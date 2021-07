Solide treningspropper som sitter bom fast

Jaybird har raffinert sine Vista-propper og lagt til aktiv støydemping, blant annet. Resultatet er solid. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24 Juli 2021 06:00

Etter noen litt middelmådige forsøk var Vista det første produktet fra Jaybird vi virkelig lot oss begeistre av. De satt godt på plass, hadde god lyd, et kompakt etui og var generelt enkle å bruke.

Nå er versjon to her, med bedre batteritid og aktiv støydemping som de to største nyhetene. Utvendig er det ikke stort som skiller Vista 2 fra originalen, og Jaybird har stort sett beholdt designet på etuiet, men rundet av kantene noe. Fortsatt snakker vi om rundt fire tyggispakker stablet to og to i størrelse, med en liten hempe slik at du kan henge etuiet i noe.

Jaybird har droppet å endre på det som kanskje fungerte aller best med den første utgaven, nemlig passformen. Så vidt vi kan se er det stort sett de samme vingene og gummituppene som gjelder på Vista 2, og for undertegnede sitter standardstørrelsen stort sett som støpt. I tillegg får du en mindre og en større størrelse, selv om vi gjerne skulle ha sett at det var mulig å bytte bare vingen og ikke tuppen eller motsatt.

Disse er fortsatt én og samme konstruksjon, så du kan for eksempel ikke velge en stor vinge og en liten tupp, som er litt synd. Det kunne potensielt gjort passformen enda litt bedre - eller litt mindre problematisk om Vista 2 ikke passer så godt i dine ører som de passer i mine.

8 Meget bra Jaybird Vista 2 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Jaybirds nye er gode til allroundbruk, utmerkede til trening Fordeler Engasjerende lyd

Sitter svært godt på plass

Mange kontrollmuligheter

Aktiv støydemping

Kompakt etui

Rimelig god batteritid

Omgivelsesmodusen har svært god vindfiltrering Ting å tenke på Kanskje ikke like raffinert lyd som de aller beste

Mister en sjelden gang tilkoblingen

Vinge og propp henger fast i hverandre; ikke veldig fleksibelt

Støydempingen veldig følsom for vind

Svak samtalekvalitet i støyete omgivelser

Sitter bom fast

For meg sitter de altså helt utmerket på plass, og jeg er faktisk ikke engang i stand til å riste så mye på hodet at de faller ut av øret. De sitter bom fast. Selve vingene er stivere enn vingene man finner hos enkelte andre merker, som i teorien kan være en komfortutfordring, men jeg har ikke merket noen problemer med å ha disse i ørene selv over ganske lange perioder. På komfortfronten virker det å ha skjedd en forbedring fra den første modellen - selv om en del modeller uten vinger nok vil være enda mer komfortable å ha på.

Lyden er også gjenkjennbar her, men det virker definitivt som om Jaybird har gjort endringer i hvordan det låter ut av eska. Om du husker testen av den første Vista-modellen, omtalte vi «Flat»-innstillingen som er standard som rimelig kjedelig, og anbefalte heller å velge Signature-innstillingen i Jaybird-appen. Med Vista 2 gjelder ikke det lenger - standardinnstillingen er nemlig noe mer interessant enn hva den var på den første utgaven.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den er velbalansert og har en relativt veloppløst og fin diskant, men vi savner litt mer trøkk i bunnen, spesielt når det er snakk om lyd som hovedsaklig er ment til trening. Signature-innstillingen blir imidlertid litt i overkant, og grumser til lydbildet med altfor mye bass og mellomtone, så løsningen ble å lage en egen equalizer-innstilling som bare jekker opp bassen litt og ikke rører så mye på resten. Da blir også resultatet rimelig bra - litt ekstra «oomph» i bunnen av registeret gjør seg i miksen her, og gir en litt mer engasjerende og gøyere lyd.

Selve equalizeren er enkel å bruke, og du kan lagre flere egendefinerte innstillinger om du skulle ha behov for det. Totalt sett er det likevel et lite stykke opp fra Jaybird til noen av de beste, som Sony og ikke minst Sennheiser, lydmessig. Jaybird-proppene mangler rett og slett litt raffinement, i mangel av et bedre ord. Diskanten kunne vært hakket mer veldefinert, og ikke minst savner vi et litt større og luftigere lydbilde, men spesielt til trening er ikke slike nyanser like viktig, og til slik bruk huker Jaybird-proppene av alle boksene.

Av kodeker får du AAC og SBC, men ikke Aptx. Det er muligens et minus for noen.

Vista 2 stikker noe ut av øret, men er fortsatt rimelig diskré i bruk. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Helt OK støydemping

Støydempingen, som altså er en nykommer på Vista 2, er også helt ålreit. Den tilfører definitivt noe, men kan ikke sies å være like effektiv som på for eksempel Apples AirPods.

