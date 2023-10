Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Google Pixel 8

Pixel 8 har ingen ulemper, bare fordeler

Det er lett å velge Google Pixel for tiden.

Pixel 8 er super for deg som ikke orker å traktere en tohåndstelefon, eller hvis du har små hender og synes større telefoner er uhåndterlig. Den er også ganske fin uansett hvem du måtte være. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Finn Jarle Kvalheim og Niklas Plikk Publisert i går 11:25 Lagre

Vi har akkurat tittet nærmere på Pixel 8 Pro, Googles heftigste og dyreste mobiltelefon. Men den svært like lillebroren heter «bare» Pixel 8, og gjør noen gode kompromiss på innholdet for å koste hele 3500 kroner mindre enn toppmodellen.

Men flere av forskjellene på stor og liten Pixel 8 er ikke ulemper – de bare passer naturlig bedre. For eksempel for deg som har liten hånd.

Denne testen blir en «lettversjon» av Pixel 8 Pro-testen, siden de er så like. Og vi starter med en kort liste over hva du forsaker hvis du går ned fra absolutt toppnivå i Googles Pixel-utvalg:

Fantastisk brukeropplevelse hører til i begge Pixel 8-mobilene. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Dette er forskjellene på Pixel 8 og Pixel 8 Pro

Pixel 8 er fysisk mindre

Pixel 8 har mindre skjerm

Skjermen i Pixel 8 er noe mindre lyssterk

Pixel 8 har en eldre og litt svakere skjermglass

Du får ikke optisk 5x-zoom i Pixel 8

i Pixel 8 Ultravidvinkel uten AF betyr at den ikke har makromodus

at den Ikke termometer -sensor med app

-sensor med app Ikke alle AI-funksjoner fra Pro-utgaven (f.eks. Video Boost)

fra Pro-utgaven (f.eks. Video Boost) Litt tregere batterilading både kablet og trådløst

både kablet og trådløst Litt mindre batteri

Andre farger tilgjengelig ved siden av svart

Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Samsung Galaxy S23 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Google Pixel 7a annonse Pris 12 690,- 9 190,- 13 050,- 17 990,- 5 490,- Pris ved test 12.700 kroner 9200 kroner 15.000 kroner 18.000 kroner 5.500 kroner Skjermstørrelse 6,7" 6,2" 6,8" 6,7" 6,1" Skjermegenskaper Victus2, 2400 nits Victus, 2000 nits Victus 2, 1750 nits 2000 nits - Batteristørrelse 5050 mAh 4575 mAh 5000 mAh 4441 mAh 4385 mAh Prosessor Google Tensor G3 Google Tensor G3 Snapdragon 8 Gen 2 Apple A17 Pro Google Tensor G2 Lagringsplass Fra 128 GB (8GB) Fra 128 GB (8GB) 256 GB (8GB) 256 GB (8 GB) 128 GB (8 GB) Kamera Vidvinkel, Ultravid/makro, 5x zoom Vidvinkel, Ultravid/makro Vidvinkel, Ultravid/makro, 3x zoom, 10x zoom Vidvinkel, Ultravid/makro, 5x zoom Vidvinkel, Ultravid Tyngde/bredde 213g / 7,65cm 187g / 7,08cm 234g / 7,81cm 221g / 7,67 cm 193g/7,29cm Lading 30W USB-C/23W trådløs(Qi) 27W USB-C/20W trådløs (Qi) 45W USB-C/15W Trådløs (Qi) 25W USB-C/15W trådløs (MagSafe) 18W USB-C/7,5W trådløs (Qi) Vanntett Ja, IP68 1,5m 30 min Ja, IP68 1,5m 30 min Ja, IP68 1,5M 30 min Ja, IP68 6m 30 min Ja, IP67 1m 30 min Andre egenskaper 7 år oppdatering 7 år oppdatering 5 års oppdateringer, digital penn Typ. 5-7 år oppdateringer for iPhone 5 år oppdatering Åpne fullskjerm Mer +

Er størrelsen en ulempe?

Ikke alle har enorme hender. Og som vi alle vet – henger håndstørrelse tett sammen med behov på mobilfronten.

Har du hender på størrelse med middagstallerkener kan det hende Pixel 8 Pro er den perfekte størrelsen for deg. Men jeg tror langt de fleste blant oss får bedre ergonomi ut av en mindre Pixel 8, med sin 6,2 tommer store skjerm.

Den er så vidt forbi 7 centimeter bred, som gjør den ganske grei å håndtere med én hånd. Iallfall sammenlignet med betydelig bredere Pixel 8 Pro. Og bredden forplanter seg enda mer i telefonens høyde når du skal forsøke å rekke ting høyt på skjermen.

Lekre og gode byggematerialer er brukt også her, selv om Victus-glasset er bitte litt svakere enn Victus 2-glasset i Pixel 8 Pro. Dette er nivået forskjellene mellom telefonene i stor grad ligger på. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Små batteriforskjeller

Og batteristørrelsen er faktisk ikke enormt forskjellig mellom dem heller – 5050 mAh i den største og 4575 mAh i den minste.

I praktisk batteritid avhenger det nok veldig av hvordan du bruker den om du merker størrelsesforskjellen i det hele tatt. Mindre skjerm bruker mindre strøm, mens standbytid og prosessor spiser like mye. Forvent en hel til halvannen dag mellom lading.

