Test Airthings View Plus

En praktisk og nokså imponerende sensorpakke

Airthings View Plus gir beskjed om du bør gjøre noe med inneklimaet ditt.

Grønt lys, smilefjes, tommel opp, tipp topp!

For noen år siden tok vi en lang og hard kikk på Wave Plus fra norske Airthings. På den tiden var dette den mest komplette luftmåleren vi visste om. Bodde du i omgivelser med høye forekomster av radon, skumle gasser eller bare innestengt luft? Airthings’ måler kunne gi oss svaret.

Men modellen hadde også sine ulemper. Jo, den hadde statuslys, men for å vite de faktiske verdiene måtte vi opp med appen. Og den kunne bare kommunisere via Bluetooth – så vi måtte fysisk være i nærheten av den for å sjekke tallene.

I tillegg var den ikke spesielt god på svevestøv, som for mange med allergi eller luftveissykdommer kan være mer akutt enn høye forekomster av CO₂ eller annen dårlig luft.

Som et svar på dette har Airthings kommet på banen med en nyere modell. Navnet på denne er View Plus, og den skal ordne biffen på visse områder der Wave Plus kommer litt til kort.

Nykommeren er også fysisk større enn forgjengeren, og med seks AA-batterier innabords har den en matchvekt på litt over 350 gram. Det ytre plastskallet måler 17 x 9 x 3,3 centimeter, men ettersom enheten har en myk og avrundet design ser den egentlig ikke spesielt dominerende ut.

Skjerm, Wi-Fi og lasersensor

Vi skal være de første til å innrømme at det er lett å blande View Plus og Wave Plus, men førstnevnte er altså den nye. En av nyhetene med denne er at den har fått en skjerm vi kan se på – derav «view».

To andre forbedringer vi straks må nevne er Wi-Fi og en skikkelig lasersensor for svevestøv. Eller PM (particulate matter) som det også heter på nynorsk.

Med baklokket av teller vi seks AA-batterier, mens USB-kontakten krever minst 5 volt med 0,4 ampere – altså 2 watt.

Ulempen ved å dytte mer funksjonalitet inn i en batteridrevet dings kan du sikkert gjette deg til – spesielt med slikt som display og Wi-Fi. Dette er nemlig teknologier som fort kan bruke en del strøm.

For det andre har de gitt enheten en skjerm basert på e-papir – den samme teknologien som brukes i lesebrett. Det vil si at skjermen kun bruker strøm når den oppdaterer seg, og når den går på batteridrift gjør den ikke det så veldig ofte.

Det tredje er at den ganske enkelt jobber litt saktere når den ikke er koblet til USB-strøm. Sensorene tar sjeldnere målinger, og Wi-Fi er ikke konstant på. Dette fører til at enheten vil klare seg en god stund selv på ren batteridrift – litt avhengig av plassering i forhold til aksesspunkt.

Du må inn i webgrensesnittet dersom du skal ha så god batteritid som mulig. Men da vil enheten også gjøre færre målinger.

Airthings selv hevder opp mot to år, men det er i batterisparingsmodus. Denne modusen er godt gjemt under enhetsinnstillinger i webgrensesnittet og er ikke tilgjengelig via appen.

I standard batterimodus skal den ifølge produsenten selv holde koken i omtrent åtte måneder, og etter hva enheten rapporterer om av gjenstående batterikapasitet virker dette å stemme.

Men dersom det er praktisk mulig, vil det være en fordel å koble View Plus til strøm via en USB-adapter. Da kan den faktisk også ta jobben som en Airthings-hub, det vil si ta imot og videresende data fra eventuelle Airthings Wave-sensorer som ikke har Wi-Fi. Dette har vi dog ikke fått testet ettersom View Plus er den eneste Airthings-sensoren vi har i hus.

Å sette opp enheten er relativt ukomplisert. Vi laster ned appen, oppretter en konto og følger instruksjonene for å legge til produktet. Det tar da ikke mange minuttene før View Plus er i gang med å snuse på omgivelsene.

Men da er den fremdeles langt ifra klar.

Luft til sensorene får måleren gjennom perforeringer på sidene.

Airthings-dingsen vil nemlig bruke god tid på å finne roen på et nytt sted. Dette får du også beskjed om, og det tar omtrent en uke før den mener å ha nokså nøyaktige målinger. For radon vil den helst ha en hel måned – og det kan dessuten være stor forskjell på sommer og vinter.

Greit nok, ikke noe stress. Enheten registrerer jo verdiene, og gjennom historikken i appen er det enkelt å se ytterpunktene. For luftkvalitet er det selvsagt gjennomsnittet over tid som er det viktige, så det er der fokuset i appen også ligger.

Foruten radon måler Airthings View Plus også mengden av svevestøv (PM), karbondioksid og flyktige organiske forbindelser (VOC). I tillegg registreres miljødata som temperatur, luftfuktighet og lufttrykk.

Mens View Plus i seg selv gir oss et øyeblikksbilde, kan appen og webgrensesnittet gi oss historiske data og de viktige gjennomsnittsverdiene.

