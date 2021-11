Test Philips Hue Play Gradient Light Tube

Et smart lysrør kan forvandle filmkvelden

Vi har testet Philips Hue Play Gradient Light Tube.

Bildet er ment å vise frem produktet. Nei, vi ville ikke satt røret til å lyse rett opp på den måten.

Det har gått omtrent ett år siden vi lyste opp hjemmekinotilværelsen med den kjekke lyslista med betegnelsen Philips Hue Play Gradient Lightstrip.

Med denne klistret på baksiden av TV-en – i tandem med selskapets «Sync Box» eller en PC – kunne vi få en ganske så god Ambilight-opplevelse helt uten måtte ha en Philips-TV.

I år kommer produsenten Signify med en slags oppfølger til fjorårets produkt. Navnet er like komplisert: Philips Hue Play Gradient Light Tube. Bruksområdet er det samme, men denne gangen får vi et slags fast lysrør i stedet for en fleksibel lyslist.

Lysrøret kommer i to utførelser, nemlig svart og hvit – samt to størrelser. Den «kompakte» er ment for TV-er fra 40 til 55 tommer, mens den store utgaven er lagd for skjermer på 60 tommer og større.

Fordelen med lysrøret er at den ikke trenger å klistres til baksiden av TV-en. I stedet kan du montere den over eller under skjermen – det være seg på veggen eller på en benk eller hylle. Eller i taket, om du føler deg passe rebelsk. Her står du altså langt friere til å velge plassering.

Det betyr at du heller ikke er nødt til å bruke Play Gradient Light Tube sammen med TV-en, selv om vi i hovedsak har testet den som en partner til filmer. Men den kan da synkronisere seg til musikk også, og det er kanskje mer aktuelt nå som Hue i tillegg har fått integrasjon med Spotify.

Men vårt fokus har vært på lysrøret som et alternativ til Ambilight. For et større dypdykk i hvordan denne teknologien virker, sender vi deg helst til den allerede nevnte testen av Play Gradient Lightstrip. Men du kan få kortversjonen.

Play Gradient Light Tube kan blant annet plasseres foran skjermen på denne måten. Under TV-en ser vi også Play HDMI Sync Box. Har du ikke en PC, trenger du en slik for å bruke lysrøret til å matche TV-bildet.

Bildet til TV-en kommer gjerne fra en dekoder, Apple TV, Chromecast eller spillkonsoll. Ved å analysere bildene som går via HDMI-kabelen – i vårt tilfelle med Philips Hue Play HDMI Sync Box – kan en Hue Bridge bruke dette lysrøret til å dytte ut matchende farger og forsterke inntrykket du får fra TV-skjermen.

Det samme kan gjøres direkte, altså uten Sync Box, på en datamaskin dersom denne brukes til å spille av film.

Dessuten er det altså ikke slik at lysrøret kun fungerer sammen med film eller TV. Du trenger ikke ha på TV-skjermen engang, ettersom det også ta jobben som et stort stemningslys eller vanlig vegglys i stua. Pluss dette med musikk, altså.

I tillegg vil selvfølgelig lysrøret fungere godt sammen med andre Hue-lys, og da kanskje «Play»-modeller spesielt. Dette kan være fra mindre lamper til å ha på sidene av TV-en til den allerede nevnte Play Gradient Lightstrip som kom på markedet i fjor.

Fysisk sett

En liten unbrakonøkkel følger med slik at du skal kunne løsne foten for montering.

Lysrøret vi har fått inn til test er den største varianten med en lysende del på 126 centimeter. På hver side av røret sitter et endestykke eller en «fot». Disse har et belegg som gjør at lyset ikke så lett sklir på underlaget, og er i tillegg utstyrt med et hull slik at hele sulamitten kan skrus fast om nødvendig.

Den totale lengden er på 137,7 centimeter, noe som muligens er en slags standard da undertegnedes TV-benk er på 138 centimeter. Det viste seg også at lyset fint kunne plasseres på toppen av TV-en, siden denne har en bredde på litt over 140 centimeter. Men nå er dette en over ti år gammel TV, så den har en viss tykkelse også.

For den som skulle ønske det, kan lysrøret også brukes på siden(e) av skjermen. Men skal du omringe hele TV-en med slike lysrør ser vi for oss at det fort kan bli både kostbart og komplisert.

Under halvparten av selve «røret» slipper gjennom lys. Resten er aluminium og sørger for at lyset ikke spres ukontrollert i rommet, men i stedet kan vinkles slik og dit du ønsker. Derfor lar også røret seg rotere 340 grader.

Denne lille boksen gir lysrøret strøm og styrekommandoer fra Hue Bridge. Sistnevnte er du helt nødt til å ha for å bruke Gradient Light Tube.

