Med denne kan hvem som helst brygge en god øl

Men den er ikke for alle.

God øl, lekende lett. Men billig er det ikke. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 6 Feb 2021 15:00

Ølbrygging kan beskrives som både en enkel og overkommelig hobby, eller en komplisert og tidkrevende prosess, alt ettersom hvem du spør.

Begge deler er litt sanne. Jeg har brygget i en del år selv, ofte sammen med venner, og det hele koker ned til hvor mye innsats du vil legge i hobbyen. Jeg har stort sett brygget på et relativt billig system kalt BeerBrew Automatic 60, en diger metallbalje med et varmeelement i bunnen, som krever en del manuell justering.

Skal jeg brygge en øl setter jeg av i hvert fall seks timer, ofte på en lørdag, og mye av tiden går bort til enten vasking eller venting. For det er ikke mye aktivt arbeid i ølbrygging, så lenge du har gjort det et par ganger før.

Når bryggerunden er over, har du en plastdunk eller to fulle av vørter som gradvis skal forvandles til øl. Men du må vente i et par uker før gjæren har spist opp sukkeret og forvandlet det til alkohol. Da har du øl, som enten må flaskes eller puttes på fat.

Uansett hvordan du vrir eller vender på det, tar ølbrygging tid. Og innsats. Og her kommer Minibrew inn.

Minibrew skal være et helautomatisk system som tar seg av alt sammen, fra start til slutt. Du skal ikke trenge å kunne noe om ølbrygging fra før, og du skal nesten ikke engang behøve å tenke på vasking av utstyr, noe som er noe av det kjedeligste med ølbrygging.

Du trenger bare å plotte inn i en app hva slags øl du skal brygge, slenge på korn, humle og vann, så fikser maskinen resten. Både brygging, gjæring og servering.

Men kan det virkelig være så enkelt?

7 Bra MiniBrew Craft annonse Sjekk prisen En helautomatisk bryggemaskin som faktisk funker Fordeler Veldig nybegynnervennlig

Automatiserer det aller meste

God og oversiktlig app

Veldig nøyaktig og god veiledning i appen

Herlig med temperaturkontroll under gjæring

Pro-appen gjør det lett og gøy å lage egne oppskrifter

Kan dobbelmeske for kraftigere øl

Blir nesten ingen kondens eller damp mens man brygger Ting å tenke på Dyr maskin og dyre ølfat

Brygger bare 5,5 liter

Utrolig mange små deler, kan fort mistes

Mye plastkonstruksjon

Må være koblet til vannkran mens man brygger

Kan bare brygge egne oppskrifter hvis man betaler for abonnement

En maskin som fikser «alt»

Det er utrolig mange små deler som følger med, og mye er i plast. Niklas Plikk, Tek.no

Minibrew er ikke den eneste «smarte» bryggemaskinen der ute, men det er den eneste vi vet om som omfavner hele prosessen – fra brygging til gjæring til servering. Bryggemaskinen Brewie kan for eksempel brygge ølen for deg, men så fort du skal gjære ølen og deretter flaske den, ligger ansvaret på deg igjen.

Ikke bare er Minibrews prosess (i teorien) enklere, men det bør også sikre bedre øl for de fleste, ettersom man har full kontroll på temperaturen under gjæringen. Dette kommer vi tilbake til senere.

Så la oss komme i gang og se hvordan det gikk da vi lagde vår første Minibrew-øl!

Første steg: Vask alt!

Appen, og veiledningen, gjør bryggingen lekende lett. Niklas Plikk, Tek.no

Som med alt av bryggeutstyr må man vaske før man begynner å brygge. Det er tross alt ganske surt å kaste bort timevis med brygging fordi man ikke orket å vaske maltkurven skikkelig.

I motsetning til «vanlig» bryggeutstyr som gjerne består av en håndfull (store) deler, gjerne i rustfritt stål, består Minibrew av haugevis av små deler, stort sett i plast. Det er nesten overveldende mange små deler å forholde seg til, spesielt før vi lærer oss å kjenne hva de gjør og hvor de hører hjemme.

Vi blir guidet gjennom vaskeprosessen i Minibrew-appen, som viser med både bilder, tekst og video hvordan man gjør hver minste lille ting. Det er mange steg her, men det er utrolig grundig og enkelt forklart.

