Test Apple iPhone 14 Pro og Apple iPhone Pro Max

iPhone 14 Pro er uslåelig

Apple krydrer årets Pro-modeller med et par små, men spennende, nyvinninger.

iPhone 14 Pro og Pro Max har fått et lite knippe nyheter. På papiret er de litt kjedelige, men i praksis hever de iPhone-opplevelsen betraktelig.

Niklas Plikk og Finn Jarle Kvalheim

Årets iPhoner så kjedelige ut, helt til øyeblikket de ble lansert. I forkant hadde ryktebørsen allerede fortalt oss om utseende, spesifikasjoner og funksjoner. Men det viste seg raskt at Apple hadde flere ess i ermet enn bare maskinvare og design vi har sett før.

På utsiden og med skjermen av er det knapt mulig å se forskjell på årets og fjorårets telefoner. Men med skjermen på ser vi at «busslommen» er borte. Dessuten er kamerahumpen vesentlig større.

Noe har skjedd. Men hvor mye?

Kortversjonen av denne testen er at iPhone 14 Pro-telefonene har blitt dyrere og litt bedre enn de var i fjor. Og at de fortsatt er noe av det aller beste du som mobilkjøper kan velge. Men her er det en del å «pakke ut», som de sier på Youtube.

9 Imponerende Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
Det er vanskelig å slå iPhone 14 Pro Max, men Apple tar seg godt betalt
Fordeler
+ Enestående skjerm

+ Trolig markedets beste mobil til video

+ Tar fantastiske bilder, også i mørket

+ God vanntetting (IP68, til 6 meter)

+ Lynrask

+ Forvent oppdateringer i mange år

+ «Dynamic Island» er faktisk praktisk (og ganske gøy)

+ Alltid-på-skjermløsningen til Apple er den beste vi har sett så langt

+ Best på batteritid (1,5 dager)
Ting å tenke på
— Kjempedyr

— Proprietær Lightning-kabel

— Kan ikke trådløslade i revers (til øreplugger, telefoner etc)

— De kantete rammene kan være ubehagelige å holde over tid

— ... og den store størrelsen forverrer den tendensen

9 Imponerende Apple iPhone 14 Pro 128GB
Best der det teller, og med et par nyvinninger vi elsker
Fordeler
+ Enestående skjerm

+ Trolig markedets beste mobil til video

+ Tar fantastiske bilder, også i mørket

+ God vanntetting (IP68)

+ Lynrask

+ Forvent oppdateringer i mange år

+ Passelig lommestørrelse

+ «Dynamic Island» er faktisk praktisk (og ganske gøy)

+ Alltid-på-skjermløsningen til Apple er den beste vi har sett så langt
Ting å tenke på
— Kjempedyr

— Proprietær Lightning-kabel

— Kan ikke trådløslade i revers (til øreplugger, telefoner etc)

— De kantete rammene kan være ubehagelige å holde over tid

Nesten identisk utseende, men nå uten busslomme

Busslommen er borte til fordel for «Dynamic Island», et sted du kan trykke for å se varslinger eller informasjon om hva som foregår på telefonen.

Årets iPhone 14 Pro er laget i stål, med glass foran og bak. Oppå skjermen har Apple noe de kaller Ceramic Shield. Akkurat hva det er vites ikke riktig, men det er en variant av herdet glass utviklet i samarbeid med Corning, de samme folkene som lager Gorilla Glass Victus på Android-telefoner.

Under glasset skjuler det seg små hull for FaceID-komponentene, der det i fjorårets Pro-modeller var en busslomme. Busslomen lever forøvrig også videre i de vanlige iPhone 14-modellene.

Stålrammen er omtrent den samme som i fjor.

Bakpå er de karakteristiske tre linsene i trekant, men der fjorårets stakk bare litt ut dobles nå «tutlengden». Og hele utstyret oppleves kraftigere. Under skjuler det seg nye kamerabrikker for ultravidvinkel og hovedkamera.

Selv om telefonene ser like ut vil de fleste deksler for fjorårsmodellene være for små for årets.

Slik vi har blitt vant med oppleves designet og materialene som noen av de mest solide i mobilverdenen. Det er tungt og fullstendig uten knirk. Men det er også litt skarpt i hjørnene, og vekten merkes spesielt når iPhone 14 Pro Max skal holdes over tid.

Ikke bare et skjermhull - «Dynamic Island»

Flere apper kan ha varslingene sine på og rundt den dynamiske øyen.

