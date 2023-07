Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Sony Xperia 10 V

Den lille batterikongen er tilbake

Annerledestelefonen Sony Xperia 10 er fortsatt et spennende valg.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Daniel Rosenquist Oppdatert 18. juli Lagre

En vanntett, lett og kompakt telefon med et ålreit kamera og batteri som varer hele dagen - til en prislapp på rundt 5.000 kroner. Det er det Sony presenterer når Xperia 10 går inn i sin femte generasjon og får romertallet V ved sin side.

Sony tviholder på designet hvor skjermen er svært høy og avlang og har et format på 21:9. Det gjør telefonen svært smal og enkel å holde med én hånd, og allerede der er den interessant for mange.

Xperiaen har vært en hardtslående mellomvekter en stund, og forrige generasjon fikk med seg en god vurdering av oss i fjor. Nå er versjon fem på testbenken.

Samtlige bilder i denne omtalen er tatt med hovedpersonen selv. Ingen av bildene er fargejustert eller behandlet på annen måte - utover beskjæring, og tatt rett fra kamerarullen til Xperia 10V.

8 Meget bra

+ Smalt design

+ Glimrende batteri

+ Vanntett

+ Hodetelefonutgang

+ Stereohøyttalere

+ God skjerm Ting å tenke på — Treg prosessor

— Ikke ansiktsgjenkjenning

— Bare OK kamera

— Lite nytt fra forrige modell

Sonys Xperia 10 V er særegen i sin høyreiste design, men ellers ganske anonym. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Dette er nytt

Det meste er allerede sagt om Sony Xperia 10-serien, og for å røpe det med en gang; det er ikke spesielt mye nytt i årets modell. Men heldigvis er det noen ting som fortsatt gjør dette til en telefon å vurdere også i 2023.

Designet er svært kjent i Xperia-verden, og telefonen er en anonym firkant uten spesielle kjennetegn. Det er som nevnt formatet på 21:9 som stikker seg mest ut. Det er også fortsatt ganske merkbare rammer rundt skjermen, spesielt i topp og bunn. Til gjengjeld har Sony klart å plassere alle høyttalere, kameraer og sensorer i disse rammene, og dermed slipper du hull eller busslommer i skjermen.

I år har modellen har fått marginalt større skjerm, som også er mer lyssterk. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Skjermen har strukket seg aldri så lite fra fjorårets 6 til 6,1 tommer. Sony har også funnet plass til en ekstra høyttaler i front, og dermed har telefonen nå stereohøyttalere, som er et kjærkomment tilskudd. Til tross for dette er telefonen fortsatt svært lett, med sine 159 gram.

Skjermen er også blitt noe mer lyssterk, og kameraet leverer noen flere megapiksler og billedbehandling med oppgradert innmat.

Slik er spesifikasjonene på Xperia 10 V for øvrig mot noen aktuelle konkurrenter:

Product Sony Xperia 10 V Nothing Phone (1) Samsung Galaxy A54 Google Pixel 7a OnePlus Nord 3 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB annonse Pris 4832 4590 4390 5490 5490 Skjerm OLED, 6,1", 60Hz OLED, 6,55", 120 Hz, Super AMOLED, 6,4", 120Hz OLED, 6,1", 90Hz Fluid AMOLED, 6,74", 120Hz Produktvekt 159 g 193.5 g 202 g 193.5 g 193.5 g IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) IP68 IP53 IP67 IP67 IP54 Lagringsplass 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB 128 GB Minnekortleser Krysse av Bytt Krysse av Bytt Bytt RAM-minne 6 GB 8 GB 8 GB 6 GB 8 GB Pris ved publisering 4 832,- 4 590,- 4 390,- 5 490,- 5 490,- Åpne fullskjerm Mer +

Fortsatt sirup i systemet

Det største minuset kommer av at Sony har valgt den samme prosessoren som i fjorårets modell. Allerede da fikk Snapdragon 695 påpakning for å være treg, og det er ikke noe bedre ett år senere.

Selv å bla i menyene kan tidvis føles litt som sirup, og det er dessverre lett å overarbeide prosessoren til et punkt hvor den gir opp og avslutter aktuelle prosesser. Rett skal være rett, til hverdagslig bruk som surfing, epost og Spotify i bedagelig tempo har den ikke noe problem med å levere der den skal.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Den opplevde tregheten forsterkes av at Sony fortsatt sverger til en skjermoppdateringsfrekvens på 60 Hz. Det fremstår litt seigt når flere av konkurrentene i samme prisklasse skilter med 120 Hz - for eksempel OnePlus Nord 3.

Deler av grunnen til tregheten sees også i de syntetiske testene:

Ikonisk skjermstørrelse

Det er både artig, men kan også være frustrerende å bruke skjermen med den ikoniske og annerledes 21:9-inndelingen. Skjermen er altså veldig mye høyere enn den er bred. Dette fører til at telefonen er svært smal og oppleves kompakt og liten, selvsagt kombinert med den lave vekten.

