Test Philips Hue Go bærbar bordlampe

En liten lampe med stort bruksområde

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

7. mai 2023, 13:00

Vi har tidligere testet en rekke forskjellige smartlys her på Tek, og et av våre absolutte favorittsystemer er Philips Hue.

For selv om lysene ikke er av de rimeligste, og heller ikke alltid de mest innovative, gir vi tommel opp for både kvaliteten og det solide økosystemet. Vi setter også pris på en omfattende app og meget god integrasjon mot alskens smartsystemer.

Totalt sett gjør det gjerne lysstyringen til en lek – og gjerne en lek med litt farger også.

I tillegg er det kjekt at alle de nyere Hue-lysene både har Bluetooth og Zigbee-teknologi innabords, slik at du ikke er nødt til å kjøpe en Hue-hub i tillegg for å styre et par pærer eller lamper. Samtidig blir det veldig enkelt å utvide systemet senere om det er ønskelig.

Vårt testprodukt denne gangen er Hue Go bærbar bordlampe. Det er ikke Signifys første Go-modell, men det er nok den stiligste. Den kommer for øvrig i både sort og hvit utførelse.

I motsetning til visse andre portable bordlamper – som i vårt tilfelle betyr at den kan kjøre på ren batteridrift – ser den jo faktisk ut som en bordlampe. Så litt avhengig av hvor designbevisst du er, kan den passe like fint på nattbordet som på skrivepulten.

+ Både for innendørs og utendørs bruk

+ Kan benyttes med eksisterende Hue-system

+ Støtter en rekke farger, kaldt og varmt hvitt lys, samt dynamiske modi Ting å tenke på — Ingen knapp(er) for dimming

— Ladeplate/strømdokking kun for innendørs bruk

— Ingen alternativ strømtilkobling utenom den proprietære platen

Men poenget med en bærbar lampe er selvfølgelig ikke at den må plasseres slik at den okkuperer noen bestemt plass. Integrert i enheten finner vi en oppladbar batteripakke som ifølge spesifikasjonene kan by på mellom 5 og 48 timer med lys på ren batteridrift.

Videre har lampen en IP-klassifisering på 54, noe som betyr at den skal tåle både en god del støv og regn. Det er med andre ord mulig å bruke den utendørs, og det er jo veldig greit å vite nå som det etter hvert blir mer aktuelt å sitte ute også etter at solen har gått ned.

I likhet med andre Philips Hue-lys og -lamper kan den styres via Hue-appen, da enten via Bluetooth eller Zigbee. Sistnevnte krever da en Hue-bridge eller annen kompatibel smarthub.

Kan styres med én knapp

Foruten dette har lampen også en knapp på toppen. Med denne knappen er det mulig å styre det meste bortsett fra lysstyrken. For akkurat den delen må du stadig bruke appen. Men lampen dimmer seg automatisk noe når den går fra nettdrift til batteridrift, og siden det uansett er en relativt beskjeden lampe, vil du i mange tilfeller klare deg greit med kun knappen.

Likevel hadde vi selvfølgelig gjerne sett en mulighet for dimming her også.

Hue Go bærbar bordlampe har LED-er for farget lys, samt hvitt lys fra 2000 til 6500 kelvin – det vil si både «varmt» og «kaldt» lys.

Én knapp til alt er litt knapt – vi savner dimmemuligheter utenom appen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ved å trykke på knappen kan vi veksle gjennom ni forskjellige forhåndsinnstilte lysmodi. Her får vi hvitt lys optimalisert for slikt som avslapning, lesing eller konsentrasjon, «cozy candle» som simulerer et flakkende stearinlys og et knippe forskjellige farger med et svært subtilt, men dynamisk fargespill.

Knappen kan også trykkes to ganger og holdes inne for å veksle relativt sømløst mellom forskjellige farger dersom du er ute etter noe helt spesielt.

I tillegg brukes knappen til å sette lampen i standby-modus. Dette ved å holde den inne i to sekunder. Ved å holde knappen inne i hele ti sekunder kan den i tillegg stenges helt ned, men da kan vi heller ikke fjernstyre den.

