Hjelper det å putte mobilen i en vott, eller en dedikert termopose, når det blir kaldt?

Vi har testet.

Vegar Jansen, Tek.no

Vegar Jansen 3 Feb 2019 07:00

Vi lever i en del av verden som i månedvis er preget av mørke og kulde – hvorav det sistnevnte kan ha mye å si for slikt som batteritiden for våre kjære mobiltelefoner.

Det har resultert i at noen sverger til såkalte mobilvotter eller -sokker – også kjent som termoposer.

I motsetning til poser av plast, som i hovedsak er ment å beskytte mobilene mot fuktighet, er skal vinterløsningene i større grad beskytte mot kulde. For slike poser kan det benyttes forskjellig type materiale, og det finnes også dem som gjerne strikker mobilvotter eller -sokker selv.

Det har dessuten vært en oppsving av bruk av dun i løsningene, og i denne lille testen er det en mobilpose fra eyePOC som skal i ilden, eller rettere sagt fryseren.

Betegnelsen på produktet er «Thermopose til mobil», men hvorfor de staver termo med «h» skjønner vi ikke. Skriver de «thermometer» også?

Uansett, fysisk sett er produktet en myk nylonpose med fyll av andedun. Den kommer i flere sterke farger og er derfor lett å få øye på.

Den er litt for liten til å brukes som en vanlig vott. Vegar Jansen, Tek.no

Posen har strikksnøring, og en medfølgende karabinkrok gjør det enklere å henge den et sted om ønskelig. Den skal også kunne fungere som et brilleetui. Det store salgsargumentet er likevel at termoposen skal by på vinterbeskyttelse for yndlingsmobilen din.

Spørsmålet er bare hvor godt det fungerer. En mobiltelefon i hvilemodus er jo ganske så energieffektiv, og uten noen nevneverdig form for egenprodusert varme vil temperaturen før eller siden falle ned mot omgivelsenes nivå.

Da vil dun eller andre former for isolasjon i hovedsak kun ha en effekt på hvor lang tid det vil ta.

Termopose, brillepose og polvott

Termopose, brillepose og polvott. Polpose testet vi ikke med. Vegar Jansen, Tek.no

For å se litt nærmere på isolasjonsevnen til termoposen bestemte vi oss for å gjøre et lite eksperiment. Vi fant fram en aldrende mobiltelefon , et enda eldre termometer med utendørssensor, en polvott (ikke akkurat ny den heller) og en stoffpose som vanligvis beskytter noen alpinbriller.

Vi ville selvsagt vite hvilken løsning som kunne holde best på varmen. Redaksjonens spøkefugl mente vi også kunne teste med en polpose, men forslaget ble nedstemt.

For å sikre kontrollerte forhold – og fordi vi hater å være kalde – benyttet vi oss av en fryser med temperatur på minus 20 grader celsius til å simulere en mørk og kald vinter.

Temperatursensor på plass. Vegar Jansen, Tek.no

Ved hjelp av et termometer med utendørssensor, som vi da kunne feste til mobilryggen, var vi i stand til å lese av temperaturen og kunne se hvor fort den sank.

Den faktiske interne temperaturen får vi riktignok ikke på denne måten, men resultatene blir i det minste sammenlignbare. Under alle målingsløpene ble for øvrig votten eller posen lukket og plassert på en svamp, mens temperatursensoren vendte opp.

Aller helst skulle vi hatt muligheten til å sjekke temperaturen med mobilen i bukselomma og på innerlomma også, men det var ikke plass til undertegnede i fryseren.

Av resultatene våre kan vi se at en tynn brillepose på ingen måte holder mål i kulda, der gikk vi fra romtemperatur til frysepunktet på bare 17 minutter, og etter 80 minutter nådde vi tjue blå, som altså var temperaturen i resten av fryseren.

Frysere er kjekke saker. Vegar Jansen, Tek.no

Utendørs kunne det også vært andre faktorer inne i bildet – sterk vind ville for eksempel kunne bidratt til at temperaturen sank enda raskere, og gjort det enda viktigere å ha et godt isolert futteral.

For de to andre alternativene, altså termoposen og polvotten, tar det som vi ser omtrent 40 minutter å nå null grader i vår fryser – altså sørger isoleringen for at mobiltelefonen holder plusstemperaturen over dobbelt så lenge som en tynn pose.

Joda, en vanlig vott kan gjøre jobben. Vegar Jansen, Tek.no

Nå er det ikke slik at alle mobiltelefoner sliter like mye i minusgrader, men tar vi iPhone som eksempel, lister Apple 0 til 35 grader som krav til bruksmiljø. Den kan jo brukes i lavere temperaturer også, men det er langt fra ideelt.

En mobil- eller polvott kan likevel ikke utøve magi. Så lenge det ikke er noen aktiv varmekilde å snakke om, vil mobilen ende opp på samme temperatur som omgivelsene til slutt. Men anstendig isolering sørger altså for at det tar lenger tid. I vårt tilfelle tok det 160 minutter før vi havnet på tjue minus, som er dobbelt så lang tid som det tok med mobilen i den tynne brilleposen.

Konklusjon

Kulde påvirker mobiltelefonen på flere måter. Typisk blir batteriet svekket, og en del LCD-skjermer kan også få problemer når kvikksølvet synker langt ned. Foruten dette kommer problemet med kondensering, som både kan oppstå når mobilen fiskes fram i svært kalde omgivelser og når den brått kommer inn i varmen igjen.

Hos mobiltelefoner som tar kvelden er nemlig påstått fuktskade en klassiker. Mange modeller er nå vann- og støvtette, men gjennom kondensering kan det fremdeles dannes vann på innsiden ved store og plutselige temperaturforandringer.

Termoposen skal både beskytte og hjelpe mobilen å holde på varmen. Vegar Jansen, Tek.no

Å beskytte mobilen mot dette er altså en smart ting, og en termopose av typen vi har testet kan utvilsomt gjøre den jobben helt fint.

Men nå er det jo slik at vi ofte går med klær på om vinteren, og disse klærne har gjerne lommer. Så hvorfor ikke ganske enkelt ha mobilen i bukse- eller jakkelomma? Da vil det trolig lekke ut kroppsvarme til den også, slik at den vil holde en litt høyere temperatur enn omgivelsene.

Å bruke en isolerende pose til mobilen kan likevel være et poeng dersom du av en eller annen grunn ikke kan ha den på deg, eller du har veldig kalde lommer. Mobilen vil riktignok ikke holde seg varm i all evighet, men den vil holde lunken langt bedre enn om den ikke hadde noen form for beskyttelse.

Det trenger dog ikke være en dedikert termopose til flere hundre kroner. En tjukk sokk, en gammel vott eller et annet plagg med god isolasjonsevne kan fungere like bra.

