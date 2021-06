En elsparkesykkel for deg med bratte bakker og rekkeviddeangst

18 Juni 2021 17:30

Det er ikke så lenge siden vi sjekket ut to ganske like modeller fra E-Way, som er Wilfas satsing på elektriske sparkesykler.

Nå har turen kommet til den mer langtrekkende storebroren E-600Max. «Max»-betegnelsen har vi for øvrig vært borti før. Både med E-wheels E2S V2 Max og KickScooter Max G30 fra Ninebot.

Som langtrekkende tungvektsmodell er det ikke til å komme bort fra at dagens testobjekt ligner en god del på disse to, og E2S V2 Max spesielt. Noe som kanskje ikke er så merkelig, da de to elsparkesyklene tilsynelatende er varianter som kommer fra samme fabrikk.

Men sammenlignet med utgaven spesifisert av E-wheels, har E-Way gjort noen valg vi sånn rent umiddelbart liker bedre. Punkteringsfrie titommers dekk er et stort pluss i vår bok, selv om vi også er klar over at dette kan gå ut over rekkevidden og/eller kjørekomforten.

En mer lett tilgjengelig ladeport setter vi også pris på. Som med de andre E-Way-modellene er denne plassert på styret i stedet for langt nede under ståbrettet.

Ellers snakker vi stadig om en stor og tung modell med et batteri på hele 650 Wh. Doningen veier inn på solide nitten og et halvt kilo på vår badevekt, og vi foretrekker å bruke begge armene når vi bærer den opp og ned trappene fra leiligheten.

Men aller helst ville vi hatt heis for denne elsparkesykkelen. Eller garasjeplass.

Med en motor som etter spesifikasjonene byr på 600 nominelle watt, eller opptil 1200 watt i kortere perioder, er E-600Max en sparkesykkel som ikke begynner å klage straks den ser en stigning.

Vår ferd opp Brattbakken her i nabolaget går unna på 32 sekunder. Dette er egentlig ikke spesielt overraskende, ettersom vi fikk det samme med dens uekte tremenning E-wheels E2S V2 Max da vi testet denne i fjor.

Det store spørsmålet var derfor kjørelengden. I spesifikasjonene hevdes det «opptil 70 kilometer» med E-600Max. Men dens lillebrødre E-350 og E-500 kom ikke nærheten av oppgitt rekkevidde. Ei heller E-wheels’ variant, som flagget ut etter kun 40 kilometer.

Bevares, når vi snakker 40 kilometer eller mer på en sparkesykkel, begynner det uansett å bli en drøy tur. Men såfremt været er tørt og temperaturen holder seg på et greit nivå, finnes det trolig verre jobber å ha. Derfor har vi da også tatt E-600Max på en lang kjøretur.

Vi regnet altså ikke med å komme i mål på 70 kilometer, og det gjorde vi heller ikke. For at det skulle slått til, måtte undertegnede trolig først vært på en god slankekur og deretter funnet en slette hvor det er mulig å kjøre i et jevnt og rolig tempo.

Men vår testløype går både opp og ned, med en god miks av kjøring på landevei og i tettbygde strøk. Der det er mulig holder vi som regel toppfarten, som vi med vår GPS målte til å være litt i overkant av 20 km/t – altså innafor lovverket.

I nedoverbakker kan likevel denne sparkesykkelen trille adskillig fortere, og det er det ingen som kan ta oss på. E-600Max har relativt store hjul og harde dekk til sparkesykkel å være. Vår følelse er i hvert fall at den triller noen hakk bedre enn lillebrødrene E-500 og E-350.

Forhjulet har trommelbrems. Vegar Jansen / Tek.no

Styrken til denne elektriske doningen ligger dog i evnen til å akselerere og kjøre opp stigninger. Her går det unna. Motoren virker gjennomgående ubekymret sterk, og sånn sett er dette en doning som passer godt for deg som har både bakker og berg å forsere.

For de aller fleste motbakkene vi ønsket å komme opp, gjorde vi så i tilnærmet toppfart. Dette i motsetning til Ninebots G30 Max , som hadde en tendens til å sette ned farten når stigningen tiltok.

Likevel var ikke rekkevidden til E-Way E-600Max spesielt mye dårligere enn G30 Max. Etter noen timer kjørende i alle himmelretninger mistet vårt testobjekt futten ved omtrent 53 kilometer.

Da var det fremdeles mulig å få den opp i full fart på flatmark, men ved enhver større stigning gikk den da ned i hva som best kan beskrives som krabbefart. Sånn sett kunne vi nok lagt på flere kilometer dersom vi hadde nøyd oss med å kjøre rundt og rundt på plassen, men det er nå en gang ikke slik vi måler.

En hard fornøyelse

Drøye fem mil på sparkesykkel er ikke helt 70 kilometer, men vi er egentlig ikke så veldig overrasket over at vi ikke kom lenger enn dette.

Dessverre kan vi ikke påstå at det var en ren kosetur. Elsparkesykkelen har ingen form for konvensjonell fjæring eller demping, og de punkteringsfrie dekkene er kanskje en smule i hardeste laget – dette blir litt som å stå på en planke som ikke gir særlig etter.

At dette likevel fungerer relativt godt på jevn asfalt kan vi takke hjulstørrelsen på ti tommer for. Samtidig merker vi humper og dårlig dekke ganske bra også. Heller og mindre sprekker går greit, men den korte strekningen vi prøvde over brostein er noe vi helst vil glemme. Det ble vanskelig å se, så fælt ristet det.

