Jabras trådløse propper blir bare bedre og bedre

Og med 85t er endelig aktiv støydemping på plass.

Elite 85t er Jabras nye flaggskip-propper, denne gang med aktiv støydemping. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 14 Nov 2020 13:00

Jabra har sakte, men sikkert jobbet seg oppover i true wireless-kategorien, og årets 75t-modell brakte dem helt opp i toppsjiktet i kategorien. Nå prøver Jabra å overgå seg selv med nye 85t, som stort sett tar alt som fungerte med 75t og legger til aktiv støydemping på toppen.

Også 75t har som kjent fått aktiv støydemping gjennom en oppdatering, men forskjellen på de to er at 85t har en dedikert støydempingsbrikke som tar seg av motlyden, mens 75t bare bruker prosessorkraften ombord til å produsere støydempingen.

Har lagt litt på seg

Utvendig fortsetter Jabra med det samme designet, men 85t har vokst litt over midjen sammenliknet med 75t - de er rett og slett blitt litt mer tykkfalne, uten at det betyr at de fortsatt er spesielt store sammenliknet med konkurrentene. Jabra har også gått over fra runde øreputer til ovale, og hevder selv at det «semi-åpne» designet skal gi bedre isolasjon enn putene som gikk helt inn i øregangen. Go figure.

Vektfordelingen og størrelsen på 85t gjør uansett at de ikke føles ut som om de sitter like godt fast som 75t. De sitter fortsatt godt, men passformen er rett og slett ikke like uanstrengt som på «lillebror». Vekten drar proppene litt mer ut av øret, og selv om de fortsatt sitter godt, sitter de ikke helt like godt som før. Jabra er tilsynelatende klare over akkurat det, for midt i testperioden kom det en epost som påpekte at passformen kunne kreve litt tilvenning versus 75t - men at den likevel skal være bedre enn før. Vi er litt i tvil.

Det sagt, så gir de ovale putene (som Jabra kaller EarGels) en meget god forsegling mot øregangen, og bærekomforten er utmerket. Tre størrelser EarGels følger for øvrig med.

Også etuiet har lagt litt på seg, med rundt en halv centimeter ekstra i bredden og det samme i høyden. Samtidig var 75t-etuiet veldig lite og kompakt, og forskjellen er ikke større enn mellom Apples AirPods-etui og etuiet til AirPods Pro.

Også 85t er lommevennlig, og Jabra fortsetter sin hang til matt plast. Det er kanskje ikke det mest eksklusive av materialer, men det er fingermerkeresistent og blir ikke lett ripet opp, samtidig som det er lett, så det gjør forsåvidt nytten.

Det må ellers nevnes at trådløs lading er støttet, som er kjekt. Det eneste vi kanskje kunne ønsket er en litt tydeligere angivelse av hvor mye batteri som gjenstår. Den enkle dioden i front er ikke veldig nyansert, kan man si (men eksakt batteriprosent kan sees i Sound+-appen).

Elite 85t-proppene (svart) er noe større enn 75t. Gummiputene er også nye. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Større drivere

Innvendig har 85t faktisk fått dobbelt så store høyttalerelementer som 75t - 12 mm mot 6 mm - men det faktum at Jabra ikke engang har nevnt det på sin egen spesifikasjonssammenlikning tyder kanskje på at det ikke har så voldsomt mye å si for lyden. Det har det heller ikke, men Elite 75t var allerede meget gode på denne fronten og lydmessig helt oppe i toppsjiktet blant true wireless-propper. 85t har muligens litt strammere bass og en vokal som er flyttet litt lenger frem i lydbildet, men de store forskjellene stopper også der.

Dette er fyldig, ganske veloppløst og balansert gjennom hele registeret, med et solid bassfundament i bunn. Diskanten er skarp og fin, samtidig som den er avrundet akkurat tidsnok til at den ikke blir skjærende eller slitsom. Jabra har fortsatt en litt for fyldig mellomtone som står i veien for at lydbildet kunne vært enda noe luftigere, men dette er for småpirk å regne.

