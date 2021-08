Philips nye flaggskip går rett i strupen på Sonys WH-1000XM4

Og trumfer japanerne på enkelte områder.

Philips Fidelio L3 er Philips’ nye trådløse toppmodell. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 15 Aug 2021 12:30

Philips er et merke som har blitt litt glemt i hodetelefonmarkedet. Og når vi tenker på påkostede hodetelefoner med aktiv støydemping er det gjerne Sony, Bose og etter hvert også Apple som kommer først frem i bevisstheten.

Det håper Philips å gjøre noe med - ukens testmodell er nemlig Fidelio L3, med det Philips kaller «Pro+»-støydemping, støtte for hi-res-lyd (kablet), over 30 timers batteritid og generelt flott byggekvalitet og materialbruk. Rett i strupen på Sonys WH-1000XM4 , om du vil, siden de også deler prislapp på rundt 3500 kroner.

Utvendig har Fidelio L3 høy «premium»-følelse, med bøyler i metall, myke skinnputer og en hodebøyle som også er kledd i skinn. Vi er ganske langt unna plastfølelsen fra nevnte 1000XM4 her, men det betyr selvfølgelig også at vekten er betydelig høyere her. Fidelio L3 veier nemlig solide 360 gram, over 100 gram mer enn både 1000XM4 og Boses NCH 700 .

Komforten er likevel rimelig god, selv om dette vel ikke akkurat er hodetelefonene vi vil anbefale til løping - til det er de litt for tunge og sitter litt for løst. Selv briller, som ofte kan være et problem for undertegnede med store hodetelefoner, ser ikke ut til å være veldig plagsomt her. Det som kanskje kan være et problem, er at hodebøylen ikke er veldig godt polstret og kan gnage litt etter et par timers lytting. Skinnet gjør også at de kan bli ganske klamme om ørene.

Touch - på godt og vondt

Philips har valgt å gå for touchpaneler på siden av øreklokkene, i tillegg til fysiske knapper som henholdsvis bytter mellom støydempingsmoduser og aktiverer taleassistenten.

Knappene er fint uthevet og lett å finne frem til med fingeren der de sitter på undersiden av den høyre øreklokken, men det hadde kanskje ikke vært dumt å separere dem bedre. Det kan være litt vanskelig å huske på hvilken knapp som har hvilken funksjon, i alle fall i starten. Det er antageligvis noe du blir vant med etter et par ukers bruk.

Touchpanelene fungerer slik vi er vante med fra de fleste hodetelefoner av denne typen, med sveip opp og ned for volum og høyre og venstre for å hoppe en låt frem eller tilbake. Ett tap på midten pauser eller spiller av, og klokkene har også en sensor som merker om du tar dem av deg og pauser avspillingen automatisk.

Philips har også «lånt» en smart funksjon fra Sony, nemlig muligheten til å legge håndflata over den høyre øreklokka for å pause avspillingen og aktivere omgivelsesmodus midlertidig - veldig kjekt for å ta imot en beskjed eller høre en annonsering, for eksempel.

Philips Fidelio L3 og Sonys WH-1000XM4 er ikke veldig ulike i størrelse, men førstnevnte veier over 100 gram mer. Det merkes. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Fyldig, flott lyd

Lydmessig sier Philips at målet har vært å bygge en lukket hodetelefon som kan gjenskape åpenheten og lydbildet til en åpen hodetelefon, og at de derfor har laget en liten «ventil» i øreklokkene. Det skal redusere trykket bak elementene, og spesielt ha effekt på bassgjengivelsen.

Philips sier også at lyden i hovedsak er skrudd ved hjelp av menneskeører, ikke målinger og analyser, og resultatet er etter vår mening lite annet enn utmerket. L3 har først og fremst en dypere og mer slagkraftig bassrespons enn de fleste andre hodetelefoner av denne typen, samtidig som bassen er kjapp og presis.

Mellomtonen er varm og behagelig, samtidig som hodetelefonene klarer å by på et høyt detaljnivå og et stort og luftig lydbilde. De minner egentlig ikke rent lite om Bang & Olufsens H9-serie, og det er en stor hedersbetegnelse. Dette er rett og slett fornøyelig å lytte til - utpreget behagelig, men med massevis av pondus og detaljer. Noen vil muligens savne en litt sprøere og mer finkornet diskant, men vi vil tro de aller fleste vil være meget fornøyd med hva Philips leverer her.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Sammenliknet med for eksempel Sony WH-1000XM4 låter Fidelio L3 hakket større og åpnere, med en fyldigere og fastere bassgjengivelse. De minner således litt om Apples AirPods Max - altså til halve prisen, og Philipsene har attpåtil en litt skarpere og finere diskantgjengivelse.

Både AAC, Aptx og Aptx HD er ellers støttet, og Aptx fra Windows bringer faktisk lyden ytterligere et lite knepp opp versus AAC-avspilling på iPhone. Lydbildet blir enda litt større og diskanten marginalt mer veloppløst, som til sammen høyner opplevelsen littegrann.