Kjent form, lukket konstruksjon

Av utseende minner som nevnt Hue Go bærbar bordlampe om en ganske vanlig bordlampe. I hvert fall rent umiddelbart. Men «lampeskjermen» er i realiteten et stykke metall som også er dekket i toppen. Metall finner vi også i stammen og øvre del av foten, noe som gir en fin tyngde og kvalitetsfølelse.

Alt lys må derfor komme fra undersiden av skjermen, og når vi tar en kikk der finner vi bare en hvit plastoverflate – det er ingen tilgang til pærer eller diodene som avgir lys.

Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Ifølge dokumentasjonen er det heller ingen måte for oss å fikse lysene selv, så dersom LED-ene ryker må vi levere hele sulamitten til gjenvinning. Batteriene er heller ikke ment å byttes av brukeren.

En slik lukket konstruksjon er riktignok ikke uvanlig, spesielt når det gjelder enheter som skal tåle litt støv og fukt. Men det er på sin plass å påpeke at det ikke er den beste løsningen når vi tenker bærekraft.

Men når det er sagt, vil i det minste lysdiodene normalt sett holde en god stund. På esken står det 20.000 timer, noe som tilsvarer fem timers bruk hver eneste dag i elleve år. Trolig vil batterikapasiteten ramle dramatisk lenge før dette, men da kan den i det minste stadig kjøres på nettstrøm.

Fysisk sett er lampen 35 centimeter høy og veies inn til 960 gram på vår kjøkkenvekt. Den virker greit skrudd sammen, selv om det irriterer oss litt at i hvert fall vårt eksemplar kan «vogges» litt på underlaget i den ene retningen. Rent praktisk er ikke dette noe problem så lenge den bare skal stå i ro og lyse, men dette kunne vært bedre.

Så lenge lampen står på dokkingplaten fungerer den som et hvilket som helst «fast» smartlys. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

For å enkelt lade opp Hue-lampen kommer den med en liten «ladeplate» eller dokking, men denne er kun ment for innendørs bruk. Her bare plasserer vi lampen på toppen, og vips lader den via to metallkontakter. Fire timer skal holde for å fylle batteriene helt opp.

Ladeplaten gjør det også veldig enkelt å inkludere lampen i et miljø med flere smartlys, ettersom den da oppfører seg som en hvilken som helst strømtilkoblet smart lampe.

Samtidig må vi påpeke at strømforsyningen ikke leverer mer enn 12 watt, mens selve platen så vidt vi vet er en proprietær løsning. Selv om det er veldig praktisk å kunne ta lampen av og på platen uten å måtte plugge inn en ledning, kunne en løsning med USB-C også levert nok strøm her.

I hvert fall som en reserveløsning hadde vi helst sett at lampen også hadde latt seg koble til og lade direkte via USB-C, slik som Sonos har gjort det med sine portable modeller Move og Roam.

Personlig lys for en... eller koselys for to

Ettersom Hue Go bærbar bordlampe har en helt ugjennomskinnelig «skjerm» rettes lyset naturlig nok i hovedsak ned mot overflaten den står på.

Dette fører til at lampen fungerer utmerket som et tilleggslys hvis man sitter ved en pult eller bord og gjør papirarbeid, leser et blad eller sysler med noe som kanskje krever litt ekstra presisjon.

Men noe lysmonster er ikke denne lampen. Ifølge spesifikasjonene dytter den ut opptil 530 lumen ved 4000 kelvin, som er litt kaldt eller hvitt lys, og 370 lumen ved 2700 kelvin – det vil si lys med «glødelampefarge».

I gamle dager – som snart ingen lenger husker – ville vel det tilsvart noe slikt som en 40 watts lyspære. Altså er ikke dette en lampe du lyser opp hele rommet med. Enten bruker du den som et tilleggs- eller stemningslys for en litt dårlig opplyst flekk, eller som et ekstralys der du til enhver tid trenger det.

