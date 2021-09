Test Google Nest Cam (batteri)

Godt kamera, haltende programvare

Varemerket «Nest» har vært på en snodig reise. Først grunnlagt av et par Apple-utbrytere, deretter kjøpt opp av Google og nå en viktig del av sistnevntes satsing på smarte hjem.

I denne testen skal vi se nærmere på Googles siste skrik i overvåkningskameraer, nemlig Nest Cam (utendørs eller innendørs, med batteri). Ja, de skriver det fulle navnet slik. I denne artikkelen går vi imidlertid for Nest Cam (batteri) for å gjøre det enkelt.

Uansett må ikke kameraet forveksles med et av Googles/Nests mange andre kameraer, som både krever strøm via kabel og enten i hovedsak er for innendørs eller utendørs bruk.

Derfor kan vi først gratulere Google med å lage et universalkamera med batteri innabords. Det er dette som har gjort den stadig voksende familien av Arlo-kameraer såpass populær.

Uten å tenke på om du først og fremst trenger et kamera til ute- eller innebruk, og uten å måtte bekymre deg for å hente fram strøm til det, står du jo langt friere når det gjelder plasseringen.

Samtidig er det også en del som foretrekker kontinuerlig overvåking, og da vil ikke et batteridrevet kamera holde koken særlig lenge. Derfor er dette kameraet også ment å kunne kobles til en stikkontakt om ønskelig.

For dette selger Google også en egen «værbestandig» strømkabel på fem og ti meters lengde, ettersom kameraene har en proprietær kontakt. Dette er for øvrig en velkjent taktikk – konkurrenten Arlo gjør akkurat det samme med sine «Pro»-modeller.

6.5 Helt greit Google Nest Cam (batteri) annonse 1990 NOK Sjekk nå 1990 NOK 1990 NOK sitat " Praktisk og plasseringsvennlig kamera som holdes tilbake av litt «halvveis» programvare og løsninger. " Fordeler Krysse av Både for utendørs og innendørs bruk

Krysse av Fungerer også kun med batteridrift

Krysse av Meget plasseringsvennlig

Krysse av Intern mellomlagring – kan virke uten strøm og nett

Krysse av Har «nattsyn», høyttaler og mikrofon

Krysse av Litt smart – kan skille mellom folk, dyr og kjøretøy

Krysse av Enkel installasjon, trenger ingen basestasjon e.l. Ting å tenke på Bytt Proprietær strømforsyning/ladekabel

Bytt Ingen sirene eller lys

Bytt Kun tre timers skylagring uten abonnement

Bytt Fungerer kun med Google Home-appen

Bytt Batteriet kan ikke skiftes ut

Google Nest Cam (batteri) har en form og størrelse som gjør at den ligner på en litt kraftig kopp. Den kommer i matt hvit utførelse. Overflaten virker enkel å holde ren, og kameraet i seg selv virker solid skrudd sammen. Det bør det jo også være dersom det skal kunne henge utendørs. Spesifikasjonene sier at kameraet er «værbestandig» med IP54 og oppgitt driftstemperatur fra tjue blå til førti røde grader.

Med hvert kamera får du også et magnetfeste som kan settes rett på en vegg av metall, eller i det minste med metall inni. Selve magneten er nemlig av den uanstendig sterke sorten, så umiddelbart ser vi ikke for oss at noe særlig mindre enn en skypumpe vil kunne føre til at kameraet løsner – selv om det veier 400 gram.

I tillegg følger det også med skruer og en brakett som sørger for at festet kan sitte på vegger av mur, gips eller treverk. Google anbefaler dog å sikre kameraet (ekstrautstyr) dersom det skal henge høyt og/eller utendørs.

I pakken finner vi også en lade-/strømkabel på én meters lengde. Kontakten er som nevnt proprietær, og holdes på plass med magnetisme. I motsetning til Arlo Pro-modellene lar ikke Nest Cam (batteri) seg åpne, så batteriet er ikke noe du setter inn eller kan bytte selv.

Google oppgir at batteriet har en kapasitet på 21,9 wattimer. Dette er jo er en solid dose strøm, men hvor lenge det vil holde mellom hver lading vil i hovedsak være avhengig av hvor mye kameraet kommer til å registrere av hendelser. Hvis kameraet har det «travelt», regner Google med halvannen måned. Settes det derimot på et «rolig» sted kalkuleres det med opptil 7 måneders batteritid.

Under vår testperiode kunne Google Home-appen først melde om tre måneder gjenværende, men dette gikk forholdsvis raskt nedover mot seks uker.

