så store avvik.

Resultater: AMD parkerer konkurransen

Resultatlistene er dessverre noe «AMD-tunge», ettersom det de siste årene har vært langt enklere å få tak på AMDs prosessorer til testing. Men den viktigste (nåværende) konkurrenten til de to nye testkandidatene er i hvert fall med: Intel Core i9-12900K.

For ikke å glemme at AMD også til dels konkurrerer mot seg selv her. Forrige generasjon Ryzen-prosessorer var jo heller ingen sinker, og på forsommeren fikk vi dessuten den helt spesielle Ryzen 7 5800X3D med «3D V-cache».

Tips: Bruk fanene i grafen over (og i grafene under) til å bla mellom resultatene.

Vi starter ballet med «syntetiske» resultater fra benchmarkprogrammene Cinebench R20 og GeekBench 5. Med «enkel» menes her enkeltkjernet drift, mens «alle» betyr at prosessor får brukt alle kreftene.

Her ser vi at hele Ryzen 7000-serien stikker seg godt foran forrige generasjon fra AMD når det gjelder enkeltkjernet drift, og dette gjør seg spesielt stort utslag når sistnevnte kan ta dette ut på samtlige seksten kjerner – da blir selv AMD-flaggskipet fra forrige generasjon, altså Ryzen 9 5950X, nærmest parkert. Intels toppmodell fra i fjor har heller ikke krefter nok til å følge med Ryzen 9 7900X.

Ellers viser både Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X seg å være meget kapable prosessorer.

I programmene Blender, Handbrake og V-Ray er det ikke en poengsum vi går etter. I stedet ser vi hvor lang tid datamaskinen bruker på å gjøre jobben.

Utslagene er ikke like grove som i de mer kunstige testene, men spesielt i V-Ray får vi se hvilken tallknusere 7950X og 7900X faktisk er. Men det krever at programmet du bruker er i stand til å utnytte alle kjernene like effektivt. Dette klarer ikke vår aldrende Handbrake-utgave, som viser at Intel fremdeles er med på notene.

Civilization IV har en «kunstig spillintelligens» som liker å bruke datakrefter, og her bruker mye datakraft, og igjen ser vi at Ryzen 7000-serien stikker seg litt fram.

Men det er heller ingen voldsom forskjell vi snakker om ned til de nærmeste konkurrentene.

3DMark gir oss ofte et greit førsteinntrykk av spillkreftene. Her merker vi oss spesielt den «lette» Fire Strike-testen som er mest tilbøyelig til å la prosessoren gjøre det meste av jobben.

I tillegg har 3DMark en tendens til å la antall kjerner telle mer enn det de fleste vanlige spill gjør. Derfor finner vi flere prosessorer med mange kjerner høyt på listene.

Uansett gjør nykommerne en god figur. Unntaket er Port Royal, men den testen måler egentlig så å si kun grafikkløsningen, og forskjellene er derfor minimale.

Vi har hatt for vane å teste spill på høyt detaljnivå. Dette krever gjerne en del av grafikkortet og begrenser hvor mye selve prosessoren har å si for ytelsen. Her er det derfor ikke så stor forskjell å snakke om, men det er jo greit å se at 7000-serien holder seg godt framme i dette harde feltet.

Oppdatert 26.10.2022: Vi hadde opprinnelig brukt feil (for høye) tall for i Ryzen 7 5800X3D i «Shadow of the Tomb Raider»-grafen. Dette påvirker imidlertid ikke testen ellers, og tallene er nå korrekte.

Med litt eldre spill, eller dersom vi skrur ned detaljnivået noen hakk, blir det enklere å skille prosessorene fra hverandre. Her ser vi at Ryzen 7 5800X3D, som AMD selv kalte «verdens raskeste spillprosessor» ved lanseringen, med litt velvilje stadig kan kalles dette.

Gitt at man da faktisk spiller i en oppløsning og med grafikkinnstillinger som gjør at det er en praktisk forskjell.

