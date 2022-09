Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple Watch SE 2022 og Watch series 8

Billigste Apple Watch er et supert valg

... men forskjellene på series 7 og series 8 er få.

Watch series 8 føles for smartklokkene slik Golf lenge føltes for relativt små biler med bakluke; ekstremt veloverveid og praktisk anlagt, men med prislapp deretter.

Apple laget et lite jordskjelv i smartklokkeutvalget sitt med Watch Ultra. Men i samme lansering slapp også selskapet nye Watch series 8 og en rimelig inngangsmodell i Watch SE (2022).

Hvis du ikke er i humør til å bruke 10.000 blanke kroner på créme de la smartklokk i form av Watch Ultra, kan det være langt mer spennende å se hva du får for drygt 3.000 kroner i SE, eller rundt 5.000 kroner og oppover i Watch series 8.

Skal jeg besvare mitt eget spørsmål kort og kryptisk? Ja, det skal jeg. For 3.000 får du mer enn du tror, og for 5.000 får du akkurat det du forventer.

Nesten som før, men ...

Du vil ikke klare å se forskjell på noen av disse to klokkene og deres forgjengere. Series 8 har en stor, fin skjerm der innholdet strekker seg helt ut til kantene, i enten 41 mm eller 45 millimter på diagonalen. Watch SE har den gamle designen med svart ramme rundt hele skjermen. Det får den unektelig til å se mindre moderne ut, men løsningen fungerer likevel godt nok.

Måten klokkene i hovedsak fungerer på er også lik. Series 8 har alltid-på-skjerm slik series 7 hadde, mens årets Watch SE må løftes opp for å vise tid og varslinger slik forrige utgave også måtte.

Det er få rene funksjonsoppgraderinger på klokkene og det meste som er nytt handler om ytelsen på innsiden av klokkene.

Apple Watch SE leverer en overraskende stor andel av Apple Watch-varene til behagelig mye lavere pris.

Dette er forskjellene

Her er en liten oversikt over noen av de største forskjellene og likheter mellom årets Apple Watch-modeller:

Apple Watch Ultra Apple Watch Series 8 Apple Watch SE (2022) Garmin Fenix 7X Saphire Solar Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm LTE annonse Pris 9990 4990 3190 8748 5170 Omtrentlig pris 10.000 kr Mellom 5.000 og 9.600 kr Mellom 3.200 og 3.600 kr Fra 8.800 kroner Mellom 5.000 og 5.500 kroner Omtrentlig batteritid 36 timer (1,5-2 dag) 18 timer (én dag) 18 timer (én dag) Inntil 11 dager (!) Inntil 80 timer Størrelse urskive/skjerm 49 mm 41 eller 45 mm 40 eller 44 42, 47 eller 51 mm 45 mm Lysstyrke 2000 nits 1000 nits 1000 nits Ikke oppgitt Ikke oppgitt Støtte for mobilnett Krysse av Ja, valgmulighet Ja, valgmulighet Bytt Ja, valgmulighet Materiale Titan Aluminium eller stål Aluminium Titan Titan Vekt 61,3 gram Mellom 32 og 51,5 gram Mellom 26,4 og 33 gram Mellom 58 og 89 gram 46,5 gram Vanntetting Til 100 meter Til 50 meter Til 50 meter Til 100 meter (10 ATM) 50 meter (5 ATM) Helsesensorer EKG, puls, kroppstemperatur/kvinnehelse, krasjdeteksjon, falldeteksjon EKG, puls, kroppstemperatur/kvinnehelse, krasjdeteksjon, falldeteksjon Puls, krasjdeteksjon, falldeteksjon Puls, kvinnehelse EKG, puls, blodtrykk, pulsoksymeter Andre sensorer Dybde og temperatur - - Barometer, termometer - GPS L1 + L5 L1 L1 Flerbånds GPS GPS, detaljer ikke oppgitt

Samme oppgraderte hoveddel

Det som driver Apples klokker kalles en «System in Package», og er kort fortalt en prosessor med en hel del tilbehør på samme brikke. Dette er første gang Watch SE er helt «oppdatert» på den fronten, og har samme hoveddel som både Watch Ultra og Watch series 8.

Dermed har både series 8 og SE fått krasjoppdaging, en egenskap som gjøres mulig av en bedre bevegelsessensor inni klokka.

Til tross for relativt lik innmat mellom pulssensoren og skjermen lades de to klokkene ulikt. Watch SE kommer med USB-C-lader, men den lader likevel med omtrent én prosent i minuttet - og bruker drygt halvannen time på å fylles med strøm.

