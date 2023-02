Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Beste hengekøye om vinteren (2023)

Sove ute i snøvær og minusgrader?

Vi måtte teste hvilken som var den beste hengekøyen til formålet.

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Det kan være aldeles magisk å sove ute på vinterstid. Kombinerer du det med å henge og dingle mellom trærne, så får du potensielt en helt egen, eventyrlig natt. Men hvilke hengekøyer er best på vinterstid?

Vi har jo allerede testet en haug med hengekøyer, og kommer helt sikkert til å teste enda flere. Men samtlige er blitt testet mellom vår og høst en gang, og da er også behovene helt annerledes enn de er på vintertur.

Derfor tok vi våre «topp tre» hengekøyer med på vinterovernatting for å sjekke hvilke av våre favoritter vi foretrakk på vinterstid.

Konklusjonen først: velg det som er riktig for din tur

På sommerstid kan man finne på å ligge med halve overkroppen utenfor posen på de varmeste nettene, mens på vinterstid er soveposen snurpet nesten helt igjen for å holde på varmen. Og noen av oss kan til og med finne på å pakke inn vinterposen i en sommerpose for et ekstra lag med varme. Det er med andre ord en ganske annen opplevelse å sove ute på de ulike årstidene.

Det gjør ikke det ene bedre enn det andre, men de krever ulikt av deg. Derfor tenkte vi at det ville være naturlig å hente inn favorittene våre for å sjekke dem også i årets kaldeste måneder.

På mange måter er denne testen mer som en utvidet test av samletesten, eventuelt en forlenget toppliste. Derfor får de heller ikke nye karakterer denne gangen. Det vi derimot har vurdert er hvordan vi opplever dem når det ikke lenger er plussgrader.

Klart, vi har ikke vært i Finnmark og hengt opp køyer, og således skal vi ikke skryte på oss de kaldeste nettene. Vi har kun testet dem i «hagen», også kalt Oslomarka, hvor temperaturmålingene på nattestid har ligget mellom −3 til −18 grader celsius.

Mengden utstyr, samt vekten av det som må pakkes med teller også ekstra på vinterstid. Enten du drar alt med deg på en pulk, eller bærer alt i en sekk, så blir alt veldig mye tyngre på vinterstid. Ikke bare er det tyngre å gå med sekk og pulk, men du har også gjerne pakket med deg ekstra utstyr som spade og et deilig reinsdyrskinn, og gjerne litt ekstra klær.

Hvis du setter opp leir i snø, kan det være en idé å gå til anskaffelse av snøplugger. Skal du bare opp i Oslomarka klarer du deg stort sett helt fint uten, men den gangen du trenger dem, da er de grei å ha klar i sekken.

Konklusjonen er uansett på mange måter klar: disse tre er utmerkede kompanjonger, men invester i køye med omhu. Hvis de tre ulike køyene skulle blitt beskrevet med ett ord hadde det blitt disse:

Haven Tent: trygt

Amok: luftig

Hennessy Asym Zip: lukket

Best i test: Haven Tent

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Vi har for lengst forelsket oss i både Haven og Amok. Men vi var spent på hvordan de gjorde seg som vinterkøyer. Og selv om vi helt klart tar med begge to på tur året rundt, så har Haven noen fordeler Amok ikke har.

Først og fremst har den en helt annen følelse av «innpakning». Altså, du føler i større grad at du ligger i et bittelite, flygende telt med vegger - som egentlig er en tarp. Veggene kan attpåtil festes til selve køyen, hvilken gjør at det i enda større grad føles som en trygg liten hule. Myggnettet som naturlig henger på, kan du selvsagt bare droppe på vinterstid, men hvis du vil føle deg ekstra lukket inn så fungerer den også som en slags ekstra (men dårlig isolert) vegg.

Dette gjør også at dette er køyen vi anbefaler for dem som i utgangspunktet er skeptisk til hele konseptet «sove i hengekøye på vinterstid». For i tillegg til den trygge telthulen, så kan man ta ned hengekøyen og gjøre dem om til et bakkemontert telt, hvis det plutselig skulle bli for vindfullt.