Apple er beryktet for å ha det kritikerne har kalt et «Reality Distortion Field». Kort fortalt handler det om å snu forventninger og følelser om produkter opp ned. Og nå har de jaggu gjort det igjen. Før lanseringen «visste» vi at det kom til å bli en iPhone Pro uten busslomme, men med kamerahull rett i skjermen.

Hurra, liksom?

Men i lanseringen fikk vi servert et plukk nytt navn, «Dynamic Island». Og med den ble vi presentert for en hinsides polert ny brukeropplevelse med ekstremt detaljfokus. Det sedvanlige skjermhullet gikk fra et skuldertrekk til å bli kult på omtrent fem minutter.

Et langtrykk gir deg mer informasjon om hva som foregår.

Det har blitt her både varslinger, ladeinformasjon og pågående hendelser så som avspillinger eller nedtellinger legger seg. Du kan trykke og holde på den dynamiske øyen for å blåse opp det som foregår der. Da får du se flere detaljer. Ulempen er at det nok blir noen færre detaljer neste gang du tar en selfie. Det ligger tross alt et kamera umiddelbart bak den dynamiske øyen.

Løsningen fungerer fint og uten tregheter. Den havner fort «i fingrene». Vi har hørt lovnader om at øyen vil bli brukt til mer etter hvert. Spesielt liveoppdateringer av sport og slike ting. Men det virker også sannsynlig at apputviklere kan finne atter andre, og kanskje helt nye måter å bruke den på. Slik de gjerne gjør når Apple finner på nye nytt.

Foreløpig er vi litt delt på viktighetsgraden her. Trenger vi Dynamic Island? Tjaaaei, kanskje ikke. Er den en vesentlig kulere vri enn et dumt hull i skjermen på en Android-telefon? Jepp. Definitivt.

En skjerm som aldri skrur seg av

Alltid på-skjermen i iPhone 14 Pro er en helt ny måte å lage denne typen løsninger på, og kan endre måten vi bruker mobiler.

Apple har virkelig gått gradvis til verks når de har oppgradert iPhone-skjermene over årene, og i år er den største nyvinningen en såkalt alltid-på-skjerm.

I praksis betyr det at lyset på låsskjermen blir dempet når mobilen går i dvale, i stedet for at skjermen blir helt svart. Animasjoner - for eksempel for nedtellingstidtakere - stopper også nesten helt opp. Det mest synlige er klokken og «widgetene» du har øverst på låsskjermen, selv om bakgrunnsbildet heller aldri forsvinner helt.

En alltid-på-skjerm er ikke akkurat nytt, og mange mobiler har hatt dette i årevis. Men ikke alle har vært like gode. Ofte er de veldig spartanske i uttrykket, og viser gjerne en helt svart skjerm, bortsett fra klokken og enkle varslinger som lyser opp. Eller så har de vist mer, men samtidig trukket mer strøm enn man skulle ønske.

Vi liker at det ikke er en flom av lys fra iPhone-skjermen, slik enkelte andre alltid på-skjermer lager når de «våkner» fra dvalen på grunn av bevegelser eller anrop.

I praksis virker det som Apple har funnet en god balanse her, med en løsning som ikke trekker for mye strøm, samtidig som skjermen er lys nok til at man faktisk kan se de viktigste tingene, selv når den er «av».

Apple selv sier de har klart å oppnå dette ved hjelp av en rekke nye teknologier de har lagt inn i iPhonene i løpet av de siste årene, samt et par nyvinninger i årets modell. En fersk og strømsnill LTPO-basert skjerm sammen med Motion Pro-teknologi som gjør at telefonen kan velge oppfriskningsrate mellom 120 bilder i sekundet og bare 1. Også i prosessoren er det gjort endringer, og telefonen kan nå oppdatere alltid-på-skjermen helt uten å vekke den fra slumring.

Lag din egen hjemmeskjerm

Å klippe ut kollega Ole Henrik Johansen fra et bilde slik at vi fikk hvit bakgrunn ga et utmerket utgangspunkt for et fargefilter og skreddersydd hjemskjerm.

En hendig konsekvens av at skjermen aldri går av, og at man kan lage sine «egne» hjemskjermer, er at det er lettere å identifisere hvilken mobil som er din, hvis det ligger flere mobiler på bordet. For ikke å snakke om at det alltid er fint å smile litt av bakgrunnsbildet man har satt, uten at man må «vekke» mobilen.

Det bør også nevnes at skjermen har blitt hakket mer lyssterk i iPhone 14 Pro sammenlignet med iPhone 13 Pro. Både for HDR-innhold og under utendørsbruk. Apple skryter av opptil 2000 nits «peak brightness» utendørs, og 1600 nits på HDR-innhold. Altså den absolutte maksimale lysstyrken i korte stunder, på deler av skjermen. Dette er 33 prosent opp fra fjorårets modell og er nå på høyde med selskapets svindyre Pro Display XDR, som byr på 1000 nits vedvarende lysstyrke og 1600 i korte stunder.

