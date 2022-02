Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test TP-Link Deco X90

Kraftigere wifi enn du kanskje noen gang vil trenge

TP-Links Deco X90 er påkostet Wi-Fi 6-mesh som leverer svært gode hastigheter.

Det begynner å bli en stund siden vi testet mesh-nettverk her på Tek.no, blant annet takket være covid, flytting og familieforøkelser i ulike deler av redaksjonen. Nå er det imidlertid på tide å få opp dampen igjen.

Siden sist har Wi-Fi 6 blitt langt vanligere, og det generelle prisnivået har kommet ned noe, selv om kombinasjonen Wi-Fi 6 og mesh fortsatt er i den aller mest kostbare enden av hjemmenettverk.

Mesh eller maskenettverk betyr i praksis at du har flere små bokser som jobber sammen for å gi deg bedre dekning enn hva en enkelt ruter kan gjøre, som er spesielt nyttig i store boliger eller der du har strukturelle elementer som gjør det nødvendig å sende signalene rundt et hjørne eller ned en trapp – eksempelvis for å unngå etasjeskillere i betong.

Wi-Fi 6 (802.11ax) er den foreløpig siste utbredte standarden for trådløse rutere, med to hovedfordeler versus den tidligere Wi-Fi 5 (802.11ac): Noe økt båndbredde og ikke minst økt kapasitet i form av støtte for flere enheter samtidig. Les for øvrig denne guiden for å få vite mer om Wi-Fi 6.

Trebåndsmaske

Først ut i det som etter hvert skal bli en større mesh-test er TP-Links Deco X90. Dette er et mer påkostet sett enn Deco X60, som vi testet i forrige omgang og ga god omtale for å være et godt allroundsett til en ålreit pris. Først og fremst betyr det at dette er et såkalt trebånds-mesh med to 5 GHz-bånd og ett 2,4 GHz-bånd.

Det bør i hovedsak vises på hastighetene der hvor satellitten tar over, ettersom du da har anledning til å håndtere trafikken mellom ruter og satellitt på ett av 5 GHz-båndene og kommunisere med «klienten» på det andre. Når du bare har ett bånd halveres i praksis hastighetene fordi du må sende og motta på samme bånd.

Teoretisk er maks båndbredde for X90 6600 Mbit (såkalt AX6600), fordelt på 4804 Mbit for det ene 5 GHz-båndet, 1201 Mbit for det andre 5 GHz-båndet og 574 Mbit på 2,4 GHz – opp fra totalt 3000 Mbit på X60.

Prismessig er også disse dyrere – du får i skrivende stund to X90-enheter for omtrent samme pris (3000 kroner) som tre X60-noder, men vanlig pris for X90 ser ut til å ligge høyere – cirka 5000 kroner for to.

Utrolig enkelt å sette opp

Oppsettet kan i alle fall knapt bli enklere. Deco-appen ber deg først om å ta ut strømmen til modemet før du kobler til den første Deco-boksen. Du kan velge fritt hvilken du vil ha som hovedruter, siden de to boksene i esken er identiske. Det skiller for eksempel TP-Link fra Netgears ulike Orbi-sett, hvor det alltid er en ruter og en eller flere satellitter.

Etter restarten fant Deco-appen både Deco-boksen og boksen fant modemet svært lett, og du blir guidet gjennom oppsettet på en svært pedagogisk måte. Dette bør være mulig å få til selv for de mindre teknisk kyndige av oss, og hele oppsettet var for vår del unnagjort på omtrent to minutter.

De to Deco-boksene kommer dessuten forhåndsparet, så når den første boksen er ferdigkonfigurert, kan du bare koble den andre til strøm og så vil den koble seg til nettverket ditt automatisk i løpet av få minutter. Er det en fastvareoppdatering tilgjengelig, slik det ofte er når du installerer et nytt mesh-nettverk, får du automatisk beskjed i appen og spørsmål om du vil installere umiddelbart.

Fabelaktig kjapt og enkelt oppsett av Deco X90. Slik skal det gjøres.

Finner riktig kanal for deg

En kjekk funksjon i appen er for øvrig analysefunksjonen som går inn og analyserer trengselen på de ulike kanalene i 5 GHz- og 2,4 GHz-båndet i omgivelsene dine, slik at du er sikker på at systemet velger en kanal som er mest mulig ledig for bruk.