Rett etter 5800X3D, men foran de andre i Ryzen 5000-serien og mer på linje med Intel Core i9-12900K, har vi de nye prosessorene fra 7000-serien, som altså viser seg vel så kapable til gaming som til annet bruk. Det er også interessant at 7000-serien gir et lite løft WQHD-oppløsning kontra tidligere generasjoner.

Som nevnt har prosessorene i Ryzen 7000-serien fått en egen grafikkprosessor. Nei, den er ikke like sterk som den vi finner i AMDs «G-prosessorer», men den holder til skrivebordsbruk og til nød lett spilling.

Men vi snakker ikke om noe sprekere enn en RDNA2-løsning med kun to «compute units», så de fleste vil foretrekke å kombinere prosessoren med et eget grafikkort.

Likevel er dette fremdeles en løsning som kan holde greit for hjemmekontoret eller i et mediesenter, da vi har støtte for maskinvareakselerert koding og dekoding av både HEVC og eldre standarder.

Interessant nok byr grafikkløsningen på den samme ytelsen for for hele Ryzen 7000-serien, noe som betyr at den ikke fritt kan eller klarer å utnytte alle de vanlige prosessorkjernene. Her bruker vi en avrundet verdi i grafene.

Kan trekke mye strøm

Vi må nevne strømforbruket, som har gått opp sammenlignet med forrige generasjon AMD-prosessorer. Eller for å si det på en annen måte: AM5-plattformen er i stand til å trekke mer strøm ved behov.

Under tung belastning med toppmodellen Ryzen 9 7950X målte vi vårt testoppsett til å trekke hele 340 watt rett fra kontakten. Det er faktisk litt mer enn konkurrent Intel Core i9-12900K, der vi noterte 325 watt.

For resten av familien målte vi 285 watt med 7900X, 220 watt med 7700X og 190 watt med 7600X. Til sammenligning dro det forrige flaggskipet Ryzen 9 5950X «bare» 210 watt ved maks belastning.

Vi får altså mye mer krefter med den nye generasjonen, men så dytter vi også inn en god del kraft inn i systemet for å hente ut alt.

Samtidig mener AMD selv at de nye prosessorenes «Zen 4»-arkitektur leverer mer ytelse per watt enn forrige generasjon, og i tillegg åpnes det nå for noe som kalles «AMD Eco Mode» – altså økonomimodus.

Dette skal gjøre det mulig å senke det praktiske strømforbruket til prosessoren til å tilsvare en lavere TDP, eksempelvis 105 eller 65 watt. Etter planen vil dette enkelt kunne gjøres med et lite valg i hovedkortets BIOS, men enn så lenge er ikke dette helt klart. Per i dag kreves det manuelle innstillinger.

Et kjapt forsøk med innstillinger for «65 watt TDP» for Ryzen 9 7950X, lot oss halvere systemets strømforbruk ved last – altså gikk vi fra 340 til 170 watt. Samtidig brukte vi fem sekunder mer på V-Ray-testen, som da gikk fra 22 til 27 sekunder. Det er en økning på 23 prosent.

Men 27 sekunder er likevel en raskere tid enn vi får med Intel Core i9-12900K (og dennes 325 watt), så her har AMD åpenbart et godt poeng.

Å «underklokke» på denne måten kan være veldig kjekt for deg som ganske enkelt har et ønske om å bruke mindre strøm, eller av en eller annen grunn vil at datamaskinen skal bli mindre varm – for eksempel hvis du er lei støyende vifter.

AMD Expo skal gjøre det enkelt å overklokke RAM. Det stemmer også.

Et annet sted der AMD har tatt grep, er ved overklokking av RAM med «Expo-teknologi». Kort fortalt er dette en teknologi som gjør at man med «ett klikk» i BIOS kan overklokke minnet med prekonfigurerte profiler. En slik overklokk kan øke ytelsen – typisk med noen få prosent – i visse spill eller applikasjoner.