Lys, lys og mer lys

Og resultatet i praksis? Det er som at du har en fargerik liten lyskaster i lommeformat. Apples mobiler har alltid hatt fantastiske skjermer, selv før de hoppet over til OLED-teknologien i iPhone X, og siden den gang har det virkelig vært slående hvor gode de er. Det sprudler av fargene. Svartnivået er dørgende svart og bilder nærmest hopper ut av skjermen.

Det er virkelig en fryd å filme ting i HDR-modus, og deretter se innholdet skinne ut fra skjermen når du spiller det av etterpå.

Bedre kamera: Forbedringer på film og dårlig lys

De siste sju årene har iPhoner hatt 12-megapikslers kamera. Det endres med de nye Pro-modellene som har tatt steget opp til fire ganger så høy oppløsning på hovedkameraet.

Her er det 48 megapiksler som kan slå sammen fire og fire piksler ned til 12 megapikslers bilder. Grunnleggende er dette såkalt «pixel binning», og handler om for eksempel å utelukke den ene av de fire pikslene som ikke statistisk passer inn - én lilla piksel i et hav av grått er sannsynligvis støy. Det er også mer fleksibelt; fire piksler kan samle masse lys til sammen, men når det er et hav av lys ute midtsommers kan de i stedet samle detaljer.

Under ser du et eksempel på bilde tatt som JPEG i utgangspunktet, og ett tatt med full oppløsning i RAW, redigert til JPEG. Lenke til original RAW-fil er her.

Åpne fullskjerm JPEG-fil fra iPhone 14 Pro Max, kun redigert for utsnitt og lagret i maks kvalitet fra Photoshop. Redigert DNG/ProRaw-fil fra iPhone 14 Pro Max vist som JPEG.

Det betyr også bedrede muligheter for elektronisk stabilisering, så som den nye Action Mode-funksjonen. Her handler det om å flytte et utsnitt rundt i et hav av stillestående piksler. Dette er metoden mange actionkamera har brukt lenge.

Sist, men antakelig ikke minst; selve størrelsen på kamerabrikken har økt vesentlig siden i fjor også. Og på nattfoto har Apple trukket enda mer i spakene for å heve kvaliteten i dårlig lys.

Også ultravidvinkelen har økt i brikkestørrelse, selv om både den og zoomkameraet står i ro på de gode, gamle 12 megapikslene vi er vant til. Ultravidvinkelen oppgis å være inntil tre ganger så god i dårlig lys som før.

Til venstre er iPhone 14 Pro Max, med sine ekstra store kameratuter. Til høyre/bak er iPhone 13 Pro Max i grønt.

Hvis vi starter med noe av det siste først; stabilisering under filming fungerer utmerket. Og Apple er også fortsatt soleklart bedre enn for eksempel Samsung på bildeflyt under filming. Joda, det heter seg 60 bilder per sekund hos Samsung også. Men vi merker oss at mobilen stadig snubler i sine egne føtter og dropper noen bilder her og der. Det blir litt stotrete. Mens iPhonene jobber silkemykt - både de gamle og de nye.

Men med Action Mode på de nye mobilene ser det nesten ut som vi filmer med Steadycam, eller et påkostet actionkamera. Funksjonen fungerer helt etter boka, og med et kraftig sykkelfeste for iPhone 14 trenger du neppe en GoPro til å filme sykkelturen.

Klarer seg bedre i mørket

Åpne fullskjerm iPhone 14 uten nattmodus iPhone 14 portrett iPhone 14 nattmodus iPhone 14 Pro vanlig bilde iPhone 14 Pro uten nattmodus iPhone 14 Pro nattportrett iPhone 14 Pro Nattmodus iPhone 14 Pro nattbilde iPhone 13 Pro vanlig bilde iPhone 13 Pro uten nattmodus iPhone 13 Pro nattportrett iPhone 13 Pro nattmodus iPhone 13 Pro nattbilde iPhone 14 uten nattmodus iPhone 14 portrett iPhone 14 nattmodus iPhone 14 Pro vanlig bilde iPhone 14 Pro uten nattmodus iPhone 14 Pro nattportrett iPhone 14 Pro Nattmodus iPhone 14 Pro nattbilde iPhone 13 Pro vanlig bilde iPhone 13 Pro uten nattmodus iPhone 13 Pro nattportrett iPhone 13 Pro nattmodus iPhone 13 Pro nattbilde

Det er merkbart at de nye Pro-modellene venter litt lenger med å starte langeksponeringer i mørket. De holder også eksponeringene litt mer kortvarige enn vi er vant til fra tidligere modeller, og mobiler flest.