Både bilde og lyd

På undersiden av kameraet finner vi den nevnte strømkontakten og åpning for høyttaler. I tillegg har det en mikrofon. Dette betyr at du kan få med lyd på opptak og dessuten føre en samtale gjennom kameraet.

Kameraet er også utstyrt med et standard stativfeste, og kan dessuten brukes med Googles eget bordstativ som også forsyner kameraet med strøm. Da får du med en tre meter lang ledning.

Ettersom kameraet også har tyngdepunktet nederst, kan du i nødstilfelle også bare sette det fra deg på en hylle.

På innsiden har Google puttet en 2 megapiksels bildesensor, noe som kan gi video på opptil 1080p med 30 bilder i sekundet. Synsfeltet er på 130 grader. Her finner vi bedre spesifikasjoner på langt rimeligere kameraer, men nå vet vi også at høyere oppløsning ikke nødvendigvis betyr bedre bilde.

Dersom du ikke er så opptatt av farger, vil bruk av IR hjelpe godt i omgivelser med lite lys.

Kameraet er også utstyrt med seks infrarøde LED med rekkevidde på opptil seks meter og kan gi «HDR» under vanskelige lysforhold. Google Nest Cam (batteri) er ellers kun utstyrt med statuslys i front, dette for å for eksempel fortelle at det filmer.

Ved batteridrift kan som nevnt ikke kameraet filme kontinuerlig, og da må det belage seg på å registrere bevegelser før kameraet settes i gang. For bevegelsessensoren oppgir Google en avstand på maksimalt 7,5 meter og et synsfelt på 110 grader.

Nest Cam (batteri) trenger kun et stabilt og godt Wi-Fi-nettverk for å fungere, ettersom det baserer seg på videolagring i nettskyen. Men samtidig tar Google høyde for at det kan være perioder der nettverket eller til og med strømmen forsvinner. Derfor har kameraet også innebygd minne som kan lagre opptil én time med video.

I teorien skal da kameraet klare å få med seg det som skjer selv uten et fungerende nettverk, for så å laste opp lagrede klipp når tilgangen gjenopprettes.

Egentlig god kontroll

Med Googles nye Nest-kamera er det ikke mulig å bruke den gamle Nest-appen til å installere eller styre kameraet. Nå skal alt skje i Google Home, og dette er en app i stadig i forandring og uten noe direkte kamerafokus.

Med en relativt full «smartleilighet» er det lett for kameraene å bli litt borte i Google Home-appen, selv om Google også har vært forutseende nok til å lage en egen knapp og side for kameraene.

Men nå er nok undertegnede kanskje ikke helt representativ for den gjengse forbruker, og vel inne i menyene har vi egentlig gode muligheter for å kontrollere kameraet. Vi kan – i hvert fall til en viss grad – blant annet velge hvordan det skal balansere bruk av batteri opp mot hendelsesregistrering og lengde på opptak, videokvalitet (selv om valget kun står mellom «maks» og «høyt») og bruk av kameraets «nattsyn».

I tillegg er det også mulig å skru av videologgen, samt velge om lyd også skal tas opp. Videre kan vi definere hva slags hendelser kameraet skal reagere på og registrere. Det kan være bevegelser generelt, men kan også begrenses til personer, kjøretøy eller dyr. Foruten dette kan vi selv definere forskjellige aktivitetssoner og justere følsomheten.

Videologgen er for øvrig begrenset til kun tre timer bakover i tid. Skulle du ønske mer å gå på enn dette, trenger du et Nest Aware-abonnement som koster fra 50 kroner i måneden. Da får du (minst) 30 dagers logg. I tillegg kommer tilgang på litt «smartere» varsler, spesifikt i form av lyder og ansikter.

Vi har dog kun testet Nest Cam (batteri) uten Nest Aware.

Varsling er for øvrig separert fra hendelsesregistrering, og det er jo greit at kameraet kan filme kjæledyret når du er borte uten at mobilen plinger i ett kjør.

Appen gir altså fin kontroll og mange muligheter, men vi skulle bare ønske at det var gjort litt mer oversiktlig.

Foruten å se hendelser i loggen – der vi også kan laste ned videoklippene lokalt – kan vi også se video gjennom kameraet direkte på mobilenheten vår. Men det er da ikke mulig å sette i gang et opptak manuelt. Det samme gjelder for øvrig for Arlo.

I skrivende stund kan Nest Cam (batteri) kun brukes med Google Home-appen. Som betyr at bruken må skje via en mobiltelefon eller et nettbrett.

