Test Sonos Era 300

Sonos Era 300 er et glimt inn i fremtiden for musikk

Men foreløpig er det mest bom i Dolby Atmos-katalogen.

Sonos Era 300 er en splitter ny modell i Sonos-universet. Den skal være i stand til å produsere romlyd fra kompatible strømmetjenester. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mens Sonos’ nye Era 100 var en relativt mild oppdatering av den tidligere favoritten Sonos One, er storebror Era 300 et helt annet beist.

Den er den første av de «vanlige» Sonos-høyttalerne (i betydningen ikke lydplanke) med oppadfyrende elementer, og er på mange måter Sonos første ordentlige satsing på såkalt romlyd for musikk.

Det er nemlig ikke bare hjemmekinolyd som kan mikses for «surround», og sammen med lanseringen av Era 300 varslet også Sonos at de ville innføre støtte for Dolby Atmos fra Apple Music. Fra tidligere var også romlyd fra Amazon Music støttet.

Den nye porteføljen av Sonos-høyttalere: Fra venstre Five, Era 300 og Era 100. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Mange likheter med Era 100

I tillegg gjelder «alt» som gjaldt for Era 100, så vi repeterer det kjapt:

En ny USB-C-port bak gir anledning til å koble til eksterne avspillere, for eksempel en platespiller - og eventuelt også ethernet gjennom adaptere.

Bluetooth er kommet til (foreløpig 5.0, 5.2 kommer via en oppdatering), og høyttaleren har fått Wi-Fi 6E

Google Assistent er borte, etter sigende fordi Google har endret på kravene til blant annet plassering av mikrofoner på tredjepartsprodukter. Sonos sier de håper å få lagt til støtte for den igjen i fremtiden, men i mellomtiden er du nødt til å bruke Sonos Voice Control eller Amazon Alexa.

En fysisk bryter bakpå lar deg kutte strømmen til taleassistenten.

En ny touchstripe for volumkontroll er kommet til - og fungerer godt.

En ny hurtigkalibrering er kommet til, og bruker høyttalerens mikrofoner til å måle omgivelsene. Den er ikke avhengig av iOS, slik TruePlay er.

8 Meget bra fjerne Sammenlign Sonos Era 300 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 4990 hos Komplett Sjekk nå 4990 hos HiFi Klubben Sjekk nå 8 Meget bra sitat Nok en god Sonos-høyttaler, men vi blir ikke helt overbevist om at romlyd er fremtiden Fordeler + Stor lyd fra relativt kompakt høyttaler

+ Svært enkel å sette opp

+ Wifi, bluetooth og innlinje for eksterne avspillere

+ Stemmestyring med Sonos Voice Control eller Alexa

+ Støtter romlyd i Dolby Atmos fra Amazon og Apple Music

+ Dolby Atmos låter flott på velmiksede låter

+ Endelig romkalibrering som ikke er avhengig av iOS

+ Spotify Connect, Airplay 2

+ Kan brukes som Atmos-kompatible bakhøyttalere for Sonos Beam og Arc Ting å tenke på — Musikk i Dolby Atmos er ofte en ganske rotete affære

— Litt løssluppen bass som koster en del klarhet og luft i lydbildet

— Ingen Google Assistant

— Ingen dedikert ethernet-port

— Svært dyr for bruk som bakhøyttaler til hjemmekino

Lyden: Mer bass enn tidligere

Sånn, med alt det ute av verden kan vi fokusere på hovedpunktet ved Era 300, som er lyden. Først og fremst kan vi konkludere med at Era 300 lydmessig har svært mye til felles med lillebror Era 100, og det virker som om Sonos på generelt nivå har lagt til noe mer «oomph» i bassområdet på de nye høyttalerne.

Det er i hovedsak en positiv utvikling, men bassgjengivelsen er også litt løsere i snippen enn hva vi kanskje er vant til fra Sonos. Amerikanerne har i alle fall de siste årene hatt en veldig nøktern og nøytral tilnærming til lyd, og den nye «æraen» ser ut til å innebære at de også har skrudd opp varmen og engasjementet noe.

Den litt bisarre formen skal være nøye utviklet for å gi best mulig spredning av lyden, ifølge Sonos. Totalt har Era 300 seks høyttalerelementer: To basselementer i tillegg til høyre, venstre, forover og opp. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Jevnt over kan man altså se på Era 300 som en større og bedre Era 100, noe den jo også er. Den spiller stort, fyldig og ganske basstungt, men akkurat som for lillebror kan det også iblant bli litt for mye av det gode. Den større (men ikke veldig mye dyrere) Sonos Five spiller generelt renere og mer balansert - og ikke minst med strammere og bedre kontrollert bass.

Mange kjipe Atmos-mikser

Du må strømme fra Apple Music gjennom Sonos-appen for å få romlyd. Og det er ingen måte å vite om sporet faktisk kommer i Dolby Atmos-format før du er inne på selve låten. Kamera Skjermdump

Når Sonos sier at Era 300 er bygget for å levere en best mulig gjengivelse av romlyd, så er selvfølgelig det vel og bra. Problemet er bare at Sonos nærmest virker å være i forkant av utviklingen, for kombinasjonen musikk og Dolby Atmos er rett og slett ikke alltid spesielt god.