Elite 85t er i det store og hele meget fornøyelige å lytte til. Du trenger bare ikke å oppgradere fra 75t til 85t kun for lydens skyld. Sennheisers Momentum 2 TW er nok fortsatt enda et ørlite hakk over på raffinement og luftighet, men Jabra er hakk i hæl og har noe mer bass og engasjement å by på, så det er definitivt ikke utenkelig at du kan foretrekke dem.

Kodekmessig er AAC og SBC støttet, men ikke Aptx. Å si at synkroniseringen av lyd og bilde er perfekt i ting som spill og på Instagram ville være å overdrive, men det er heller ikke spesielt mye verre enn på andre produkter.

Også etuiet har vokst noe. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Det meste kan konfigureres

Den tilhørende appen heter fortsatt Sound+ og byr på et imponerende antall valg og konfigurasjonsmuligheter. Først og fremst kan du bruke appen til å gjennomføre en hørselstest som personaliserer lyden akkurat for deg. Den har dessuten en equalizer med et antall ulike forhåndskonfigurasjoner, men du kan også justere selv om du ønsker det. Du kan velge om proppene skal pause musikken når de tas ut av øret, om musikken skal pauses når du aktiverer HearThrough-modus, hvor mye av din egen stemme du skal høre i en samtale (såkalt sidetone) og til dels hva de to knappene skal gjøre.

Uheldigvis har du ikke fritt valg her, og det er for eksempel ikke mulig å velge å endre volumkontrollfunksjonen (holde inne høyre eller venstre), men du kan i alle fall bestemme hvor du vil ha spill/pause-kommandoen og hva dobbel- og trippeltapp skal gjøre, for eksempel. Vi skulle bare ønske volumkontroll var en del av kommandoutvalget, men Jabra skal uansett ha honnør for å gi oss valgfrihet på mange områder. Knappene er selvfølgelig små og innebærer i mange tilfeller at du dytter proppene ekstra langt inn i øret. Det er noe du vanligvis må godta om du vil ha fysiske knapper på så små produkter som disse.

Det må også nevnes at 85t er ekstremt kjappe til å koble til når du tar dem ut av etuiet. De er i praksis tilkoblet før vi rekker å sette dem inn i øret - hver gang.

Jabra-appen lar deg justere det aller meste. Stein Jarle Olsen, Tek.no

God støydemping

Hva så med støydempingen, som altså er ny for Jabras øreproppers del? Kort fortalt: Den er god, men et lite hakk under Boses siste QuietComfort-propper. Vi må understreke at vi i hovedsak har sammenliknet dem med «kunstig» lyd av typen fly- og bystøy fra Youtube, men det gjør det i alle fall mulig å sammenlikne epler og epler.

Bosene er på et litt eget nivå når det gjelder å «jevne ut» flystøyen i den betydningen at de demper vekk den dype rumlingen på en måte som ikke verken Apples Airpods Pro, Sony WF-1000XM3 eller Jabra Elite 85t klarer. Apple-proppene er overraskende gode på å dempe de dype frekvensene, men de slipper gjennom noe lenger opp som nærmest fremstår som en slags kunstig suselyd i ørene.

Jabraene og Sonyene er omtrent på samme nivå - de demper en god del, men klarer ikke fjerne rumlingen slik Bosene kan, og gitt at du finner en god passform kan du i praksis lage deg din egen boble om du spiller musikk samtidig.

Stein Jarle Olsen, Tek.no

85t byr også på betydelig bedre støydemping enn det 75t nå har fått. 75t virker rett og slett ikke å produsere så veldig mye motlyd, men legger i stedet et lite press på trommehinnene for å gi en slags illusjon av støydemping. Det har en viss effekt, men ikke på langt nær så god som på 85t og de øvrige.

