Gaming Test DarkWalker ShotPad FPS

Årets sprøeste kontroller for PC og konsoll

ShotPad FPS lover superpresisjon i skytespill.

DarkWalker ShotPad FPS. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 1. mai 2023, 06:00 Lagre Lagre artikkel

Hender det du savner komforten ved å sitte godt bakoverlent med en håndkontroll når du gamer, men ikke føler du kan ofre effektiviteten den klassiske tastatur og mus-komboen gir deg?

Tradisjonelle håndkontrollere er jo digg å bruke, men særlig egnet for presisjonssikting er de ikke.

Så, «behold»: DarkWalker ShotPad FPS. En «frankenstein-kontroller» få har sett maken til.

Kontrolleren fungerer med PC, Playstation og Xbox, og er spesielt utviklet for å gi deg superpresisjon i FPS-spill. Særlig sammenlignet med andre vanlige håndkontrollere, men den skal også være et alternativ til mus og tastatur i skytespill.

ShotPad FPS kommer med en stor berøringsflate som skal ta seg av sikte- og kamerajustering – og har i tillegg både kontrollstikke og en haug konfigurerbare knapper.

Tanken er at det er mye lettere å spore fiender i rask bevegelse direkte med fingeren din, enn ved å dytte en analogstikke rundt.

Det høres jo både troverdig og nokså forlokkende ut. Men fungerer ShotPad FPS i praksis?

4.5 Svakt fjerne Sammenlign DarkWalker FPS ShotPad annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4.5 Svakt sitat Kult konsept som ikke fungerer i praksis. Fordeler + Gir bedre presisjon på avstand

+ Kult konsept Ting å tenke på — Takler ikke nærkamp

— Flere knapper er krøkkete å nå

— Tommelen vår trenger sykemelding

— Middelmådig byggekvalitet

— Støtter bare et utvalg konsolltitler

Holder siktet som limt på fienden

Én ting skal ShotPad FPS ha, ved siden av å være en skikkelig original figur:

Det er veldig lett å spore fiender med berøringsflaten, og det går raskt å venne seg til å bruke berøringsflaten fremfor en høyre styrespak.

Med en analogstikke ender du altfor ofte med å flytte siktet litt for langt foran fienden når du blir ivrig, og dersom motstanderen brått skifter retning – som de jo ofte gjør – ender du fort opp med å gjenta feilen i andre retningen. Og slik holder du det gående til en av dere er døde.

En håndkontroller fungerer best å sikte med når det du skal treffe beveger seg med forutsigbart mønster og fart.

Takket være berøringsflaten til ShotPad FPS kan du derimot reagere lynraskt på alle justeringer fienden gjør, og holde siktet som limt på ham. Vi merket ingen forsinkelser, og med litt trening følger tommelen din den nå dødsdømte nesten like effektivt som øynene dine.

Det er ganske kult, og kan definitivt gi deg en «edge» i visse situasjoner. Vi forstår altså idéen bak denne saken.

Ettersom spaken registreres som et tastatur og mus fremfor en håndkontroller, både for PC og konsoll, kan for øvrig alle knapper konfigureres akkurat slik du vil. Du «mapper» knappene fra spillet, da kontrolleren ikke trenger noen ekstra programvare. Den er altså lett å sette opp, og totalt gis du over 30 funksjonsknapper å utføre kommandoer med, noe som er heftig og litt overveldende.

Det er bare ett stort problem. Hva skjer når motstanderen kommer mer opp i ansiktet på deg, eller du overraskes bakfra?

Berøringsflaten er stor, men tommelen din klarer uansett ikke utnytte mer enn halvparten av flaten. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dødsdømt i nærkamp

Når fiendene kommer for nærme, eller inn fra en veldig spiss vinkel, skal det godt gjøres å overleve. Du har i så fall to valg: la tommelen din jobbe slik den aldri har gjort før, eller sette opp følsomheten på berøringsflaten.