Slik ser vaskeutstyret ut. Niklas Plikk, Tek.no

For Minibrew-systemet kan nemlig – i teorien – vaske seg selv. Du må bare sette opp alt først, slik at den kan sette i gang vaskeprosessen. Det inkluderer å koble til vann fra kranen, legge en slange til vasken slik at møkkete vann kan renne ut, koble til en rekke tuber og slanger, og legge på en oppvasktablett som brukes som rengjøringsmiddel.

Første gang vi gjorde dette tok det sikkert 20 minutter å koble til alt sammen, men med litt trening går det nok på under fem minutter, så lenge man vet hva man holder på med. Deretter trenger maskinen 1,5 timer på å gjennomføre selve vaskingen. I løpet av denne tiden kan du også putte resten av bryggeutstyret i oppvaskmaskinen, og vaske det på under 80 grader.

Det er ikke komplisert, men hele prosessen tar definitivt litt tid og fremstår som mer omfattende og pirkete enn «vanlig» brygging.

Steg to: Velg hva du skal brygge

Vi fikk tilsendt en ferdigpakke med «Hazy Days». Niklas Plikk, Tek.no

Så fort utstyret er rent, kan bryggingen begynne. I hvert fall nesten. Først må du innom appen for å fortelle den hva som skal brygges.

Som en «vanlig» bruker kan man bare velge bryggesett fra Minibrew selv. Altså er du nødt til å enten kjøpe små pakker fra selskapet selv, eller via andre butikker som selger pakkene deres, slik som Ølbrygging.no . Det er for øvrig også Ølbrygging.no som har lånt oss maskinen til test.

Vi skal brygge en «Hazy Days» – en relativt mild pale ale med litt ekstra humle. Den koster 249 kroner hos Ølbrygging, mens brygg med mer malt (for mer alkohol) eller mer humle koster opp mot 449 kroner. Det høres kanskje ikke så mye ut, men med et med et bryggevolum på bare 5,5 liter er dette langt dyrere enn vanlige bryggesett. En standard ølpakke hos en bryggebutikk, som gir deg mellom 20 og 25 liter, koster vanligvis et sted mellom 400 og 600 kroner.

Man kan også kjøpe råvarene separat og sette sammen sin egen oppskrift, men dette krever et abonnement på Minibrews Pro-tjeneste, som koster drøyt 900 kroner i året.

Vi har ikke testet denne programvaren inngående, men den virker faktisk svært gjennomtenkt. Du får god hjelp med å lage dine oppskrifter, og et stadig voksende «community» av andre Minibrew-eiere legger stadig ut nye oppskrifter du kan prøve deg på. Det hele er presentert på en enkel og forståelig måte, og fremstår nesten som en såpass viktig del av produktet at vi ikke helt skjønner hvorfor det selges separat. Dette burde vært låst opp for alle som kjøper en Minibrew, og ikke noe man må betale nesten en tusenlapp i året for.

Rent økonomisk kan det nok uansett hende at du sparer på å kjøpe et Pro-abonnement og kjøpe inn ingrediensene selv, fremfor å bare belage deg på de overprisede bryggepakkene, men her hadde vi altså gjerne sett at man slapp å velge.

Så, tilbake til appen. Vi skroller gjennom ølpakkene de selger og velger altså Hazy Days i menyen, slik at maskinen vet hva vi skal brygge. Hver oppskrift har forskjellige innstillinger maskinen tar hensyn til, slik som mesketemperatur, mesketid, skylletemperatur, koketid og informasjon om når humlen skal slenges i. Med en ferdig oppskrift trenger du ikke å tenke på noe av dette selv, bare følg alt appen sier, så ordner alt seg. Betryggende.

Steg 3: Bryggingen kan endelig begynne!

Slik ser det altså ut når bryggingen pågår. Korn, vann og humle er på plass. Niklas Plikk, Tek.no

Når maskinen vet hva vi skal brygge, får vi beskjed om alt vi må gjøre for å forberede bryggingen. Vi tar frem kornet fra Hazy Days-esken, heller det i en stor bolle, og tilsetter vann for å fukte det før det skal inn i maskinen. Merk at vår oppskrift bare har rundt to kilogram malt, men det er mulig å ha oppskrifter med mye mer malt også, men da vil maskinen måtte «dobbelmeske», som krever litt mer arbeid og tid. Men det er altså mulig å lage tunge imperial stouts for den som skulle ønske det.