Det er forresten med fullt overlegg at vi skriver «mobilenheten». Kameraet fungerer som nevnt via Google Home-appen. Nei, det finnes heller ingen nettportal man kan logge seg inn på, slik som det er med de andre Nest-kameraene eller overvåkningskamera flest. I hvert fall ikke ennå.

Vi kan heller ikke sette opp en fast tidsplan der det nye kameraet slår seg av og på til bestemte tider. I stedet må du nesten satse på å bruke «Hjemme»- og «Borte»-rutinene i Home-appen – alternativt slå det av eller på manuelt.

I teorien kan vi også sette opp egendefinerte tidsstyrte rutiner i appen, men mens vi her får mulighet til å tenne og slukke lys, justere termostater og låse døra, finner vi ingen valg for å aktivere eller deaktivere kameraene.

I bruk

For en person med drill og skrutrekker er det en relativt smal sak å sette opp et kamera, og etter installasjonsprosessen står du fritt til å rote i appen til kameraet fungerer omtrent slik du ønsker.

Men selv om vi savner bedre oversikt og et mer ryddig grensesnitt, er dette egentlig overkommelig – vi forandrer jo ikke på innstillingene fra dag til dag. Da er det heller andre ting med Google Home som irriterer. Et godt eksempel er å slå kameraet manuelt av og på. Spesielt i iOS er dette notorisk ustabilt, med lang ventetid og beskjed i appen om at kameraet er av når det vitterlig er på – og vice versa.

Vi opplever det samme med direktestrømming av video. Det kan drøye godt å få opp et bilde, om vi da får det i det hele tatt. Igjen er det i hovedsak iOS som lider, men også Android-appen får tidvis problemer. Dette i motsetning til å kommandere videostrømmen til en Nest Hub, som alltid ser ut til å gå på kun et par sekunder. Vi får regne med at Google har dette på blokka og at det kommer en fiks.

En annen pussig greie er at vi kan spesifisere festemåte i innstillingene. Opplyser vi at vi bruker Googles magnetfeste eller stativ, vil også kameraet forstå om det er på sin riktige plass eller ikke.

Men det betyr slett ikke at vi blir varslet dersom kameraet blir tatt ned. Nei, det skrur seg ganske enkelt av dersom det blir fjernet fra festet. Å plukke ned kameraet fra veggen er altså den sikreste måten å unngå å bli sett på.

Klart, det kan også være en fin snarvei for å slå kameraet av og på (spesielt når appen ikke er helt til å stole på), men hvis du vil unngå at kameraet slutter å virke på denne måten må du altså oppgi at det bruker en annen type feste.

Foruten dette fungerer kameraet stort sett som det skal. Det er åpenbart også i stand til å stort sett se forskjell på kjøretøy, folk og dyr – for så å varsle og registrere hendelser etter dette.

Varslinger skjer for øvrig relativt kjapt. Typisk tar det ikke mer enn et par, tre sekunder før det plinger på mobil og nettbrett dersom kameraet registrerer noe interessant. Vi målte dette mot Arlo Pro 3 og for ren bevegelsesvarsling er disse to løsningene like raske.

Videofilene vi får fra Google Nest Cam (batteri) er relativt små på grunn av lav bitrate, men selve bildekvaliteten er som oftest helt kurant. Full HD-oppløsning og 30 FPS i sekundet får vi uansett kun ved gode lysforhold, ellers halveres bildefrekvensen.

Noen ganger er ikke automatikken helt med, og vi får et spesielt grøtete bilde.

Men noen ganger – spesielt i halvmørke omgivelser – bommer også automatikken grovt, og vi ender opp med et særdeles kornete bilde. Her har kameragjengen i Google stadig en jobb å gjøre.

IR-lampene som sørger for kameraets «nattsyn» forstyrrer også en del når de skrur seg av og på – både med klikking i lyden og blinking i bildet. Men dette vil i hovedsak kun være et problem for steder med litt spesielle lysforhold. Da vil du i så fall kanskje ønske å ha dette permanent på- eller avslått.

Tester under spesielle forhold

Skal du bryte deg inn hos noen, er det beste å ta strømmen først. Dette vil sette mange enkle varslingssystemer ut av spill, da det også tar ned både Wi-Fi og kobling mot nettet.

Løsninger som Arlo kan riktignok lagre video lokalt på basestasjonen, men det fungerer bare om det er internettforbindelsen som sliter.

Med både batteri og intern lagring er sånn sett Googles nye kamera ganske godt rustet. Hverken strømbrudd eller nedetid mot internett forhindrer at det gjør jobben sin. Selvfølgelig, uten nett får det heller ikke varslet eller lastet video, men dette vil «ettersendes» når kameraet får tilgang igjen. Google Home vil for øvrig si ifra om den har vært uten kamerakontakt i omtrent ti minutter – noe flere slike systemer også gjør.

