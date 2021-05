Trenings-favorittene er endelig kommet i helt trådløs utgave

Klarer de å begeistre oss på nytt?

Reflect Mini NC er den nye og helt trådløse versjonen av Reflect-proppene vi tidligere har vært så begeistrede for, spesielt til trening. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 30 Mai 2021 06:00

JBLs Reflect Mini BT-ørepropper har lenge vært blant våre favoritter, spesielt til trening.

De sitter veldig godt på plass, har god og treningsvennlig lyd og god batteritid, og har spesielt av førstnevnte grunn vært det eneste produktet med ledning som har sneket seg med på vår topp 10-liste over propper til trening.

Nå har Reflect Mini-proppene kommet i helt trådløs versjon, og vi var spente på å se om JBL kunne beholde de mest attraktive delene ved produktet selv om kabelen bak nakken er forsvunnet.

Har fått støydemping

Nytt er uansett aktiv støydemping, som versjonen med kabel bak nakken ikke hadde. Batteritiden er oppgitt til sju timer på en lading, i tillegg til to fulle oppladinger i etuiet, totalt 21 timer.

Sju timer på en lading er bra, 21 timer totalt er helt ålreit om vi sammenlikner med konkurrentene. 10 minutters lading skal dessuten være nok til å lytte en time.

Utformingen følger i samme spor som den tidligere Reflect-versjonen, med middels stive, buede vinger som holder proppene fast i ørene. Selve propphusene har vokst litt i størrelse, som kanskje ikke er så rart med tanke på at de nå inneholder batterier og annet som tidligere befant seg i mikrofonklossen på ledningen.

7.5 Bra JBL Reflect Mini NC annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Blant de beste treningsproppene du finner, men etuiet er et irritasjonsmoment. Fordeler Sitter veldig godt på plass i ørene

IPX7-sertifisering

Velbalansert og engasjerende lyd

Aktiv støydemping

God batteritid

Enkle å kontrollere Ting å tenke på Kun middels god aktiv støydemping

Noe skarp diskant

Proppene skrur seg iblant ikke av i etuiet

Sitter godt

Vingene gjør likevel at proppene sitter veldig godt fast i mine ører, både til vanlig og ikke minst på løpetur. Sistnevnte var helt problemfritt her, akkurat slik det var med modellen med ledning, men det kan selvfølgelig hende det er annerledes i akkurat dine ører. Det krever litt teknikk å få vridd dem riktig på plass, men det er nok noe som sitter i fingrene etter kort tids bruk.

I starten gnager nok vingene litt om du bruker proppene i timevis av gangen, men det er etter vår erfaring noe som går seg til når ørene herdes på akkurat de punktene der vingene treffer. Det følger også med flere størrelser av både vinger og silikonputer, så det bør være mulig å finne en kombinasjon som passer for deg.

Proppene festes i øret ved hjelp av en gummivinge. Andre modeller har en litt mykere vinge enn JBLs, men den gjør i alle fall at proppene sitter godt. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Proppene er for øvrig veldig godt vannsikret. IPX7-sertifisering betyr at de skal kunne senkes i inntil én meter vann i 30 minutter og bør kunne motstå nærmest ubegrensede mengder av svette. I teorien skal du kunne svømme med dem, selv om vi nok ville tenkt oss om to ganger for akkurat dét. Løping i regn bør være langt innenfor.

JBL Reflect Mini TWS Pris 1590 NOK Akustisk konstruksjon Lukket Hodetelefondesign In-ear Type Stereo 2.0 Kablet (hodetelefon>lydkilde) Nei Trådløs Ja Trådløs overføringsteknologi Bluetooth Bluetooth-kodek SBC, AAC Bluetooth-profil HFP, A2DP, AVRCP Bluetooth-versjon 5.1 Batteritid (drift) 7 h Tilgjengelige farger Sort, Hvit, Blå Elementstørrelse 6 mm Produktvekt 6.8 g Funksjoner Beregnet for sportsbruk, Aktiv støyreduksjon (ANC), True Wireless IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IPX7 Frekvensomfang (maks) 20000 Hz Frekvensomfang (min) 20 Hz Impedans 16 Ω Lanseringsår 2021

Fin lyd

Lyden er vel omtrent hva vi forventer oss fra et par true wireless-propper til rundt 1500 kroner. Velbalansert og fint, med akkurat passe mengde bass og engasjement til å fungere både til trening og hverdags. Lydbildet er rimelig stort og luftig, med god plass til de ulike elementene og ingenting som tar mer plass enn det bør. Mellomtonen er fyldig og diskanten middels veloppløst og detaljrik.

Ut av esken er de nok litt i overkant lyse for min smak, hvor diskanten vipper over kanten til å bli litt skjærende og ubehagelige litt for ofte. Heldigvis får du en god og finkornet equalizer i Headphones-appen til JBL, som kan brukes til å justere ned diskanten ørlite og eventuelt dra på med litt mer bass om du skulle ønske det.

Proppene stikker ikke veldig langt ut av øret. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Alt i alt absolutt godkjent lydmessig fra JBL. De har ikke helt raffinementet til for eksempel de dobbelt så dyre Sennheiser Momentum 2 True Wireless, men holder ålreit stand mot konkurrentene i sin prisklasse. Vi foretrekker nok såvidt lyden i Jabra Elite 75t, men da går du glipp av vingene som holder JBL-proppene på plass.

