Test Dyson Airwrap mot Noaa Allure varmluftsstyler

Har Dyson Airwrap endelig fått en verdig motstander?

Nooas «varmluftstyler» koster under en tredjedel.

Dyson Airwrap Complete og dens nye konkurrent: Nooa Allure Varmluftstyler. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Om du ikke har hørt noe om Dyson Airwrap har du enten kort hår, er lite på sosiale medier eller bare bryr deg svært lite om hårstyling. Til tross for den stive prisen (6290 kroner), har multistyleren tatt verden med storm. Til sammenligning kostet vår best i test-krølltang kun 400 kroner da vi testet den.

Dyson sitter fremdeles på tronen, noe som kan være grunnet mangel på konkurranse. Det er nemlig ingen andre produkter (fra butikker vi er kjent med) som gjør det Airwrap gjør. Inntil nå.

Powers eget merke, Nooa, har nemlig lansert en konkurrent til Airwrap med en mye snillere prislapp. Nooa Allure ligger på 1990 kroner, og har i likhet med Dyson Airwrap hårstyling ved hjelp av varm eller kald luft.

Vi har testet Dyson Airwrap Complete Long, og selve hodet for krølling er litt lenger enn krøllehodet til Nooa Allure Varmluftstyler. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Slik har vi testet

Vi oppdaget tidlig at idéen om å style håret med kald luft ikke fungerte slik vi ønsket. (I alle fall på et krøllehode som aldri spiller helt på lag.) I denne testen har vi derfor valgt å vurdere begge hårstylerne etter deres evner med varmluft.

Det ble tidlig etablert at varmluft blåst mot halsen var noe ubehagelig, og vi fikk god bruk for den medfølgende hansken til Nooa Allure. Dyson har valgt å spare inn kostnadene for en liten polyesterhanske, så for over 6000 kroner kan du fremdeles ikke regne med noe som beskytter hånden din mot varmen.

Begge modellene ble testet i samme hår, etter det ble nyvasket. Håret de ble testet i er krøllete, litt slitt etter bleking og litt forbi skulderlengde.

Det vi vurderer i denne testen er hvor enkel styleren er å bruke, hvor godt resultat den gir, og hvor lenge resultatet holder. I tillegg er pris naturligvis et aspekt vi har valgt å se på.

Håret vi har arbeidet med ser slik ut, når det ikke er behandlet med noe annet enn en dusj. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Dyson Airwrap Complete

Forrige Neste Hannah Alvestad / Tek.no Selve Airwrapen med alt tilbehør. Hannah Alvestad / Tek.no De to hodene for krølling. Hannah Alvestad / Tek.no Eske til oppbevaring.

Det er ikke sjokkerende at Dyson Airwrap er et produkt «alle» har hørt om. Prisen er stiv, og i en helt annen klasse enn andre hårfønere, krølltenger og varmluftsbørster der ute. Faktisk kan du mest sannsynlig kjøpe et kraftig produkt i hver kategori, og fremdeles bruke mindre enn du gjør på en Airwrap. Men ingen av disse produktene vil være i klasse med Airwrap.

Du får med to hoder av forskjellig størrelse for luftkrølling, et hode til føning (med et ekstra munnstykke om du ønsker det), og tre børstehoder for fønebørsting. I tillegg kan du bruke den stilige esken den kommer i som oppbevaring.

Dyson Airwrap er ulikt et produkt du har fra før, og et produkt som imponerte oss godt. Faktisk er prisen en av de få negative tingene vi kan peke på hos denne modellen.

Etter å ha testet x antall varmluftsbørster for å rette ut håret, hadde undertegnede nylig konkludert med at ingen varmluftsbørster gjør denne saueulla noen tjenester. Det var inntil Dyson Airwrap. For første gang har mitt krøllete og vrange hår faktisk evnet å bli rettet helt ut av en varmluftsbørste. Ikke nok med det, håret føles silkemykt og holder seg rett gjennom dagen (og dagen derpå).

