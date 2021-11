Vi har testet Altibox Modell A

Åpner for flere smarte muligheter.

Altibox har nylig sluppet en ny dekoder. Den seiler under navnet Modell A, og noe av det som gjør den spesiell er at den bruker Android TV-plattformen.

I mange år har TV-tilbydere sverget til egne, proprietære plattformer. Men nå endrer dette seg ved at du får tilgang til apper via Google Play om du er Altibox-bruker.

Det betyr at du for eksempel nå kan kjøre apper rett i menyene til Altibox. I tillegg kan du velge å bruke poengene dine til å heller ha Netflix-tilgang fremfor andre kanaler.

Vi har nå testet dekoderen en stund kan kan konkludere med at den tilfører mange smarte løsninger, men også et tydelig irritasjonsmoment.

9 Imponerende Altibox Modell A annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt sitat " En liten og brukervennlig dekoder " Fordeler Krysse av Rask i bruk

Krysse av Android-plattformen gir deg flere brukermuligheter

Krysse av Kan ha Netflix innebygget i menyene som du bestiller med poeng

Krysse av God billedkvalitet

Krysse av Kan brukes helt trådløst

Krysse av Hendige størrelse som er enkel å ta med på hytta Ting å tenke på Bytt "Skipper" i programmer som du har satt på pause (tidsforskyving). Er lovet fikset i oppdatering 7. desember.

Altibox Modell A HDMI: Ja, 1x HDMI 2.1, HDCP 2.3

USB: Ja, 1x USB 2.0

Størrelse: 130 x 130 x 24 mm

Wifi: Ja, støtter Wifi 6 (2 innebygde antenner)

Bluetooth: Ja, versjon 5.0

Prosessor: 24k DMIPS quad-core 64-bit B53

Minne: 2 GB LPDDR4

Lagring: 16 GB eMMC

Video-støtte: AV1, HEVC H. 265, MPEG-4 H.264/AVC, MPEG-2, VP8, VP9, HDR10, HLG, SL-HDR1, Dolby Vision og HDR10+.

Oppløsning: 2160p @ 60 Hz (10 bit)

Lyd-støtte: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Dolby Audio (Dolby Digital Plus, Dolby Digital), WMA, WMA Pro Mer +

Menyene er lettoppfattelige.

Menyer og funksjoner

En av endringene du vil merke fra Q22-dekoder til den nye Modell A-boksen er utseendet på menyene.

På fjernkontrollen har du nå fått noen andre knapper, som for eksempel en egen Home-knapp i stedet for Altibox-knappen. I tillegg er knapper som opptak, spill av og pause flyttet til andre plasseringer.

Har du allerede vært borti Android TV fra før, vil du raskt kjenne igjen oppbygningen av menylinjene – selv om Altibox har lagt sin egen vri på grafikken.

I den øverste linjen er det en stor boks til venstre, hvor TV-kanalen du så på sist spilles av. Til høyre for denne får du rask tilgang til opptakene dine, TV-guide og barneinnhold.

Under den første raden kommer det en ny rad hvor du finner igjen appene dine. Her kan du for eksempel legge inn Netflix, TV 2 Play og andre strømme-apper via Google Play – eller spill om du heller vil ha det.

Videre nedover kommer det flere linjer som viser blant annet innhold du har startet på, ulike anbefalinger og ikke minst siste nytt. Her samles de siste nyhetsinnslagene, en hendig funksjon for deg som ønsker å holde deg løpende oppdatert.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Selv om dekoderen bruker Android TV har likevel Altibox lagt til den vanlige menyen sin helt til venstre på skjermen. den er omtrent identiske med den du er vant med fra før på Q22.

En annen ting vi liker godt er at informasjonsboksene som dukker opp når du velger å ta opp et program, har fått tydeligere valg enn tidligere. Nå har du valg som «ta opp denne og episoder etter» eller «ta opp alle episoder, inkludert repriser».

For å hente ned apper via Google Play så må du først logge deg på med en Google-konto.

Google konto og godkjenninger

Nå som Altibox bruker Android TV, trenger du en Google-konto for å logge deg inn og installere flere apper via Google Play. Hele operasjonen er raskt unnagjort med noen få tastetrykk.

Vil du ha Netflix som en del av basispakken din hos Altibox, må du gjøre dette via «mine sider» hos operatøren. Her har du en gitt mengde poeng og det koster 50 poeng for Netflix-pakken. Vil du ha den beste bildekvaliteten på Netflix så koster dette 50 kroner ekstra i måneden.