Men det gjør også at skjermstørrelsen på 6,1 tommer iblant ikke kommer til sin fulle rett. I vanlig surfing, e-post og med andre apper som tar i bruk hele skjermens høyde er det veldig hyggelig å ha så mye skjerm i lengderetningen. Men enkelte apper kutter rett og slett skjermen med en svart firkant i bunnen, og da er skjermstørrelsen ganske redusert.

Videoavspilling har samme utfordring. Om du åpner en video med telefonen stående, blir avspillingsvinduet rett og slett komisk lite. Det hjelper selvsagt å bikke den sidelengs, men også da får du en svart firkant på hver side av 16:9-videoen.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Åpner du en 16:9-video stående på denne smale telefonen blir avspillingen komisk liten. Daniel Rosenquist / Tek.no Bedre blir det om du legger den på siden og får video i 16:9, men da med svarte kanter rundt. Daniel Rosenquist / Tek.no I enkelte apper, som dette populære spillet, skjærer telefonen bare av bunnen og gjør skjermen i realititen litt mindre i bruk.

Skjermen er litt bedre å bruke i diverse lysforhold, nå som den har fått rundt 50 prosent økning i maks lysstyrke, ifølge produsenten. Det meste av denne økningen er ting du ikke selv har kontroll over, men som maskinvaren tyr til med automatiske justeringer når den merker at lysforholdene tilsier det.

Oppløsningen på skjermen er som sin forgjenger 1080 x 2025 piksler. Ettersom skjermen har vokst en tidels tomme, betyr det i realiteten at piksler per tomme er gått bittelitt ned.

Fortsatt midt på treet-kamera

Xperia 10 V beholder sin trekamera-løsning, der de tre objektivene ligger over hverandre i en liten utstikker på telefonens bakside. Maskinvaren er mildt oppgradert og brikken som er tatt i bruk er Sonys egen IMX582. Den leverer bilder med en oppløsning på inntil 12 megapiksler av gangen.

Kamerakvaliteten i 10V er hverken imponerende eller dårlig. Bildene du får er rett og slett ganske på merket etter hva du betaler for. I godt dagslys leverer den skarpe og fargesterke bilder. I krevende situasjoner, som i mye motlys eller med mindre dagslys, sliter det med å henge med. Og du kan bare glemme skarpe bilder av ting som er i bevegelse.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Utendørs med varierende farger og mye motlys. Her leverer telefonen godkjent, men legg merke til fjeset til den forbipasserende. I bevegelse er ikke kameraet veldig sterkt. Daniel Rosenquist / Tek.no Her er hele høyden på 21:9 tatt i bruk. Her gjør kameraet fargene i bygningen ganske annerledes enn i forrige bildet av samme motiv. Daniel Rosenquist / Tek.no I fullt dagslys med gode farger leverer kameraet godt.

Her er de tre ulike kameraene i aksjon:

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no Her er vidvinkelen (16mm) i aksjon. Daniel Rosenquist / Tek.no Her har vi zoomet oss inn til hovedkameraet, kjent som 1x i appen (26mm) Daniel Rosenquist / Tek.no Og til sist telefotoobjektivet (54mm).

Der kameraet virkelig imponerer er underlig nok i nærbilder, hvor den lager sylskarp fokus i forgrunnen og gjør bakgrunnen uskarp på en naturlig og god måte. Litt ironisk, ettersom portrett–modusen hvor programvare prøver å lage denne effekten ikke er spesielt god.

Forrige Neste Daniel Rosenquist / Tek.no I nærfokus uten å spesielt be kameraet om det leverer den de mest imponerende bildene. Daniel Rosenquist / Tek.no

Den noe utdaterte prosessoren i denne telefonen holder kameraet noe tilbake på video, og her får du ikke video i 4K, men må ta til takke med en maksimal oppløsning på 1080p.

Batterikongen

Til å være så liten og lett har Sony gjort en imponerende jobb med batteristørrelsen i denne telefonen. Batteriet er fortsatt på 5000 mAh, og hvis det ikke sier deg spesielt mye kan vi si at telefonen fort holder minst to dager uten lading, kanskje enda lenger med begrenset bruk.

Til tross for at skjermen er blitt marginalt større og batteriet nå skal drive et litt bedre kamera og stereohøyttalere i front, har Sony klart å skvise enda litt mer ut av batteriet. Batteritiden er noen prosent bedre enn i forgjengeren, med noe smart arbeid under panseret her.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Noe å sette fingeren på

I fjor fikk Xperiaen kjeft av oss for at fingeravtrykksleseren var irriterende. Den hadde en tendens til å aktivere seg i tide og spesielt i utide, og dermed gi utfordringer i bruk. I år oppleves fingeravtrykksleseren, som fortsatt er plassert i knappen på høyre side, langt bedre. Den er rask, og etter litt tilvenning treffer den riktig omtrent hver gang. Den slår seg sjelden på når den ikke trenger det, som var et av ankepunktene sist.

Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Over knappen har du volumknappene som også kan fungerer som utløser eller zoom-knapper for kameraet, og disse kan også slå skjermen på uten å låse den opp, hvis du bare vil sjekke klokken eller varslene dine.

Stereo lyd, stereo skjerm

De nye høyttalerne i stereo er en kjærkommen oppgradering for Xperia 10-serien, men det er viktig å nevne at det ikke er voldsom kvalitet i disse høyttalerne. De spiller først og fremst mye diskant, og man blir fort sliten i ørene om man prøver å bruke disse aktivt til musikkavspilling. Det viktigste de gjør er å løfte nivået på lyd til vanlig hverdagssurfing, og å gjøre det bedre å snakke i telefonen med høyttaler-funksjonen på.

Den høye skjermen nyttiggjør i noen tilfeller bruk av dobbelt vindu i høyden. Kamera Daniel Rosenquist / Tek.no

Den virtuelle Sidesans-knappen på siden kan enkelt åpne apper i pop-upvinduer, eller åpne to apper samtidig i det Sony kaller 21:9-flervindu, selvforklarende nok. Skjermen er faktisk høy nok til at det finnes tilfeller hvor du får bruk for å ha to apper åpne samtidig. Telefonen kan huske inntil tre «par» med apper og du kan sveipe mellom disse flerbruksvinduene.

Konklusjon

Det er grunn til å rette pekefingeren litt mot Sony for å ha utstyrt denne telefonen med treg prosessor, eller å ikke inkludere så mye som en USB-kabel i boksen. Telefonen har også kun «vanlig» hurtiglading med PD-standarden, der mange konkurrenter for tiden kjemper om hvem som har hurtigst lading.

Men når sant skal sies er dette fortsatt mye telefon for pengene. Et år etter forrige gode omtale har Sony fortsatt levert på det meste som er bra med denne serien. En vanntett telefon med IP65/68-klassifisering i en kompakt firkant med ålreit kamera, hodetelefonutgang og et batteri som holder et par dager.

Sony holder sin hardtslående mellomvekter med i kampen i alle fall i et år til.

Gode alternativ til Sony Xperia 10 V

Google Pixel 7a er telefonen å slå til drygt 5000 kroner. Her får du en vanntett telefon med trådløs lading, toppmodellprosessor og fantastisk kamera. Byggekvaliteten er flott og programvaren er Googles egen, med lang utløpsdato og mange større oppdateringer på vei. Det er vanskelig å ikke hete Google rundt denne prisen akkurat nå.

er telefonen å slå til drygt 5000 kroner. Her får du en vanntett telefon med trådløs lading, toppmodellprosessor og fantastisk kamera. Byggekvaliteten er flott og programvaren er Googles egen, med lang utløpsdato og mange større oppdateringer på vei. Det er vanskelig å ikke hete Google rundt denne prisen akkurat nå. Nothing Phone (1) er fortsatt en ekstremt god telefon, med et veldig annerledes design. Det er lys bygget inn i baksiden som kan fungere som ringlys til foto, eller bare lysshow når noen ringer. Den er rask og fin i bruk, og den har god kameraytelse. Trådløs lading får du også. Prisene i dag spriker veldig, ettersom denne har gått litt opp - men med flaks kan du knabbe en under 5000 kroner. Vær obs på at ett av fire lovede oppdateringsår nå er spist opp.

er fortsatt en ekstremt god telefon, med et veldig annerledes design. Det er lys bygget inn i baksiden som kan fungere som ringlys til foto, eller bare lysshow når noen ringer. Den er rask og fin i bruk, og den har god kameraytelse. Trådløs lading får du også. Prisene i dag spriker veldig, ettersom denne har gått litt opp - men med flaks kan du knabbe en under 5000 kroner. Vær obs på at ett av fire lovede oppdateringsår nå er spist opp. OnePlus Nord 3 fikk nylig glimrende karakter fra oss for sin gode skjerm, og glimrende ytelse i sin prisklasse. Den er for tiden omtrent en halv tusenlapp dyrere enn Xperiaen. Nord 3 har også et veldig godkjent kamera, og kjærkommen hurtiglading. Den er riktignok ikke vanntett, så her må du vurdere hvor viktig det er for deg.

8 Meget bra

+ Smalt design

+ Glimrende batteri

+ Vanntett

+ Hodetelefonutgang

+ Stereohøyttalere

+ God skjerm Ting å tenke på — Treg prosessor

— Ikke ansiktsgjenkjenning

— Bare OK kamera

— Lite nytt fra forrige modell

Oppdatert 18. juli 2023, 19:23

