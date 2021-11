Test Goal Zero Sherpa 100AC

En diger nødlader med plass til vanlige strømplugger

Men Goal Zero Sherpa 100AC er en merkelig miks av prioriteringer.

Vi har testet to produkter fra Goal Zero her på Tek tidligere: en gigantisk strømstasjon, Yeti 1500X, og en liten solcellelader med integrert lommelykt, Torch 500. Begge var interessante og veldig unike produkter i hver sin kategori, og nokså nisjepregede.

Dagens testprodukt, Goal Zero Sherpa 100AC, minner på sin side mer om en tradisjonell nødlader – i alle fall ved første øyekast.

Goal Zero Sherpa 100AC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Fordeler Krysse av Mange porter, stor fleksibilitet

Krysse av Solid bygget, gummiering gir støtbeskyttelse

Krysse av LED-skjerm

Krysse av Har Europlugg Type C

Krysse av Høy effekt ut Ting å tenke på Bytt Europlugg Type C fungerer ikke med mange bruksområder

Bytt Veldig dyr

Bytt Bråkete vifte

Bytt Tung

Bytt Stor

Bytt USB Type-C kan løse mange av problemene stikkontakten kan brukes for, og stikkontakten gjør laderen veldig stor og dyr

Dette er på sett og vis en nedskalert versjon av Yeti 1500X, i den forstand at den har mange kraftige ladeutganger, veier en del mer enn tilsvarende ladere fra andre produsenter og kan ta imot tradisjonelle apparater med stikkontakt.

Det siste vil vi imidlertid stille et spørsmålstegn ved. Mer om dét senere.

Først bør vi ta en titt på spesifikasjonene til Sherpa 100AC:

Goal Zero Sherpa 100AC Pris 2999 NOK Oppgitt mAh 25600 mAh Spenning 14,8 V Oppgitt Wh 94,7 Wh Maks eff. ut 100 W Pass-through Ja Power Delivery (PD) Ja USB Type-C Ja Hurtiglading Ja Tilkoblinger Qi trådløs lading (5W) + 2 x USB A (2.4 A) + 2 x USB Type-C (60W) + Europlugg Type C (ujordet) + Apparatladeport, 8mm (inn) Vekt 898 gram

Europlugg er ikke bare europlugg

Mange innganger, men ikke alle er like praktiske.

Som du kan se fra spesifikasjonslista dreier det seg om en lader med et rikt antall inn- og utganger. Totalt har vi to USB-A-porter, to USB Type-C-porter, én europlugg med 100 W kapasitet ut og én apparatinngang (8 mm) for lading inn. Du kan også lade opp Sherpa 100AC via begge USB Type-C-inngangene (men ikke samtidig, og litt tregere).

Det finnes andre og betydeligere billigere og mer kompakte løsninger med 100 W effekt ut, slik som eksempelvis Zendure SuperTank. Forskjellen på disse og Sherpa 100AC er at Goal Zero’s lader har en europluggutgang, og dermed kan lade opp «vanlige» apparater.

Men her er det viktig å forklare litt hva en europlugg faktisk er. Det viser seg nemlig at den kommer i ulike varianter, og for den jevne nordmann er det neppe åpenbart hva de ulike formatene betyr.

Europluggen vi finner på Sherpa 100AC er av typen «C», og har ikke jording. Den aksepterer tynne plugger der metallkontaktene kun er på tuppene på pluggen. Plugger gjort i helmetall og med større bygde plastkropper er såkalte «Schuko»-plugger, og har både jording og støtter høyere kapasiteter enn C-plugger.

Problemet? Vel, du kan selv se det i videoklippet under:

Videoen viser først en enkel (og relativt pinglete) lader fra Apple, og deretter en strømmåler fra Clas Ohlson. Førstnevnte kan plugges inn, sistnevnte kan ikke.

Sherpa 100AC kan altså brukes fritt med eksempelvis kamerabatteriladere, som bruker ujordede C-plugger, men kan ikke brukes med kraftigere laptopladere med Schuko-plugger.

Men kanskje viktigere: mange bruksområder der de 100 wattene fra europluggen kunne kommet til nytte dekkes allerede av USB Type-C, men ikke hos Sherpa 100AC.

Nevnte Zendure SuperTank kan eksempelvis dytte ut 100 W over USB Type-C, som eksempelvis kan brukes av en MacBook Pro eller en Windows-laptop. Og når du ikke må rydde plass for en europlugg, synker både størrelsen og prisen på produktet betraktelig.

Ja, også trenger du ikke å utstyre laderen med en vifte – noe 100AC har.

