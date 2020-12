Nintendos nye Game & Watch er en hyllest til Super Mario

Men egentlig er det feil spill til denne konsollen.

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 23 Des 2020 16:00

Over de siste årene har vi sett flere «gamle» spillkonsoller som med mer eller mindre suksess har blitt gjeninnført på markedet. I haugen med de mer vellykkede retrokonsollene finner vi blant annet Nintendos SNES Classic og NES Classic Edition.

Disse har blitt produsert i flere millioner eksemplarer , men markedet har åpenbart ikke latt seg mette – for vi finner dem stadig for salg til overpris. Sånn sett er det bare å håpe på at Nintendo etter hvert bestemmer seg for å lage flere av dem.

Grunnen til suksessen er nok todelt. For det første er dette rene nostalgibomber som spiller på strengene til en stor gruppe forbrukere som nå både er voksne og pengesterke. Konsollene kommer også med en rekke spill inkludert, og deriblant finner vi gjerne et par titler som har vært favoritter hos mange.

For det andre har disse «nyutgivelsene» en vanlig HDMI-utgang, noe som gjør det litt mer kurant å koble dem til den nye flatskjermen enn å holde på med originalkonsollene.

I tillegg kommer selvsagt en dose hype – det er jo ikke slik at folk flest bruker så mye tid på å spille gamle TV-spill. Det er i større grad noe man trekker fram en gang eller to i året, enten for å mimre med kameratene eller for å hamre inn i den oppvoksende generasjonen at fotorealistisk grafikk ikke nødvendigvis betyr en god spillopplevelse.

Game & Watch, men likevel ikke

Nye gamle konsoller er altså en greie, og for en drøy måned siden slapp Nintendo enda en dings som skal fri til nostalgikerne blant oss: Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. system.

Ifølge Nintendo vil denne ganske spesielle retrokonsollen være i produksjon ut mars måned i 2021. Men selv om den altså er helt ny, har den gamle gener.

For de av oss som var barn og ungdom på 80-tallet vil trolig både navnet og utseendet på denne lille spillkonsollen vekke til live noen minner. Game & Watch var en serie med håndholdte dataspill basert på kalkulatorteknologi og segmenterte LCD-skjermer, der én «konsoll» kun hadde ett spill.

To forskjellige generasjoner Game & Watch med vidt forskjellig skjermteknologi. Det bakerste G&W-spillet er Fire Attack, som med moderne øyne muligens kan betraktes som ett av Nintendos minst politisk korrekte spill. Vegar Jansen / Tek.no

Mer om historikken og teknologien finner du her: Nintendo Game & Watch revolusjonerte en hel bransje med smarte småspill >>>

For noe yngre generasjoner vil konsollen kanskje heller minne litt om Game Boy Advance eller om en halv Nintendo DS.

For en som allerede er kjent med det originale Game & Watch-formatet, vil nykommeren rent umiddelbart føles riktig. Den har et plastskall i riktig form, fasong og størrelse, med kontrollknapper som både ser og kjennes autentiske ut – med unntak av at D-paden («krysset» på venstre side) tradisjonelt kun har vært å finne på G&W-konsoller med to skjermer.

Videre har fronten et gullfarget metalldeksel som både bør sørge for at konsollen blir litt mer robust og tåler mer slitasje. Det gjør sitt for utseendet også.

Vegar Jansen / Tek.no

Samtidig er det noen elementer som gjør at denne konsollen skiller seg ut som mer moderne. På høyre kortside sitter en av/på-knapp og USB-C-port for lading. En kort USB-kabel for dette følger også med i esken. Strømadapter må du stå for selv, men etter alt å dømme kan konsollen fylles med strøm ved hjelp av de fleste vanlige USB-ladere.

Merk at USB-porten kun er for lading. Selv om du skulle bruke porten til å koble konsollen sammen med en datamaskin, får du ikke gjort noe spesielt med den.

Vegar Jansen / Tek.no

På venstre side finner vi en liten åpning for høyttaleren. De originale G&W-spillene kunne pipe og blippe – og det helt uten volumkontroll – men av naturlige årsaker har Nintendo valgt å utstyre denne versjonen med en høyttaler.

Vi er dog ikke helt begeistret over plasseringen av høyttaleråpningen. Litt avhengig av hvordan du er vant til å plassere fingrene når du spiller, risikerer du å dekke til denne åpningen når du holder rundt konsollen.