Hvis du velger samme kanal som både naboen over og under deg, kan du risikere å få en dårligere opplevelse enn om du bruker en kanal med mindre trafikk og dermed interferens.

Kanalvalg er gjerne noe som ligger inne som «auto» dypt i menyene på andre rutere, men vi tror det er et smart valg å bringe det frem i bevisstheten hos folk – spesielt med tanke på at 5 GHz-båndet etter hvert har blitt mer og mer fylt opp og mer og mer avanserte rutere med opp mot 160 MHz kanalbredde brer seg ut over flere og flere kanaler samtidig.

Vi savner kanskje en litt mer inngående beskrivelse av signalstyrken mellom hovedruteren og satellitten/satellittene. Dette burde være essensielt for alle mesh-sett, men informasjonen er godt gjemt i Deco-appen og heller ikke veldig detaljert. Uansett om signalstyrken er perfekt eller ei, vil vi gjerne ha en eksplisitt angivelse av det.

Deco X90-enhetene er større enn en del rimeligere meshrutere, men omtrent på størrelse med andre trebånds Wi-Fi 6-meshnoder.

Mer funksjonalitet enn hos en del andre

Ellers er Deco-appen faktisk relativt funksjonsrik. Du får tilgang til en del innstillinger som andre gjemmer bort i web-grensesnittene sine, som DDNS, port-videresendinger og UPNP (hvis du ikke vet hva de betyr er du antageligvis heller ikke i målgruppen for å endre på dem og kan bare la dem være).

Du får også TP-Links såkalte HomeShield-pakke, med QoS-innstillinger (som bestemmer hvilken type trafikk eller hvilke enheter som skal få prioritet i nettet ved eventuell trengsel), foreldrestyring og en egen skannefunksjon som sier noe om sikkerhet og den nevnte kanalopphopningen.

Foreldrestyringen er i likhet med oppsettet veldig greit å forholde seg til, ved at du kobler ulike enheter som har vært tilkoblet til en profil – for eksempel til hver av barna, og så kan du aktivere ulike typer nettsider som skal blokkeres – for eksempel nettsteder med vokseninnhold, gambling eller spill.

Må betale ekstra for enkelte ting

TP-Link har imidlertid valgt å legge noen funksjoner bak abonnement (HomeShield Pro til 69 kroner i måneden eller 629 kroner i året), som for eksempel muligheten til å skru av internett på barnas enheter på mer finkornet basis.

Du får anledning til å aktivere en fast sengetids-periode hvor internett vil være avskrudd på de aktuelle enhetene, men denne vil gjelde hver dag, og vil du for eksempel sette andre sengetids-grenser i helgen eller ha en fast middagstid med blokkering må du punge ut for abonnementet.

Det er nok noe som kan komme til å irritere enkelte brukere, men det må sies at Netgear for eksempel ikke gir noen form for foreldrekontroll om du ikke abonnerer – og der koster det 80 kroner i måneden eller 699 kroner i året.

Strømkabelen festes under enheten. Her finner du også luftehull.

Pro-versjonen hos TP-Link tilbyr for øvrig også større beskyttelse mot ulike typer angrep i tillegg til bedre bruksrapporter, for å nevne noe. Dette er enda et abonnement hos Netgear, så TP-Link er langt fra de verste.

Portmessig får du dessverre bare to ethernet-porter per node, og på hovednoden går jo den ene vekk til nett-tilkoblingen, som bare levner en til annet bruk.

Et lite pluss er dog at begge nodene har en port med støtte for 2,5 Gbit-hastigheter, og du kan bruke både 2,5- og 1 Gbit-porten mot modemet ditt, skulle du ha en internett-tilkobling som er raskere enn 1 Gbit.

Hva med ytelsen?

Slik ser leiligheten vi tester i ut. Den øverste turkise sirkelen er plasseringen av selve ruteren, mens den nederste er der vi plasserer node to. De røde punktene er der vi måler.

Denne gangen har vi en ny leilighet å teste i.

Den måler rundt 110 kvadratmeter, og har en ganske tykk betongvegg og pipeløp som deler av leiligheten omtrent på midten. Badet er normalt sett den største utfordringen for nettverkssignaler.