Man putter humlen i små rom på toppen, og de slippes ned i riktig tid i henhold til oppskriften. Niklas Plikk, Tek.no

Vi tilsetter humle i en humlepose, som vi deretter setter inn i ett av humlekamrene på toppen. Det er seks forskjellige kamre her med plass til rikelig med humle, slik at du kan ha en ganske så kompleks humleprofil uten problemer. I vår oppskrift er det imidlertid bare litt humle som skal inn i helt i slutten av koken, og appen forteller oss at vi skal putte humlen i kammer nummer én. Som sagt, så gjort.

Deretter fyller vi på rent vann i selve ølfatet, og får nok en gang svært tydelige instrukser fra appen hvordan alt skal gjøres og settes sammen. Vi kan se for oss at det blir slitsomt i lengden å måtte trykke seg gjennom ørten forskjellige steg hver gang man brygger, men som en Minibrew-nybegynner er det fint.

Så fort den fuktede malten er på plass, vannet er i fatet og humlen i kammeret, er alt klart. Da trykker vi bare på «start brew», og får beskjed av appen at alt sammen vil være klart om 3,5 timer.

Appen forteller hvor langt i bryggeprosessen den har kommet. Niklas Plikk, Tek.no

Og så venter vi. Og det er her vi virkelig sparer energi sammenlignet med vanlig hjemmebrygging. Normalt må man passe på at det er god nok sirkulasjon under meskingen, og når det er tid for skylling må maltkurven løftes opp, og mer vann varmes opp, og deretter helles over. Koking og humletilsetninger krever jo også litt oppmerksomhet, for å ikke snakk om å ventilere kraftig (eller brygge utendørs) for å få vekk all dampen som skapes når man koker en diger balje i timesvis. Før det er tid for nedkjøling av hele sulamitten så gjæren kan tilsettes.

Alt dette fikser maskinen selv, og det er nesten aldri antydning til damp eller fukt fra maskinen.

I appen kan du følge med på hvor mye tid som gjenstår, og hvilket steg i prosessen den er i, og hva temperaturen på brygget er. Det føles litt som å jukse for en vanlig brygger, men er også ganske befriende. Dette kan vi like.

Steg 4: Gjæring og mer venting

Vi liker appen veldig godt. Niklas Plikk, Tek.no

Når bryggingen er ferdig gjenstår det fortsatt et par steg. Nok en gang blir vi fortalt via appen hvordan vi skal gå frem. Det består stort sett i å fjerne «Smart Keg»-en fra resten av maskinen og tilsette gjær (og eventuell humle) til brygget. Vi får også instrukser om å feste en liten plastbeholder under fatet, som skal samle opp alt bunnfall mens vi gjærer.

Smart Kegen, som for øvrig også selges separat så man kan ha flere øl gjærende samtidig, plugges deretter inn i en stikkontakt. Dette gjør man for at den skal kunne regulere temperaturen på brygget under gjæring.

Minibrew gjør mange smarte ting, men kontrollert gjæring er kanskje blant den smarteste og mest undervurderte funksjonen ved maskinen. For selv om mange bruker mye penger på avansert bryggeutstyr, er det under gjæringen «magien» skjer. Det er her gjæren spiser opp sukkeret og forvandler det til alkohol, og gode levevilkår og en jevn temperatur for gjæren er kritisk for en god øl.

Dette er ikke bare-bare å gjenskape for vanlige hobbybryggere. Det finnes dyre gjæringsdunker man kan kjøpe med temperaturregulator, eller varmekapper som holder temperaturen jevn, mens den billigste varianten ofte er å kjøpe et billig kjøleskap og en temperaturregulator som Inkbird , og putte hele gjæringsdunken inn der.

At Minibrew gjør dette som en del av hele bryggeprosessen sikrer et langt bedre resultat, og er nok en trygghet for nybegynnere.

Som sagt selges Smart Kegen også som et separat produkt, men den er dyr. Ølbrygging selger ett fat for 5490 kroner, mens produsenten selv selger dem for 389 euro, ekskludert frakt og moms. Til sammenligning koster en vanlig gjæringsdunk (les: plastbøtte) omtrent 200 kroner. Kanskje ikke en fair sammenligning, men likevel...

På undersiden fester man en liten beholder som samler opp «trub» mens man gjærer. Det er både gjærrester, humlerester og andre partikler som sakte faller ned til bunnen av dunken under gjæring. Det ser ikke særlig delikat ut, men det er ikke farlig! Niklas Plikk, Tek.no

Steg 5: Vent (og litt til)

De neste stegene varierer litt basert på hva slags brygg man har laget, men det består mest av å vente. Appen forteller deg når den såkalte stormgjæringen er ferdig, og vi blir instruert om å tømme plastbeholderen på undersiden av fatet for bunnfall. Den er helt full av gjær- og humlerester, og vi skyller den i vasken før vi sprayer på litt desinfiseringsmiddel og «purger» den med CO₂. Det vil si at man rett og slett fyller beholderen med CO₂ for å fjerne oksygenet, som kan forringe ølen. Alt blir nøye beskrevet i appen, og er gjort på noen minutter.