For alt dette kan vi via appen se historiske data og få et gjennomsnitt for de siste 48 timer, siste uke, måned og år. I tillegg kan man logge seg inn via en nettleser for å se de samme dataene i et «web dashboard».

Her kan også ekstra avanserte brukere få tilgang på et programmeringsgrensesnitt (API) som gjør det mulig å hente sensordata fra Airthings’ tjeneste – veldig kjekt om man har interesse av å integrere sine data i andre applikasjoner eller enheter.

Grønt, gult og rødt lys

For en del brukere er det litt vel komplisert å måtte forholde seg til faktiske tallverdier, spesielt når det gjelder ting vi ikke kan så mye om. Jo, vi vet og kjenner at 30 graders lufttemperatur er varmt, men hva betyr det egentlig når VOC-nivået er 1000?

Som med alt annet, er det selvfølgelig en fordel å lese seg litt opp om hva som faktisk er i lufta du puster inn, og der er faktisk Airthings selv en grei kilde. Samtidig kan du også fint velge å være lykkelig uvitende ettersom luftmåleren gjerne tar den jobben for deg. Ved hjelp av «trafikklysprinsippet» kan du kjapt og enkelt se om du bør gjøre noe med inneklimaet ditt eller ikke.

«Trafikklys» brukes både av Airthings View Plus og Ikeas rimelige svevestøvmåler Vindriktning.

I tillegg til tall bruker nemlig både View Plus og appen lys og farger for å gjøre deg oppmerksom på eventuell dårlig luftkvalitet. Dersom alt er i orden – altså at de målte verdiene er innenfor visse predefinerte grenser – får du «grønne» tall og grafer.

Men hvis noen av verdiene er høyere enn anbefalt, vil både selve enheten og appen gi beskjed. Først med gul farge, deretter rødt hvis den mener miljøet begynner å bli direkte usunt.

Selvfølgelig er ikke omgivelsene og lufta alltid perfekt, så Airthings lar oss også slå av dette systemet for hver enkelte ting den måler. Er måleren i nærheten av peisen, trenger du kanskje ikke en streng advarsel om svevestøv hver gang du fyrer opp. I så fall kan du velge å ikke bli varslet om dette i appen – dersom du ikke heller har lyst til å flytte måleren.

Her skulle vi dog ha likt å ha muligheten til å sette våre egne grenseverdier. Jo, kanskje CO₂ over 1000 ppm er litt høyt, men hvis du liker å sove med døren lukket kan det fort komme over dette på soverommet. Da skulle vi gjerne kunne sette en høyere verdi for å unngå at mobilen begynner å si ifra midt under vår hardt tiltrengte skjønnhetssøvn.

Jo, vi kunne selvfølgelig slått av advarselen, men da får vi heller ikke noen beskjed dersom verdiene stiger til virkelig bekymringsfulle høyder.

Vink og smil

Å utstyre View Plus med en skjerm var et smart trekk. Det vil si at den faktisk kan gjøre nytte for seg der den står eller henger. Med et enkelt blikk på enheten kan vi for eksempel se hvor varmt det er eller om det er mye støv i lufta akkurat nå.

Akkurat hva skjermen skal vise setter vi opp i appen, men Airthings har ikke gjort plass til mer enn maksimalt to verdier. Heldigvis betyr ikke dette at du trenger å gå glipp av noe viktig. Ved å veive hånden foran enheten får du opp status som et «trafikklys» – altså grønt, gult eller rødt. Dersom den har registrert målinger som går over noen av grenseverdiene, vil også dette vises.

E-papirskjermen er tydelig og lett å lese, men lyser naturlig nok ikke i mørket. Den flakker også ganske ofte, men dette kreves visstnok for å «rense» displayet for tall og bokstaver som har blitt vist tidligere.

I bruk

Ettersom undertegnede nylig har vært gjennom en flytteprosess har denne testen tatt litt tid. På den annen side har vi derfor også hatt muligheten til å bruke den i to forskjellige boliger.

Interessant nok gikk det fint å bruke radonmålingene fra den «gamle» boligen i dennes tilstandsrapport. Kjekt.

Baklokket har hull til skruer, men luftmåleren står egentlig trygt og fint på en hvilken som helst jevn flate.

Under det meste av testperioden har Airthings View Plus i hvert fall stort sett fungert som avertert. Angående nøyaktigheten av de målte verdier kan vi ikke si noe annet enn at enheten gir oss tall som ser fornuftige ut – for å mene noe annet hadde vi trengt å ha profesjonelt og kalibrert utstyr tilgjengelig.

Unntaket her var i begynnelsen av testperioden, da CO₂-verdiene var fryktelig høye sammenlignet med luftkvalitetsmåleren og værstasjonen fra Netatmo som til tider har stått på samme sted.

Etter en stund – og minst én fastvareoppdatering – kunne vi dog se at de høye CO₂-verdiene sank drastisk, og per i dag er disse mer på linje med hva disse andre målerne rapporterer.