I esken følger det også med strømforsyning og en kommunikasjonsboks, akkurat som for Play Gradient Lightstrip. Produsenten har heller ikke vært dummere enn at lysrøret trenger akkurat like mye strøm. Skal du bruke en Play HDMI Sync Box sammen med dagens testprodukt – og det er det jo en god mulighet for – kan disse dele strømforsyning.

Da produktet fint står på sine egne «bein» hos oss, tar vi ikke for oss montering med skruer i denne testen. Men prosessen er greit forklart i medfølgende anvisning og denne videoen. Resten av installasjonen er i hovedsak plassering og å koble til strøm (video).

Mye lys og mange farger

Lyset har en oppgitt levetid på 25.000 timer eller omtrent ti år, og kan dytte ut omtrent 16 millioner forskjellige farger eller hvitt lys mellom 2000 og 6500 Kelvin.

Den høyeste lysstyrken finner vi ifølge spesifikasjonene på esken ved 4000 Kelvin med hele 1800 lumen. For 2700 K, som er passende innelystemperatur, er dette tallet 1260 lumen. Vi har ikke målt dette, men observerer at vårt testeksemplar dytter ut godt med lys.

Selv om lysrøret på papiret kan vise 16 millioner forskjellige farger, er det ikke slik at det kan vise hele fargespekteret samtidig. Akkurat som med dens fleksible slektning Gradient Lightstrip har den en rekke med individuelle LED-er, men disse kontrolleres i et fåtall segmenter – for den nevnte lyslista var dette syv.

Play Gradient Light Tube er delt inn i kun tre segmenter. Dette virker umiddelbart litt lite, men det fungerer helt fint. For mange segmenter og man kunne risikert at fargene hadde druknet hverandre ut og gitt en dårligere effekt.

Samtidig må det presiseres at både Light Tube og Lightstrip er i stand til å vise flere sjatteringer mellom farger som ligger «inntil» hverandre i et fargekart. Setter vi opp et spenn fra blått via rødt til grønt, kan vi få så mye som ti farger vi kan skille mellom.

Oppsett og bruk

Om det ennå ikke er opplagt, er dagens testprodukt en lang lampe fra Philips Hue-varemerket. Hue er en av våre smartlysfavoritter, men i dette tilfellet må du også spandere på deg den tilhørende «smarthuben» kjent som Hue Bridge.

Det fine med denne huben er at den kan kontrollere et femtitalls lys, og at den gjør oppsett og bruk til en lek – som for oss er verdt prisen.

Å sette opp lysrøret er enkelt gjort via Hue-appen.

Oppsettet er enkelt. Vi søker etter et nytt lys i appen og velger å plassere det stua, der TV-en står. Vi har også et «underholdningsområde» som bare heter TV. Lysrøret skal inn der også.

Appen gjør det veldig enkelt å få Gradient Light Tube til å vise riktige farger. I et forståelig grensesnitt kan vi velge vinkler, orientering, høyde og plassering i forhold til TV-en. Så tar synkroniseringssystemet av seg resten.

Når TV-en ikke er på, kan som nevnt lysrøret fungere som en vanlig lampe. Ettersom lyset er delt inn i tre forskjellige segmenter, blir det faktisk som én lampe med tre lyspærer – men det er kun i fargemodus at disse lar seg dele opp.

Men det er synkroniseringen mot HDMI som er stjernen i showet, og med mindre du har en Mac eller PC i stua trenger du da en annen Philips Hue-enhet, nemlig Sync Box.

Prisen for en slik Ambilight-pakke blir derfor fort på bortimot fem høvdinger, men da får du i det minste også en kapabel HDMI-svitsj og et godt smartlyssystem. Med en levetid på ti år for lysrøret blir egentlig ikke årskostnadene så skremmende.

Samtidig er det ett aspekt vi ikke skal glemme, og det er at vi stadig får flere tjenester integrert i nyere og smartere TV-er, men vi har ennå ikke sett noen egen Hue Sync-app for smarte TV-er.

Problemet er jo at løsningen vi nå tester ikke vil virke med innhold fra selve TV-en, for eksempel via den innebygde Netflix-løsningen – signalet må komme fra en ekstern HDMI-kilde eller PC.

Da vi testet lyslista i fjor spurte vi Signify om det var planer om å lage en app-løsning som kan kjøres på moderne TV-er. Vi gjentok spørsmålet i år, og det er dessverre stadig ingen håndfaste planer om noe slikt.