Du får dessuten en equalizer i Philips-appen som kan brukes til å gjøre justeringer. Litt underlig er det at den eneste brukertilpassbare innstillingen (Custom) ikke er flat, men fører til merkbare endringer i lyden selv før du har gjort noen endringer. Det burde Philips gjøre noe med.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

OK, ikke fantastisk, støydemping

Philips hevder selv at støydempingen deres skal være «best i klassen», men en nærmere kikk på den lille skriften viser at de egentlig bare hevder at den er best blant Philips-hodetelefonene som ble lansert i 2020. Nuvel. Vi opplever likevel at støydempingen er relativt god, i alle fall så lenge du bare befinner deg utendørs eller andre steder hvor lydtrykket ikke er så voldsomt. Vindfiltreringen er også habil, slik at små vindkast ikke forplanter seg noe særlig inn i lyden.

Med (simulert) lydtrykk fra fly blir det likevel tydelig at Fidelio L3 ikke holder samme nivå som for eksempel Sonys WH-1000XM4 og Apples AirPods Max, som er to av hodetelefonene med kraftigst støydemping. Det slipper gjennom ganske mange flere desibel i Philips-klokkene, og spesielt er det den typiske flybuldringen som er problemet. Kombinert med at de veier ganske mye mer enn 1000XM4 er det ganske klart at vi hadde valgt Sony-hodetelefonene om formålet var lange flyturer.

Egne knapper for støydempingsmodus og taleassistent. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Samtalekvaliteten er på sin side ganske god. Philips tillater en god del støy fra omgivelsene å slippe gjennom i miksen motparten får servert, men det gjør samtidig at man unngår problemet en del andre hodetelefoner har, nemlig at både støy og stemme forsvinner i støydempingsalgoritmene. Vi kommer gjennom relativt klart, selv ved siden av en trafikkert vei, og vind virker heller ikke å være noe stort problem her heller. Alt i alt godkjent og vel så det på dette området, selv om vi nok kanskje hadde foretrukket at omgivelsesdempingen var litt kraftigere enn her.

Batteritiden er oppgitt til 32 timer på en lading, som er bra. Vi har heller ingen holdepunkter for å si at det ikke stemmer, men må nevne at hodetelefonene blir ganske masete når batteriet nærmer seg tomt, med stadige påminnelser i øret. Og påminnelsene begynner ganske tidlig, gjerne med rundt 20 prosent batteri igjen, som jo tilsvarer mange timers avspilling.

Touchpaneler utvendig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hodetelefonene skrur seg også av etter ganske kort tid med inaktivitet - en funksjon Philips tilsynelatende har valgt å koble sammen med autopause-funksjonen som merker at du tar hodetelefonene av deg. Med andre ord: De vil ikke skru seg av om du har dem på hodet uten å spille musikk, men du kan ikke velge å skru av autopause og beholde auto-avskruingen eller motsatt. Det må også sies at L3 er noe kresne på ladere, tross at de bruker USB-C. Det er irriterende.

Multipoint er for øvrig støttet, og har fungert omtrent så godt i testperioden som det kan når man kun bruker bluetooth. Hodetelefonene bytter stort sett kilde etter intensjonen, men det tar iblant litt lang tid hvis man skal bytte fra en kilde til en annen for ren medielyd, altså musikk eller video. Ikke helt uvanlig, men litt mer irriterende er at de er så følsomme for enhver «forstyrrelse» fra den andre tilkoblede enheten. Selv med telefonen på lydløs pauses musikken titt og ofte fordi hodetelefonene retter fokus mot en Messenger-varsling på telefonen mens jeg lytter fra PC-en. Det er irriterende.

Bæresensoren innvendig sørger for at musikken pauses om du tar hodetelefonene av deg. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Lading gjøres med USB-C. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Et pent bæreetui i skinn følger med. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hodetelefonene kan dessverre ikke legges ordentlig sammen, noe som ville gjort dem enda mer kompakte å frakte med seg. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Philips Fidelio L3 er et teknologitungt, vellåtende par trådløse hodetelefoner med stort sett alt vi ser etter av funksjoner i 2021. Lyden er nok hodetelefonenes fremste salgsargument, med et litt større lydbilde og større basstrykk enn for eksempel favoritttene Sony WH-1000XM4. Aptx- og Aptx HD-støtte er ikke lenger noen selvfølge selv i ganske kostbare hodetelefoner, så det vil nok også kunne være et argument for Philips-hodetelefonene. Byggekvaliteten er upåklagelig, og den aktive støydempingen er et fint tillegg, selv om den ikke når helt opp mot nevnte 1000XM4 og Apples AirPods Max.

Med en vekt på over 350 gram gir imidlertid L3 seg selv et lite handikap når det kommer til bruk på lange flyturer og liknende. Hvis det er hovedformålet ville vi nok valgt 1000XM4. Hvem er så L3 for, da? Det må være deg som er mer opptatt av lydkvalitet enn at hodetelefonene skal være fjærlette, og som kanskje bruker dem mer på (hjemme-)kontoret enn på reise. For deg er det store lydopplevelser i vente.