Den har også nok med plass til at du klarer å lagre alt mulig rart inne i hengekøyen, det eneste vi savner, som vi vet vi får med Amok, er plass til skoene våre. Det er selvsagt mulig å pakke dem i en medbrakt pose og legge den i fotenden, og således relativt uproblematisk, men det finnes ingen andre direkte praktiske løsninger utover å ha dem utenfor køyen. Og det blir fort en kald opplevelse om morgenen.

Vekten på utstyret du bærer med er ikke krise, men det er påfallende at det er vanskeligere å pakke de to pakkene med hengekøyen og liggeunderlaget - som følger med. De tar rett og slett litt plass i sekken.

Da vi gjennomførte samletesten påpekte vi at selve opphengsstroppene er håpløse, fordi de kommer med ferdigsydde lommer, fremfor å kunne strammes perfekt til selve køyen. Dette er et irritasjonsmoment i enda større grad når det er kaldt og de der stroppene ikke enkelt kan strammes.

Men når du sover, så sover du god. Og køyen kommer den til sin rett på morgenkvisten, når du enkelt kan ta bort tarpen, og bare henge halvveis ute av køyen, fortsatt i soveposen, mens du fyrer opp primusen. Eventuelt bare lage kaffe av vannet du har i termosen og nyte det snødekte landskapet.

fjerne Sammenlign Haven Tent (1) annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Det føles utrolig trygt og godt i denne køyen på vinterstid Fordeler + Veldig enkel å montere

+ Sover utrolig komfortabelt

+ Godt med oppbevaring i køya

+ Hengekøye kan monteres til tarpen ved behov

+ Kan gjøres om til telt Ting å tenke på — Koster en del

— Krever Havens eget liggeunderlag pga mål

— Veier litt og noe upraktisk pakkstørrelse

Nest best i test, men best på «fri i luft»: Amok Draumr 5.0

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Det er ingenting i veien med Amok. Dens nest-best-plassering handler om helt konkrete ting. For mange kan det eksempelvis virke utrygt å leite etter balansepunktet i køyen, og styrete å komme seg opp i den. Det kan gjøre dørstokkmilen mot vinterovernatting litt ekstra lang. Men når du først er blitt venn med køyen så er den altså blant det beste vi noensinne har ligget i.

Det som derimot kanskje kan virke litt «for mye» for mange, er nettopp det vi elsker mest med den: følelsen av å henge og dingle i fri luft, komfortabelt plassert mellom to trær og med full utsikt overalt. På nattestid kan dette likevel oppleves litt vel luftig. I alle fall hvis vind og snøfall skulle melde sin ankomst. Klart, i alle tilfeller bør man ha satt opp en tarp, men ligger man så luftig til så kjenner du det okke som.

Men designmessig er den likevel den desidert smarteste hengekøyen. Den har to store lommer på sidene, hvor du blant annet får plass til skoene dine, en jakke og noen ekstra plagg. I tillegg har den en rekke smålommer på sidene. Nå kommer du trolig til å legge både termos, mobil og nødlader inn i selve soveposen for at ting ikke skal fryse uansett, men lagringsplass er det i alle fall.

Festestroppene med instrukser - suuuuperenkelt. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Dessuten er den utvilsomt den enkleste hengekøyen å montere. Det er altså så enkelt at vi blir glad hver gang den skal monteres og demonteres. Stroppen går rundt treet, den lille fjellformede spennen går i hengekøyen, og så strammer du til. Hvis du skulle glemme hvordan du fester den (du kommer aldri til å glemme det, det er altså så enkelt) så står instruksen på stroppen.

Minuset med denne køyen er fortsatt, som alltid, prisen. For ingenting her følger med - du må kjøpe både køye, tarp og liggeunderlag. Sistnevnte er det som gir køyen dens form, og køyen er helt unyttig uten, men du kan selvsagt bruke andre merkers underlag forutsatt at de passer i målene. Man kjøper naturlig nok hverken denne køyen eller Haven hvis du tenker at du bare skal teste å sove ute - da anbefaler jeg å låne/leie dem. Men hvis du ser på det som en langtids investering, så er det absolutt verdt det.