Åpne fullskjerm Kun Lysrør #1 Kun Lightstrip #1 Lysrør bak #1 Kun Lysrør #2 Kun Lightstrip #2 Lysrør bak #2 Kun Lysrør #3 Kun Lightstrip #3 Lysrør bak #3 Kun Lysrør #4 Kun Lightstrip #4 Lysrør bak #4 Kun Lysrør #1 Kun Lightstrip #1 Lysrør bak #1 Kun Lysrør #2 Kun Lightstrip #2 Lysrør bak #2 Kun Lysrør #3 Kun Lightstrip #3 Lysrør bak #3 Kun Lysrør #4 Kun Lightstrip #4 Lysrør bak #4

Ettersom det er flere måter å bruke Hue Gradient Light Tube på, er det også mange mulige måter å teste den på. Det første vi tenkte på var å sammenligne produktet med Gradient Lightstrip.

Spørsmålet var om den kunne gjøre den samme jobben, eller om den egnet seg bedre til å «fylle på» med lys nederst – Lightstrip sørger jo kun for å lyse opp på tre av TV-ens fire sider.

Plasseringen av Light Tube vil selvsagt være helt avhengig av hvordan TV-en din er plassert. Undertegnedes står på en ganske kort fot, så her var det mest naturlig å eksperimentere med lys fra toppen og nedenfra.

I galleriet over kan du se TV-en med kun Lightstrip og kun Light Tube øverst. I tillegg kan du se bilder med Light Tube brukt nederst som «utfyllingslys» til Lightstrip, men da foten er såpass kort blir det begrenset effekt. Hvis TV-en i stedet hadde hengt på veggen, ville dette gjort seg langt bedre.

Åpne fullskjerm Kun Lightstrip #1 Lysrør foran #1 Kun Lightstrip #2 Lysrør foran #2 Kun Lightstrip #3 Lysrør foran #3 Kun Lightstrip #4 Lysrør foran #4 Kun Lightstrip #5 Lysrør foran #5 Kun Lightstrip #1 Lysrør foran #1 Kun Lightstrip #2 Lysrør foran #2 Kun Lightstrip #3 Lysrør foran #3 Kun Lightstrip #4 Lysrør foran #4 Kun Lightstrip #5 Lysrør foran #5

For å illustrere dette prøvde vi også å sette Light Tube på forsiden av TV-en. Dette fører til at rammen nederst blir lyst opp, men dette forstyrrer egentlig ikke – tvert imot synes vi det gir en god utfyllingseffekt. Men dette vil selvsagt være opp til den enkeltes smak og personlige preferanser.

I våre øyne fungerer Light Tube spesielt godt som nettopp utfyllingslys til Lightstrip. Som et frittstående produkt gjør den også en grei jobb, men med tanke på at Lightstrip koster omtrent det samme og dekker tre sider, ville vi helt klart heller valgt den hvis målet er å få så mye Ambilight som mulig.

Konklusjon

Philips Hue Play Gradient Light Tube er et smartlysrør som kan brukes alene eller sammen med for eksempel Play Gradient Lightstrip. Som et frittstående produkt kan den kontrolleres som inntil tre fargede lyspunkter eller som ett hvitt lys mellom 2000 og 6500 Kelvin.

Men lysets styrke er at den kan synkroniseres mot en datamaskin eller Philips Hues egen HDMI Sync Box. Da kan den lage lys som matcher bildet som går til TV-en for en Ambilight-effekt. Lyset kan også synkroniseres mot lyd, om det skulle være ønskelig.

Lysrøret kan roteres og vinkles slik at det gir god effekt mot en vegg eller lignende. Foten i hver ende av røret har skruehull slik at det enkelt kan festes i en vegg eller for eksempel under en hylle.

Play Gradient Light Tube kan også brukes som et helt vanlig lys. Via Hue-appen kan den styres som inntil tre lyspunkter.

Prisen er relativt høy, som typisk er for Philips Hue-produkter. Men dersom du ønsker deg en Ambilight-effekt, vil det være billigere enn å kjøpe en ny TV. Lyset har også en beregnet levetid på over ti år, så årskostnaden blir ikke all verden. Men så må vi også huske å ta med en Hue Bridge og en eventuell HDMI Sync Box eller egnet PC i regnestykket.

Samtidig er Philips Hue uansett en av våre smartlysfavoritter. Selve HDMI-svitsjen er også kjekk sak som stadig får oppdateringer.

Likevel er det altså ingen rimelig pakke. Det lengste lysrøret koster et par tusenlapper, så du må ut med i underkant av fem høvdinger for alt du trenger.

Dette produktet vil nok likevel i hovedsak friste folk som allerede har investert i Philips Hue-økosystemet, og da kanskje spesielt de som allerede har en Play Gradient Lightstrip og ønsker seg et ekstra lys for å fylle den mørkere delen av TV-veggen.

Lysrørets svakhet er den samme som med Lightstrip, nemlig at Ambilight-funksjonaliteten krever at TV-en brukes som en ren skjerm for en ekstern kilde.