Du vil lade bitte litt tregere når du først lader. Men hva er vel 3 watt i forskjell? Ulikheten er så liten at det er litt overraskende at Google har valgt å skrive forskjellene på spesifikasjonsarket i det hele tatt.

Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Like god brukeropplevelse som Pro

For ikke mange år siden var det en vedtatt sannhet at iPhoner bare var «bedre å bruke» enn sine motstykker med grønn robot fra Google. Med Nexus- og nå Pixel-serien har Google hamret løs på det imaget.

Og i år føles det faktisk som de er ved en milepæl.

For flyten og presisjonen i responsen fra en Pixel 8-telefon er vanvittig. Legg til at de ser ut til å ha kontroll på bugs og andre småproblemer som de ikke hadde like godt i fjor, så er dette en himmelsk telefon å bruke.

Ekstremt god å skrive på

Fra den voldsomt presise berøringsskjermen til det AI-drevne Gboard-tastaturet er det ingen annen telefon jeg har fått til å skrive like fort eller riktig på. Og en paradegren for Google er at språkstøtten fra tastaturet flyter automatisk over i det du måtte skrive.

Enten du veksler mellom e-poster på norsk eller engelsk, eller bare irriterer omverdenen med å skrive hvert tredje ord på engelsk, tilpasser tastaturet seg. Jeg antar det fungerer omtrent likt hvis ditt hvert tredje ord er på italiensk eller fransk.

Skal jeg skrive mye og langt foretrekker jeg faktisk en Pixel 8-telefon foran en iPhone. Så gode som iPhone-skjermene alltid har vært ville det vært en uventet konklusjon for få år siden.

Du mister zoomen, men ...

To gode kamera i tillegg til selfiekameraet. Du mister temperatursensor og zoomkamera sammenliknte med Pixel 8 Pro, men har du egentlig bruk for det? Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ved siden av størrelsen er det dedikerte zoomkameraet den synligste egenskapen du «mister» om du går for Pixel 8 fremfor Pro-modellen. Men foreløpig synes vi nytteverdien i Googles periskopzoom er litt begrenset, og iallfall ikke verdt den voldsomme prisøkningen mellom de to telefonene.

Her må vi ta et forbehold, siden Google aktivt endrer og oppdaterer egenskapene til Pixel-mobilene sine underveis. De kan komme til å få mer ut av zoomkameraet i senere oppdateringer.

To av de andre kameraene – vidvinkel og selfiekameraet foran, er like mellom de to telefonene. Og både Pixel 8 og Pixel 8 Pro tar fabelaktige bilder uansett hvilket kamera du velger.

En mangel jeg nesten synes er viktigere enn zoomkameraet er fraværet av autofokus i ultravidvinkelen. Det betyr at den ikke kan brukes til å ta makrobilder av småting på helt nært hold.

Forrige Neste Niklas Plikk / Tek.no Niklas Plikk / Tek.no Niklas Plikk / Tek.no

Godt nok med digital zoom og AI

Den høye oppløsningen på hovedkameraet gjør at et utsnitt fra hovedkameraet i mange tilfeller kan tjene nesten like god nytte som et bilde fra Pixel 8 Pros dedikerte optiske zoomkamera.

Det er morsomt å leke seg med beste bilde-funksjonen i Google Foto. Men det er litt omstendelig å bruke den. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Ellers har Google Foto-appen på Pixel 8 flere av de morsomme funksjonene fra Pixel 8 Pro, deriblant «magisk» viskelær som kan slette objekter og fylle inn bakgrunnen, mulighet til å flytte rundt på ting i bildet og til å velge «beste bilde» – der alle på gruppebildet smiler eller har sitt beste ansiktsuttrykk fra billedserien du knipset.

Konklusjon: Bedre mobilopplevelse kan knapt kjøpes

Det er vanskelig å peke på noen klart bedre telefon enn Pixel 8 i 2023. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Til 9200 kroner er Pixel 8 et svært fornuftig kjøp blant de «dyrere» telefonene – og den sju år lange oppdateringsplanen sørger for at det er du og dine krav som avgjør om telefonen går ut på dato – ikke at Vipps eller mobilbanken plutselig slutter å virke på en utrygg mobil.

Pixel 8 har en ekstremt god brukeropplevelse, meget gode kamera og den tåler vær og vind. Det er i det hele tatt ingenting spesielt negativt å trekke frem med denne telefonen – til tross for at vi jo selvfølgelig gjerne hadde sett siste standard Victus-glass som i Pro-modellen og fått den lille ekstra fotofleksibiliteten med zoom-kamera.

Men for en besparelse på 3500 kroner sammenlignet med Pixel 8 Pro fremstår dette som en tipp topp telefon. Og den brukeropplevelsen du får her er det ingen andre Android-mobiler i øyeblikket som gjør etter den, og på noen områder er den faktisk også bedre enn iPhone.

PS1! I skrivende stund er det fortsatt bitte litt tid igjen å kjøpe Pixel 8 og få Pixel Buds med på kjøpet. Tilbudet går ut 16. oktober.

PS2! Hvis du er på vippen mellom modellene og trenger en smartklokke følger Pixel Watch 2 i WiFi-utgave med på kjøpet for Pro-modellen.