Batteritiden er oppgitt til 5,5 timer med støydempingen aktiv. I etuiet får du dessuten ytterligere knappe fire fulladinger, som gir en total batteritid på 25 timer. Uten støydemping er tallet 31 timer. Det er andre som kan skilte med enda mer imponerende tall enn fem og en halv time på én lading, men vi vil tro det er nok for de aller fleste sammenhenger, og proppene lader i tillegg raskt i etuiet, så det tar ikke lange tiden å fylle på med et par timers ekstra lytting.

Selv om etuiet har vokst noe på 85t, er Jabras etuier for ganske kompakte å regne. Her sammen med Sony WF-1000XM3 (foran til venstre), Apples Airpods og Bose QC Earbuds. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Meget god samtalekvalitet

Multipoint bluetooth, altså muligheten til å koble til flere kilder samtidig, får du ikke, men det er heller ikke veldig vanlig i true wireless-propper. Det må også nevnes at det kun er den høyre øreproppen som kan brukes alene, som er et lite minus.

Samtalekvaliteten er noe vi har hyllet Jabra for i de store hodetelefonene Elite 85h, men 75t var på sin side ikke veldig gode her, som var litt skuffende. 85t har fått to ekstra mikrofoner (fra fire) som tar seg av støydemping, men vi hadde et lite håp om at det også skulle gjøre samtalekvaliteten bedre. Det håpet ble definitivt innfridd. 85t er nemlig meget gode på å gjengi stemmen vår, selv i støyete og til dels vindfulle omgivelser utendørs.

De reduserer støy fra omgivelsene på en god måte, men er samtidig flinke til å slippe gjennom støy når det er nødvendig for å unngå at stemmen vår forsvinner helt. Faktisk vil vi si at 85t er helt på nivå med Apples AirPods her, som er imponerende med tanke på at de ikke har noen pinne som peker ned mot munnen. Veldig bra, altså.

I tillegg er sidetone-funksjonen kjekk å ha, slik at du unngår å snakke ekstra høyt fordi du ikke hører deg selv. Jabras ambient-modus er også naturlig og fin, men det er litt rart at knappen på siden kun velger mellom støydemping og HearThrough, uten mulighet for «nøytral» modus.

Trådløs lading er nytt. Også en ny versjon av 75t har fått dette. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon

Etter de utmerkede Elite 75t er det forsåvidt ingen overraskelse at Jabra fortsetter sin gode trend med 85t. Større drivere gir enda litt mer kraftfull lyd, du får en rimelig god aktiv støydemping og ikke minst er samtalekvaliteten drastisk forbedret fra tidligere. Mye å like, altså, men du må også godta noen små kompromisser.

Først og fremst har selve proppene vokst noe i størrelse, og det gjør at de ikke sitter hundre prosent like godt på plass som de veldig små og kompakte 75t gjør. Om du først og fremst skal bruke proppene til trening er det noe vi kanskje hadde tenkt en ekstra gang over i valget mellom de to. For det andre har 85t dårligere beskyttelse mot vann og svette enn det 75t og 75t Active har, selv om IPX4-sertifisering betyr at også de bør tåle en løpetur i regnet uten problemer.

Hvis du allerede har Elite 75t er det ikke nok ved 85t til å forsvare en oppgradering, etter vår mening, men om du sitter og vurderer mellom påkostede true wireless-propper bør definitivt Elite 85t med i vurderingen. Det er få andre som leverer like god lyd som Jabra gjør, støydempingen er god og de er fortsatt både diskré i ørene og sitter godt. God samtalekvalitet er bonus.

9 Imponerende Jabra Elite 85t annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Nok et utmerket allround-produkt fra Jabra Fordeler Engasjerende, fyldig og luftig lyd, egen hørselstest

Habil aktiv støydemping og god ambient-modus

Meget god samtalekvalitet til ørepropper å være

Sitter godt på plass, relativt diskré i øret

Mange konfigurasjonsmuligheter i appen Ting å tenke på (Noen få) andre har enda bedre støydemping

Lillebror 75t sitter nok enda litt bedre på plass

Ingen Aptx-støtte, kun AAC og SBC