Se i så fall etter DDR5-minnemoduler merket «Expo».

Konklusjon: Svært imponerende

Det nytter ikke å komme med noe halvveis når man først skal rulle ut en helt ny prosessorplattform, og med Ryzen 7000-serien virker det også som AMD har tatt den jobben alvorlig nok.

De nye AMD-prosessorene er gode nok til å takle konkurransen fra Intels «Alder Lake»-prosessorer, og da tenker vi spesielt på toppmodellene 7950X og 7900X.

I de groveste tallknusereksemplene kan vi nærmest se konkurrenten Core i9-12900K forsvinne i støvskyen bak. Men ytelsen kommer ikke gratis, så vi snakker også her om en adskillig dyrere prosessor.

Ryzen 7000-prosessorene dominerer heller ikke i alle disipliner. I de spillene vi har fått testet med, er Intel i høyeste grad fremdeles med på notene. Interessant nok holder også Ryzen 7 5800X3D formen godt når vi kikker på rene FPS. Men i det store og hele er det liten tvil om at Ryzen 7000-serien er et solid skritt opp fra forrige generasjon.

Tar vi den nye Ryzen 5 7600X som eksempel, er denne både rimeligere og raskere enn nevnte 5800X3D på de aller fleste områder.

Og nyhetene ligger ikke bare i ytelsen. Den nye AM5-plattformen byr også på nyere teknologier, og at alle prosessorene også har en grafikkdel innabords ser vi på som et stort pluss.

Ulempen med dette generasjonsskiftet er at de nye prosessorene vil kreve at du spanderer på deg både et nytt hovedkort og DDR5-minne.

Foruten dette har vi elefanten i rommet, som er at Intels nåværende toppmodell nesten er ett år gammel, og at neste generasjon fra Intel kjent som «Raptor Lake» lurer rett rundt svingen.

Derfor er det ikke sikkert AMD får lov til å være kongen på haugen så veldig lenge med sin nye Ryzen 9 7950X.

Likevel har også AMD muligens fremdeles et ess i ermet. «3D V-cache»-teknologien som gjør Ryzen 7 5800X3D til slik en god spillprosessor, vil nok etter hvert også finne veien til den nye generasjonen prosessorer.

Det er bare å glede seg over nok et spennende år for prosessorinteresserte.

NB! Salgsstart for Ryzen 7000-serien er klokka 15.00 den 27. september. Innen dette ser det heller ikke ut til at vi får de nøyaktige, norske prisene.

Alt ettersom hva den faktiske prisen blir, vil det være smart å vurdere oppgradering av en eksisterende PC som et alternativ.

9 Imponerende AMD Ryzen 9 7950X Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Flerkjerneytelse som nærmest parkerer den umiddelbare konkurransen. Fordeler + Kan overklokkes / underklokkes

+ Har grafikkdel

+ Klasseledende prosesseringsytelse

+ Svært god spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Litt strømsulten ved full last

— Kjøler må kjøpes separat

— Prisen

8.5 Meget bra AMD Ryzen 7 7700X Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Den råeste åttekjerneren vi har testet. Fordeler + Kan overklokkes / underklokkes

+ Har grafikkdel

+ Meget god prosesseringsytelse

+ Svært god spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Kjøler må kjøpes separat

8.5 Meget bra AMD Ryzen 9 7900X Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat For deg som ikke trenger mer enn 12 kjerner. Fordeler + Kan overklokkes / underklokkes

+ Har grafikkdel

+ Meget god prosesseringsytelse

+ Svært god spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Litt strømsulten ved full last

— Kjøler må kjøpes separat

— Prisen

8.5 Meget bra AMD Ryzen 5 7600X Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Et stort steg opp fra forrige generasjon. Fordeler + Kan overklokkes / underklokkes

+ Har grafikkdel

+ Meget god prosesseringsytelse

+ Svært god spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Krever nytt hovedkort og RAM

— Kjøler må kjøpes separat