Her hjemme nappet vi ut nettverkskabelen som kommer inn i kåken for se hva som ville skje når vi snek oss rundt. Da var kameraet kun på batteri og fått streng beskjed om å melde fra om det meste.

Selve funksjonen med intern lagring og senere opplasting fungerer, men det tar litt tid før klippet dukker opp i tidslinja som viser loggen. Ifølge Google skal vi også få beskjed når kameraet er online igjen, men det skjedde ikke hos oss. Uten nett blir også kameraet ganske så restriktiv med klipplengden. Mer om det hos Google.

Vi liker denne løsningen, men den er selvsagt ikke ufeilbarlig. Dersom noen tar strømmen eller nettet før de bryter seg inn, for så å raske med seg verdisaker og i tillegg putter overvåkningskameraet i lomma før de stikker, får det heller aldri sjansen til å laste opp det som eventuelt blir registrert av hendelsen.

Men interessant nok kan det være at Google erstatter det stjålne kameraet.

Konklusjon

Google Nest Cam (utendørs eller innendørs, med batteri) er både praktisk og plasseringsvennlig. Funksjonelt er det ikke så mye vi savner, og selv om kameraet er langt fra det mest høyoppløste i butikken, kan vi stort sett ikke klage på bildekvaliteten.

De seks IR-diodene sørger for at kameraet også «ser» passe godt under dårlige lysforhold. Innebygd høyttaler og mikrofon gjør at vi i tillegg kan få med lyd og eventuelt kommunisere med folk innen kameraets rekkevidde.

Rett ut av esken er kameraet i stand til å gi deg relativt «smarte» varsler og videohistorikk på opptil tre timer bakover i tid. Nei, det er ikke all verden, men Google ønsker selvfølgelig at du skal abonnere for romsligere historikk og flere smartvarslinger. Konkurrentene gjør det samme.

Selv om du kan kjøre kameraet på ren batteridrift er det også noen fordeler ved å koble det til strømnettet. Dette åpner for kontinuerlig 24/7-overvåkning, mens batteriet uansett kommer til sin rett ved eventuelle strømbrudd. Inntil en time med video kan da lagres internt og lastes opp når nettverket fungerer igjen.

Generelt virker det som Google her har gjort en god jobb med tanke på ekstrautstyr, kvalitetsfølelse og maskinvare, men selve brukeropplevelsen er ikke helt der vi vil ha den.

Hastigheten og stabiliteten mot å få kontakt med kameraet kunne vært bedre, og det samme gjelder i noen tilfeller bildekvaliteten. I tillegg er det dette at alt må styres fra Google Home-appen, som ikke er spesielt utviklet for kamerastyring.

Batteritiden er heller ikke noe å rope hurra for, da vi fikk en estimert levetid på kun et par måneder med relativt normal bruk. Men dette får vi se an ettersom ukene går.

Alt i alt tenker vi likevel at Google har fått til mye riktig med maskinvaren, men at de stadig har en jobb å gjøre med app og programvare. Heldigvis for Google er dette noe som kan løses dersom de velger å bruke tid og ressurser på det – og det håper vi da at de også gjør.

Her får vi nesten holde et lite øye med hva som skjer over de neste månedene, og eventuelt oppdatere testen dersom det skulle dukke opp noen alvorlige forbedringer. Men akkurat nå er vi stadig et stykke unna toppkarakteren.

6.5 Helt greit Google Nest Cam (batteri) annonse 1990 NOK Sjekk nå 1990 NOK 1990 NOK sitat " Praktisk og plasseringsvennlig kamera som holdes tilbake av litt «halvveis» programvare og løsninger. " Fordeler Krysse av Både for utendørs og innendørs bruk

Krysse av Fungerer også kun med batteridrift

Krysse av Meget plasseringsvennlig

Krysse av Intern mellomlagring – kan virke uten strøm og nett

Krysse av Har «nattsyn», høyttaler og mikrofon

Krysse av Litt smart – kan skille mellom folk, dyr og kjøretøy

Krysse av Enkel installasjon, trenger ingen basestasjon e.l. Ting å tenke på Bytt Proprietær strømforsyning/ladekabel

Bytt Ingen sirene eller lys

Bytt Kun tre timers skylagring uten abonnement

Bytt Fungerer kun med Google Home-appen

Bytt Batteriet kan ikke skiftes ut

