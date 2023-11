Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Fairphone 5

Fairphone 5: Telefonen som kan noe ingen andre kan

Fairphone er tilbake med sin femte modell, som kan noe ingen andre kan; du kan ta av dekselet og bytte batteri selv! Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Daniel Rosenquist Publisert i går 05:00 Lagre

Fairphone er annerledes. Og ganske unik. For i bruk- og kastverdenen som spesielt mobiltelefoner er, ønsker den nederlandske produsenten å redusere klimaavtrykket og mengden elektronisk søppel. Og måten de vil gjøre det på er veldig spennende, og i utgangspunktet en god idé.

Fairphone har fokus på to viktige ting. For det første skal den skal vare lenge. Selskapet lover hele åtte (!) år med oppdateringer. I tillegg er den reparerbar. Alle deler av telefonen kan skrus ut og byttes om det trengs, og du kan ta ut og bytte batteriet selv uten verktøy på rundt 5 sekunder. Det er helt «Nokia på 90-tallet-vibber» på batteriet.

Merk at det bare er batteriet du så lett kan plukke fra hverandre, og at alle andre moduler krever både verktøy og bitte litt fingerspitzgefühlen for å bytte ut. Men det er stadig i en helt annen liga enn en nyere iPhone eller lignende som er umulig å reparere selv.

Den andre bærebjelken er bærekraft. Telefonen er laget med 70 prosent materialer som er enten gjenvunnet eller er de hentet fra steder som selskapet kan garantere for transparens i næringskjeden og at de som har bidratt i produksjonen får betalt «fair» for jobben de har gjort. Det er en del produsenter som skal slite med å møte de samme kravene.

Bra fjerne Sammenlign Fairphone 5 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB annonse Utvalgte butikker 8290 hos Dustin Home Sjekk nå 8490 hos Elkjøp Sjekk nå Laveste pris 8290 Bra sitat For deg som vil ha en OK telefon du kan ha i mange år Fordeler + En telefon du kan ha leeeeeeenge

+ Åtte år med oppdateringer

+ Mulig å reparere

+ Du kan enkelt skifte batteri selv

+ Laget med gjenvunne materialer og med rettferdig lønn til alle involverte

+ God skjerm

+ Hurtiglading

+ Litt vanntett Ting å tenke på — Veldig skuffende kamera

— Tykke rammer rundt skjermen

— Relativt tung

— Lav ytelse

— Du får mer telefon for pengene (men må droppe den gode idèen bak)

Fairphone 5 kan ved første øyekast se ut som en hvilken som helst moderne smarttelefon. Men den skjuler både noen smarte ideer men også noen kraftige minus. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Versjon fem

Ideen bak Fairphone har vært såpass god at selskapet i alle fall har kommet seg frem til sin femte generasjon. Og det har skjedd noen viktige ting på både innsiden og utsiden av telefonen i år. Telefonen har aldri vært en skikkelig toppmodell, men har fått noen viktige oppgraderinger. Den mest merkbare er nok skjermen, som endelig er en god OLED-skjerm på 6.5 tommer.

Kamerapakken har på papiret 50 megapiksler å jobbe med, telefonen har 8 GB med arbeidsminne, et ganske stort batteri og en spesialbygget prosessor fra Qualcomm som leverer helt midt på treet rent ytelsesmessig.

På utsiden er telefonen også nokså unik, med sin transparente bakside. Gjennom dekselet kan du se alle modulene i telefonen som er utskiftbare, og Fairphones eget slagord som lyser gjennom.

Forandring er i hendene dine. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Fairphone mangler som nevnt en del finesse for å være en toppmodell, og det merker du også godt når du tar den i hånden. Telefonen er relativt tung, og har en ganske tykk kant rundt skjermen. Telefonen er også midt på treet vanntett med sin IP55-klassifisering, noe som jo egentlig er imponerende med tanke på at du lett kan rive av hele bakdekselet.

I det hele tatt ser og føles Fairphone 5 litt ut som telefoner gjorde for et par år siden, og spørsmålet er om det bare er dårlig eller om det nesten er litt retro, og at det passer godt inn i ideen om at Fairphone ikke er noe prangende moteobjekt, men noe som er bygget for å vare.

Skuffende kamera

Fairphone 5 kommer med det som altså på papiret ser ut som en mer enn godkjent kamerapakke. Her har du to objektiver på baksiden, som begge har 50 megapiksler å jobbe med, og nye 50 i selfiekameraet. Det er hovedkameraet som gir best arbeidsforhold i riggen til Fairphone, og både vidvinkelen og selfiekameraet har mindre lyssterke sensorer.

Fairphone 5 har på papiret en fin kamerapakke, og har alle verktøy vi er blitt vant til, som portrett, vindvinkel og en egen såkalt proff-modus. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Men telefonen leverer dessverre skuffende på bildefronten. Vi har utsatt objektivene for både enkle og vanskelige arbeidsforhold, og er blitt skuffet over nesten hele linjen. Selv i godt dagslys vil du oppleve at detaljer blir visket ut og uklare. Når du får motlys som på en helt vanlig norsk høstdag blir det enda verre, og i dårlig lys sliter telefonen veldig. Den har en egen nattmodus, som hjelper en del, men den aktiveres først når det er veldig lite lys.