Dette må man imidlertid gjøre ganske mange ganger, spesielt i oppskrifter med mye humle. Dette må nemlig ut av fatet, siden den samme beholderen skal etter hvert brukes til servering.

I vårt tilfelle med Hazy Days, som altså har en solid mengde humle, fikk vi beskjed av appen å tømme den lille beholderen seks forskjellige ganger. Ikke en veldig komplisert jobb, og det tar ikke lang tid, men akkurat dette er litt mer styr enn med tradisjonell brygging hvor du stort sett kan la gjæringsdunken stå urørt mens ølen skapes.

Deretter er det bare å vente på at gjæren skal gjøre jobben sin. Prosessen er ferdig i løpet av 12 til 20 dager, basert på hva slags øl man har brygget.

Steg 6: Smak på ølen

Kranen som følger med er ikke særlig god, og må trolig byttes ut etter hvert. Vårt tips: Kjøp Perlick. Niklas Plikk, Tek.no

Etter mye venting og en håndfull runder med tømming av gjær- og humlegrums, forteller endelig appen at det er på tide å karbonere ølet. Det er en ganske enkel prosess i dette tilfellet, hvor man bare trenger å koble til en CO₂-beholder på toppen av fatet, som sakte, men sikkert vil tvinge karbondioksid inn i de drøye fem literne med øl i fatet. Det tok cirka to dager før appen plinget oss og sa at det var på tide å smake på vår kreasjon.

Da var det bare å sette på kranen, og ta en liten smaksprøve.

Vi endte imidlertid opp med å måtte ta hele kranen fra hverandre og gi den en skikkelig vask før den lot oss helle noe som helst. Bryggesettet vi fikk låne har blitt brukt én gang tidligere, og det var tydeligvis nok til at kulemekanismen i kranen hadde låst seg, men det hele ordnet seg etter litt vasking. Det tyder imidlertid på at kranen kanskje ikke er av det beste slaget.

Ølen endte opp akkurat slik vi hadde håpet. Litt «hazy», slik tørrhumlede øl gjerne har en tendens til å bli, knallgul takket være den lyse malten, og passe frisk. Litt beskere enn vi hadde trodd, men det skyldes nok at humlen var litt gammel. Det er imidlertid vår skyld, og ikke maskinens.

Konklusjon: Fantastisk for noen, ubrukelig for andre

Minibrew passer fint inn på kjøkkenbenken, og gjør det meste av jobben selv. Niklas Plikk, Tek.no

Det er mye positivt å si om Minibrew, men det føles som nesten hvert eneste positive punkt kommer med et «men» på slutten.

Det er kjempelett å brygge en øl med Minibrew, men du ender bare opp med fem liter øl.

Det er fantastisk at det samme fatet brukes til både brygging, gjæring og servering, men det gjør at du er nødt til å vente med å brygge neste øl til du har drukket opp den forrige.

Det er enkelt å brygge de ferdiglagde ølpakkene, men de koster mye mer enn andre ølpakker, selv om ingrediensene egentlig er de samme.

Det er god støtte for å lage egne oppskrifter og for å prøve andres, men det koster omtrent 900 kroner i året for et abonnement.

Alle disse fordelene og ulempene gjør det til et svært begrenset produkt som det er umulig å gi en generell anbefaling på. Spesielt når prisen er det den er. Kjøper du en Minibrew her i Norge vil det koste deg 13.990 kroner for pakken vi har testet, og 5490 kroner for et ekstra fat. Eller en pakkepris på 23.990 kroner for bryggesettet og ytterligere to Smart Kegs (totalt 3), samt ett års abonnement på tjenesten som lar deg lage dine egne oppskrifter.

Er det enkelt, smidig og gøy? Ja, ja og ja. Men det koster for mye og gir for lite. Hadde prisen vært lavere kunne jeg sett på Minibrew som både en fin måte å introdusere nybegynnere til ølbrygging på, og et interessant produkt for drevne ølbryggere for å teste ut mindre brygg på, for å finjustere oppskrifter og eksperimentere med nye smaker. Men til den nåværende prisen er det rett og slett for dyrt, selv om vi digger konseptet.