Og, bare for å ha nevnt det: AAC-kodeken er støttet, men ikke Aptx. AAC er jo etter hvert blitt det vanligste å inkludere, med tanke på at det støttes av både iOS-enheter, Android-telefoner og snart også av Windows , men vi skulle selvfølgelig gjerne sett at begge var på plass.

JBL-appen er pen og funksjonsrik, og du kan endre på mange parametre ved proppene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Litt etui-trøbbel

Etuiet er ikke blant de mest kompakte vi har sett, men glir vel greit ned i lomma på alt utenom de aller trangeste buksene. For å understreke sportspreget har JBL lagt til en bærehempe i et refleksmateriale, og denne kan ikke tas bort. Det burde kanskje vært valgfritt, men verre er at det er altfor lett å plassere proppene ned i etuiet på en måte som gjør at lokket ikke går helt igjen. Det gjør at de ikke skrur seg av slik de skal, og vi har stadig opplevd at telefonen kobler til og fra proppene i lang tid etter at de tilsynelatende skulle ha vært avskrudd.

Det er delvis vår egen feil, men magnetfestet er konstruert slik at det både høres og føles som om proppene klikker på plass selv om det ikke er på «riktig» plass. Resultatet er altså at lokket ikke går helt igjen. Så fort du er oppmerksom på dette vil du forhåpentligvis klare å vri proppene langt nok inn til at de sitter som de skal, men dette burde vært idiotsikkert. Lite er så irriterende som å komme til strømtomme propper akkurat når du skal ut.

Ellers er det lite ved etuiet som skiller seg ut. Byggekvaliteten virker helt ålreit, magneten virker å tåle ganske mye juling før den slipper taket og det har en diode i front som forteller om ladestatus.

Her er begge proppene tilsynelatende klikket fast i etuiet, men proppen til høyre sitter likevel ikke riktig. Dette er veldig fort gjort, og gjør at den ikke lader som den skal. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Støydempingen må nok regnes som en kjekk ekstrafunksjon, ikke som hovedattraksjonen her, da den ikke er på nivå med for eksempel Apples AirPods Pro eller Samsungs Galaxy Buds Pro. JBL-proppene klarer ikke helt å fjerne like mye (simulert) flystøy som Apple-proppene gjør, og er også litt svakere på ujevne lyder som museklikk, tastaturknatring og stemmer, men støydempingen er likevel bedre enn på en del andre propper vi har prøvd.

Omtrent midt på treet, med andre ord, og kombinasjonen av aktiv og passiv støydemping er i det minste ikke så verst. Det skal sies at JBL-proppene også er ganske følsom for vindstøy, så utendørs endte vi ofte opp med å skru støydempingen av. Det gjøres heldigvis enkelt ved hjelp av touchpanelet på den venstre øreproppen.

JBL-etuiet er middels stort. Her sammen med Jabra Elite 75t (til venstre) og Bose Sport Earbuds. Stein Jarle Olsen, Tek.no

På den høyre har du som standard vanlig avspillingskontroll, med spill/pause på ett tapp, neste og forrige låt på henholdsvis to og tre tapp. Holder du inne aktiverer du taleassistenten, men du kan også gå inn i Headphones-appen og velge andre kontrolloppsett, blant annet en hvor du kan justere volum opp og ned med enkel- og dobbeltapp. Valgfrihet er som alltid kjekt.

Samtalekvaliteten er et litt tveegget sverd. JBL-proppene er skarpe og fine når det er stille rundt deg, og spesielt innendørs bør du ha veldig små problemer med å gjøre deg forstått. Når vi introduserer litt støy og vind til lydbildet sliter de imidlertid betraktelig mer. Motparten melder om at støydempingsalgoritmene i mikrofonen tilsynelatende trer inn altfor hardt, slik at både stemme og støy blir borte og det blir vanskelig å få med seg det vi sier. Ingen god opplevelse, altså.

Konklusjon

Etter et par uker med JBLs helt trådløse Reflect Mini kan vi konstatere at joda, JBL har beholdt det vi likte så godt fra den «halvt» trådløse versjonen.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

De sitter nemlig svært godt på plass, har rimelig god batteritid og mer enn godkjent lyd. IPX7-sertifisering er også helt i toppsjiktet blant trådløse ørepropper, slik at du kan bruke dem i regn og selv ta dem med i dusjen uten at de skal ta skade av det.

Etuiet kunne nok vært flinkere til å sørge for at proppene fester seg riktig når du setter dem inn, og det er kanskje vårt fremste ankepunkt her. Det gjør også at vi trekker en halv karakter ekstra, men etuiet er nok også noe du lærer deg en viss teknikk med. Den aktive støydempingen er høyst middels - det er kjekt at den er her, men den er ikke like god som hos Apple eller Samsung - og den er også såpass følsom for vind at den ofte må skrus av utendørs.

Totalt sett er vi likevel godt fornøyde med disse. De gjør det godt på de fleste områder og prisen er ikke verre enn 1590 kroner. Kjenner vi prisene på JBL-produkter rett er disse nede rundt tusenlappen innen ganske kort tid.