Om du har et produkt som absolutt MÅ lades opp med europlugg og ikke har noen som helst mulighet for å lades via USB Type-C, så kan 100AC kanskje ha noe for seg. Men det er et meget snevert bruksområde, og du betaler en høy pris både i kroner, vekt, størrelse og støy for å oppnå dette privilegiet.

Vanskelig å måle skikkelig

Det er en egen apparatinngang for hurtiglading. Laderen til denne følger ikke med...

Vanligvis når vi tester nødladere pleier vi å måle dem grundig, så vi får et reelt tall å forholde oss til hva angår reell kapasitet. Det produsenten oppgir er som regel et godt stykke unna det du i realiteten vil få ut, så når Goal Zero oppgir at Sherpa 100AC skal kunne holde på nesten 100 Wh er det nok nærmere 60–70 Wh du vil få ut under normal bruk.

Dette er imidlertid en antagelse basert på tidligere data fra mange titalls nødladere vi har testet tidligere, og ikke noe vi har kunnet teste og bekrefte. Rett og slett fordi laderen faller mellom to stoler når det kommer til utstyret vårt.

På den éne siden kan ikke de vanlige laderne vi måler med takle så store strømmengder som vi får ut her. På den andre siden passer ikke europluggen på Sherpa 100AC med strømmålerne vi ellers bruker for å måle apparater med stikkontakt (fordi disse utelukkende benytter jordet Schuko).

Joda, her er det en vifte.

Dette beskriver også på sett og vis godt hvor nisjepreget Goal Zeros lader i praksis er; i de fleste tilfeller vil også bruksområdet for laderen falle mellom to stoler. Vil du lade ting via stikkontakt vil du som oftest ha noe kraftigere med full Schuko-støpsel, eller en mindre lader med rask og kraftig USB Type-C.

Det vi kan si om laderen er at den ville skåret svært dårlig på både vekt og pris sett opp mot kapasitet, og høyst sannsynlig også fått dårlige tall på reell kapasitet. Dette er generelt en trend blant ladere med mer avansert funksjonalitet; de ofrer gjerne kapasiteten for å oppnå dette.

Men likevel: ta den siste påstanden med en klype salt. Vi var tross alt ikke i stand til å faktisk måle det.

Konklusjon – Et dyrt nisjeprodukt de færreste trenger

Ingen Schuko-støtte her, hverken størrelses- eller kapasitetsmessig. Schuko-utstyr overstiger som regel 100W uansett.

Bunnlinja i denne saken må være at Goal Zero har laget et produkt de færreste trenger. Den skiller seg såpass kraftig fra andre nødladere der ute at vi ikke er helt komfortable med å gi den en karakter.

Dersom du ofte lader ting på farten som krever en europlugg av C-varianten og som overhodet ikke kan lades med en USB Type-C-løsning, så er dette produktet glimrende. Ja, sannsynligvis også ett av de eneste produktene du faktisk kan velge i.

De færreste faller inn i denne kategorien.

De aller, aller fleste vil nok komme bedre ut av det både pragmatisk og økonomisk om de enten skaffer en skikkelig kraftig USB Type-C-lader eller en svær og kraftig strømstasjon med jordet europlugg.

Prisen på nesten tre tusenlapper, vekten på nesten én kilo og makskapasiteten på 60W over USB Type-C trekker heller ikke opp. Det er drøssevis av mindre, billigere og bedre USB Type-C-ladere som har opptil 100W kapasitet over denne lille pluggen. Og mengden utstyr som kan lades over USB Type-C blir bare større og større.

Skal du ha en skikkelig kraftig lader med 100W kapasitet kan Zendure SuperTank være stedet å gå. Vil du bare ha en vanlig lader for telefonen og laptopen din kan en lader som Goji G6P20BK21 være midt i blinken. Og om du vil ha en ordentlig kraftig strømstasjon er noe slikt som Goal Zeros egen Yeti 1500X et bedre produkt (men likevel langt fra perfekt).

Goal Zero Sherpa 100AC annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Fordeler Krysse av Mange porter, stor fleksibilitet

Krysse av Solid bygget, gummiering gir støtbeskyttelse

Krysse av LED-skjerm

Krysse av Har Europlugg Type C

Krysse av Høy effekt ut Ting å tenke på Bytt Europlugg Type C fungerer ikke med mange bruksområder

Bytt Veldig dyr

Bytt Bråkete vifte

Bytt Tung

Bytt Stor

Bytt USB Type-C kan løse mange av problemene stikkontakten kan brukes for, og stikkontakten gjør laderen veldig stor og dyr

Les også De 5 beste nødladerne akkurat nå