Vidvinkelkameraet er enda tristere historie, og her får bildene plutselige og tilfeldige flekker som er helt ute av fokus, fargegjengivelsen er svært begrenset og detaljnivået er rett og slett begredelig. Her er en del bilder direkte fra kamerarullen uten noen justeringer fra vår side.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no Daniel Rosenquist / Tek.no

Vi forventer ikke all verden av denne telefonen, som tross alt er laget for alt annet enn å være en toppmodell du skifter ut etter et år eller to, men her Fairphone leverer billedkvalitet under nivået til svært billige konkurrenter.

Laget for å vare

Hvis du kan leve med et kamera som bare er OK på det beste, så har Fairphone nok av andre ting som gjør det til en ålreit telefon å satse på de neste årene. Skjermen har som nevnt fått den kanskje største oppgraderingen fra forrige modell, og er en god og passe lyssterk OLED-skjerm på 6,5 tommer med oppdateringsfrekvens på 90Hz. Her har selv langt billigere telefoner minst 120Hz, men selv siste (vanlige) iPhone har bare 60.

Fairphone har oppgradert skjermen fra forrige modell, og leverer en mer enn godkjent OLED med middels god oppdateringsfrekvens og lysstyrke. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Telefonen har også en responsiv fingeravtrykksleser og spiller relativt OK ut fra stereohøyttalere.

I tråd med selskapets idé om mindre elektronisk avfall og bærekraft i alle ledd så gir det kanskje mening at det ikke følger med lader i esken. Det har vi jo blitt vant til de siste par årene, og vi pleier til og med og gi plusskarakter i våre tester når det følger med utstyr til å lade opp dingsen du har brukt flere tusenlapper på. Men Fairphone har i alle fall fått støtte for hurtiglading inntil 30 Watt, og sjansen er vel størst for at du har en kloss og en ledning med USB-C liggende.

På nettsiden kan du kjøpe moduler til telefonen som skal være mulig å skifte ut på egen hånd. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Det er også deilig at Fairphone kommer med en så ren Android-klone som omtrent mulig. Det er både behagelig, men også smart, for Fairphone slipper å jevnlig oppdatere sin helt egne pakke på toppen av de oppdateringene du får til selve operativsystemet. Dette er en del av de tingene som er optimalisert for å vare.

Telefonen omtales som den første moderne smarttelefonen som kan holde i opp mot ti år. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Konklusjon

Det er kanskje litt urettferdig å sammenligne Fairphone 5 med jungelen av smarttelefoner i dag. Dette er tross alt en telefon som lover eksepsjonelt lang levetid, kan repareres på egenhånd og er omtalt som den første telefonen du trolig kan kunne ha i ti år. Det er i tilfellet helt utrolig, og antagelig veldig sunt og smart for både oss og jordkloden. Telefonen er også laget med mer gjenvunne materialer og med en næringskjede hvor alle involverte etter sigende får en rettferdig lønn for arbeidet sitt. Det er en veldig elskverdig idé, og det er lett å heie på Fairphone som gjør en annerledes tilnærming til det å masseprodusere elektronikk.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Men du må også kjøpe denne ideen og være fortrolig med det for å elske denne telefonen. For rent teknisk er det en telefon som er middels god, med et litt for svakt kamera. Til denne prisen får du rett og slett veldig mye for pengene fra andre produsenter. I alle fall på kort sikt.

Det er et stort pluss at du med enkelhet kan bytte batteriet på egen hånd og at telefonen lar seg reparere om noe skulle ryke etter hvert. Og hvis du kan kjøpe denne telefonen og komfortabelt ha den imellom fem og ti år, så er det jo et godt kjøp.

Det er derfor litt vanskelig å konkludere helt bastant, men la oss lande på; en midt på treet telefon med en veldig spennende idé for deg som tenker mer på miljøet og bærekraft enn på hertz, watt, RAM og megapiksler.

Bra fjerne Sammenlign Fairphone 5 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB annonse Utvalgte butikker 8290 hos Dustin Home Sjekk nå 8490 hos Elkjøp Sjekk nå Laveste pris 8290 Bra sitat For deg som vil ha en OK telefon du kan ha i mange år Fordeler + En telefon du kan ha leeeeeeenge

+ Åtte år med oppdateringer

+ Mulig å reparere

+ Du kan enkelt skifte batteri selv

+ Laget med gjenvunne materialer og med rettferdig lønn til alle involverte

+ God skjerm

+ Hurtiglading

+ Litt vanntett Ting å tenke på — Veldig skuffende kamera

— Tykke rammer rundt skjermen

— Relativt tung

— Lav ytelse

— Du får mer telefon for pengene (men må droppe den gode idèen bak)

Gode alternativer

Google Pixel 8 – Til grovt sett samme pris får du Googles nest beste, og en svært god telefon med kanskje den beste brukeropplevelsen i noen moderne mobil. Fairphone lover åtte år med oppdateringer, og Google er faktisk nesten like gode, med syv. Resten av Fairphones lovnader om en bærekraftig næringskjede, derimot...

Samsung Galaxy S23 – For en drøy tusenlapp ekstra får du en telefon som leker toppmodell på mange områder, med en fantastisk skjerm, langt bedre kamera og i tillegg er den vanntett.

Nothing Phone (2) – Hvis du liker Fairphone først og fremst fordi den er annerledes og fra en mer ukjent produsent kan du til samme pris få en annen unik telefon. Her får du bedre kamera, en morsom bakside og flere år med garanterte oppdateringer.