Watch series 8 lader fortsatt rundt 2–3 ganger så raskt og klarer seg stort sett med 15–20 minutter påfyll her og der i min bruk. I praksis skjer det ofte når jeg setter meg ned for å se på en Youtube-snutt, eller hvis jeg sitter i bilen der jeg også har en hurtiglader. Det er svært sjelden jeg «setter klokken til lading» som en bevisst og langvarig handling.

Ute på svømmetur hadde det vært en soleklar fordel å slippe å aktivere skjermen manuelt hele tiden, slik man må på Watch SE. Men den har ingen problemer med å være med uti.

Ny sensor for å spore eggløsning og kanskje feber

De nye «Series»-klokkene fra Apple har alltid vært toppet på helsefronten for hver ny modell. Så også i år. Som vanlig inkluderer det en rekke funksjoner utover den vanlige pulsmålingen som også Watch SE og (vesentlig) eldre series-generasjoner har.

Fra før hadde toppsensoren mulighet for oksygenmetning til måling av opptak og det folk flest gjerne kaller «kondis». I tillegg lå det elektriske ledere for EKG-funksjonen i sensoren. Nytt i år er en temperaturmåler for måling av relativ temperatur.

Årets tre Apple Watch-modeller fra venstre: Watch SE (2022), Watch series 8 og Watch Ultra.

Den nye sensoren finner i utgangspunktet ikke ut akkurat hvilken temperatur du har, men kan i stedet passe på temperaturen din over tid og si om du har blitt varmere eller kaldere. Først og fremst brukes det til overvåking av kvinnehelse og varsling om eggløsning. Men på sikt kan det potensielt også brukes til varsling om feber og sykdomstilstander.

Kvinnehelse er både litt vanskelig å måle for en mann, og noe som klokken ikke får oversikt over på den korte tiden testperioden varer. For nå får vi anta at Apples nye funksjon gjør jobben på den fronten, men likevel minne om at automatisk overvåking av slikt antakelig bør være et bevisst valg fra deg som bruker.

Watch SE har sensor for det viktigste

Watch SE kan merke de viktigste tingene. Den får med seg pulsen når du trener, og den kan også overvåke noen av de viktigste helsedetaljene som er knyttet direkte til puls. For eksempel er en variant hjerteflimmer (Afib) blant tingene klokken kan oppdage, og den kan varsle om det dersom hjertet går raskt uten god forklaring - så som fysiske utskeielser. Da kan det være en indikasjon på at noe er galt.

Eller at du er veldig uenig i en test av Apple-dingser, om vi skal dømme etter kommentarfeltene våre.

Uansett - du får det viktigste i Watch SE, men hvis du er opptatt av å oppdage alt om helsen din finnes det rimeligere aktivitetsarmbånd med mer velutstyrte sensorbatteri enn det som Watch SE har. Vær igjen obs på at ulike selskaper kan ha ulike måter å lagre disse dataene på, og du bør ha tillit til selskapet du velger hvis du vil overvåke mer.

For nesten samme størrelse går skjermen på Watch SE mindre ut i kantene enn på series 8, og den er ikke alltid på. På grunn av utformingen oppleves den altså en del mindre enn den mer påkostede varianten. Til høyre Apple Watch Ultra med 49-millimeters størrelse mot henholdsvis 45 og 44 millimeter i de to andre.

Massevis av nye bakgrunner

Det er et godt utvalg klokkebakgrunner for begge modellene. Her kan du tilpasse og stå i. Det har også kommet muligheter for å lage sine egne etter hvert. Det er mulig å få en hel haug informasjon inn på klokkeskjermen med de mest informative modulære klokkebakgrunnene. Jeg liker for eksempel å ha batteristatus, værvarsel og oversikt over min fysiske aktivitet rett på klokka.

For Watch SE er skjermen litt mindre, så de mest informasjonstunge modulære klokkefjesene kan bli litt små på den. Det er også grunnen til at den aller mest «søkklasta» varianten av samme konsept kun er tilgjengelig på den 49 millimeter store Apple Watch Ultra.

Uansett er tilpasningsmulighetene meget gode her.

Fungerer utmerket som en personlig trener

For begge klokker er også oppfordringen til aktivitet, og måten de er innpasset i Apples aktivitetsringer med mulighet for interne konkurranser mellom venner og utprøving av egne grenser en utmerket egenskap.

Det er dog ikke en egenskap Apple er alene om. Men deler av dette har Apple satt standarden i - for eksempel det visuelle ved å fylle en ring med aktivitet. Der har Samsung på mange vis kommet etter dem, selv om man kan argumentere for at det minner om den mekaniske måten å telle skritt på som for eksempel Withings gjør på noen av sine klokker.