Og så har vi selvfølgelig skjermen, som på dette eksemplaret er en bakbelyst farge-LCD med anstendig oppløsning, mens gamle G&W-konsoller altså kom med segmenterte LCD-skjermer som var unike for hvert eneste spill.

«Feil» spill

Når Nintendo slipper en retroutgave av Game & Watch og utstyrer den med en mer allsidig skjerm, er det nærliggende å tro at konsollen vil kunne gi et varmt gjensyn med en bunke gamle G&W-klassikere.

Så feil kan man ta.

Dette er alle spillene du får. Vegar Jansen / Tek.no

Konsollen har nemlig bare tre spill, og kun ett av dem kan kalles et vanlig Game & Watch-spill. De to andre spillene er Super Mario Bros. og Super Mario Bros. 2 fra Nintendo Entertainment System – altså TV-spillkonsollen kjent som NES.

Riktig, Nintendo har relansert to NES-titler og puttet dem inn i Game & Watch-formfaktoren. Alt i anledning 35-års jubiléet til Super Mario Bros. , plattformspillet som gjorde den italienske rørleggeren Mario og broren hans Luigi til verdensstjerner i 1985.

Og sånn sett kan konsollen være en god mulighet til å friske opp gamle Mario-kunster, dersom du eksempelvis gikk glipp av sjansen til å skaffe deg en NES Classic Edition , som nå (igjen) selges til ågerpriser på bruktmarkedet.

Eller kanskje du bare ønsker deg muligheten til å spille Super Mario Bros. på farten, hva vet vi?

Samtidig fører det til at konsollen ikke føles spesielt «Game & Watch» ut. Her hadde jo egentlig Nintendo hatt muligheten til å gi oss et knippe med forskjellige Game & Watch-titler, men så ender vi i realiteten opp med en håndholdt NES med Super Mario.

Mario, Mario og Mario

Nintendo legger i det minste ikke skjul på at denne konsollen er gitt ut for å hedre spillet Super Mario Bros. Dette er å betrakte som en bauta i spillhistorien, med design og spillmekanikker som gjorde det til litt av en sensasjon i sin tid. Med denne konsollen får du altså originalen i håndformat.

Samtidig må vi få peke på at det vil være en stor fordel å ha et forhold til dette spillet – alternativt den kjente «klonen» The Great Giana Sisters – før du eventuelt løper og kjøper. Super Mario Bros. ER tross alt 35 år gammelt, og i 2020 er det veldig mange andre spill som fenger langt mer om ikke nostalgien sitter.

Jo, du kan godt gi denne konsollen til poden i julepresang, men forbered deg på å bli skuffet – en 35 år gammel Mario er ingen match for salige onkel Steves iPad.

Spill nummer to på denne konsollen er som nevnt Super Mario Bros. 2. Dette har den samme stilen og de samme mekanikkene som originalspillet, men banene har generelt en høyere vanskelighetsgrad.

Sånn sett er Super Mario Bros. 2 for deg som har mestret det første spillet, men ennå ikke er lei av Mario-brødrene og trenger en større utfordring.

Om ikke annet kan Ball fint spilles med én hånd. Vegar Jansen / Tek.no

Spill nummer tre er konsollens eneste «vanlige» Game & Watch-tittel. Her kunne vi kanskje forventet at dette også var Super Mari Bros. – ettersom den tittelen i tillegg ble sluppet i en G&W-versjon , men nei.

I stedet får vi et gjensyn med Ball fra 1980, som også var den aller første G&W-konsollen som ble sluppet. Her er det to eller tre baller som skal «sjongleres» fra side til side. I denne utgaven har dog sjongløren i spillet fått Mario-hode.

Om du er en av de mange som aldri har prøvd en ekte Game & Watch-tittel, vil du trolig la deg imponere av hvor enkelt, repeterende og dørgende kjedelig dette spillet er. Og dette var altså kremen av portabel digital underholdning på begynnelsen av 80-tallet.

Konsollen lar oss stille klokka, skjermlysstyrke og volum. Heldigvis. Vegar Jansen / Tek.no

En kjekk ting med denne konsollen – sett mot vanlige G&W-titler – er du kan avbryte og/eller bytte mellom spillene uten at du må begynne på nytt hver gang. Altså har det en slags pausefunksjon. Men det er ikke mulig å opprette lagringspunkter.

Den nye konsollen har også volumkontroll, noe som gjør det langt enklere å være forelder i dag enn på 80-tallet.

Underholdende klokke. Men.

Dere som ikke har hatt gleden av å selv eie et Game & Watch-spill, vil kanskje lure litt på hva som er greia med «watch» – altså klokkedelen.