Håret behandlet med Dysons børstehoder. Fra venstre: den tradisjonelle børsten, Smooth-børsten med oransje tupper, Smooth-børsten med spisse, grå tupper. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Den såkalte «smooth»-børsten var årsaken til underverket. Denne er utformet som en ganske tradisjonell hårbørste, i stedet for en rundbørste. Dermed blir luften sendt ut mer konsentrert, noe som vi mistenker er grunnen til resultatet.

Selve føneren er helt grei, og ikke den kraftigste vi har sett. Men den føles mer skånsom enn en vanlig hårføner, da den ikke blåser like kraftig, og sender ut luften nokså konsentrert. Tidligere har vi for så vidt etablert at Dyson er gode på hårfønere, og Dyson Supersonic ble best i test av hårfønere av oss.

Når det kommer til selve krøllingen, gjør Dyson en god jobb her og. Vi må innrømme at det var litt utfordrende å forstå hvordan man opererte disse først, men da vi fikk teken på det, gikk det lekende lett.

Resultatet ga svært pene krøller, og det kom og en kommentar om at «det ser ut som dine vanlige krøller, bare finere», altså ble det en naturlig «look» på det hele. En ting vi likte svært godt er at du kan endre luftretning ved å skru på toppen av krøllehodet. Altså kan du endre slik at håret vrir seg rundt krøllehodet enten mot venstre eller høyre. På denne måten kan du sørge for at krøllene går den veien du ønsker.

Det vi må trekke Airwrap litt på er varigheten på stylingen. Krøllene holdt dessverre ikke helt gjennom en dag, og ble slappere mot slutten av kvelden. Her merket vi forskjell fra en dedikert krølltang. Allikevel så håret stylet ut dagen etter, bare lignende fall enn krøller. Det kan derfor være greit å gå over håret på nytt dersom du har mulighet og ønsker fyldige krøller.

Håret etter Dysons krøllfunksjon er brukt. Bildet illustrerer håret rett etter krølling og etter vi dro fingrene gjennom det. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign Dyson Airwrap Multi-Styler Complete Long annonse Utvalgte butikker 6290 hos Elkjøp Sjekk nå Billigste hos 6290 hos Elkjøp Sjekk nå 9 Imponerende sitat En super hårstyler som kan brukes til alle dine behov! Fordeler + Enkel å bruke.

+ Mye tilbehør.

+ Kan krølle, føne og rette hår.

+ Fint design.

+ Kan brukes til forskjellige hårlengder.

+ Gir mykt hår.

+ Eske å oppbevare i. Ting å tenke på — Svært dyr.

— Krøllene holder ikke veldig lenge.

— Gir svakt resultat på kaldluft.

— Ingen varmebeskyttende hanske.

Nooa Allure varmluftstyler

Forrige Neste Hannah Alvestad / Tek.no Nooa Allure med alle tilhørende hoder. Hannah Alvestad / Tek.no De to krøllehodene; en som blåser luft i retning venstre, og en som blåser i retning høyre. Hannah Alvestad / Tek.no Den medfølgende oppbevaringsposen og varmebeskyttende hansken.

Den langt billigere styleren fra Noaa kommer i en nokså lik drakt som Dysons Airwrap. Du får med fire børstehoder for føning (hvorav to er like, med forskjellig størrelse), to hoder for luftkrølling (en som blåser mot høyre, og en som blåser mot venstre), og et hode for føning (med et ekstra munnstykke). I tillegg gir Nooa deg en varmebeskyttende hanske og en pose til å oppbevare produktet i.

I første omgang testet vi de tre fønebørstene, hvor det var klare forskjeller. Det største børstehodet var spesielt godt, og bedre enn alle fønebørstene vi tidligere har vært borti. Denne evnet å gjøre håret både mykt og voluminøst, samtidig som det gjorde en god jobb med å roe ned krøllene.