Uansett; i «gamification» av aktiviteter og trening er det relativt få ved siden av, og enda færre over Apple, enten produktet heter Watch SE eller series 8.

SE eller Series 8: Et valg om lyst, ikke behov

I år er det altså samme innmat på viktige steder i de to klokkene. Derfor er hverken antatt varighet for oppdateringer, eller ytelse under bruk noen måte å skille de to klokkene på. Kort fortalt yter begge tipp topp når du bruker apper, så som Spotify, Posten eller Æ, for å nevne noen som har egne funksjoner og apper rett på Apple Watch.

Om du bør velge å bruke i overkant av 3.000 kroner eller fra rundt 5.000 på en Watch SE eller en Watch series 8 handler altså mer om «kjekt å ha»-funksjoner.

Den store skjermen som alltid er på på series 8 er den aller viktigste grunnen til å betale mer for den. Den ser rett og slett nyere og fresjere ut. Og i noen sammenhenger kan det være irriterende å måtte løfte armen for å se hva Watch SE har å si.

Lynrask lading er også en unektelig fordel - spesielt dersom du ikke lader klokken om natten, men helst vil ha søvnovervåkingen Apple Watch kan gi.

I den grad du «må» velge series 8 foran Watch SE handler det eventuelt om avanserte helsesensorer, og der er det vel oksygenmetningen for alle, og syklussporingen for kvinner som er de viktigste elementene. EKG er ikke en funksjon fryktelig mange har daglig bruk for - men for noen få kan det være en ekstra viktig grunn til å vurdere å gå opp fra inngangsmodellen.

Er du villig til å betale nesten 2.000 kroner mer for skjerm som strekker seg ut i kantene og alltid står på i tillegg til flere helsefunksjoner? I så fall er Watch series 8 et supert valg.

Konklusjon: Du klarer deg med billigst

Alt dette er egentlig veldig mange ord for å si at Apple Watch SE er blant de beste smartklokkene på markedet, selv til sin nokså rimelige pris. Samtidig som produsenten som vanlig er litt for flink til å friste oss til å gå oppover på prisstigen.

Watch SE har mindre skjerm og innholdet strekker seg ikke helt ut mot kantene av glasset som på series 7 og series 8. Den er heller ikke alltid på. Men er dette og ekstra helsefunksjoner verdt nesten 2.000 kroner for deg? Uansett er det utrolig mye epleklokke for pengene.

Det sagt koster vi på oss litt skuffelse over series 8, som tross å være veldig bra bare har knapt merkbare forbedringer fra i fjor til i år. Og det tross at den koster voksne 5.000 kroner - prismessig gir den seg ikke før 9.600 kroner for største Watch series 8 i stål, med mobilnett. Det er verdt å ha i mente at Samsungs Galaxy Watch Pro i titan koster 5.000 kroner. Og den vil aller helst konkurrere mot det samme utvalget sportsklokker som Apple Watch Ultra prøver å utfordre.

Der fjorårets series 7 fremsto som en transportetappe, er series 8 knapt nok det. Den er fortsatt fantastisk, men skal du overveldes av en Apple Watch i år heter den Ultra. Dermed er det billigste og dyreste Apple Watch som virkelig innfrir, mens mellomste kommer med et lite snev av skuffelse, selv om den stadig leverer varene.

Og om det ikke var blendende åpenbart; har du en Watch series 7 fra i fjor trenger du ikke tenke noe mer på series 8.

8 Meget bra Apple Watch Series 8 Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Series 8 er omtrent som i fjor, og dermed meget bra - om enn meget kjedelig. Fordeler + Flott skjerm

+ Kan spore kvinnehelse

+ Oppdager bilkrasj og fall

+ En av markedets mest omfattende helsesensorer

+ Lader fort

+ Haugevis av reimer og tilbehør

+ Svært motivernde på helsefunksjoner

+ Best støtte for smarte apper på klokke Ting å tenke på — Kan bare brukes med iPhone

— Kun én dags batteritid (18 timer)

8.5 Meget bra Apple Watch SE (2022) Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Du får en imponerende stor mengde av Apple Watch-oppskriften til en behagelig pris i Watch SE (2022) Fordeler + Flott skjerm

+ Oppdager bilkrasj og fall

+ Haugevis av reimer og tilbehør

+ Svært motivernde på helsefunksjoner

+ Best støtte for smarte apper på klokke

+ Kan oppdage en del ulike helsetilstander

+ Mye smartklokke for pengene Ting å tenke på — Kan bare brukes med iPhone

— Kun én dags batteritid (18 timer)

— Lader saaaaakte