I Apples «Hits med romtilpasset lyd»-spilleliste er det for eksempel veldig enten eller om det fungerer eller ei, og paradoksalt nok er det kanskje A-has klassiker «Take on me» som fungerer best. Der er faktisk Dolby Atmos-miksen et ordentlig steg opp fra den vanlige stereomiksen.

Det er imidlertid også en haug med eksempler på det motsatte, hvor Atmos-miksen i stor grad minner om hvordan man pleide å simulere romlyd i hodetelefoner og høyttalere tidligere, og som bare låter rotete og kunstig.

På Era 300 blir det for mye bass og fylde, og vokalen drukner litt i hvordan høyttaleren samtidig forsøker å spre lyden i alle retninger - spesielt i låter med mye kor bak hovedvokalen. Astrid S’ «Come First» er et slikt eksempel.

Vi forsøkte også med to Era 300 i et stereooppsett, og konkluderte i praksis med at det låt omtrent som forventet. Du får et enda større lydbilde og mer enn nok bass, men de samme problemene med Atmos-musikk gjelder fortsatt. Om du i hovedsak lytter til musikk i stereo ville vi heller valgt to Sonos Five enn to Era 300.

Alt i alt er likevel Era 300 det beste forsøket på en «surroundhøyttaler» for musikk så langt, og den banker Apples HomePod - selv om sammenlikningen ikke er helt rettferdig, da HomePod både er mindre og en drøy tusenlapp rimeligere.

Nytt: USB-C-inngang gir mulighet for å koble til andre avspillere og dele lyden til andre høyttalere i Sonos-systemet ditt - riktignok via en adapter. Den andre knotten brukes til å kutte strømmen til mikrofonene. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Hjemmekino: Dyre surroundhøyttalere

Era 300 kan imidlertid også fungere som bakhøyttalere i et surroundoppsett med en Sonos-lydplanke, enten Beam eller Arc. Vi hadde kun Beam for hånden i testperioden, men kan skrive under på at det å legge til surroundhøyttalere med høydekanaler virkelig bidrar til å øke innlevelsen.

Samtidig har vi også hørt andre surroundpakker med bedre effektplassering både i høyden og rundt deg enn hva de to Era 300-ene leverer, så sånn sett må det nok sies at 10.000 kroner for et par fremstår ganske stivt om det er den typen bruk du har i tankene.

En ny volumstripe gjør at piltastene nå kun brukes til å bytte mellom låter. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Du får titt og ofte et fullt sett fra for eksempel Samsung med både lydplanke, subwoofer og bakhøyttalere for den prisen - og foruten høydekanalene gjør jo eksempelvis to av Ikea og Sonos’ Symfonisk-høyttalere tilnærmet samme jobb for en fjerdedel av prisen. Det sagt, så er dette den beste hjemmekinoopplevelsen vi har hatt fra et Sonos-anlegg i stua, så det er da noe.

Det må også nevnes at Dolby Atmos kun er støttet når du spiller av de aktuelle strømmetjenestene gjennom Sonos-appen. Om du eksempelvis bruker Apple Music med Airplay vil du ikke få Atmos, kun den vanlige stereomiksen. Det er greit å være klar over - og det er irriterende at det ikke finnes noen indikasjon på om en låt er tilgjengelig i Atmos før du har startet avspillingen. Her har Sonos-appen en del å gå på.

Nytt er også bluetooth, som tidligere har vært forbeholdt Sonos-høyttalere med batteri. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Konklusjon: Noe forut for sin tid

I våre samtaler med Sonos har de uttrykt at de stiller seg fullt og helt bak romlyd/spatial audio som den neste «revolusjonen» innenfor musikk, akkurat som stereo var det for mono. Vi må nok innrømme at vi foreløpig ikke er helt solgt, selv om det definitivt finnes eksempler på gode Dolby Atmos-mikser av både studiospor og ikke minst live-innspilte spor.

Med Era 300 forsøker Sonos å levere romlydsopplevelsen i en enkelt høyttaler, og det fungerer godt når kildematerialet er av god kvalitet. Uheldigvis er det unntaket mer enn regelen, og ofte låter romlydsmiksene bare ulne og kunstige - stikk motsatt av intensjonen. Det legger en stor demper på vår begeistring.

Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Ellers fortsetter Era 300 i samme spor som lillebror Era 100, med en noe oppjustert bassgjengivelse sammenliknet med tidligere Sonos-høyttalere - som er et litt tveegget sverd. Det tilfører naturligvis varme og engasjement, men samtidig er bassgjengivelsen mindre stram og kontrollert enn tidligere, og det går på bekostning av klarheten i lyden.

Som en ren musikkhøyttaler er Sonos Five et bedre valg, og vi hadde nok også foretrukket et stereopar med Sonos One foran én Era 300.

Bluetooth og innlinje for andre enheter er naturligvis kjekke tillegg, men noen vil nok også savne Google-assistenten - som i alle fall inntil videre glimrer med sitt fravær. Som med Era 100 er det også litt rusk i maskineriet når vi bytter mellom høyttalere, spesielt når vi bruker Spotify Connect.

Hva blir konklusjonen, da? Et slags «tja». Som et første steg inn i verdenen for romlydsmusikk er Era 300 et habilt forsøk, men den er muligens litt forut for sin tid - og det kan godt hende konklusjonen vil være annerledes om et år fra nå.

Den er definitivt en god høyttaler, og derfor blir også karakteren god - men til stereo er det bedre alternativer der ute.