Resultatene blir også ganske pene, selv i rimelig dunkle forhold. Som lovet virker også ultravidvinkelen noe bedre, selv om det kanskje er å strekke det litt at den skal være tre ganger bedre.

Vi liker dessuten også den nye ProRaw-funksjonen med de fulle 48 megapikslene til rådighet godt. Bildene blir svært detaljerte og store, og de er medgjørlige i redigeringsprogrammer. Her er en testfil (obs, stor filstørrelse.)

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Klipp ut deler av bildet

Isoleringen av innhold på bilder kan brukes til mye rart. Her har vi noe av det som foregikk på vår egen Slack-kanal dagen før publisering av denne testen.

En nyhet i år som ikke har direkte med kameraet å gjøre, men som er nyttig sammen med det, er muligheten til å isolere og klippe ut objekter fra bilder. Enten du bare skal vise noen akkurat den tingen fra bildet, eller, slik vi gjorde - klippe ut et bilde som bruk som bakgrunnsbilde på låseskjermen er dette både nyttig og morsomt.

Den viktige tingen med funksjonen er hvor enkel den er. Du bare trykker og holder på bildet. Du kan enten trekke innholdet fra bildet med deg i apper, eller velge å kopiere det ut.

Og det blir antakelig et superverktøy for internettmemes. Dette verktøyet er en del av iOS 16, og blir dermed tilgjengelig på en mengde iPhoner. Men vi nevner det som en del av «poleringen» og kreativiteten som bor i det som i dag er en iPhone. De er dyre, men gjengen i ringbygningen i Cupertino kan fortsatt tenke utenfor boksen.

Eneste nedtur med denne funksjonen er at kopier blir til en jpeg-fil med hvit eller svart bakgrunn, og ikke til en png-fil med transparent bakgrunn. Det hadde vært enda morsommere.

Nok en gang: vanvittig ytelse

Ytelsen er stadig vekk på topp, og i en del øvelser er avstanden ned til det beste du kan få fra Android-telefoner svært lang. Det er spesielt det som har med helt ren prosessorytelse å gjøre Apple tilsynelatende har en voldsom ledelse i når ytelsen måles.

Samtidig skal det presiseres at målinger ikke er alt, og at reell dag til dag-ytelse ikke alltid henger sammen med målingene. Kvalitet på programvare er vel så viktig, og en av årsakene til at billige Android-mobiler noen ganger kan ha overbevisende bruksytelse selv om de har «strikkmotor».

Det er fint å vite at iPhone 14 Pro er så godt motorisert med tanke på at Apple har tradisjon for å holde utstyret sitt i drift i år etter år etter år. 6–7 år har blitt «varighetsnormen» for iPhoner etter hvert.

Kontrasten er stor til ståheien når Android-produsentene de siste årene har lovet tre års oppdateringer, og etter hvert kommet med løfter om et fjerde år med sikkerhetsoppdateringer. I Android-leiren er det slett ikke uvanlig med telefoner som knapt oppdateres etter slipp.

Vi merker oss at varme påvirker ytelsestallene noe, med til dels sterke variasjoner i grafisk ytelse som måles «rent» i 3D Mark, og sammen med prosessorytelse i Antutu. Antutu er også den eneste av testene våre der iPhonene ikke er milevis foran andre toppmodeller.

I praktisk bruk har vi brukt noen timer på å game med iPhone 14 Pro uten at den har blitt irriterende varm eller vist tegn til bugs eller tregheter. Tommel opp!

Batteritid, lading og bruk

Denne testen er utført på litt over to døgn, med to telefoner i to personers bruk, med til sammen tre mennesker involvert i testingen. Derfor er vi ganske trygge på konklusjonen selv om vi har holdt på i kort tid fra mottak av telefonene til publisering.

Det eneste som det naturlig nok er litt vanskelig å si noe sikkert om på den tiden er batteritiden. Vi har rukket å tømme og lade opp igjen batteriene, men det er vanlig med ekstra tempo på tømmingen helt i starten, når telefonene synkroniseres mot brukerkontoer og tilpasser innstillinger i bakgrunnen.

Vi har dog ikke merket noe voldsomt batterisvinn utover forventet, og inntrykket er en «svak som ventet». Oppå det vet vi at Apples påstander rundt batteri ofte er i det nokså forsiktige hjørnet. Skulle det vise seg å endre seg de neste dagene eller ukene, oppdaterer vi testen.