En regnskur er ikke noe problem. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Det fine med lyset er jo at det er batteridrevet, så plasseringsmulighetene er det lite å klage på. I tillegg har det altså mange flere forskjellige lysmodi og farger.

Vil du skrive brev for hånd til flakkende lys uten fare for at håret tar fyr? Trenger du et lys å fokusere på når du mediterer? Ønsker du deg en nattbordslampe du kan dra med deg midt på natten slik at slipper å vekke samboeren dersom du må opp?

Og for de gangene du ikke aner hvor lommelykten har gjort av seg, vil denne saken som regel være å finne fullt oppladet på sin faste plass.

Vi ser i hvert fall for oss mange bruksområder for en slik lampe, og det trenger absolutt ikke være noe superpersonlig lys heller. Ønskes en litt dus eller romantisk stemning for to kan lampen fint ta jobben hvis du har glemt å kjøpe stearinlys – og det selv utendørs.

Vi må også ta med at lyset kan dimmes godt ned, så det er heller ikke noe problem med å benytte det som nattlys om det skulle være ønskelig. Det er for øvrig også dette som kreves for at lampen skal holde i hele 48 timer på batteridrift.

Under testperioden har lampen i hovedsak vært brukt som en tilleggslampe på undertegnedes pult, og der har den gjort en fin jobb med å kaste litt ekstra lys. At «skjermen» er lystett er egentlig veldig greit ettersom den da ikke blender selv om den kommer opp til høyde med øynene.

Ved bruk av normalt hvitt lys målte vi den til en batteritid på syv timer, og da hadde den automatisk dimmet seg til omtrent to tredjedeler av full lysstyrke.

Konklusjon

Philips Hue Go bærbar bordlampe er oppladbar lampe som kan avgi både forskjellige nyanser av hvitt lys, samt både dynamiske og faste farger.

Ettersom lyset er rettet ned mot overflaten den står på, og ettersom den typisk ikke gir fra seg mer lys enn en gammeldags 40-watts lyspære, er den ikke ment å lyse opp et helt rom alene. Men lampen egner seg veldig godt for utfyllende lys eller til å sette en stemning, og ettersom den kan driftes på batterier i mange timer kan den enkelt flyttes på og tas i bruk ved behov.

Den avtakbare silikonringen på «stammen» er kjekk å holde i når lampen skal flyttes rundt på. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

I tillegg tåler den både støv og vannsprut, så det er ikke noe problem å ta den med ut heller – selv om det skulle være meldt ruskevær.

Smart er den i tillegg, den kan styres med app via Zigbee eller Bluetooth, og har du et Hue-oppsett eller lignende fra før vil den passe rett inn i det. Ellers kan den fint brukes alene.

Er du typen som ikke bryr deg med smarte dingser og apper, kan den også brukes som den er – på toppen sitter en knapp som lar deg slå den av og på, skifte farger og veksle mellom forskjellige typer lys eller «stemninger».

Men selve lysstyrken må du faktisk inn i en app for å kontrollere – vi får ikke dimmet lyset opp eller ned uten å fiske fram mobiltelefonen. En annen ting vi reagerer på er hvordan lampen er helt avhengig av den proprietære ladeplaten for å både fungere som tilkoblet og for å kunne lades opp. Her savner vi en USB-C-port eller lignende, i hvert fall som reserveløsning. Kanskje på neste generasjon?

Foruten dette har Philips Hue Go bærbar bordlampe fungert upåklagelig, og faktisk har den vært til nytte selv om det er en type lampe vi ikke hadde så høye tanker om opprinnelig. Men når den først ble tatt i bruk har den vist seg å være både allsidig og kapabel.

+ Både for innendørs og utendørs bruk

+ Kan benyttes med eksisterende Hue-system

+ Støtter en rekke farger, kaldt og varmt hvitt lys, samt dynamiske modi Ting å tenke på — Ingen knapp(er) for dimming

— Ladeplate/strømdokking kun for innendørs bruk

— Ingen alternativ strømtilkobling utenom den proprietære platen

7. mai 2023, 13:00