Vel, ved siden av at den evinnelige klokka måtte stilles på nytt hver gang en eller annen spøkefugl tok ut batteriene, var det også slik at konsollen kunne brukes som en alarmklokke.

I tillegg var den gamle skjermteknologien såpass energibesparende – det var jo nærmest en LCD-klokke – at skjermen alltid var «på». Den viste da både tiden og nok animasjoner til at vi straks lengtet etter neste spilløkt.

Gamle Game & Watch-konsoller med én skjerm hadde støttebein. Den nye konsollen har det ikke. Vegar Jansen / Tek.no

Konsollen tok seg derfor fint ut på skrive- eller nattbordet, og av den grunn var også disse spillene med én skjerm utstyrt med et utfellbart «støttebein» som sørget for at det ble enklere å bruke dem som klokke. En alarmfunksjon var også på plass.

Vår nye retro G&W-konsoll har ingen alarm, men har fått en egen klokkeskjerm. Dessverre betyr likevel ikke dette at den egner seg noe særlig som klokke på pulten din.

For det første har den ikke støttebein. For det andre har den en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm, og i tillegg går det åpenbart med noe prosessorkraft der Mario bruker klokkeskjermen som «bane». Han sørger også for at tallene byttes ut til riktig tid. Men dette er altså ressurskrevende, og fører til at konsollen går i dvale etter tre minutters inaktivitet.

Og det er egentlig litt leit, eller bra, alt ettersom. Å se Mario holde på med sitt er overraskende underholdende, og undertegnede frykter at denne testen kunne tatt noen timer ekstra hvis den klokkeskjermen alltid hadde vært påslått, slik at mer tid kunne vært brukt på å glo på Mario som et alternativ til å jobbe.

Uansett fører dette til at vi ikke har noe spesielt å utsette på batterikapasiteten. Vi har kun ladet konsollen én gang i løpet av testen, og indikatoren melder stadig om fullt batteri. Nintendo selv opererer med åtte timers spilletid og 3,5 timers ladetid.

Konklusjon

Nintendo Game & Watch Super Mario Bros. system er en konsoll man både kan elske og hate. Innbitte Game & Watch-fans kan velge å hate den ettersom hovedfokuset er på signaturspillet til en helt annen spillplattform, og det eneste faktiske G&W-spillet som følger med på lasset er Ball – som er relativt uinspirerende.

Super Mario Bros.-fans kan velge å elske denne konsollen fordi den nettopp byr på dette spillet i en liten og portabel nostalgipakke. Og da gjør det nok heller ikke så mye at nostalgien er noe feilplassert.

Den nye konsollen går fort i dvalemodus. Det sparer batteri, men betyr også at den overraskende underholdende klokkefunksjonen ikke er spesielt praktisk. Vegar Jansen / Tek.no

Vi velger å legge oss diplomatisk et sted midt mellom disse ytterpunktene. Men det er klart at dersom viljen hadde vært der, kunne Nintendo fint ha dyttet inn flere spill i denne pakka – selv om høyde-/breddeforholdet på skjermen kanskje ikke er optimal når det gjelder de senere «wide screen» G&W-titlene.

Spesielt skuffet blir vi ved å skule mot de tidligere retrokonsollene til Nintendo, som kom med 30 og 20 spill inkludert, pluss håndkontroller(e), og da til en pris som var rett i nabolaget av det du må ut med for denne nye konsollen.

De fleste butikker ser nemlig ut til selge den for omtrent 700 kroner, selv om veiledende utsalgspris i USA ligger på femti dollar. Og til den prisen er det ikke denne tassen med tre spill akkurat noe røverkjøp. Super Mario Bros. eller ei.

At mange som er begeistret for dette spillet likevel kommer til å plukke opp et eksemplar – om ikke annet for en rask nostalgitripp – er vi nokså sikre på. Det er jo Nintendo.

Men forsmådde Game & Watch-nostalgikere vil dessverre ikke få klødd seg på riktig sted med denne konsollen. De får leve i håpet om en lignende versjon med litt videre skjerm og langt flere G&W-spilltitler inkludert til en annen jul.

6 Helt greit Nintendo Game & Watch: Super Mario Bros. system annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Sjekk prisen Fordeler Riktig form og størrelse for G&W-nostalgien

Justerbar skjermlysstyrke og volum

Artig klokkeskjerm

Pausefunksjon

Super Mario Bros. Ting å tenke på Kun tre spill

To av spillene er til «feil» konsoll

Ikke egnet som klokke