Det skal nevnes at det ikke bare er Netflix du kan velge å få tilgang til med poeng. Vi testet tilsvarende med Viaplay og HBO, og det var heller ingen problem.

For å koble til tjenestene trenger du å ha opprettet en bruker fra tidligere. Er denne registrert til samme e-postadresse du allerede bruker hos Altibox, vil du få en bekreftelsesmelding i innboksen når du aktiverer pakken via mine sider. Enkelt og greit.

Her har du fjernkontrollen til Modell A øverst og nederst den du bruker til Q22.

Rask og god

En ting viktig ting for en dekoder er at den er rask og responsiv. Blir kanalskifter trege og menyene seige blir dette raskt et irritasjonsmoment. Og heldigvis er Modell A ingen sinke.

Når du skal skifte kanaler bruker den bare et lite blunk på å hente frem kanalen. Vil du bla forbi flere kanaler skifter den informasjonen for hvilke kanaler du blar deg igjennom og venter med å hente frem bildet til du stopper ved kanalen du jaktet på.

Trykker du på hjemknappen på fjernkontrollen så bruker den heller ikke mye tid på å hente frem menyene. Kontrollen trenger heller ikke klar sikt til dekoderen for at de skal kunne kommunisere sammen.

Hva gjelder billedkvalitet så virker Modell A å være fullt på høyde med Q22. Det eneste du trenger å sjekke er at dekoderen får god nok båndbredde om du velger å bruke den trådløst.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Kan brukes trådløst

Modell A kommer nemlig med innebygget Wi-Fi, slik at du kan koble den til hjemmenettet ditt trådløst. Kablet nett vil fortsatt være det sikreste valget, men å kunne slippe den gir likevel en ekstra frihet.

Det vil gjøre det langt enklere for mange å sette opp en dekoder på «TV nummer to», uten at du nødvendigvis trenger å trekke en kabel først.

Vil du ha med deg dekoderen på hytta er heller ikke det noe problem. Da kan du for eksempel dele nett på mobilen din med dekoderen og på den måten se innhold.

Men vær obs på at du vil trenge en del båndbredde om du skal hente ut det maksimale potensial av denne dekoderen. Du har for eksempel mulighet til å se 4K-innhold med HDR, og dette krever en stabil og rask tilkobling.

En av fordelene med Modell A er at den er liten rent fysisk. Så den er enkel å pakke med seg. Noe av grunnen er at dekoderen ikke trenger å ha en innebygget harddisk til opptak, siden disse lagres på serverne til Altibox i stedet.

Den store irritasjonen (som skal ryddes opp i)

Ikke alt er fryd og gammen med Altibox Modell A.

En feil som har irritert oss mye under testperioden er tidsforskyvningsfunksjonen.

Velger du å tidsforskyve et program du ser på, for eksempel om du pauser programmet etter 10–15 minutter, dukker problemene snart opp.

For når du setter i gang avspillingen igjen vil dekoderen hoppe flere sekunder fremover i tid med jevne mellomrom. Noe ganske så upraktisk om du for eksempel sitter og ser på en fotballkamp, hvor sendingen brått hopper fra 0–0 til det plutselig står 0–1 – uten at du fikk med deg hvem som scoret. I så fall er du nødt til å spole tilbake igjen, og se målet i reprise.

Feilen var såpass graverende at vi tok kontakt med Altibox som hadde sendt oss dekoderen til test. De bedyrer at de er klar over problemet, og at den skal utbedres 7. desember i en oppdatering. Vi synes likevel det er viktig poengtere denne feilen frem til oppdateringen er på plass.

Konklusjon

Vi liker mye med den nye Modell A-dekoderen til Altibox.

Først og fremst er det langt mer praktisk å ha muligheten til å samle alt på et sted. Har du en eldre TV som ikke har apper, vil du få maks utbytte av denne dekoderen.

Samtidig er det befriende å ha en dekoder hvor du ikke er bundet opp i proprietære løsninger. Tilgang til Google Play gir deg langt mer apper og tjenester å boltre deg i enn hva du har kunnet før.

At dekoderen kan brukes via et trådløst nett gjør den i tillegg enklere å ta med på hytta, eller plassere i kjellerstuen uten at du nødvendigvis må trekke opp kabel.

Noe rusk i maskineriet er det likevel. Blant annet gjør den uønskede hopp frem i tid om du fortsetter å se på et program du har pauset i noen minutter. En oppdatering som løser problemet skal ifølge Altibox komme 7. desember.

Med forbehold om at feilen blir fikset, har vi ingen store andre betenkeligheter med å anbefale deg denne dekoderen.