Foruten dette har vi sett at i hvert fall svevestøvsdektoren fungerer, ettersom vi faktisk brukte View Plus som sammenligningsgrunnlag da vi testet den langt rimeligere og mindre avanserte luftmåleren Vindriktning fra Ikea.

Merk for øvrig at suset fra partikkeldetektoren er det eneste på enheten som gir fra seg en merkbar lyd – en gang hvert tiende minutt på vanlig batteridrift eller med intervaller på 2,5 minutter når den er koblet til strøm via USB. Uansett er det er ganske svak summelyd som kun varer noen få sekunder. Trolig vil de færreste la seg affisere av dette.

Litt ujevn app

Selv om mye altså er på plass hos Airthings View Plus, er det også noen aspekter å sette fingeren på. La oss begynne med appen, som naturligvis er tilgjengelig både for Android og iOS. Men det er åpenbart at sistnevnte versjon har fått mest kjærlighet.

Har du en iPhone eller iPad får du i hvert fall opp mer detaljert informasjon om enheten. Fastvareversjonen og synkroniseringsinformasjon får vi for eksempel kun sett i iOS-appen.

Men uansett hvilken app du bruker, er det ikke mulig å korrigere eller «forskyve» verdiene. Dette er vanlig for slikt som værstasjoner. Hvis du vet at enheten måler feil, eller at den står på et sted som er en grad varmere eller kaldere enn omgivelsene ellers, hadde det vært fint å kunne sette ta høyde for dette manuelt via appen.

For korrekt rapportering av lufttrykk er det også vanlig at man kan sette aktuell høyde over havnivå.

Airthings lar oss ikke gjøre noe av dette. Klart, nå er dette heller ikke en værstasjon, men når vi først blir presentert med målinger vil vi jo at tallene skal være så korrekte som mulig – selv om vi i teorien også kan trekke fra eller legge til tall i hodet.

Denne dagen var det faktisk godt over 20 grader utendørs også. Så nei, værmeldingen overlater vi til andre enheter eller apper.

En siste ting vi må nevne er værdataene, som visstnok hentes fra BreezoMeter. Det er mulig den gjengen er gode på å melde luftkvalitet eller pollennivåer, men utendørstemperaturen har til tider vært så langt unna faktiske forhold at det nærmest har vært komisk. I hvert fall her på det norske østland.

Det er egentlig litt synd, for det kan egentlig være praktisk å ha View Plus som viser både ute- og innetemperatur. Bare synd vi slett ikke kan stole på hva den sier om utendørsværet. Tenk så kjekt om vi kunne hentet lokale data fra Yr i stedet.

Konklusjon

Airthings View Plus er en luftkvalitetsmåler med sensorer som sjekker det aller meste. Den er relativt avansert, men i bruk er den både enkel og praktisk. Det går kjapt å sette den opp, mens gode hjelpefunksjoner gjør at du ikke trenger være ekspert på inneklima for å ta grep som kan gjøre noe med luftkvaliteten.

En av de store nyhetene med View-modellen er den hendige skjermen. Her får du ønsket informasjon lett tilgjengelig uten at du nødvendigvis må fiske opp mobilen. Samtidig sørger vinkefunksjonen og «trafikklys» for å løfte frem eventuelle områder der luftkvaliteten ikke er optimal.

Ellers setter vi pris på muligheten til å velge mellom strømtilkobling eller batteridrift, mens Wi-Fi gjør at den automatisk synkroniserer seg mot Airthings’ nettjeneste slik at vi ikke trenger å være hjemme for å sjekke luftkvaliteten.

Tilkoblet strøm kan den faktisk også fungere som hub for eldre Airthings-enheter.

Men mer funksjonalitet betyr også høyere strømforbruk, og ved å gjøre plass til seks AA-batterier blir View Plus en nokså kraftig luftmåler.

Som nevnt er det dårlig luft over tid som er problemet, og derfor er historikken og gjennomsnittlige verdier viktige. Det er også her fokuset ligger i appen og i webgrensesnittet. Dette er oversiktlig og gjør det enkelt å se eventuelle problemområder.

View Plus har likevel sine mangler, og spesielt hadde det vært fint å overstyre de predefinerte grenseverdiene satt av Airthings.

Videre skulle vi gjerne sett mer funksjonalitet i appen, og Android-versjonen er dessuten underlegen den til iOS. «Værmeldingen» kunne med fordel vært mer nøyaktig, og det hadde vært fint å kunne ha tre måleverdier på skjermen – det er det da plass til.

Dette er likevel mangler som vi kan leve med, for i det store og hele gjør Airthings View Plus en god jobb med det den er lagd for, nemlig å rapportere om kvaliteten på luften der vi bor eller jobber.

Prisen på testet utgave ligger på 3000 kroner i skrivende stund. Vær klar over at du kan spare opp mot en tusenlapp på en variant med færre sensorer – greit å vite dersom du i større grad har fokus på radon (View Radon) eller svevestøv (View Pollution).