Som tidligere bruker vi en Khameleon P9-maskin fra Komplett med Intels AX200-brikke for Wi-Fi 6 til å teste båndbredde, og testene gjøres med Tamosoft Throughput Test. I tillegg har vi naturligvis brukt settet en stund for å gjøre oss opp en litt mer subjektiv vurdering av ytelsen i faktisk bruk.

Vi har også målt rutermodemet som undertegnedes nettverksleverandør Telia tilbyr sine kunder for tiden, en Sagemcom 3890V3, i tillegg til Netgears RBK752-mesh, som vi også testet sist – for å ha litt større vurderingsgrunnlag.

Som vi ser er TP-Link-settet i stand til å levere voldsomt gode hastigheter innenfor hovedruterens dekningsområde (930–940 Mbit/sek er teoretisk maksimum i vårt testoppsett, hvor serveren som testes fra er begrenset av en gigabit-port), mens det er litt mer uklart når vi beveger oss over på satellitten.

Utendørs (med lite annet enn et vindu mellom satellitten og testpunktet) er Netgear klart best, mens TP-Link tilsynelatende leverer noe bedre hastigheter i trappeoppgangen (etasjeskiller i betong), både en og to etasjer opp. Begge må likevel sies å være svært kraftige, men TP-Links teoretisk høyere hastighet viser seg nok også litt i praksis.

I vanlig bruk er følelsen kanskje at Deco X90 er et ørlite hakk seigere på noen områder. Å starte kanaler fra Telia Play-appen på Apple TV tar for eksempel et lite halvsekund ekstra med Deco enn med Orbi, men det er såpass lite at det sannsynligvis ikke vil plage deg voldsomt. Her virker det også som om det har gått seg til litt, for det var enda seigere i starten.

Standardruteren fra Telia og Sagemcom er faktisk ikke så aller verst, og kunne nok til nød ha fungert i denne leiligheten. Så fort vi beveger oss utendørs eller opp trappa i trappeoppgangen, må den imidlertid gi tapt, så vi er nok helt på grensen av hvor stort areal den ene ruteren kan håndtere.

De to enhetene i pakken er identiske, og du kan velge hvilken du bruker som hovedenhet. Du får bare to ethernet-porter per enhet, som betyr tre ledige når du bruker en til å koble til modemet.

Konklusjon

TP-Link fortsetter trenden med å levere godt maskenettverk til en relativt rimelig penge. Flaggskipet X90 legger til et ekstra 5 GHz-bånd fra den tidligere testede X60, og leverer jevnt over svært gode hastigheter over et stort område.

Oppsettet er omtrent så enkelt som det er mulig å få det, og den tilhørende appen er brukervennlig og flott – samtidig som den også gir tilgang til noen mer avanserte funksjoner.

At detaljert foreldrekontroll er bakt inn i et abonnement må vi nesten bare ta til etterretning at er blitt relativt standard i 2022, men du får i det minste tilgang til en viss styring her, noe du ikke gjør uten å abonnere hos Netgear.

2,5 Gbit-port på begge nodene er et pluss, og det er også at alle Deco-enheter er kompatible med hverandre, slik at du for eksempel kan oppgradere med X90 om du har en M4 eller lignende fra før. At du bare får to ethernet-porter per node er dog litt synd, og minner mer om betydelig rimeligere produkter enn dette. Noen vil nok også savne USB-port for tilkobling til nettverkslagring eller annet.

Likevel: Deco X90 er kraftig, brukervennlig og smart, og vil sannsynligvis gi et utmerket grunnlag for strålende wifi hjemme – også i ganske store boliger.

8.5 Meget bra TP-Link Deco X90 Whole-Home Mesh WiFi System (2-pack) annonse 3 290,- Sjekk nå 4 990,- Sjekk nå 4 990,- Sjekk nå Lagre Lagre Sammenlign sitat " TP-Links topp-mesh leverer Wi-Fi 6 med fabelaktige hastigheter. " Fordeler Krysse av Leverer svært gode hastigheter

Krysse av Dedikert 5 GHz-bånd til backhaul

Krysse av Superenkelt oppsett og administrasjon

Krysse av Kompatibel med alle andre Deco-enheter

Krysse av 2,5 Gbit ethernet-port

Krysse av Relativt lettplassert design Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Detaljert foreldrekontroll krever abonnement

Bytt Ingen USB-port

Bytt Kun to ethernet-porter per node

Bytt Ikke like imponerende båndbredde på alle testpunktene

Bytt Større enn mange andre mesh-rutere