Undertegnede har fortsatt til gjengjeld å bli ekspert på å henge ut av køyen om morgenen for å fyre opp primusen, enda mindre på vinterstid, men har notert seg at noen andre er innmari god på balansekunsten. Men det går altså fint an, selv om det helt klart er enklere med Haven, hvor selve køyen holder seg vesentlig mer i ro.

Uansett, hvis du foretrekker å sove mens du ser på stjernehimmelen, og våkne opp til en deilig soloppgang i en luftig tilværelse, så er Amok helt fantastisk, og med et helt unikt design - både sommer og vinter.

Amok Fjøl LW annonse Sjekk prisen

Amok Skjold 10 Dark Grey annonse Sjekk prisen

fjerne Sammenlign Amok Draumr 5.0 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Ingenting er som å se på stjernehimmelen fra Amoks hengekøye Fordeler + Ligg flatt og på tvers

+ Kan heises som hengestol

+ Masse oppbevaring i køya

+ Lett å henge opp med instrukser på stroppene

+ Tarpen som hører til dekker mye

+ God utsikt til alt rundt Ting å tenke på — Svært dyr som komplett pakke

— Krever oppblåsbart liggeunderlag

— Krever litt tilvenning å legge seg i

Godt pakket inn, men fortsatt klønete oppheng: Hennessy

Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

Hennessy er jo overhodet ikke dårlig å sove i, den er kjempegod. Spesielt hvis du helst foretrekker minimalt med bevegelse, for denne køyen fester du fast i bakken lik et telt.

Den beveger seg fortsatt noe, men du ligger i mye større grad i ro.

Derimot har den en tarp som ligger helt, helt tett på hengekøyen. Det gjør selvsagt at vinden føles mindre invaderende, men det gjør også at du i stor grad mister utsikten. Men du føler deg lukket inn i en kokong, så hvis det er det som skal til for å få deg ut på tur på vinterstid, så kanskje dette er et godt alternativ.

Her kommer tarp og køye i samme pakke, men liggeunderlag må du skaffe separat. Vi har funnet at rektangulære, avlange liggeunder - oppblåsbare eller ei - fungerer helt utmerket.

Det er mer enn nok plass inne i denne køyen til det meste, men i likhet med Haven så bør man vurdere å ta skoene i en pose på innsiden av køyen. Eventuelt bare pakke dem godt inn i sekken, uansett vil de jo bli litt kalde.

I motsetning til øvrige så har derimot ikke Hennessy noe særlig med lommer på innsiden. Den har et par små øverst i en line, men her får du bare plass til ekstra lue, votter og kanskje en genser. Men det er som sagt såpass god plass i selve køyen, og den er strekt ut på en slik måte at det sjelden fremstår problematisk å lagre klær og diverse andre greier der.

Verst med denne køyen er faktisk selve opphenget. Hvorfor noen tenker at det er gøy å fysisk knyte opp en hengekøye vet vi ikke, men vi kan bekrefte at det er noe sabla dritt å knyte opp igjen når tauet er kaldt..

Hvis du går til anskaffelse av noen gode kroker, som tåler en del vekt, så er det å anbefale å få installert pre-tur. For den er ikke bare god å sove i, den er også ganske rimelig.

Hengekøyen ble flyttet høyere opp og strammet i festene etter at bildet ble tatt. Kamera Vilde M. Horvei, Tek.no

fjerne Sammenlign Hennessy Expedition Asym Zip Hengekøye annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 1999 hos Milrab Sjekk nå sitat Når vinden kommer er det fortsatt lukket og lunefullt i Hennessys køye Fordeler + God plass

+ Mye hengekøye for pengene

+ God tarp og vanntett materiale

+ Ligger stabilt Ting å tenke på — Ingen hurtigklips for oppheng - må knytes

— Uvanlig form kan vanskeliggjøre tilbehørsvalg

— Begrenset personlengde og vekt

— Teltplugger til barduner følger ikke med