Velger du det første blir du raskt skikkelig sliten i tommelen. Alternativ to gjør det vanskelig å sikte presist.

Det å snu seg mer enn 20–30 grader av gangen, og i alle fall 180 grader, krever nemlig at du sveiper for harde livet, og da blir bevegelsene også såpass ujevne at du risikerer å miste fiendene av syne.

Vi prøvde ShotPad FPS i Destiny 2 og Halo Infinite. Kanskje er mindre intense skytespill, eller spill der du ser i tredjeperson bedre egnet for den, men hvorfor bruke denne i mindre konkurransebaserte «shooters» der vanlige håndkontrollere allerede fungerer fint og presisjon kanskje ikke er så fordømt viktig uansett?

ShotPad FPS skryter av å ha en stor sporingsflate. Problemet er at det ikke hjelper. Tommelen din er jo bare så stor som den er, og i praksis har du jevn styring bare noen grader ut fra siktet ditt til enhver tid. Til alt annet får tommelen virkelig kjørt seg og du mister dyrebare millisekunder på å sitte og bla med tommelen som om du brukte en iPad for å navigere en lang meny der retten din er på siste side.

Knappene bak og på toppen av kontrolleren er ergonomiske og lettere å nå enn mange av knappene på front. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Støtter ikke alle konsollspill

Kontrolleren støtter som nevnt de nye konsollene, men kan bare brukes i spill som også støtter mus og tastatur.

Her oppgir produsenten en god liste, som Fortnite, Modern Warfare, Warzone, Vanguard, Black Ops, Minecraft, Cyberpunk 2077, Halo Infinite, Gears 5, Cities Skylines, Flight Simulator, Assassins Creed Valhalla, Metro Exodus og The Sims 4 med flere. Men det er altså ikke en kontroller du kan forvente å bruke i alle spill på konsoll.

Middelmådig komfort og byggekvalitet

Designet av kontrolleren er vel som det må være, men enkelte av knappene, som Z, X og «Fn»-rekken, samt de nederste «V» og «F»-knappene, krever at du bøyer fingrene dine veldig for å nå dem med mindre du har veldig små hender. Vi ble raskt slitne i fingrene ved spilling, og tror ikke det blir bedre med tiden. Snarere tvert imot.

Konstruksjonen i plast er helt grei og gir i det minste en lett kontroller. Vi liker det ruglete grepet på venstre side.

Den analoge styrespaken er i praksis WASD-tastene, og ikke like fintfølende som tradisjonelle analoge styrespaker, men føles likevel god å bruke. Triggerknappene og hovedknapper byr på tydelig tilbakemelding med svakt høyfrekvente klikk, mens øvrige knapper og selve kroppen føles ganske plastaktig og billig.

Konklusjon

Vi forstår ikke hvem ShotPad FPS er laget for.

Mus og tastatur-komboen gir helt overlegen ergonomi og presisjon på PC.

På konsoll må du virkelig trene på å bruke ShotPad-en før du eventuelt blir bedre enn med en vanlig kontroller. Men, selv om den i enkelte situasjoner gir deg bedre sporing, gir den deg også enorme utfordringer i andre ofte mer kritiske situasjoner. Som når du havner i nærkamp eller overraskes av noen bakfra.

Kontrolleren koster 50 dollar i USA, og vil trolig lande på 6–700 kroner her hjemme når den lanseres i løpet av våren eller sommeren. Det er ikke direkte rimelig, men på nivå med velprøvde tradisjonelle håndkontrollere fra Microsoft, Razer, 8BitDo og Sony.

Kontrollere som også har sine klare fordeler og ulemper, men som i alle fall er mer allsidige, bedre bygget og som du vet hva du kan forvente av.

ShotPad FPS fra DarkWalker forblir et morsomt og forlokkende konsept som ikke fungerer godt i praksis og som ikke er verdt å bruke tid på. I alle fall for de aller, aller fleste av oss gamere.

1. mai 2023, 06:00