Med motoren på bakhjulet blir elsparkesykkelen også litt baktung. Vegar Jansen / Tek.no

Bakskjermen har det med å skrangle litt på dårlig underlag, så vi har det å irritere oss over også.

Men altså, vanlig jevn asfalt byr ikke på problemer. Med en sparkesykkel på nesten tjue kilogram bør du dog tenke på vektfordeling og hjelpe litt til når du skal opp over kanter og lignende. Sånn sett er det ikke så dumt at sykkelen har motoren på bakhjulet og derfor blir litt baktung.

På forhjulet har vi en trommelbrems. Bremsespaken på styret virker inn på både denne og motorbremsen. Sistnevnte slår inn først, der den bremser og regenererer strøm når spaken klemmes litt inn. Når man trenger mer bremsekraft fungerer de to bremsene sammen.

Motorbremsen er ikke helt jevn, så det blir en smule «rykk og napp»-bremsing i visse nedoverbakker, men det er mest en vanesak og fungerer stort sett helt greit.

Fysisk sett

Ladeporten sitter trygt plassert på styret. Vegar Jansen / Tek.no

Javisst er det noe kjent med denne modellen. Som nevnt er den bygd på samme malen som E-wheels E2S V2 Max, men den har altså fått ladeporten løftet opp til styret og punkteringsfrie dekk. Begge deler er langt mer praktisk, men hardere dekk betyr også litt dårligere kjørekomfort.

Ellers er sykkelen reglementert utstyr med bjelle, samt lys foran og bak. Baklyset fungerer også som bremselys.

Vi stusser dog over at E-600Max ikke er utstyrt med reflekser på sidene. Jo, det er rom for dette, og mens vi forstår at E-Way ønsker forskjellig fargeprofil på de forskjellige modellene, virker det litt merkelig at E-600Max skal være «helsort» når det vitterlig er satt av plass til slikt.

Joda, dette virker mistenkelig kjent. Vegar Jansen / Tek.no

Det skal sies at det ikke er noe krav til reflekser på elektriske sparkesykler, kun lys. Men vi tenker jo at mer synlighet alltid vil være et pluss.

Ellers er dette altså en relativt stor og tung doning, som ifølge spesifikasjonene skal klare en førervekt på opptil 125 kilo og en stigning på 20 grader. Den klarte også alle bakkene vi utsatte den for, inkludert den enda brattere gangstien over Brattbakken her i nabolaget.

Sparkesykkel Tid opp Brattbakken Klarer gangsti Målt rekkevidde E-Way E-600Max 32 sekunder Ja 53 km E-Twow Booster GT 40 sekunder Ja 38 km E-Twow S2 Booster Plus 38 sekunder Nei Ikke målt E-Way E-350 34 sekunder Nei 15 km E-Way E-500 35 sekunder Nei 25 km E-wheels E2S V2 Max 32 sekunder Ja 40 km E-wheels E2S V2 Pro 31 sekunder Ja 40 km Nitrox Joy V2 49 sekunder Nei 23 / 37 km Ninebot KickScooter Max G30 42 sekunder Ja 56 km Xiaomi Mi M365 Pro 44 sekunder Nei 40 km

Denne modellen bruker den samme appen som de andre sparkesyklene til E-Way. Her kan styrken på akselerasjonen justeres, vi kan sette på cruisekontroll eller velge å ikke måtte sparke fart i sykkelen for at motoren skal komme i gang.

Elsparkesykkelen har også tre kjøremodi eller «gir». To av dem kommer du trolig aldri til å bruke, da de begrenser topphastigheten. Vi skulle egentlig ønsket oss et egendefinert girvalg der vi for eksempel kunne valgt vanlig topphastighet og langsom akselerasjon, for de gangene vi føler oss ekstra avslappede eller må kjøre når det regner og er glatt.

Konklusjon

E-Way E-600Max leverer varene på mange punkter. Nei, vi får ikke 70 kilometer ut av den, men 53 kilometer er slett ikke så verst, det heller. Og i så å si samtlige av de 53 kilometerne holder denne doningen topphastigheten. Den er bakkesterk som få, i hvert fall når den trekker undertegnedes 70 kilogram.

Med punkteringsfrie dekk trenger du heller ikke bekymre deg for å måtte lappe slange – noe som er et pes på sparkesykler – men dekkene er ganske harde. Så dårlig eller spesielt ujevnt underlag er stadig en liten bekymring, om enn mer for din egen velvære enn nødvendigvis for sykkelens skyld.

Og dette er nok det største ankepunktet vi har mot E-600Max. Ellers har den greie bremser, og som du nå bør ha fått med deg er dette en stor og tung elsparkesykkel – så den er ikke noe naturlig valg for deg som kanskje ønsker å ha den med på kollektivtransporten eller må bære den opp og ned trappene hver dag.

Trenger du ikke å kjøre så langt, finnes det altså langt mer portable modeller i handelen, og det også til en rimeligere penge.

Men dersom du lider av rekkeviddeangst, liker å løfte tungt eller ønsker at det kan gå noen dager før du setter din elsparkesykkel på lading, kan E-600Max være et godt valg. Spesielt om du i tillegg er opptatt av at det skal gå radig i oppoverbakkene også.

Av andre langtrekkende elsparkesykler vi har testet, må vi selvfølgelig peke på Ninebot KickScooter Max G30D. Denne ligger i samme prisklasse, har minst like god rekkevidde, og med luftfylte dekk er den i tillegg mer behagelig å kjøre. Integrert lader har den også. Samtidig byr den ikke på like mye futt, spesielt i bakkene.

Spørsmålet blir da om du prioriterer kjørekomfort eller kraft.