De to andre hodene var helt greie, men på krøllete hår ville vi anbefalt det største hodet. Er du mer interessert i mye volum i rett hår, vil de mindre hodene være mer egnet for deg.

Nooas tre fønebørster er brukt på håret. Fra venstre til høyre har vi brukt den minste børsten, den største børsten og den mellomste børsten. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

Vi ble svært overrasket over krøllefunksjonen til denne rakkeren. Ikke bare var den utrolig enkel å bruke, den ga også veldig fint resultat. Det er vanskelig å si om den er enklere å bruke enn Dyson, eller om vi bare ble mer erfarne på det siden vi testet Dyson først.

En ting vi er sikre på; denne evnet å lage krøller med større mengder hår enn Dyson av gangen. I tillegg gikk det raskere for styleren å lage krøllen. Dette kan naturligvis ha en sammenheng med at den også blir en del varmere. Et lite minus må vi gi for lengden på selve krøllehodet. Det er kortere enn Dysons (som vi fikk teste i «long»-versjonen), og dermed er det begrenset hvor langt hår du kan ha før Nooa ikke lenger strekker til.

Etter noen timer oppdaget vi samme resultat som hos Dyson Airwrap: Krøllene holdt ikke lenge. Også her ble det mer fall enn krøller, men håret så fremdeles stylet og flott ut. Om du allikevel er ute etter krøller som holder, må du nok ty til en dedikert krølltang.

Føneren kan konkurrere med en vanlig føner, og et stort pluss er naturligvis at den er mye lettere enn fønere flest. Vi synes Nooa Allure-føneren faktisk var hakket mer effektiv enn Airwrap-føneren, men ga ikke akkurat like mykt hår.

Slik ble krøllene da vi bruke Nooa Allure. Bildet illustrerer krøllene før og etter vi dro fingrene gjennom håret. Kamera Hannah Alvestad / Tek.no

9 Imponerende fjerne Sammenlign Nooa NOHAS5319GREY Allure varmluftstyler annonse Utvalgte butikker 1999 hos Power Sjekk nå 1999 hos Power Sjekk nå Billigste hos 1999 hos Power Sjekk nå 9 Imponerende sitat Nooa Allure gir Dyson tøff konkurranse, med både fin pris og fint resultat! Fordeler + God pris.

+ En god del tilbehør.

+ Enkel å bruke.

+ Kan krølle og føne hår.

+ Varmebeskyttende hanske og oppbevaringspose. Ting å tenke på — Ønsket oss en egen børste til å rette håret.

— Gir svakt resultat på kaldluft.

— Skulle gjerne hatt et enda lenger hode for krølling.

— Kan ikke skifte luftretning på selve krøllehodet, og må skifte i mellom.

— Krøllene holder ikke veldig lenge.

Konklusjon

Alt i alt er det vanskelig å skulle vurdere de to modellene vi har testet mot hverandre. Begge har sine åpenbare styrker, og noen små svakheter. Det aller viktigste aspektet her blir nok hva du selv ønsker å ta deg råd til.

Dyson Airwrap Complete er en kraftig og god hårstyler, som er enkel å bruke selv for den mest uerfarne. Den kommer med en haug med utstyr, og kun fantasien setter grenser.

Nooa Allure er allikevel ikke noe dårlig alternativ, spesielt ikke med tanke på at den ligger på under en tredjedel av Dysons pris. Du får gode alternativer med tanke på utstyr, så den er svært allsidig.

Er du en av dem som gjerne vil ha en fønebørste som virkelig kan gjøre ditt krøllete hår glatt og rett, ville vi anbefalt deg Dyson. Om dette ikke er særs viktig for deg, er nok Nooa et like godt kjøp (gitt at du ikke har veldig langt hår).

Publisert 27. august 2023, 06:00

Mer om DysonHårfønerHårSkjønnhet