Støydempingen her er dessuten ganske følsom for vind, som er ganske slitsomt i nærmest ethvert bruksscenario utendørs Løsningen ble som oftest å bare skru av støydempingen ute, og det er jo litt mot hensikten med støydemping. Samtidig må det sies at omgivelsesmodusen, her kalt «SurroundSense», har en helt utmerket vindfiltrering - sannsynligvis bedre enn vi har hørt på noe annet true wireless-produkt.

Sånn sett er det litt ekstra irriterende at ikke Jaybird har klart å ta med seg litt av det over i støydempingen. Det må riktignok sies at vindfiltreringen også gjør omgivelsesmodusen ganske mye svakere til å fôre inn omgivelsene, men på sykkel- eller løpetur er det en stor fordel å slippe vindsusen.

Gummitupp og vinge sitter fast i hverandre, så du må velge samme størrelse på begge. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Siden sist har Jaybird lagt til en litt ruglete overflate på knappene som sitter utvendig, en på hver av proppene. De har også skviset inn de fleste kommandoer vi kunne ønsket oss på de to knappene. Ett trykk spiller eller pauser, dobbelttrykk til venstre hopper en låt tilbake, til høyre en låt frem. Dobbelttapp bytter mellom støydemping, omgivelsesmodus og ingen av delene. Og jammen kan du ikke justere volum ved å holde knappen inne også, ned på den venstre og opp på den høyre.

Du kan velge mellom noen få funksjoner på hver av kommandoene, og de to sistnevnte (dobbelttapp og holde inne) kan du også velge å skru av. Det tar litt tid å lære seg hva de ulike kommandoene gjør, og vi skulle kanskje ønske at Jaybird ga oss full valgfrihet til å konfigurere alle kommandoene etter eget ønske, men vi er i alle fall et stykke på vei. Og knappene reagerer stort sett som de skal på våre tapp og trykk.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Paring med nye enheter skjer for øvrig ved hjelp av en knapp i etuiet. Du holder inne knappen mens proppene fortsatt sitter i etuiet for å sette dem i paremodus, og så kan du søke opp proppene på ønsket enhet. Det fungerer utmerket, og er en mye bedre løsning enn en del andre varianter vi har sett, som at du må holde inne knappene på begge proppene i fem sekunder og be til høyere makter om at de skal skjønne hva du prøver på.

Batteritiden er oppgitt til 6 timer med støydempingen aktiv, eventuelt åtte timer uten støydemping. Det virker å stemme relativt godt, men vi er kanskje litt mer tvilende til påstanden om to ekstra fulladinger i etuiet. Her er inntrykket at det er tomt litt raskere enn vi forventer, men du bør nok likevel kunne skvise ut minst 15 timer totalt med støydemping - og noe mer uten. Vi skulle dessuten ønsket oss at etuiet hadde en litt tydeligere indikator for batteristatus, men du kan til gjengjeld se gjenværende batteriprosent i Jaybird-appen.

Vi har også opplevd at én av proppene en sjelden gang innimellom tilsynelatende restarter og kobler seg ut i noen sekunder. Irriterende, men sannsynligvis noe Jaybird kan fikse i en oppdatering.

Samtalekvaliteten er absolutt godkjent innendørs og i stille omgivelser, men proppene sliter mer når vi kommer ut. Støydempingen i mikrofonene virker å være svak, og om det for eksempel kjører biler forbi bare forsvinner stemmen vår i dragsuget. Den gode vindfiltreringen fra SurroundSense-modusen har heller ikke blitt med over i samtaler, og all vindsus forplanter seg inn i hva motparten hører.

Totalt sett altså helt ålreit, men det er mange andre som gjør samtaler i støyete omgivelser bedre enn dette.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Til trening er det nesten ingen av konkurrentene som er bedre enn Jaybird Vista 2, og i så måte må man jo kunne si at Jaybird har oppnådd målet. Passformen er først og fremst helt utmerket - proppene sitter bom fast uten å gnage eller være slitsomme på andre måter, og det selv om du løper eller bedriver annen intens aktivitet. Det er langt fra noen selvfølge.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lyden er også treningsvennlig og blir ganske god med litt justering i appen, om enn ikke like raffinert og veloppløst som hos enkelte andre merker. For de fleste vil vi tro dette er mer enn godt nok.

Kombinasjonen av passform og lyd gjør at dette sannsynligvis er proppene undertegnede ville valgt om jeg skulle ut på løpeturer fremover. Om du er av typen som foretrekker å høre omgivelsene, er også et meget godt alternativ Bose Sport Earbuds. De går ikke helt inn i øregangen, så du kan høre det som skjer rundt deg bedre - på godt og vondt.

Alt i alt en fin liten forbedring fra Jaybird, men om du allerede har førsteutgaven og er fornøyd med den er ikke forbedringene her så store at du nødvendigvis trenger å oppgradere. For andre bør disse definitivt med i vurderingen om du gjerne vil ha ørepropper som fungerer både til trening og hverdags.