Lading går raskt og greit hvis du har en hurtiglader. Men vi føler at Brasil ikke er helt på bærtur når de sier at iPhoner uten ladere i esken er ukomplette. Hovedproblemet for oss er i grunnen ikke fraværet av lader, men fraværet av lader til denne prisen. Hurtigladere koster en del, og du betaler allerede fjorten tusenlapper for en av disse. Med dette på plass kan du forvente omtrent 50 prosent batteri med 30 minutter lading.

I bruk opplever vi at dette er klassiske iPhoner. Det er endret litt på hvordan varslingene kommer inn, men actionsenteret med hurtigknapper for alt mulig er der det pleier å være. Samtalekvaliteten er skarp og god, og knapt noen kan mobilhøyttalere bedre enn Apple, så du får til å plage naboen med disse hvis du skrur høyt nok.

Konklusjon

Vi havner i en skvis hvert år vi tester Apples nye iPhoner. Vi diskuterer hvor karakteren skal havne, og veier de nye funksjonene og forbedringene opp mot resten av konkurransen. Men er det nok å være best? Og hva med de heftige prisene?

Du får tross alt tre-fire gode telefoner for prisen av én iPhone Pro.

Men det er noe med råskapen til iPhone 14 Pro. I et rent spesifikasjonsark skiller den seg kanskje ikke så ut. Men de to skjermnyhetene vi gjespet av som rykter, viste seg å være blinkskudd i praksis. Alltid-på-skjermer i en form har mobiler hatt en stund, men aldri som dette. Med hele skjermen på, bakgrunnsbilde og varslinger i fornuftig, lav lysstyrke.

Vi vil gå så langt som å si at det kan endre måten vi bruker mobiler på og flytte forventninger for hele bransjen.

Og med den dynamiske øyen gjorde Apple noe som Android-verdenen må gni seg i øynene over. Der kinesiske mobilprodusenter jobber hardt for å få vekk kamerahullet, har Apple omfavnet det og gjort det til sitt eget. Et lite ras av funksjoner og informasjon bor rundt det, og mer blir det antakelig.

Hever det verdien? Nja. Men det gjør at kamerahullet i langt mindre grad oppleves som en ulempe. En ulempe som dermed plutselig oppfattes som «større» enn for noen uker siden i alle andre telefoner.

Apple fortsetter sitt løp på kamerafronten. Et løp som i praksis er et sololøp på video, der de har vært regjerende mestre i årevis alt, og nå har prestert å bli enda bedre. På stillbilder er det flere gode aktører der ute, men Apple holder seg jevnt blant de beste - og hever listen enda litt med disse Pro-modellene.

iPhone 14 Pro og Pro Max er ikke så innmari spennende.

Men det er ikke noen som har sagt at kjedelig ikke kan være best.

9 Imponerende Apple iPhone 14 Pro Max 128GB
Det er vanskelig å slå iPhone 14 Pro Max, men Apple tar seg godt betalt
Fordeler
+ Enestående skjerm

+ Trolig markedets beste mobil til video

+ Tar fantastiske bilder, også i mørket

+ God vanntetting (IP68, til 6 meter)

+ Lynrask

+ Forvent oppdateringer i mange år

+ «Dynamic Island» er faktisk praktisk (og ganske gøy)

+ Alltid-på-skjermløsningen til Apple er den beste vi har sett så langt

+ Best på batteritid (1,5 dager)
Ting å tenke på
— Kjempedyr

— Proprietær Lightning-kabel

— Kan ikke trådløslade i revers (til øreplugger, telefoner etc)

— De kantete rammene kan være ubehagelige å holde over tid

— ... og den store størrelsen forverrer den tendensen

9 Imponerende Apple iPhone 14 Pro 128GB
Best der det teller, og med et par nyvinninger vi elsker
Fordeler
+ Enestående skjerm

+ Trolig markedets beste mobil til video

+ Tar fantastiske bilder, også i mørket

+ God vanntetting (IP68)

+ Lynrask

+ Forvent oppdateringer i mange år

+ Passelig lommestørrelse

+ «Dynamic Island» er faktisk praktisk (og ganske gøy)

+ Alltid-på-skjermløsningen til Apple er den beste vi har sett så langt
Ting å tenke på
— Kjempedyr

— Proprietær Lightning-kabel

— Kan ikke trådløslade i revers (til øreplugger, telefoner etc)

— De kantete rammene kan være ubehagelige å holde over tid

